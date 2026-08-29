Жаҳон чемпионатида кумуш медал: Ўзбекистонлик спортчи қизлар шоҳсупага кўтарилди!

·28·Спорт
Жаҳон чемпионатида кумуш медал: Ўзбекистонлик спортчи қизлар шоҳсупага кўтарилди!

Ўзбекистон миллий жамоаси байдарка ва каноэда эшкак эшиш бўйича жаҳон чемпионатида яна бир медалга эга чиқди. Польшада ўтаётган нуфузли мусобақанинг навбатдаги баҳсларида юртимиз вакиллари иккинчи бор шоҳсупага кўтарилди.

Аёллар ўртасидаги 200 метрга жуфтлик каноэ дастурида Шоҳсанам Шерзодова ва Нилуфар Зокирова маррага иккинчи бўлиб етиб келиб, кумуш медални қўлга киритди.

Шерзодова ва Зокированинг муҳим натижаси

Ўзбекистонлик спортчилар 200 метр масофадаги жуфтлик каноэ баҳсида кучли натижа қайд этиб, жаҳон чемпионати совриндорлари қаторидан жой олди.

Мусобақа якунига кўра:

  • Шоҳсанам Шерзодова ва Нилуфар Зокирова — 2-ўрин;

  • масофа — 200 метр;

  • йўналиш — жуфтлик каноэ;

  • натижа — кумуш медаль.

Бу натижа ўзбек эшкак эшиш спорти учун яна бир муҳим халқаро ютуқ бўлди.

Ўзбекистон делегацияси иккинчи медални қўлга киритди

Шерзодова ва Зокированинг кумуш медали Ўзбекистон миллий жамоасининг Польшадаги жаҳон чемпионатидаги иккинчи соврини бўлди.

Бундан бир кун аввал эркаклар ўртасидаги 200 метрга яккалик каноэ дастурида Артур Гулиев ҳам маррага иккинчи бўлиб етиб келганди.

Шу тариқа Ўзбекистон делегацияси мусобақанинг қисқа масофалардаги дастурларида кетма-кет кумуш медалларга эга чиқди.

Польшадаги жаҳон чемпионати давом этмоқда

Познан шаҳри мезбонлик қилаётган байдарка ва каноэда эшкак эшиш бўйича жаҳон чемпионатида дунёнинг кучли спортчилари иштирок этмоқда.

Ўзбекистонлик спортчилар эса мусобақанинг дастлабки кунлариданоқ совринли ўринлар учун курашда ўзини кўрсатмоқда.

Энг эътиборлиси — икки кунда икки кумуш медаль.

Бу натижа миллий жамоанинг жаҳон чемпионатидаги иштироки муваффақиятли давом этаётганини кўрсатади.

Энди эътибор — навбатдаги баҳсларга

Ўзбекистонлик спортчиларнинг Познандаги иштироки ҳали якунлангани йўқ. Жамоа олдида яна бир қатор дастурларда ўз имкониятларини намойиш этиш имконияти бор.

Ҳозирча эса Шоҳсанам Шерзодова ва Нилуфар Зокирова қўлга киритган кумуш медаль ҳамда Артур Гулиевнинг аввалги соврини Ўзбекистон миллий жамоаси ҳисобига иккита жаҳон чемпионати медалини қўшди.

Познанда Ўзбекистон эшкак эшишчилари иккинчи марта кумуш медалга эга чиқди — жамоа жаҳон чемпионатида ўзининг совринлар коллекциясини бойитмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ўзбек эл-класикоси»: «Нефтчи» «Пахтакор»ни мағлуб этиб, чорак финалга чиқди«Ўзбек эл-класикоси»: «Нефтчи» «Пахтакор»ни мағлуб этиб, чорак финалга чиқдиБугун, 21:28«Ливерпуль»да нималар бўлмоқда? «Энфилд»даги драмадан сўнг яна очко йўқотди!«Ливерпуль»да нималар бўлмоқда? «Энфилд»даги драмадан сўнг яна очко йўқотди!Бугун, 18:54Лю Цэ Шанхайдаги UFC дебютида рақибини 1-раундда нокаут қилди (Видео)Лю Цэ Шанхайдаги UFC дебютида рақибини 1-раундда нокаут қилди (Видео)Бугун, 18:34Шанхайдаги зал сукутга чўмди: Дениз Гомес 1-раунддаёқ хитойлик топ-жангчини нокаут қилдиШанхайдаги зал сукутга чўмди: Дениз Гомес 1-раунддаёқ хитойлик топ-жангчини нокаут қилдиБугун, 18:23«Бунёдкор»да кутилмаган ўзгариш: уч нафар италиялик кетди...«Бунёдкор»да кутилмаган ўзгариш: уч нафар италиялик кетди...Бугун, 18:19Шанхайда даҳшатли сенсация: Сонг Ядонг Умар Нурмагомедовни нокаут қилди! (Видео)Шанхайда даҳшатли сенсация: Сонг Ядонг Умар Нурмагомедовни нокаут қилди! (Видео)Бугун, 18:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)