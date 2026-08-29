Жаҳон чемпионатида кумуш медал: Ўзбекистонлик спортчи қизлар шоҳсупага кўтарилди!
Ўзбекистон миллий жамоаси байдарка ва каноэда эшкак эшиш бўйича жаҳон чемпионатида яна бир медалга эга чиқди. Польшада ўтаётган нуфузли мусобақанинг навбатдаги баҳсларида юртимиз вакиллари иккинчи бор шоҳсупага кўтарилди.
Аёллар ўртасидаги 200 метрга жуфтлик каноэ дастурида Шоҳсанам Шерзодова ва Нилуфар Зокирова маррага иккинчи бўлиб етиб келиб, кумуш медални қўлга киритди.
Шерзодова ва Зокированинг муҳим натижаси
Ўзбекистонлик спортчилар 200 метр масофадаги жуфтлик каноэ баҳсида кучли натижа қайд этиб, жаҳон чемпионати совриндорлари қаторидан жой олди.
Мусобақа якунига кўра:
Шоҳсанам Шерзодова ва Нилуфар Зокирова — 2-ўрин;
масофа — 200 метр;
йўналиш — жуфтлик каноэ;
натижа — кумуш медаль.
Бу натижа ўзбек эшкак эшиш спорти учун яна бир муҳим халқаро ютуқ бўлди.
Ўзбекистон делегацияси иккинчи медални қўлга киритди
Шерзодова ва Зокированинг кумуш медали Ўзбекистон миллий жамоасининг Польшадаги жаҳон чемпионатидаги иккинчи соврини бўлди.
Бундан бир кун аввал эркаклар ўртасидаги 200 метрга яккалик каноэ дастурида Артур Гулиев ҳам маррага иккинчи бўлиб етиб келганди.
Шу тариқа Ўзбекистон делегацияси мусобақанинг қисқа масофалардаги дастурларида кетма-кет кумуш медалларга эга чиқди.
Польшадаги жаҳон чемпионати давом этмоқда
Познан шаҳри мезбонлик қилаётган байдарка ва каноэда эшкак эшиш бўйича жаҳон чемпионатида дунёнинг кучли спортчилари иштирок этмоқда.
Ўзбекистонлик спортчилар эса мусобақанинг дастлабки кунлариданоқ совринли ўринлар учун курашда ўзини кўрсатмоқда.
Энг эътиборлиси — икки кунда икки кумуш медаль.
Бу натижа миллий жамоанинг жаҳон чемпионатидаги иштироки муваффақиятли давом этаётганини кўрсатади.
Энди эътибор — навбатдаги баҳсларга
Ўзбекистонлик спортчиларнинг Познандаги иштироки ҳали якунлангани йўқ. Жамоа олдида яна бир қатор дастурларда ўз имкониятларини намойиш этиш имконияти бор.
Ҳозирча эса Шоҳсанам Шерзодова ва Нилуфар Зокирова қўлга киритган кумуш медаль ҳамда Артур Гулиевнинг аввалги соврини Ўзбекистон миллий жамоаси ҳисобига иккита жаҳон чемпионати медалини қўшди.
Познанда Ўзбекистон эшкак эшишчилари иккинчи марта кумуш медалга эга чиқди — жамоа жаҳон чемпионатида ўзининг совринлар коллекциясини бойитмоқда.
…