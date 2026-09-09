Лионель Месси ва Криштиану Роналду 1000 та гол маррасига етадими?

·47·Спорт
Лионель Месси ва Криштиану Роналду 1000 та гол маррасига етадими?

Замонавий футбол тарихининг энг буюк икки афсонаси Криштиану Роналду ва Лионель Месси ўзларининг узоқ йиллик рақобатида янги тарихий марра сари дадил одишмоқда. Goal.com хабар беришича, MLS'нинг собиқ юлдузи Шака Ҳислопнинг фикрича, иккала футболчи ўртасидаги ўзига хос «умумий мерос» туфайли Лионель Месси азалий рақиби Криштиану Роналду 1000 та гол маррасига ёлғиз ўзи етиб боришига асло йўл қўймайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги кунда ушбу улкан маррага эришиш йўлида португалиялик юлдуз яқинроқ келган. Саудия Арабистонининг Ан-Наср клуби шарафини ҳимоя қилаётган Криштиану Роналду фаолияти давомида клуб ва терма жамоа сафида урган голлари сонини 980 тага яқинлаштирмоқда. У 41 ёшида ҳам ўзининг юқори спорт формасини сақлаб қолиб, миллий жамоаси сафида 146 та гол муаллифига айланган.

Яқин Шарқдаги фаолияти давомида ҳам индивидуал натижаларни юқори даражада ушлаб турган ҳужумчи тўпурарлик унвонлари ва ички чемпионат совринларини қўлга киритди. Ҳатто унинг амалдаги шартномаси 2027 йилнинг ёзида якунига етганидан кейин ҳам футболчилик фаолиятини давом эттириши мумкинлиги ҳақида гап-сўзлар юрибди.

Лионель Мессининг АҚШдаги натижалари

Бошқа томондан, Лионель Месси ҳам ўз позициясини бой бермаяпти. 39 ёшли аргентиналик футболчи АҚШнинг Интер Маями клуби сафида муваффақиятли тўп сурмоқда. У ўзининг саккизинчи «Олтин тўп» мукофотига даъвогарлик қилиб, MLS кубоги ва энг яхши ўйинчи совринларини қўлга киритган.

Аргентиналик машҳур ҳужумчи ўзининг терма жамоадаги фаолиятига якун ясаган бўлса-да, у миллий жамоа сафида 207 та ўйин ўтказиб, 125 та гол уришга улгурган эди. Жанубий Флоридадаги клуб билан амалдаги шартномаси 2028 йилгача мўлжалланган Месси умумий ҳисобда 930 та гол маррасига яқинлашмоқда.

Экспертларнинг фикрлари

Кинг Касино кўмагида Goal.com нашрига эксклюзив интервю берган Шака Ҳислопнинг таъкидлашича, футбол мухлислари айнан шу икки даҳо ўртасидаги курашни кўришни хоҳлайди. Икки футболчи бир авлодни бутунлай ўзгартириб юборди ва улар кўрсатаётган натижалар ҳақиқатан ҳам феноменал даражададир.

«Агар биз иккала ўйинчи ҳам 1000 тадан ортиқ гол урганига гувоҳ бўлсак, бу уларнинг футболдаги умумий меросига тўла мос келади», — дейди собиқ дарвозабон. Шунга қарамай, бошқа бир эксперт, Манчестер Юнайтед собиқ ҳужумчиси Жузеппе Росси эса Мессининг бу рақамларга ҳаддан ташқари эътибор қаратишига шубҳа билан қарашини билдирган.

Лионель МессиКриштиану РоналдуФутболMLSТўпурарлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Артета «Наполи»нинг даҳшатли муҳитидан огоҳлантирди ва ғалаба формуласини ошкор қилдиАртета «Наполи»нинг даҳшатли муҳитидан огоҳлантирди ва ғалаба формуласини ошкор қилдиБугун, 14:55Айёуб Боуадди Портуда порлади ва жамоа мақтовига сазовор бўлдиАйёуб Боуадди Портуда порлади ва жамоа мақтовига сазовор бўлдиБугун, 10:11Жозе Моуринью «Интер» устидан қозонилган ғалаба сирини ошкор қилдиЖозе Моуринью «Интер» устидан қозонилган ғалаба сирини ошкор қилдиБугун, 10:10Мареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирдиМареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирдиБугун, 10:06Энсо Фернандес Эрлинг Холандни мақтадиЭнсо Фернандес Эрлинг Холандни мақтадиБугун, 09:55Лионель Месси Испаниянинг КД Элденсе клубини сотиб олмоқдаЛионель Месси Испаниянинг КД Элденсе клубини сотиб олмоқдаБугун, 09:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди