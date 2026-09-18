Футзал бўйича Ўзбекистон миллий жамоаси Венгрияни сафарда таслим этди

·0·Спорт
Футзал бўйича Ўзбекистон миллий жамоаси Венгрияни сафарда таслим этди

Ўзбекистон футзал миллий терма жамоаси халқаро майдондаги навбатдаги йирик мусобақаларга тайёргарлик доирасида Европа қитъасида муваффақиятли юришини давом эттирмоқда. Айни кунларда Венгрияда ташкил этилган ўқув-йиғин машғулотларида иштирок этаётган вакилларимиз мезбон — Венгрия терма жамоасига қарши кечган биринчи ўртоқлик учрашувида 1:0 ҳисобида мағлубиятга учратиб, муҳим ғалабани қўлга киритди. Беллашувдаги ягона ва ҳал қилувчи гол 11-дақиқада терма жамоамизнинг тажрибали вакили Илҳомжон Ҳамроев томонидан киритилди.

Ўзбекистон футбол федерацияси матбуот хизматининг хабар беришича, майдондаги ҳисоб кичик кўрингани билан, учрашувнинг дастлабки сонияларидан бошлаб сўнгги сирена чалингунига қадар тўлиқ ўйин ташаббуси вакилларимиз томонида бўлган. Вакилларимиз тўп назорати, рақиб дарвозасига йўлланган аниқ зарбалар ва хавфли голли вазиятлар сони бўйича европаликлардан сезиларли даражада устунлик намойиш этишди. Ўзбек футзали усталари ушбу муваффақият билан тўхтаб қолмоқчи эмас: жамоалар ўртасидаги иккинчи ўртоқлик беллашуви 19 сентябрь куни бўлиб ўтади.

Хўш, миллий жамоамизнинг ушбу ғалабаси жаҳон рейтинги ва таркиб шаклланишига қандай таъсир кўрсатади, мураббийлар штаби синовдан ўтказаётган янги бешликлар қанчалик самара бермоқда ва венгерлар 19 сентябрдаги жавоб баҳсида реванш ололадими?

«11-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба ва мутлақ доминантлик»: Ўйин манзараси

Венгрия ва Ўзбекистон термалари тўқнашувининг асосий жиҳатлари:

  • Илҳомжон Ҳамроевдан зафар голи: 11-дақиқада амалга оширилган тезкор ҳужумни аниқ якунлаган Ҳамроев баҳс тақдирини ҳал қилди;

  • Майдондаги тўлиқ устунлик: Тўпни назорат қилиш, позицион ҳужумлар қуриш ва прессинг уюштириш бўйича миллий жамоамиз рақибга ҳеч қандай эркинлик бермади;

  • «Қуруқ» дарвоза ва ҳимоя интизоми: Дарвозабон Аббос Элмуродов бошчилигидаги мудофаа чизиғи венгерларнинг барча хавфли ҳужумларини бехато бартараф этди;

  • Зарбалар ва вазиятлар устунлиги: Ўзбекистон термаси рақиб дарвозаси қаршисида ўнлаб хавфли вазиятларни юзага келтириб, европалик посбонни мунтазам босимда ушлаб турди.

Таркиблар таҳлили: Бошланғич бешлик ва захира кучлари

Ўзбекистон миллий жамоасининг мазкур ўйинда майдонга тушган таркиби:

  • Бошланғич бешлик: Аббос Элмуродов (дарвозабон), Илҳомжон Ҳамроев, Беҳруз Самиев, Хусниддин Нишонов, Аброр Ахмедзянов;

  • Захирадан қўшилганлар: Шавкат Ибрагимов, Хайрулло Солиҳов, Машраб Адилов (сардор), Жасур Ўринбосаров, Шахзоджон Саъдиев, Шахрам Фахриддинов, Суннатилла Жўраев, Шохжаҳон Шоназаров, Асилбек Вафоев;

  • Ротация имконияти: Мураббийлар штаби деярли барча захира ўйинчиларига имконият бериб, турли тактик схемаларни амалда синаб кўрди.

19 сентябрдаги иккинчи тўқнашув: Мутахассислар хулосаси

Футзал таҳлилчиларининг ушбу хорижий йиғин бўйича муҳим хулосалари:

  • Европа мактабига қарши чидамлилик: Венгриянинг жисмоний куч ва контактларга асосланган ўйин услубига қарши техник ва тезкор комбинацион футзал намойиш этилгани вакилларимизнинг юқори спорт формасида эканини тасдиқлайди;

  • Реализация масаласи: Кўплаб вазиятлар яратилганига қарамай, якуний ҳисобнинг 1:0 бўлиб қолиши 19 сентябрдаги баҳс олдидан ҳужумларни якунлаш устида янада кўпроқ ишлаш кераклигини кўрсатмоқда;

  • Жавоб баҳсидаги интрига: Ўз уйида ютқазган Венгрия терма жамоаси иккинчи баҳсда анча агрессив ва ҳужумкор футзал кўрсатишга уринади, бу эса жамоамиз учун яна бир жиддий синов бўлади.

Ўзбекистон футзал миллий жамоасининг Венгриядаги ушбу сафар ғалабаси жамоанинг халқаро майдондаги нуфузини янада ошириб, мухлисларда бўлажак расмий турнирлар олдидан катта ишонч уйғотмоқда.

Сизнингча, футзалчиларимиз 19 сентябрь куни бўлиб ўтадиган иккинчи ўртоқлик баҳсида ҳам Венгрия устидан йирикроқ ҳисобда ғалаба қозона оладими? Миллий жамоамизнинг бугунги ўйинида қайси жиҳатларни янада кучайтириш зарур деб ҳисоблайсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футзалининг Европа майдонларидаги ушбу зафари тафсилотларини барча спорт ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

Ўзбекистон футзал миллий жамоасиВенгрия терма жамоасиИлҳомжон ҲамроевФутзал Европа турнирлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Манчестер Сити» «Норвич»ни янчиб ташлади — Нимчорак финалда «МЮ» кушандаси!«Манчестер Сити» «Норвич»ни янчиб ташлади — Нимчорак финалда «МЮ» кушандаси!Бугун, 05:31Криштиану Роналду "Ан-Наср" клубини сотиб олишдан воз кечдими?Криштиану Роналду "Ан-Наср" клубини сотиб олишдан воз кечдими?Бугун, 02:56Килиан Мбаппе Флорентино Перес билан ўн йиллик алоқа ҳақида гапирдиКилиан Мбаппе Флорентино Перес билан ўн йиллик алоқа ҳақида гапирдиБугун, 01:34Ламине Ямал ирқчилик ҳақида гапирдиЛамине Ямал ирқчилик ҳақида гапирдиКеча, 23:14Ясин Буну Саудия Арабистонида навбатдаги суперсейвини намойиш этдиЯсин Буну Саудия Арабистонида навбатдаги суперсейвини намойиш этдиКеча, 22:20Ўзбекистон бокс терма жамоасининг Осиё ўйинлари учун якуний таркиби эълон қилиндиЎзбекистон бокс терма жамоасининг Осиё ўйинлари учун якуний таркиби эълон қилиндиКеча, 22:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг