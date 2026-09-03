Ўзбекистоннинг келгуси йиллардаги 7 та стратегик дастури белгиланди...

·54·Ўзбекистон
Ўзбекистоннинг келгуси йиллардаги 7 та стратегик дастури белгиланди...

Ўзбекистон тараққиётининг яқин истиқболдаги бош йўналишлари ва устувор мақсадлари аниқлаб олинди. Давлат раҳбари томонидан таълим, тиббиёт, рақамли иқтисодиёт, сув ресурслари ва халқаро ҳамкорликни тубдан ўзгартиришга қаратилган 7 та асосий миллий дастур эълон қилинди. Ушбу кенг қамровли ташаббуслар мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий салоҳиятини янги босқичга олиб чиқиш ҳамда аҳоли турмуш сифатини оширишни назарда тутади.

1. Таълим ва инсон капитали: Халқаро стандартлар сари

Миллий келажакни белгилаб берувчи соҳада қуйидаги марралар белгиланди:

  • 100% мактабгача қамров: 6 ёшли барча болаларни мактабга тайёрлов гуруҳларига тўлиқ қамраб олиш таъминланади;

  • Ўқитишнинг янги босқичи: Мактаб ва техникумларда илғор халқаро таълим стандартлари кенг жорий этилади, касб-ҳунарга ўқитиш кўлами эса 1 миллион нафар фуқарога етказилади;

  • Олий таълим нуфузи: Республиканинг камида 10 та олий таълим муассасасини нуфузли жаҳоннинг TOP-1000 рейтингига олиб чиқиш режалаштирилган.

2. Соғлиқни сақлаш: ЯИМнинг 5 фоизи тиббиётга

Соғлом миллат концепциясини молиявий жиҳатдан кафолатлаш:

  • Молиялаштиришни ошириш: Соҳага ажратиладиган давлат харажатларини беш йил ичида ЯИМнинг 5 фоизига қадар етказиш;

  • Тиббий суғурта ва инновациялар: Касалликларнинг олдини олиш (профилактика), мажбурий тиббий суғурта, фармацевтика ва илғор биотехнологияларни ривожлантириш;

  • Халқаро тиббиёт: Мамлакатга дунёнинг камида 5 та етакчи хорижий клиника ва шифохона тармоқларини жалб қилиш.

3. Иқтисодиёт ва технологиялар: $300 миллиардлик ЯИМ ва сунъий интеллект

Глобал рақобатбардошликни таъминловчи молиявий ва технологик мақсадлар:

  • Инвестициялар оқими: Келгуси 10 йил ичида миллий иқтисодиётга 450 миллиард доллар миқдорида тўғридан-тўғри хорижий сармояларни жалб қилиш;

  • 2030 йил чегараси: 2030 йилга бориб ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) ҳажмини 300 миллиард долларга, аҳоли жон бошига даромадни эса 10 минг доллардан ошириш;

  • Саноат ва стартаплар: Саноат тармоқларида 2 миллионта юқори маошли иш ўрни яратиш, венчур капитали, сунъий интеллект (AI) ва рақамли экотизимларни ривожлантириш.

4. Сув ва экология: Ресурсларни тўлиқ асраш

Иқлим инқирозига қарши қатъий чоралар:

  • 100% сув тежовчи тизимлар: Барча қишлоқ хўжалиги экин майдонларида сувни тежовчи замонавий суғориш технологияларига тўлиқ ўтилади;

  • Яшил шаҳарлар: Шаҳар ва аҳоли пунктларидаги кўкаламзорлаштириш даражаси камида 30 фоизга етказилади.

5. Адолат ва қонун устуворлиги

Фуқаролар ишончини мустаҳкамлаш ва хавфсизликни таъминлаш:

  • Суд ҳокимиятининг чинакам мустақиллигини кучайтириш ва инсон ҳуқуқлари ҳимоясини кафолатлаш;

  • Яширин (соядаги) иқтисодиёт, кибержиноятчилик, наркотик воситаларнинг ноқонуний айланмаси ва одам савдосига қарши муросасиз кураш олиб бориш.

6. Маҳалла — ташаббуслар маркази

Давлат дастурлари бевосита фуқаролар хоҳиш-иродаси билан боғланади:

  • Туман ва шаҳар бюджетлари, инфратузилма харажатлари ҳамда маҳаллий лойиҳалар тўғридан-тўғри маҳаллаларнинг талаби ва аҳолининг ҳаётий эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда тасдиқланади.

7. Кўп векторли дипломатия ва глобал ҳамкорлик

Ташқи сиёсатдаги очиқлик ва шериклик кўлами кенгаяди:

  • Марказий Осиё, МДҲ, Европа Иттифоқи, АҚШ, Осиё ва араб давлатлари билан стратегик алоқалар мустаҳкамланади;

  • Африка ва Лотин Америкаси минтақалари билан янги иқтисодий ва дипломатик алоқалар фаоллаштирилади (бугунги кунда Ўзбекистон қарийб 170 та давлат билан расмий дипломатик муносабатлар ўрнатган).

Эълон қилинган мазкур 7 та миллий дастур давлатнинг барча бўғинлари фаолиятини ягона мақсад — аҳоли фаровонлиги ва барқарор ривожланиш сари сафарбар этишга хизмат қилади.

Сизнингча, Ўзбекистоннинг стратегик ютуқларини таъминлашда мазкур 7 йўналишдан қай бири энг муҳим ҳисобланади? 2030 йилгача ЯИМни 300 миллиард долларга етказиш режасига қандай баҳо берасиз? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон иқтисодиётининг 7 ойлик манзараси очиқланди — рақамлар нимадан далолат беради?Ўзбекистон иқтисодиётининг 7 ойлик манзараси очиқланди — рақамлар нимадан далолат беради?Бугун, 09:55Банкка боришга чек қўйилди: Баъзи нафақалар энди «Baraka» ижтимоий картасига автоматик тушадиБанкка боришга чек қўйилди: Баъзи нафақалар энди «Baraka» ижтимоий картасига автоматик тушадиБугун, 09:14Якка тартибдаги саргузаштлар учун энг яхши йўналишлар: Ўзбекистон нечанчи ўринда?Якка тартибдаги саргузаштлар учун энг яхши йўналишлар: Ўзбекистон нечанчи ўринда?Бугун, 08:58Тарихий лаҳза: Моди Мирзиёевга Синдаровнинг қўлёзма бланкасини совға қилдиТарихий лаҳза: Моди Мирзиёевга Синдаровнинг қўлёзма бланкасини совға қилдиКеча, 23:16Президент Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов хотирасини ёд этди (фото)Президент Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов хотирасини ёд этди (фото)Кеча, 15:03Ўзбекистондаги меҳмонхоналар ҳақида энди онлайн маълумот олиш мумкинЎзбекистондаги меҳмонхоналар ҳақида энди онлайн маълумот олиш мумкин01.09, 21:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди