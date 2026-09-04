Ўзбекистоннинг уч ҳудудида ДХХ ўтказган махсус амалиёт тафсилотлари (видео)

·0·Жамият
Ўзбекистоннинг уч ҳудудида ДХХ ўтказган махсус амалиёт тафсилотлари (видео)

Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) ходимлари томонидан Тошкент вилояти, Тошкент шаҳри ва Наманган вилоятида гиёҳвандлик воситалари ҳамда ўта хавфли синтетик моддаларнинг ноқонуний айланмасига қарши кенг кўламли тезкор тадбирлар ўтказилди. Кўрилган чоралар натижасида катта миқдордаги гашиш, кокаин, МDMA ҳамда оғир турдаги синтетик воситалар муомаладан чиқарилиб, ушбу заҳри қотилни тарқатишга уринган шахслар, жумладан чет эл фуқароси қўлга олинди.

Бўстонлиқда таъқиб ва 5 килограмм гашиш: Қочишга уринган «Cobalt» ҳайдовчиси

Биринчи тезкор тадбир Тошкент вилоятининг Бўстонлиқ туманида юқори даражадаги кескинлик билан кечди:

  • Қонуний талабга бўйсунмаслик: Андижон вилоятида туғилган 26 ёшли шахс «Cobalt» русумли автомашинани бошқариб бораётиб, ҳуқуқ-тартибот органларининг тўхташ ҳақидаги талабига бўйсунмай, воқеа жойидан қочишга уринган;

  • Салондан улоқтирилган тугунлар: Қочиш вақтида ҳайдовчи машина салонидан ичида шубҳали моддалар бўлган иккита тугунни йўл четига улоқтириб юборган;

  • Ашёвий далиллар: Машина мажбурий тўхтатилгач, унинг салонидан яна иккита тугун, шунингдек, махсус геолокация манзили бўйича яширилган яна бир тугун топиб олинди;

  • 5 кг соф гашиш: Экспертиза натижаларига кўра, мусодара қилинган барча моддалар умумий оғирлиги роппа-роса 5 килограмм бўлган «гашиш» гиёҳвандлик воситаси эканлиги тасдиқланди.

Чилонзордаги хонадондан топилган «кимёвий лаборатория»: Хорижлик шахс ушланди

Иккинчи операция пойтахтнинг Чилонзор туманида амалга оширилиб, халқаро тармоққа боғлиқ синтетик занжир фош этилди:

  • Кўчадаги текширув: Тезкор ходимлар томонидан 21 ёшли чет эл фуқароси шубҳа остига олиниб тўхтатилди. Текширувда унинг ёнидан «зип-пакет»га солинган кукунсимон модда аниқланди;

  • Хонадондан чиққан «ўлим конвейери»: Гумонланувчи вақтинча истиқомат қилаётган яшаш жойи кўздан кечирилганда, оғир наркотикларнинг йирик арсенали топилди:

    • 4 кг 133 грамм «3-хлорметкатинон»;

    • 403 грамм амфетамин;

    • 720 грамм МDMA (экстази);

    • 20 грамм юқори сифатли кокаин.

Ёнилғи бакидаги заҳар: Қўшни давлатдан кирган «Lacetti» ва чегарадан пиёда ўтган шерик

Учинчи махсус рейд Наманган вилоятининг Учқўрғон туманида ўтказилиб, давлат чегараси орқали олиб ўтилган йирик партия тўхтатиб қолинди:

  • Бензобакка яширилган 2,5 кг синтетика: Қўшни давлатдан кириб келган, Чортоқ туманида яшовчи 26 ёшли фуқаро бошқарувидаги «Lacetti» русумли автомашина холислар иштирокида текширилганда, унинг ёнилғи бакига моҳирлик билан яширилган 2 кг 513 грамм «Альфа-PVP» синтетик наркотик моддаси топилди ва мусодара қилинди;

  • Пиёда кесиб ўтган шерик: Ҳайдовчи билан бирга чегарагача етиб келиб, божхона постидан пиёда ўтиб, Ўзбекистон ҳудудида автомашинани кутиб турган 21 ёшли жиноий шерик ҳам воқеа жойида қўлга олинди.

Ҳозирда мазкур уччала ҳолат юзасидан Давлат хавфсизлик хизмати томонидан Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят ишлари қўзғатилиб, ушбу трансчегаравий контрабанда тармоғининг бошқа аъзоларини аниқлаш бўйича қатъий тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Сизнингча, ёшлар ва ҳатто хорижий фуқароларнинг синтетик наркотиклар айланмасига тобора кўпроқ жалб этилаётганига қандай омиллар сабаб бўлмоқда? Бу каби оғир заҳри қотиллар тарқалишининг олдини олиш учун қонунчиликдаги жазо чораларини янада кучайтириш керакми? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ертўладаги акула фермаси: Фарғоналик фуқаро акула боқаётгани аниқланди (видео)Ертўладаги акула фермаси: Фарғоналик фуқаро акула боқаётгани аниқланди (видео)Бугун, 15:28Глинка кўчасидаги фавқулодда ҳолат: Ҳокимлик газ сизиб чиқиши бўйича расмий баёнот бердиГлинка кўчасидаги фавқулодда ҳолат: Ҳокимлик газ сизиб чиқиши бўйича расмий баёнот бердиБугун, 14:51Мактаб формасида янги тартибми ёки асоссиз қўрқув? Таълим бошқармаси миш-мишларни рад этдиМактаб формасида янги тартибми ёки асоссиз қўрқув? Таълим бошқармаси миш-мишларни рад этдиБугун, 12:12Электр ва газдан кейин навбат сувгами? Сув нархлари бозор механизмларига ўтказиладими?Электр ва газдан кейин навбат сувгами? Сув нархлари бозор механизмларига ўтказиладими?Бугун, 10:09«Ҳамшира 300 доллар сўради»: Актёр Мусулмон Юнусовнинг шов-шувли баёноти тафсилотлари«Ҳамшира 300 доллар сўради»: Актёр Мусулмон Юнусовнинг шов-шувли баёноти тафсилотлариБугун, 09:56Озодбек Назарбеков оилавий бахт ва улкан муваффақиятнинг бош сирини ошкор қилдиОзодбек Назарбеков оилавий бахт ва улкан муваффақиятнинг бош сирини ошкор қилдиБугун, 07:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ