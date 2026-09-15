MediaTek Dimensity 9600 Pro тақдим этилди: 2 нм технологияли янги флагман процессор

·23·Техно
MediaTek Dimensity 9600 Pro тақдим этилди: 2 нм технологияли янги флагман процессор
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • MediaTek Dimensity 9600 Pro номли янги флагман процессор тақдим этилди, у 2 нанометрли технология асосида ишлаб чиқарилган ва 33 миллиарддан ортиқ трансисторни ўз ичига олади.
  • Ушбу процессор анъанавий кичик ядролардан воз кечиб, 8 та юқори унумдор ядрони ўз ичига олади, жумладан, частотаси 4,55 ГГс гача ишлайдиган иккита C2-Ultra ядроси ҳам мавжуд.
  • Аввалги авлодга нисбатан бир оқимли унумдорлик 17 фоизга, кўп оқимли унумдорлик эса 15 фоизга ошган.

Мобил технологиялар бозори кескин ўзгаришлар эсигадир. ixbt.com маълумотига кўра, MediaTek компанияси янги авлод Android флагманлари учун мўлжалланган энг қувватли Dimensity 9600 Pro однокристалли тизимини расман тақдим этди. Мазкур илғор платформа TSMC томонидан 2 нанометрли технологик жараён асосида ишлаб чиқарилиб, 33 миллиарддан ортиқ трансисторни ўз ичига олгани билан эътиборни тортади ва келгуси смартфонлар бозорида янги стандартларни белгилаб беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги процессор архитектураси бутунлай қайтадан кўриб чиқилган бўлиб, у анъанавий кичик энергий тежовчи ядролардан воз кечган ҳолда 8 та юқори унумдор ядрони ўз ичига олади. Улар орасида частотаси 4,55 ГГс гача ишлайдиган иккита C2-Ultra унумдор ядроси ҳамда учта 4,35 ГГс ва яна учта 3,1 ГГс частотали C2-Pro ядролари мавжуд. MediaTek тақдим этган маълумотларга кўра, аввалги авлод Dimensity 9500 билан таққослаганда, бир оқимли унумдорлик 17 фоизга, кўп оқимли унумдорлик эса 15 фоизга ошган.

Сунъий интеллект ва график имкониятлар

Платформанинг нейропроцессори (NPU) ҳам жиддий янгиланишларга учради. Маълум қилинишича, матнли сўровларни бажаришда сунъий интеллектнинг генерация тезлиги 40 фоизга ошган. Доимий равишда енгил вазифаларни бажариш жараёнида энергия сарфи 40 фоизга камайган, ватт бошига генерация унумдорлиги эса 55 фоизга яхшиланган. Шунингдек, катта тил моделларининг контекстини дастлабки қайта ишлаш тезлиги 51 фоизга тезлашгани қайд этилган.

График процессор (GPU) ҳам бир хил энергия сарфида Dimensity 9500 моделидан 18 фоизга тезроқ ишлайди. Максимал унумдорлик режимида эса аксинча, энергия сарфи 24 фоизга камайган, нурларни кузатиш (рай трасинг) тезлиги эса 18 фоизга ошган. Янги нейротармоқ рендеинги технологияси пастроқ ички пикселлар сонидан тасвирни тиклашга ёрдам беради. Жумладан, Геншин Импакт ўйинида 864p рухсатда платформа юқори юклама остида ўртача 60 кадр/с тезликни таъминлаб, ўтмишдошига нисбатан 10 фоиз кам энергия сарфлайди.

Хотира ва мультимедиа хусусиятлари

Тизим умумий ҳажми 34,5 МБ бўлган L2, L3 ва тизимли кеш хотираси билан жиҳозланган бўлиб, LPDDR6 хотираси ҳамда UFS 5.0 файл сақлаш қурилмаларини қўллаб-қувватлайди. 2 нм технологияга ўтиш энергия сарфини сезиларли даражада камайтирди: масалан, 1080p форматдаги видеони стриминг қилиш жараёнида қувват сарфи олдинги авлодга нисбатан 48 фоизга қисқарган.

Янгиланган тасвирни қайта ишлаш блоки 17 EV гача бўлган кенгайтирилган динамик диапазонни ва сониясига 60 кадр тезликдаги ҳаракатни қайта ишлашни қўллаб-қувватлайди. Видеолар учун 4K/240 fps форматида секинлаштирилган суратга олиш, 4K/60 fps ҳамда Лог форматида рангларни кейинчалик чуқур таҳрирлаш имконини берувчи 4K/120 fps кинекўринишдаги ёзувлар тақдим этилган.

MediaTek ушбу имкониятлардан амалда фойдаланиш учун дунёнинг етакчи брендлари билан ҳамкорликни бошлаб юборган. Vivo билан биргаликда суратга олиш режимларини тавсия қилувчи сунъий интеллект ёрдамчиси яратилган бўлса, Oppo билан ҳамкорликда саҳналарни автоматик аниқлайдиган ЛУМО Инспиратион Компоситион тизими ишлаб чиқилди. Шунингдек, платформа Google Gemini ҳамда бир қатор хитойлик катта тил моделлари билан тўлиқ мос келади.

MediaTekDimensity 9600 ProTSMCСмартфонларПроцессорлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси 107 фоиз фойдали иш коэффициентига эга янги сув иситгичини чиқардиXiaomi компанияси 107 фоиз фойдали иш коэффициентига эга янги сув иситгичини чиқардиБугун, 16:58Xiaomi раҳбари ҳуманоид робот билан кутилмаган спарринг ўтказдиXiaomi раҳбари ҳуманоид робот билан кутилмаган спарринг ўтказдиБугун, 15:54Янги Snapdragon чипига эга Honor флагмани тақдимот олдидан синовдан ўтдиЯнги Snapdragon чипига эга Honor флагмани тақдимот олдидан синовдан ўтдиБугун, 15:27Samsung Galaxy S26 FE Ҳиндистонда тақдим этилдиSamsung Galaxy S26 FE Ҳиндистонда тақдим этилдиБугун, 14:58Жуқуе-2 ракетаси ўнта сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли чиқардиЖуқуе-2 ракетаси ўнта сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли чиқардиБугун, 14:26Xiaomi компанияси янги Xiaomi Ватч S5 41mm ақлли соатини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Xiaomi Ватч S5 41mm ақлли соатини тақдим этдиБугун, 13:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади