Футзал бўйича Ўзбекистон миллий жамоаси Венгрияни сафарда таслим этди
Ўзбекистон футзал миллий терма жамоаси халқаро майдондаги навбатдаги йирик мусобақаларга тайёргарлик доирасида Европа қитъасида муваффақиятли юришини давом эттирмоқда. Айни кунларда Венгрияда ташкил этилган ўқув-йиғин машғулотларида иштирок этаётган вакилларимиз мезбон — Венгрия терма жамоасига қарши кечган биринчи ўртоқлик учрашувида 1:0 ҳисобида мағлубиятга учратиб, муҳим ғалабани қўлга киритди. Беллашувдаги ягона ва ҳал қилувчи гол 11-дақиқада терма жамоамизнинг тажрибали вакили Илҳомжон Ҳамроев томонидан киритилди.
Ўзбекистон футбол федерацияси матбуот хизматининг хабар беришича, майдондаги ҳисоб кичик кўрингани билан, учрашувнинг дастлабки сонияларидан бошлаб сўнгги сирена чалингунига қадар тўлиқ ўйин ташаббуси вакилларимиз томонида бўлган. Вакилларимиз тўп назорати, рақиб дарвозасига йўлланган аниқ зарбалар ва хавфли голли вазиятлар сони бўйича европаликлардан сезиларли даражада устунлик намойиш этишди. Ўзбек футзали усталари ушбу муваффақият билан тўхтаб қолмоқчи эмас: жамоалар ўртасидаги иккинчи ўртоқлик беллашуви 19 сентябрь куни бўлиб ўтади.
Хўш, миллий жамоамизнинг ушбу ғалабаси жаҳон рейтинги ва таркиб шаклланишига қандай таъсир кўрсатади, мураббийлар штаби синовдан ўтказаётган янги бешликлар қанчалик самара бермоқда ва венгерлар 19 сентябрдаги жавоб баҳсида реванш ололадими?
«11-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба ва мутлақ доминантлик»: Ўйин манзараси
Венгрия ва Ўзбекистон термалари тўқнашувининг асосий жиҳатлари:
Илҳомжон Ҳамроевдан зафар голи: 11-дақиқада амалга оширилган тезкор ҳужумни аниқ якунлаган Ҳамроев баҳс тақдирини ҳал қилди;
Майдондаги тўлиқ устунлик: Тўпни назорат қилиш, позицион ҳужумлар қуриш ва прессинг уюштириш бўйича миллий жамоамиз рақибга ҳеч қандай эркинлик бермади;
«Қуруқ» дарвоза ва ҳимоя интизоми: Дарвозабон Аббос Элмуродов бошчилигидаги мудофаа чизиғи венгерларнинг барча хавфли ҳужумларини бехато бартараф этди;
Зарбалар ва вазиятлар устунлиги: Ўзбекистон термаси рақиб дарвозаси қаршисида ўнлаб хавфли вазиятларни юзага келтириб, европалик посбонни мунтазам босимда ушлаб турди.
Таркиблар таҳлили: Бошланғич бешлик ва захира кучлари
Ўзбекистон миллий жамоасининг мазкур ўйинда майдонга тушган таркиби:
Бошланғич бешлик: Аббос Элмуродов (дарвозабон), Илҳомжон Ҳамроев, Беҳруз Самиев, Хусниддин Нишонов, Аброр Ахмедзянов;
Захирадан қўшилганлар: Шавкат Ибрагимов, Хайрулло Солиҳов, Машраб Адилов (сардор), Жасур Ўринбосаров, Шахзоджон Саъдиев, Шахрам Фахриддинов, Суннатилла Жўраев, Шохжаҳон Шоназаров, Асилбек Вафоев;
Ротация имконияти: Мураббийлар штаби деярли барча захира ўйинчиларига имконият бериб, турли тактик схемаларни амалда синаб кўрди.
19 сентябрдаги иккинчи тўқнашув: Мутахассислар хулосаси
Футзал таҳлилчиларининг ушбу хорижий йиғин бўйича муҳим хулосалари:
Европа мактабига қарши чидамлилик: Венгриянинг жисмоний куч ва контактларга асосланган ўйин услубига қарши техник ва тезкор комбинацион футзал намойиш этилгани вакилларимизнинг юқори спорт формасида эканини тасдиқлайди;
Реализация масаласи: Кўплаб вазиятлар яратилганига қарамай, якуний ҳисобнинг 1:0 бўлиб қолиши 19 сентябрдаги баҳс олдидан ҳужумларни якунлаш устида янада кўпроқ ишлаш кераклигини кўрсатмоқда;
Жавоб баҳсидаги интрига: Ўз уйида ютқазган Венгрия терма жамоаси иккинчи баҳсда анча агрессив ва ҳужумкор футзал кўрсатишга уринади, бу эса жамоамиз учун яна бир жиддий синов бўлади.
Ўзбекистон футзал миллий жамоасининг Венгриядаги ушбу сафар ғалабаси жамоанинг халқаро майдондаги нуфузини янада ошириб, мухлисларда бўлажак расмий турнирлар олдидан катта ишонч уйғотмоқда.
Сизнингча, футзалчиларимиз 19 сентябрь куни бўлиб ўтадиган иккинчи ўртоқлик баҳсида ҳам Венгрия устидан йирикроқ ҳисобда ғалаба қозона оладими? Миллий жамоамизнинг бугунги ўйинида қайси жиҳатларни янада кучайтириш зарур деб ҳисоблайсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футзалининг Европа майдонларидаги ушбу зафари тафсилотларини барча спорт ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…