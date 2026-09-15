Анчелотти Италия футболидаги "оғриқли нуқта"ни очди: Келажакни қайси авлод қутқаради?

·5·Спорт
Анчелотти Италия футболидаги "оғриқли нуқта"ни очди: Келажакни қайси авлод қутқаради?

Жаҳон футболининг энг тажрибали ва совриндор мутахассисларидан бири, ҳозирда Бразилия миллий терма жамоасини бошқараётган Карло Анчелотти ўз ватани Италия футболининг бугунги ҳолати бўйича кескин ва холис таҳлилий фикрлари билан чиқди. «Скуадра Адзурра»нинг кетма-кет йирик мусобақалардаги муваффақиятсизликлари фонида италиялик мураббий мамлакатда топ-даражадаги маҳаллий чарм тўп усталарини тарбиялаш тизимида чуқур инқироз юз берганини очиқ тан олди. Анчелоттининг таъкидлашича, Италия сўнгги йилларда жаҳон миқёсидаги юқори савияли футболчилар авлодини етиштириб бера олмади.

Бу салбий ҳолатнинг яққол исботи сифатида у А Сериянинг байроқдорлари бўлган «Милан», «Интер» ва «Ювентус» клублари сафида ҳозирги кунда ҳал қилувчи рол ўйнай оладиган юқори тоифали маҳаллий итальян ҳужумчилари умуман йўқлигини кўрсатиб ўтди. Шунга қарамай, таниқли мутахассис Италия футболининг келажагига бутунлай умидсиз қараётгани йўқ — у Европа майдонларида порлаётган ўсмирлар ва ёшлар авлоди вазиятни тубдан ўзгартиришига қатъий ишонади. Хўш, тўрт карра жаҳон чемпионлари нега ўз суперҳужумчиларини йўқотиб қўйди, U-17 ва U-20 жамоаларининг муваффақияти катта термани қутқара оладими ва Анчелоттининг Жаҳон чемпионати бўйича умидлари қай даражада асосли?

«Грандларда маҳаллий ҳужумчи йўқ»: Анчелоттининг аччиқ ҳақиқати

Италиялик мутахассис миллий футболдаги тизимли муаммоларни қуйидагича очиб берди:

  • Йўқотилган авлод бўшлиғи: «Менимча, Италия сўнгги йилларда жаҳон даражасидаги кучли ва рақобатбардош футболчилар авлодини етиштира олмади», — дея таъкидлади Карло Анчелотти;

  • А Серия етакчиларидаги танқислик: Мураббий мамлакатнинг бош клублари ҳисобланган «Милан», «Интер» ва «Ювентус» таркибида натижани белгилаб берадиган бирорта ҳам юқори савияли италиялик тўпурар қолмаганига алоҳида эътибор қаратди;

  • Легионерларга қарамлик: Ички чемпионат гигантлари ҳужум чизиғини фақат чет эллик легионерлар ҳисобига тўлдираётгани сабабли миллий терма жамоа олдинги чизиқда кучли етакчисиз қолмоқда.

U-17 ва U-20 порлаши: Италиянинг нажот қалъаси

Анчелотти келажак авлоддан катта натижалар кутмоқда:

  • Ёшларнинг Европа майдонларидаги ғалабалари: Таниқли мураббий мамлакатнинг ҳозирги U-17 ва U-20 ёшлар тоифасидаги жамоалари Европа чемпионатларида кўрсатаётган юксак натижаларини олқишлади;

  • Сифатли янги база: Ёшлар даражасидаги мазкур муваффақиятлар Италияда янги ва сифатли истеъдодлар тўлқини етишиб чиқаётганидан дарак беради;

  • «Улар анча кучли бўлади»: «Ишончим комилки, бу янги авлод олдингисидан анча яхшироқ бўлади ва Италиянинг нуфузини қайтаради», — деди Анчелотти.

Кейинги Жаҳон чемпионати мақсади ва мутахассис ишончи

Мундиал йўлланмаси ва миллий жамоа тақдири:

  • Жаҳон чемпионатига чиқиш шарт: Кетма-кет жаҳон чемпионатларини ўтказиб юборган Италия учун кейинги мундиалга бориш ҳаёт-мамот масаласи эканини Анчелотти яна бир бор эслатди;

  • Авлодлар алмашинуви даври: Мутахассиснинг фикрича, ёшларнинг асосий таркибга тезроқ интеграциялашуви терма жамоанинг асосий турнирга муваффақиятли йўл олишини таъминлайди;

  • Келажакка умид: Анчелотти янги шаклланаётган авлоднинг салоҳияти Италияни яна дунёнинг етакчи термалари қаторига қайтаришига ишонч билдирди.

Карло Анчелоттининг мазкур мулоҳазалари нафақат Италия, балки бутун жаҳон футболида маҳаллий академиялар ва ёшлар футболига эътиборни кучайтириш қанчалик муҳим эканини яна бир бор исботламоқда.

Сизнингча, Италия футболининг юқори савияли ҳужумчилар етиштира олмаётганига асосий сабаб нима — академиялардаги тактик чекловларми ёки А Серия грандларининг легионерларга ҳаддан ташқари суяниб қолганими? Анчелотти мақтаган U-17 ва U-20 авлоди ҳақиқатан ҳам «Скуадра Адзурра»ни яна жаҳон чўққисига олиб чиқа оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва жаҳон футболининг ушбу долзарб баҳси таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

Карло АнчелоттиСкуадра АдзурраU-20Милан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родри «Барселона»га ўтиши ҳақида илк бор ошкор қилди — Трансфер ортидаги сир нима?Родри «Барселона»га ўтиши ҳақида илк бор ошкор қилди — Трансфер ортидаги сир нима?Бугун, 15:40Осиё ўйинлари. Равшан Ҳайдаров шогирдлари Филиппинни 5:1 ҳисобида тор-мор этдиОсиё ўйинлари. Равшан Ҳайдаров шогирдлари Филиппинни 5:1 ҳисобида тор-мор этдиБугун, 15:34Эрлинг Холанд Манчестер дербисида рекорд ўрнатдиЭрлинг Холанд Манчестер дербисида рекорд ўрнатдиБугун, 14:57Родри нима сабабдан Барселона сардорлари қаторига киритилмади?Родри нима сабабдан Барселона сардорлари қаторига киритилмади?Бугун, 13:51Альваро Мората Ламине Ямални «Олтин тўп»га муносиб кўрдиАльваро Мората Ламине Ямални «Олтин тўп»га муносиб кўрдиБугун, 13:15Алан Мозо Лионель Месси ва Интер Миами жамоасига огоҳлантириш йўлладиАлан Мозо Лионель Месси ва Интер Миами жамоасига огоҳлантириш йўлладиБугун, 13:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?