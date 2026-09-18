NASA Старлинер космик кермисига таяняпти, чунки SpaceX ўз ишини якунлайди

·0·Техно
NASA Старлинер космик кермисига таяняпти, чунки SpaceX ўз ишини якунлайди

АҚШ Миллий аэронавтика ва космик бошқармаси (NASA) тез орада Boeing компаниясининг Старлинер космик кемаси учун яна иккита қўшимча бошқариладиган миссияга буюртма беришни режалаштирмоқда. Арс Течника манбаларига кўра, ушбу қарор SpaceX компаниясининг ўзининг машҳур Crew Dragon кемасидан воз кечиш ниятида қатъийлиги ортидан қабул қилинмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, SpaceX раҳбарияти 2030-йилга бориб ёки ундан ҳам эртароқ Crew Dragon эксплуатациясини тўлақонли якунлаш ниятида эканини очиқ-ойдин маълум қилган. Компания президенти ва бош директори Гвинн Шотуелл келгусидаги парвозларни кафолатлашдан бош тортиб, ҳукумат бошқа етказиб берувчи — Boeing билан ҳам ишлаши кераклигини таъкидлаган.

Старлинер дастурининг хатарлари ва ўтмишдаги носозликлар

NASAнинг Старлинер кемасига тикаётган тикишлари мутахассислар томонидан жиддий хататар сифатида баҳоланмоқда. Мазкур кема ўтган давр мобайнида бир қатор муваффақиятсизликларни бошдан кечирди. Жумладан, 2019 ва 2022-йиллардаги синов парвозларида кўплаб жиддий техник нуқсонлар аниқланган эди.

Вазият 2024-йил июн ойида илк бошқариладиган синов вақтида янада кескинлашди. Ўшанда двигателлардаги носозлик туфайли астронавтлар Бутч Уилмор ва Сунита Уиляms ҳалокат ёқасига келиб қолган эди. Бироз ўтиб, NASA ушбу парвозни энг юқори «А» тоифасидаги фавқулодда ҳодиса деб расман эълон қилди.

Келажакдаги вазифалар ва молиялаштириш

Эслатиб ўтамиз, ўшанда хавфсизлик нуқтаи назаридан астронавтларни Ерга қайтариш учун айнан рақобатчи SpaceX компаниясининг Crew Dragon кемасидан фойдаланишга тўғри келган эди. Шунга қарамай, агентлик қарийб олти ойдан сўнг яна Boeing компаниясини ўзининг асосий пилотли дастури марказига қайтаришга мажбур бўлмоқда.

Янги келишувга кўра, NASA нафақат қўшимча парвозларга буюртма беради, балки Старлинер двигател тизимидаги носозликларни бартараф этиш ҳамда уни янги ракета ёрдамида учириш учун сертификатлаш жараёнларини қисман молиялаштиради. Ушбу қадам келгусида Халқаро космик станцияга астронавтларни элтишда муқобилликни сақлаб қолиш учун зарурий чора сифатида кўрилмоқда.

SpaceXNASAСтарлинерCrew DragonBoeing
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистоннинг нақдсиз инқилоби: кунига 1 миллиард транзакция марказидан репортажҲиндистоннинг нақдсиз инқилоби: кунига 1 миллиард транзакция марказидан репортажБугун, 03:59Хитойда телевизорлар учун янги миллий стандартлар жорий этиладиХитойда телевизорлар учун янги миллий стандартлар жорий этиладиБугун, 01:53Xiaomi компанияси HyperOS 4 янгиланиши графигини эълон қилдиXiaomi компанияси HyperOS 4 янгиланиши графигини эълон қилдиКеча, 22:53Apple Европа Иттифоқида шаффофлик сўровлари қоидаларини юмшатдиApple Европа Иттифоқида шаффофлик сўровлари қоидаларини юмшатдиКеча, 21:24Huawei Мате 90 Pro Max флагмани кучли камера ва линзага эга бўладиHuawei Мате 90 Pro Max флагмани кучли камера ва линзага эга бўладиКеча, 20:57Samsung Galaxy S27 флагманлари учун йирик камера янгиланишини ҳозирламоқдаSamsung Galaxy S27 флагманлари учун йирик камера янгиланишини ҳозирламоқдаКеча, 20:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади