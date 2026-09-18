NASA Старлинер космик кермисига таяняпти, чунки SpaceX ўз ишини якунлайди
АҚШ Миллий аэронавтика ва космик бошқармаси (NASA) тез орада Boeing компаниясининг Старлинер космик кемаси учун яна иккита қўшимча бошқариладиган миссияга буюртма беришни режалаштирмоқда. Арс Течника манбаларига кўра, ушбу қарор SpaceX компаниясининг ўзининг машҳур Crew Dragon кемасидан воз кечиш ниятида қатъийлиги ортидан қабул қилинмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, SpaceX раҳбарияти 2030-йилга бориб ёки ундан ҳам эртароқ Crew Dragon эксплуатациясини тўлақонли якунлаш ниятида эканини очиқ-ойдин маълум қилган. Компания президенти ва бош директори Гвинн Шотуелл келгусидаги парвозларни кафолатлашдан бош тортиб, ҳукумат бошқа етказиб берувчи — Boeing билан ҳам ишлаши кераклигини таъкидлаган.
Старлинер дастурининг хатарлари ва ўтмишдаги носозликларNASAнинг Старлинер кемасига тикаётган тикишлари мутахассислар томонидан жиддий хататар сифатида баҳоланмоқда. Мазкур кема ўтган давр мобайнида бир қатор муваффақиятсизликларни бошдан кечирди. Жумладан, 2019 ва 2022-йиллардаги синов парвозларида кўплаб жиддий техник нуқсонлар аниқланган эди.
Вазият 2024-йил июн ойида илк бошқариладиган синов вақтида янада кескинлашди. Ўшанда двигателлардаги носозлик туфайли астронавтлар Бутч Уилмор ва Сунита Уиляms ҳалокат ёқасига келиб қолган эди. Бироз ўтиб, NASA ушбу парвозни энг юқори «А» тоифасидаги фавқулодда ҳодиса деб расман эълон қилди.
Келажакдаги вазифалар ва молиялаштиришЭслатиб ўтамиз, ўшанда хавфсизлик нуқтаи назаридан астронавтларни Ерга қайтариш учун айнан рақобатчи SpaceX компаниясининг Crew Dragon кемасидан фойдаланишга тўғри келган эди. Шунга қарамай, агентлик қарийб олти ойдан сўнг яна Boeing компаниясини ўзининг асосий пилотли дастури марказига қайтаришга мажбур бўлмоқда.
Янги келишувга кўра, NASA нафақат қўшимча парвозларга буюртма беради, балки Старлинер двигател тизимидаги носозликларни бартараф этиш ҳамда уни янги ракета ёрдамида учириш учун сертификатлаш жараёнларини қисман молиялаштиради. Ушбу қадам келгусида Халқаро космик станцияга астронавтларни элтишда муқобилликни сақлаб қолиш учун зарурий чора сифатида кўрилмоқда.
Изоҳлар 0
…