Анчелотти Италия футболидаги "оғриқли нуқта"ни очди: Келажакни қайси авлод қутқаради?
Жаҳон футболининг энг тажрибали ва совриндор мутахассисларидан бири, ҳозирда Бразилия миллий терма жамоасини бошқараётган Карло Анчелотти ўз ватани Италия футболининг бугунги ҳолати бўйича кескин ва холис таҳлилий фикрлари билан чиқди. «Скуадра Адзурра»нинг кетма-кет йирик мусобақалардаги муваффақиятсизликлари фонида италиялик мураббий мамлакатда топ-даражадаги маҳаллий чарм тўп усталарини тарбиялаш тизимида чуқур инқироз юз берганини очиқ тан олди. Анчелоттининг таъкидлашича, Италия сўнгги йилларда жаҳон миқёсидаги юқори савияли футболчилар авлодини етиштириб бера олмади.
Бу салбий ҳолатнинг яққол исботи сифатида у А Сериянинг байроқдорлари бўлган «Милан», «Интер» ва «Ювентус» клублари сафида ҳозирги кунда ҳал қилувчи рол ўйнай оладиган юқори тоифали маҳаллий итальян ҳужумчилари умуман йўқлигини кўрсатиб ўтди. Шунга қарамай, таниқли мутахассис Италия футболининг келажагига бутунлай умидсиз қараётгани йўқ — у Европа майдонларида порлаётган ўсмирлар ва ёшлар авлоди вазиятни тубдан ўзгартиришига қатъий ишонади. Хўш, тўрт карра жаҳон чемпионлари нега ўз суперҳужумчиларини йўқотиб қўйди, U-17 ва U-20 жамоаларининг муваффақияти катта термани қутқара оладими ва Анчелоттининг Жаҳон чемпионати бўйича умидлари қай даражада асосли?
«Грандларда маҳаллий ҳужумчи йўқ»: Анчелоттининг аччиқ ҳақиқати
Италиялик мутахассис миллий футболдаги тизимли муаммоларни қуйидагича очиб берди:
Йўқотилган авлод бўшлиғи: «Менимча, Италия сўнгги йилларда жаҳон даражасидаги кучли ва рақобатбардош футболчилар авлодини етиштира олмади», — дея таъкидлади Карло Анчелотти;
А Серия етакчиларидаги танқислик: Мураббий мамлакатнинг бош клублари ҳисобланган «Милан», «Интер» ва «Ювентус» таркибида натижани белгилаб берадиган бирорта ҳам юқори савияли италиялик тўпурар қолмаганига алоҳида эътибор қаратди;
Легионерларга қарамлик: Ички чемпионат гигантлари ҳужум чизиғини фақат чет эллик легионерлар ҳисобига тўлдираётгани сабабли миллий терма жамоа олдинги чизиқда кучли етакчисиз қолмоқда.
U-17 ва U-20 порлаши: Италиянинг нажот қалъаси
Анчелотти келажак авлоддан катта натижалар кутмоқда:
Ёшларнинг Европа майдонларидаги ғалабалари: Таниқли мураббий мамлакатнинг ҳозирги U-17 ва U-20 ёшлар тоифасидаги жамоалари Европа чемпионатларида кўрсатаётган юксак натижаларини олқишлади;
Сифатли янги база: Ёшлар даражасидаги мазкур муваффақиятлар Италияда янги ва сифатли истеъдодлар тўлқини етишиб чиқаётганидан дарак беради;
«Улар анча кучли бўлади»: «Ишончим комилки, бу янги авлод олдингисидан анча яхшироқ бўлади ва Италиянинг нуфузини қайтаради», — деди Анчелотти.
Кейинги Жаҳон чемпионати мақсади ва мутахассис ишончи
Мундиал йўлланмаси ва миллий жамоа тақдири:
Жаҳон чемпионатига чиқиш шарт: Кетма-кет жаҳон чемпионатларини ўтказиб юборган Италия учун кейинги мундиалга бориш ҳаёт-мамот масаласи эканини Анчелотти яна бир бор эслатди;
Авлодлар алмашинуви даври: Мутахассиснинг фикрича, ёшларнинг асосий таркибга тезроқ интеграциялашуви терма жамоанинг асосий турнирга муваффақиятли йўл олишини таъминлайди;
Келажакка умид: Анчелотти янги шаклланаётган авлоднинг салоҳияти Италияни яна дунёнинг етакчи термалари қаторига қайтаришига ишонч билдирди.
Карло Анчелоттининг мазкур мулоҳазалари нафақат Италия, балки бутун жаҳон футболида маҳаллий академиялар ва ёшлар футболига эътиборни кучайтириш қанчалик муҳим эканини яна бир бор исботламоқда.
Сизнингча, Италия футболининг юқори савияли ҳужумчилар етиштира олмаётганига асосий сабаб нима — академиялардаги тактик чекловларми ёки А Серия грандларининг легионерларга ҳаддан ташқари суяниб қолганими? Анчелотти мақтаган U-17 ва U-20 авлоди ҳақиқатан ҳам «Скуадра Адзурра»ни яна жаҳон чўққисига олиб чиқа оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва жаҳон футболининг ушбу долзарб баҳси таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…