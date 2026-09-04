Ўзбекистоннинг уч ҳудудида ДХХ ўтказган махсус амалиёт тафсилотлари (видео)
Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) ходимлари томонидан Тошкент вилояти, Тошкент шаҳри ва Наманган вилоятида гиёҳвандлик воситалари ҳамда ўта хавфли синтетик моддаларнинг ноқонуний айланмасига қарши кенг кўламли тезкор тадбирлар ўтказилди. Кўрилган чоралар натижасида катта миқдордаги гашиш, кокаин, МDMA ҳамда оғир турдаги синтетик воситалар муомаладан чиқарилиб, ушбу заҳри қотилни тарқатишга уринган шахслар, жумладан чет эл фуқароси қўлга олинди.
Бўстонлиқда таъқиб ва 5 килограмм гашиш: Қочишга уринган «Cobalt» ҳайдовчиси
Биринчи тезкор тадбир Тошкент вилоятининг Бўстонлиқ туманида юқори даражадаги кескинлик билан кечди:
Қонуний талабга бўйсунмаслик: Андижон вилоятида туғилган 26 ёшли шахс «Cobalt» русумли автомашинани бошқариб бораётиб, ҳуқуқ-тартибот органларининг тўхташ ҳақидаги талабига бўйсунмай, воқеа жойидан қочишга уринган;
Салондан улоқтирилган тугунлар: Қочиш вақтида ҳайдовчи машина салонидан ичида шубҳали моддалар бўлган иккита тугунни йўл четига улоқтириб юборган;
Ашёвий далиллар: Машина мажбурий тўхтатилгач, унинг салонидан яна иккита тугун, шунингдек, махсус геолокация манзили бўйича яширилган яна бир тугун топиб олинди;
5 кг соф гашиш: Экспертиза натижаларига кўра, мусодара қилинган барча моддалар умумий оғирлиги роппа-роса 5 килограмм бўлган «гашиш» гиёҳвандлик воситаси эканлиги тасдиқланди.
Чилонзордаги хонадондан топилган «кимёвий лаборатория»: Хорижлик шахс ушланди
Иккинчи операция пойтахтнинг Чилонзор туманида амалга оширилиб, халқаро тармоққа боғлиқ синтетик занжир фош этилди:
Кўчадаги текширув: Тезкор ходимлар томонидан 21 ёшли чет эл фуқароси шубҳа остига олиниб тўхтатилди. Текширувда унинг ёнидан «зип-пакет»га солинган кукунсимон модда аниқланди;
Хонадондан чиққан «ўлим конвейери»: Гумонланувчи вақтинча истиқомат қилаётган яшаш жойи кўздан кечирилганда, оғир наркотикларнинг йирик арсенали топилди:
4 кг 133 грамм «3-хлорметкатинон»;
403 грамм амфетамин;
720 грамм МDMA (экстази);
20 грамм юқори сифатли кокаин.
Ёнилғи бакидаги заҳар: Қўшни давлатдан кирган «Lacetti» ва чегарадан пиёда ўтган шерик
Учинчи махсус рейд Наманган вилоятининг Учқўрғон туманида ўтказилиб, давлат чегараси орқали олиб ўтилган йирик партия тўхтатиб қолинди:
Бензобакка яширилган 2,5 кг синтетика: Қўшни давлатдан кириб келган, Чортоқ туманида яшовчи 26 ёшли фуқаро бошқарувидаги «Lacetti» русумли автомашина холислар иштирокида текширилганда, унинг ёнилғи бакига моҳирлик билан яширилган 2 кг 513 грамм «Альфа-PVP» синтетик наркотик моддаси топилди ва мусодара қилинди;
Пиёда кесиб ўтган шерик: Ҳайдовчи билан бирга чегарагача етиб келиб, божхона постидан пиёда ўтиб, Ўзбекистон ҳудудида автомашинани кутиб турган 21 ёшли жиноий шерик ҳам воқеа жойида қўлга олинди.
Ҳозирда мазкур уччала ҳолат юзасидан Давлат хавфсизлик хизмати томонидан Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят ишлари қўзғатилиб, ушбу трансчегаравий контрабанда тармоғининг бошқа аъзоларини аниқлаш бўйича қатъий тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Сизнингча, ёшлар ва ҳатто хорижий фуқароларнинг синтетик наркотиклар айланмасига тобора кўпроқ жалб этилаётганига қандай омиллар сабаб бўлмоқда? Бу каби оғир заҳри қотиллар тарқалишининг олдини олиш учун қонунчиликдаги жазо чораларини янада кучайтириш керакми? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…