Лионель Месси ва Криштиану Роналду 1000 та гол маррасига етадими?
Замонавий футбол тарихининг энг буюк икки афсонаси Криштиану Роналду ва Лионель Месси ўзларининг узоқ йиллик рақобатида янги тарихий марра сари дадил одишмоқда. Goal.com хабар беришича, MLS'нинг собиқ юлдузи Шака Ҳислопнинг фикрича, иккала футболчи ўртасидаги ўзига хос «умумий мерос» туфайли Лионель Месси азалий рақиби Криштиану Роналду 1000 та гол маррасига ёлғиз ўзи етиб боришига асло йўл қўймайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги кунда ушбу улкан маррага эришиш йўлида португалиялик юлдуз яқинроқ келган. Саудия Арабистонининг Ан-Наср клуби шарафини ҳимоя қилаётган Криштиану Роналду фаолияти давомида клуб ва терма жамоа сафида урган голлари сонини 980 тага яқинлаштирмоқда. У 41 ёшида ҳам ўзининг юқори спорт формасини сақлаб қолиб, миллий жамоаси сафида 146 та гол муаллифига айланган.
Яқин Шарқдаги фаолияти давомида ҳам индивидуал натижаларни юқори даражада ушлаб турган ҳужумчи тўпурарлик унвонлари ва ички чемпионат совринларини қўлга киритди. Ҳатто унинг амалдаги шартномаси 2027 йилнинг ёзида якунига етганидан кейин ҳам футболчилик фаолиятини давом эттириши мумкинлиги ҳақида гап-сўзлар юрибди.
Лионель Мессининг АҚШдаги натижалариБошқа томондан, Лионель Месси ҳам ўз позициясини бой бермаяпти. 39 ёшли аргентиналик футболчи АҚШнинг Интер Маями клуби сафида муваффақиятли тўп сурмоқда. У ўзининг саккизинчи «Олтин тўп» мукофотига даъвогарлик қилиб, MLS кубоги ва энг яхши ўйинчи совринларини қўлга киритган.
Аргентиналик машҳур ҳужумчи ўзининг терма жамоадаги фаолиятига якун ясаган бўлса-да, у миллий жамоа сафида 207 та ўйин ўтказиб, 125 та гол уришга улгурган эди. Жанубий Флоридадаги клуб билан амалдаги шартномаси 2028 йилгача мўлжалланган Месси умумий ҳисобда 930 та гол маррасига яқинлашмоқда.
Экспертларнинг фикрлариКинг Касино кўмагида Goal.com нашрига эксклюзив интервю берган Шака Ҳислопнинг таъкидлашича, футбол мухлислари айнан шу икки даҳо ўртасидаги курашни кўришни хоҳлайди. Икки футболчи бир авлодни бутунлай ўзгартириб юборди ва улар кўрсатаётган натижалар ҳақиқатан ҳам феноменал даражададир.
«Агар биз иккала ўйинчи ҳам 1000 тадан ортиқ гол урганига гувоҳ бўлсак, бу уларнинг футболдаги умумий меросига тўла мос келади», — дейди собиқ дарвозабон. Шунга қарамай, бошқа бир эксперт, Манчестер Юнайтед собиқ ҳужумчиси Жузеппе Росси эса Мессининг бу рақамларга ҳаддан ташқари эътибор қаратишига шубҳа билан қарашини билдирган.
…