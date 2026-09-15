MediaTek Dimensity 9600 Pro тақдим этилди: 2 нм технологияли янги флагман процессор
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- MediaTek Dimensity 9600 Pro номли янги флагман процессор тақдим этилди, у 2 нанометрли технология асосида ишлаб чиқарилган ва 33 миллиарддан ортиқ трансисторни ўз ичига олади.
- Ушбу процессор анъанавий кичик ядролардан воз кечиб, 8 та юқори унумдор ядрони ўз ичига олади, жумладан, частотаси 4,55 ГГс гача ишлайдиган иккита C2-Ultra ядроси ҳам мавжуд.
- Аввалги авлодга нисбатан бир оқимли унумдорлик 17 фоизга, кўп оқимли унумдорлик эса 15 фоизга ошган.
Мобил технологиялар бозори кескин ўзгаришлар эсигадир. ixbt.com маълумотига кўра, MediaTek компанияси янги авлод Android флагманлари учун мўлжалланган энг қувватли Dimensity 9600 Pro однокристалли тизимини расман тақдим этди. Мазкур илғор платформа TSMC томонидан 2 нанометрли технологик жараён асосида ишлаб чиқарилиб, 33 миллиарддан ортиқ трансисторни ўз ичига олгани билан эътиборни тортади ва келгуси смартфонлар бозорида янги стандартларни белгилаб беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги процессор архитектураси бутунлай қайтадан кўриб чиқилган бўлиб, у анъанавий кичик энергий тежовчи ядролардан воз кечган ҳолда 8 та юқори унумдор ядрони ўз ичига олади. Улар орасида частотаси 4,55 ГГс гача ишлайдиган иккита C2-Ultra унумдор ядроси ҳамда учта 4,35 ГГс ва яна учта 3,1 ГГс частотали C2-Pro ядролари мавжуд. MediaTek тақдим этган маълумотларга кўра, аввалги авлод Dimensity 9500 билан таққослаганда, бир оқимли унумдорлик 17 фоизга, кўп оқимли унумдорлик эса 15 фоизга ошган.
Сунъий интеллект ва график имкониятларПлатформанинг нейропроцессори (NPU) ҳам жиддий янгиланишларга учради. Маълум қилинишича, матнли сўровларни бажаришда сунъий интеллектнинг генерация тезлиги 40 фоизга ошган. Доимий равишда енгил вазифаларни бажариш жараёнида энергия сарфи 40 фоизга камайган, ватт бошига генерация унумдорлиги эса 55 фоизга яхшиланган. Шунингдек, катта тил моделларининг контекстини дастлабки қайта ишлаш тезлиги 51 фоизга тезлашгани қайд этилган.
График процессор (GPU) ҳам бир хил энергия сарфида Dimensity 9500 моделидан 18 фоизга тезроқ ишлайди. Максимал унумдорлик режимида эса аксинча, энергия сарфи 24 фоизга камайган, нурларни кузатиш (рай трасинг) тезлиги эса 18 фоизга ошган. Янги нейротармоқ рендеинги технологияси пастроқ ички пикселлар сонидан тасвирни тиклашга ёрдам беради. Жумладан, Геншин Импакт ўйинида 864p рухсатда платформа юқори юклама остида ўртача 60 кадр/с тезликни таъминлаб, ўтмишдошига нисбатан 10 фоиз кам энергия сарфлайди.
Хотира ва мультимедиа хусусиятлариТизим умумий ҳажми 34,5 МБ бўлган L2, L3 ва тизимли кеш хотираси билан жиҳозланган бўлиб, LPDDR6 хотираси ҳамда UFS 5.0 файл сақлаш қурилмаларини қўллаб-қувватлайди. 2 нм технологияга ўтиш энергия сарфини сезиларли даражада камайтирди: масалан, 1080p форматдаги видеони стриминг қилиш жараёнида қувват сарфи олдинги авлодга нисбатан 48 фоизга қисқарган.
Янгиланган тасвирни қайта ишлаш блоки 17 EV гача бўлган кенгайтирилган динамик диапазонни ва сониясига 60 кадр тезликдаги ҳаракатни қайта ишлашни қўллаб-қувватлайди. Видеолар учун 4K/240 fps форматида секинлаштирилган суратга олиш, 4K/60 fps ҳамда Лог форматида рангларни кейинчалик чуқур таҳрирлаш имконини берувчи 4K/120 fps кинекўринишдаги ёзувлар тақдим этилган.
MediaTek ушбу имкониятлардан амалда фойдаланиш учун дунёнинг етакчи брендлари билан ҳамкорликни бошлаб юборган. Vivo билан биргаликда суратга олиш режимларини тавсия қилувчи сунъий интеллект ёрдамчиси яратилган бўлса, Oppo билан ҳамкорликда саҳналарни автоматик аниқлайдиган ЛУМО Инспиратион Компоситион тизими ишлаб чиқилди. Шунингдек, платформа Google Gemini ҳамда бир қатор хитойлик катта тил моделлари билан тўлиқ мос келади.
Изоҳлар 0
…