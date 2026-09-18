Ла Лига 6-турида «Бетис» кучли учликка кирди, «Вильярреал» Малагада ирода кўрсатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ла Лиганинг 6-турида «Betis»
- «Хетафе»ни 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, 15 очко билан 3-ўринга кўтарилди.
- Шу куни «Вилярреал»
- Малагада 1:0 ҳисобида ортда бораётган бўлса-да, якунда 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Бу натижалар «Betis»нинг чемпионлик амбицияларини кучайтирган бўлса, «Вилярреал» учун инқироздан чиқиш йўлидаги муҳим қадам бўлди.
Испания Ла Лигасининг 6-туридан ўрин олган икки муҳим қарама-қаршилик чемпионат жадвалидаги мувозанатни жиддий равишда ўзгартириб юборди. Севильяда ўз ишқибозлари қаршисида майдонга тушган Мануэль Пеллегрини шогирдлари — «Бетис» клуби «Хетафе»ни қабул қилиб, шиддатли ва кескин курашлар остида кечган беллашувда 1:0 ҳисобида қимматли ғалабани қўлга киритди. Учрашув тақдирини биринчи бўлимнинг сўнгги сонияларида Абде Эззалзоули томонидан киритилган ягона гол ҳал қилди.
Ушбу муҳим муваффақият ортидан «вердибланкос» ўз очколари сонини 15 тага етказиб, турнир жадвалининг 3-поғонасига кўтарилиб олди ва «Барселона» ҳамда «Реал Мадрид» таъқибини давом эттирди. Параллель равишда кечган яна бир қайноқ тўқнашувда эса Малагага сафар қилган «Вильярреал» ҳақиқий ирода ва классик камбэк намойиш этди: 12-дақиқада Карлоснинг голидан сўнг ҳисобда ортда қолаётган «сариқ субмарина» Молейро ва Гуйенинг (дубль) маҳорати эвазига мезбонларни 3:1 ҳисобида таслим этди.
Хўш, «Бетис»нинг чемпионлик амбициялари қай даражада реал, «Вильярреал» турнир жадвалининг қуйи қисмидан қандай чиқиб кетмоқда ва Марио Мартиннинг қизил карточкаси «Хетафе»ни нима учун чорасиз қолдирди?
«Абденинг зарбаси ва Мартиннинг четлатилиши»: Севильядаги драматик 1:0
«Бетис» ва «Хетафе» ўртасидаги учрашувнинг энг сара лаҳзалари:
45-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба: Биринчи тайм якунланиши арафасида марокашлик вингер Абде Эззалзоули рақиб мудофаасини ёриб ўтиб, «Бетис»га муҳим ғалабани туҳфа этди;
Иско ва Себаллос кучи: Майдон марказида фаоллик кўрсатган Иско ва унинг ўрнига тушган Дани Себаллос жамоа ташаббусини охиригача ушлаб турди;
87-дақиқа — қизил карточка: Баҳс якунида асабларини жиловлай олмаган «Хетафе» аъзоси Марио Мартин майдондан четлатилиб, меҳмонларнинг сўнгги штурм уюштириш режаларини чиппакка чиқарди;
15 очко ва 3-ўрин: Севилья клуби Ла Лига пешқадамлари сафига қўшилиб, чемпионлик ва Чемпионлар Лигаси йўлланмаси учун курашда мустаҳкам ўрнашиб олди.
Малагадаги камбэк: «Сариқ субмарина»нинг 5 дақиқалик бўрони
«Малага» — «Вильярреал» (1:3) учрашуви хроникаси ва тактик бурилишлар:
Карлосдан совуққон старт (12-дақиқа): Мезбонлар тезкор ҳужумни муваффақиятли якунлаб, «Вильярреал»ни қийин аҳволга солиб қўйди;
Молейронинг жавоб тўпи (40-дақиқа): Меҳмонларнинг босими биринчи тайм охирида самара берди ва Альберто Молейро мувозанатни тиклади;
Гуйедан мукаммал дубль (45 ва 86-дақиқалар): Аввалига танаффус олдидан жамоасини олдинга олиб чиққан Гуйе, ўйин тугашига оз қолганда пенальтини аниқ амалга ошириб, якуний нуқтани қўйди;
Гулачи ва Салиба мудофааси: Петер Гулачининг ишончли сейвлари ва Вильям Салиба бошчилигидаги янги мудофаа маркази иккинчи таймда «Малага» ҳужумчиларига ҳеч қандай имконият қолдирмади.
Турнир жадвали ва мутахассислар хулосаси
Ла Лига 6-туридан сўнг испан экспертлари ва таҳлилчилари берган баҳо:
«Бетис»нинг прагматик ўйини: Кўп сонли хавфли вазиятлар яратмаса-да, натижани сақлаб қолиш маҳорати Мануэль Пеллегрини жамоасининг бу мавсумда медаллар учун жиддий кураша олишини кўрсатмоқда;
«Вильярреал»нинг уйғониши: 5 очко билан турнир жадвалининг 14-поғонасида турган меҳмонлар учун Малагадаги ғалаба инқироздан чиқиш йўлидаги бош бурилиш нуқтаси бўлиши мумкин;
«Малага» ва «Хетафе»нинг хавфли зонаси: Иккала мағлуб жамоа ҳам ҳимоядаги қўпол хатолар ва паст самарадорлик сабабли хавфли қуйи поғоналарга яқинлашиб бормоқда.
Севилья ва Малагада кечган ушбу тўқнашувлар Ла Лигада нафақат грандлар, балки ҳар бир жамоа очко учун охиригача жанг қилишини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, «Бетис»нинг 3-ўринга кўтарилиши ва барқарор ўйини уларга бу мавсумда «Реал» ҳамда «Барселона»га чинакам рақобат туғдиришга имкон берадими? «Вильярреал» сафардаги ушбу ёрқин камбэкдан сўнг еврокубоклар зонасига қайтиб ола биладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Испания Ла Лигасидаги ушбу қайноқ ўйинлар таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…