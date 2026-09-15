Родри «Барселона»га ўтиши ҳақида илк бор ошкор қилди — Трансфер ортидаги сир нима?
Европа трансфер бозоридаги энг шов-шувли ва кутилмаган келишувлардан бири — испаниялик супер юлдуз Родри Эрнандеснинг «Манчестер Сити»дан Каталониянинг «Барселона» клубига ўтиши ортидаги ҳақиқий сабаблар ниҳоят ойдинлашди. 2019 йилдан 2026 йилгача «шаҳарликлар» шарафини ҳимоя қилиб, Хосеп Гвардиола бошчилигидаги енгилмас машинанинг марказий таянчига айланган яримҳимоячи Испаниянинг нуфузли «La Vanguardia» нашрига берган эксклюзив интервьюсида бутун футбол жамоатчилигини ҳайратга солган танқидий ва самимий иқрорларини билдирди. Родри Манчестер клубини ҳеч қачон тарк этишни режалаштирмаганини, аксинча, бутун профессионал фаолиятини шу ерда якунлашни орзу қилганини очиқлади.
Бироқ «Этиҳад»да бошланган кенг кўламли қайта қуриш жараёни ва Жаҳон чемпионатидан кейин пайдо бўлган янги чақириқлар 7 йиллик порлоқ даврга нуқта қўйишга мажбур қилган. Англия Премьер-лигасида 4 марта чемпионлик шоҳсупасига кўтарилган, Чемпионлар лигаси финалидаги ягона тарихий гол муаллифи бўлган испан юлдузи эндиликда «Камп Ноу»да янги эра бошламоқда. Хўш, Родри нега «Сити»ни айнан ҳозир тарк этишга қарор қилди, Гвардиола жамоасидаги қайта қурилиш нималарни англатади ва испаниялик яримҳимоячи «Барселона»ни яна Европа чўққисига қайтара оладими?
«Бу ерда нафақага чиқаман деб ўйлардим»: Родрининг юрак дардлари
«Барселона»нинг янги етакчиси ўз қарорини қуйидагича изоҳлади:
Манчестерга чексиз миннатдорлик: «Мен ҳар доим фаолиятимни “Манчестер Сити”да якунлайман, деб ўйлардим, чунки бу клуб менга мутлақо ҳамма нарсани берди ва ҳаётимни ўзгартирди», — дея самимий фикр билдирди Родри;
Гвардиола билан тарихий давр: Футболчи «шаҳарликлар» сафида беқиёс бахтли йилларни ўтказганини ва Англия футболи тарихидаги энг кучли, енгилмас даврлардан бирининг бош бўлаги бўлганини фахр билан эслади;
Кетиш фикрининг йўқлиги: У Манчестердан кетиш ҳақида ҳеч қачон хаёлига ҳам келтирмаганини, клубнинг барча совринли юришларида тўлиқ жонбозлик кўрсатганини таъкидлади.
Қайта қурилиш ва янги чорлов: «Барселона» сари йўл
Трансфернинг ҳал қилувчи омиллари ва кутилмаган бурилиш:
«Сити»даги янгиланиш тўлқини: «Ҳеч қачон кетиш ҳақида ўйламагандим, аммо клубда жиддий қайта қурилиш даври бошланди», — дея Родри инглиз клуби раҳбариятининг янги авлод шакллантириш сиёсатига ишора қилди;
Мундиалдан кейинги хулоса: Испаниялик юлдуз Жаҳон чемпионати якунлангач, фаолиятига янги мотивация ва ўзгача нафас кераклигини ҳис қилган: «Жаҳон чемпионатидан сўнг менга янги чақириқ керак деган қатъий тўхтамга келдим»;
Каталониянинг бош лойиҳаси: Ҳозирда қайта тикланаётган «Барселона» учун Родрининг марказга келиши жамоа ўйинини глобал даражага олиб чиқувчи асосий омил бўлди.
7 йиллик гегемония ва 12 та соврин: Родрининг Англиядаги олтин мероси
2019–2026 йиллар оралиғидаги бетакрор статистика:
Англия Премьер-лигасида 4 та титул: Родри «Манчестер Сити» сафида 4 марта Англия чемпионлиги олтин медалини бўйнига илди;
Чемпионлар лигаси ва Клублар ўртасидаги ЖЧ: 2023 йилда тарихий треблга сабаб бўлган финал голи муаллифи бўлиш билан бирга, дунёнинг энг кучли жамоаси мақомига эришди;
Англия кубоклари тўплами: Фаолияти давомида 2 марта Англия Миллий Кубоги, 3 марта Лига Кубоги ҳамда Англия Суперкубогида зафар қучди;
Дунёнинг энг кучли таянч яримҳимоячиси: 7 мавсум давомида у замонавий футболнинг энг барқарор ва юксак интеллектуал плеймейкери эканини исботлади.
Родри Эрнандеснинг Каталония гранди сафига кўчиб ўтиши нафақат «Барселона» майдонида, балки бутун Ла Лига ва Чемпионлар лигасида кучлар мувозанатини тубдан ўзгартириб юбориши кутилмоқда.
Сизнингча, Родрининг «Манчестер Сити»дан кетиши Гвардиола бошчилигидаги буюк эранинг расман якунланганини англатадими ёки инглиз клуби қайта қурилиш орқали янада кучаядими? Родри «Барселона»ни аввалгидек Чемпионлар лигаси бош фаворитига айлантира оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва жаҳон футболидаги ушбу тарихий трансфер тафсилотларини барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…