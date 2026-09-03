Ўзбекистоннинг келгуси йиллардаги 7 та стратегик дастури белгиланди...
Ўзбекистон тараққиётининг яқин истиқболдаги бош йўналишлари ва устувор мақсадлари аниқлаб олинди. Давлат раҳбари томонидан таълим, тиббиёт, рақамли иқтисодиёт, сув ресурслари ва халқаро ҳамкорликни тубдан ўзгартиришга қаратилган 7 та асосий миллий дастур эълон қилинди. Ушбу кенг қамровли ташаббуслар мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий салоҳиятини янги босқичга олиб чиқиш ҳамда аҳоли турмуш сифатини оширишни назарда тутади.
1. Таълим ва инсон капитали: Халқаро стандартлар сари
Миллий келажакни белгилаб берувчи соҳада қуйидаги марралар белгиланди:
100% мактабгача қамров: 6 ёшли барча болаларни мактабга тайёрлов гуруҳларига тўлиқ қамраб олиш таъминланади;
Ўқитишнинг янги босқичи: Мактаб ва техникумларда илғор халқаро таълим стандартлари кенг жорий этилади, касб-ҳунарга ўқитиш кўлами эса 1 миллион нафар фуқарога етказилади;
Олий таълим нуфузи: Республиканинг камида 10 та олий таълим муассасасини нуфузли жаҳоннинг TOP-1000 рейтингига олиб чиқиш режалаштирилган.
2. Соғлиқни сақлаш: ЯИМнинг 5 фоизи тиббиётга
Соғлом миллат концепциясини молиявий жиҳатдан кафолатлаш:
Молиялаштиришни ошириш: Соҳага ажратиладиган давлат харажатларини беш йил ичида ЯИМнинг 5 фоизига қадар етказиш;
Тиббий суғурта ва инновациялар: Касалликларнинг олдини олиш (профилактика), мажбурий тиббий суғурта, фармацевтика ва илғор биотехнологияларни ривожлантириш;
Халқаро тиббиёт: Мамлакатга дунёнинг камида 5 та етакчи хорижий клиника ва шифохона тармоқларини жалб қилиш.
3. Иқтисодиёт ва технологиялар: $300 миллиардлик ЯИМ ва сунъий интеллект
Глобал рақобатбардошликни таъминловчи молиявий ва технологик мақсадлар:
Инвестициялар оқими: Келгуси 10 йил ичида миллий иқтисодиётга 450 миллиард доллар миқдорида тўғридан-тўғри хорижий сармояларни жалб қилиш;
2030 йил чегараси: 2030 йилга бориб ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) ҳажмини 300 миллиард долларга, аҳоли жон бошига даромадни эса 10 минг доллардан ошириш;
Саноат ва стартаплар: Саноат тармоқларида 2 миллионта юқори маошли иш ўрни яратиш, венчур капитали, сунъий интеллект (AI) ва рақамли экотизимларни ривожлантириш.
4. Сув ва экология: Ресурсларни тўлиқ асраш
Иқлим инқирозига қарши қатъий чоралар:
100% сув тежовчи тизимлар: Барча қишлоқ хўжалиги экин майдонларида сувни тежовчи замонавий суғориш технологияларига тўлиқ ўтилади;
Яшил шаҳарлар: Шаҳар ва аҳоли пунктларидаги кўкаламзорлаштириш даражаси камида 30 фоизга етказилади.
5. Адолат ва қонун устуворлиги
Фуқаролар ишончини мустаҳкамлаш ва хавфсизликни таъминлаш:
Суд ҳокимиятининг чинакам мустақиллигини кучайтириш ва инсон ҳуқуқлари ҳимоясини кафолатлаш;
Яширин (соядаги) иқтисодиёт, кибержиноятчилик, наркотик воситаларнинг ноқонуний айланмаси ва одам савдосига қарши муросасиз кураш олиб бориш.
6. Маҳалла — ташаббуслар маркази
Давлат дастурлари бевосита фуқаролар хоҳиш-иродаси билан боғланади:
Туман ва шаҳар бюджетлари, инфратузилма харажатлари ҳамда маҳаллий лойиҳалар тўғридан-тўғри маҳаллаларнинг талаби ва аҳолининг ҳаётий эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда тасдиқланади.
7. Кўп векторли дипломатия ва глобал ҳамкорлик
Ташқи сиёсатдаги очиқлик ва шериклик кўлами кенгаяди:
Марказий Осиё, МДҲ, Европа Иттифоқи, АҚШ, Осиё ва араб давлатлари билан стратегик алоқалар мустаҳкамланади;
Африка ва Лотин Америкаси минтақалари билан янги иқтисодий ва дипломатик алоқалар фаоллаштирилади (бугунги кунда Ўзбекистон қарийб 170 та давлат билан расмий дипломатик муносабатлар ўрнатган).
Эълон қилинган мазкур 7 та миллий дастур давлатнинг барча бўғинлари фаолиятини ягона мақсад — аҳоли фаровонлиги ва барқарор ривожланиш сари сафарбар этишга хизмат қилади.
Сизнингча, Ўзбекистоннинг стратегик ютуқларини таъминлашда мазкур 7 йўналишдан қай бири энг муҳим ҳисобланади? 2030 йилгача ЯИМни 300 миллиард долларга етказиш режасига қандай баҳо берасиз? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…