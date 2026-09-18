Темур Кападзе кечаги 3:2 ҳисобидаги ғалаба ва чемпионлик пойгаси ҳақида очиқ гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Навбаҳор»
- «Динамо» устидан 3:2 ҳисобида ғалаба қозониб, чемпионлик пойгасида муҳим очколарни қўлга киритди.
- Бош мураббий Temuр Кападзе матбуот анжуманида Ўткир Юсуповнинг хатолари, Жоел Кожо ва Шохруҳ Абдураҳмоновнинг ўйинлардаги ўрни каби масалаларга ойдинлик киритди.
- Кападзе жамоанинг чемпионлик учун курашиш ниятида эканлигини таъкидлаб, рақиблар натижасидан қатъи назар, ўз ўйинларига эътибор қаратишларини билдирди.
Ўзбекистон Суперлигасининг 22-туридан ўрин олган марказий тўқнашувлардан бирида Наманганнинг «Навбаҳор» клуби ўз майдонида Самарқанднинг «Динамо» жамоасини қабул қилиб, голларга бой ва асабий кечган баҳсда 3:2 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди. Беллашувдаги барча 5 та гол шиддатли кечган биринчи бўлимнинг ўзидаёқ киритилди ва иккинчи бўлимда ҳисоб ўзгармай қолди. Ушбу ғалаба «лочинлар»ни кучли учликдаги ўрнини мустаҳкамлаб, чемпионлик курашида муҳим очколарни жамғаришга хизмат қилди.
Учрашув якунлангач ўтказилган матбуот анжуманида мезбонлар бош мураббийи Темур Кападзе журналистларнинг энг нозик, кутилмаган ва кескин саволларига жуда очиқ, прагматик ва мардона жавоб қайтарди. Мураббий Ўткир Юсуповнинг хатолари, захирадаги Шукрон Йўлдошевнинг имкониятлари, миллионлаб мухлисларнинг севимлисига айланган Жоэль Кожонинг нега захирада ўтириб қолгани ва таянч яримҳимоячиси Шохруҳ Абдураҳмоновнинг марказий ҳужумга ўтказилиши сирларини очиқлади.
Хўш, «Нефтчи» ва «Пахтакор»нинг беқарорлиги фонида «Навбаҳор» чиндан ҳам чемпионлик учун бош даъвогарга айландими, Ўзбекистон Кубогида «Ғазалкент» тўсиғи қандай енгилади ва Кападзе жамоасини олдинда қандай синовлар кутмоқда?
«Хатосиз футбол бўлмайди»: Ўткир Юсупов ва Шукрон Йўлдошев тақдири
Намангандаги матбуот анжуманида дарвозабонлар чизиғи бўйича билдирилган танқидий фикрлар:
Юсуповнинг кераксиз хатолари: Кападзе голлар ўтказиб юборилган вазиятларда Ўткир Юсупов яхшироқ ҳаракат қилиши шарт бўлганини яширмади — бундай хатолар бўлмаслиги кераклигини, бироқ ҳужумчиларнинг ўз вақтида гол уриб олдинга чиқиб олгани жамоани қутқарганини таъкидлади;
Шукрон Йўлдошев қачон тушади?: Мураббий ҳар бир баҳс финалга тенг эканини уқтириб, анчадан буён расмий ўйин амалиётига эга бўлмаган посбонни тўсатдан синовдан ўтказиш катта хавф эканини, аммо унинг вақти ҳам келишини билдирди;
Норчаевнинг фойдаланилмаган вазиятлари: Иккинчи таймда жамоа яхшироқ ўйнагани ва айниқса Хусайн Норчаев ҳисобни ошириб, масалани узил-кесил ҳал қилиши лозим бўлгани урғуланди.
«Бизда асосий таркиб йўқ, Кожони кутишга эса вақт йўқ!»: Ҳужум чизиғидаги катта ротация
Жоэль Кожо ва Шохруҳ Абдураҳмонов борасидаги қизғин баҳсларга мураббийнинг жавоби:
Кожо захира учун олинганми?: Кападзе бу гапларни қатъий рад этди; Кожо узоқ муддатли жароҳатдан энди қайтгани, спорт формасини тиклаш учун унга вақт кераклиги, бироқ жамоага натижа ҳозир ва шу ерда кераклигини очиқ айтди;
Соғлом рақобат принципи: Мураббий машғулотларда ким кўпроқ фойда келтирса, ўша футболчи тушишини таъкидлаб, Шохруҳ Абдураҳмонов ўтган ўйинда захирадан тушиб гол ургани учун бугун ҳам асосий таркибга лойиқ кўрилганини тушунтирди;
Таянч зонасидан марказий ҳужумга: Абдураҳмоновнинг марказий ҳужумчи позициясига қўйилиши тасодиф эмас — у майдонда анча-мунча номинал ҳужумчилардан кўра фаолроқ ва фойдалироқ ҳаракат қилгани эътироф этилди.
Чемпионлик режалари ва Кубокдаги «Ғазалкент» тўсиғи
Мавсумнинг қолган қисми ва олдинда турган вазифалар таҳлили:
90 фоиз янги жамоанинг иштаҳаси: Мавсум бошида таркиб 90 фоиз янгилангани боис раҳбарият чемпионлик бўйича кескин талаб қўймаган эди, аммо бугун «Навбаҳор» барча мусобақаларда олтин медаллар учун охиригача курашиш ниятида;
«Нефтчи» ва «Пахтакор»га қарамаслик: Рақибларнинг очко йўқотишига эмас, балки фақат ўз ўйини ва йиғиладиган очколар ҳақида қайғуриш бош стратегия этиб белгиланган;
Кубокдаги «Ғазалкент» сюрпризи: Про-лига вакили устидан осон ғалаба кутилмаслиги, улар Суперлига клубларини мағлуб этган ёш ва шижоатли жамоа экани, шу боис ҳар бир ўйинга максимал даражада жиддий ёндашиш зарурлиги қайд этилди;
Муҳаммадали Усмоновнинг пасайиши: Ҳимоячининг сўнгги пайтлардаги ўйинида бироз сифат пасайиши кузатилаётгани сабабли таркибдан четда қолгани, лекин унга ишонч сақланиб қолаётгани айтилди.
Темур Кападзе бошчилигидаги «Навбаҳор» босқичма-босқич прагматик, ҳар бир дақиқа натижа учун курашадиган ва рақобатдан чўчимайдиган ҳақиқий чемпионлик машинасига айланиб бормоқда.
Сизнингча, Темур Кападзенинг Кожони захирада қолдириб, Шохруҳ Абдураҳмоновни ҳужумда ўйнатиш қарори қанчалик тўғри? «Навбаҳор» бу мавсумда «Нефтчи» ва «Пахтакор»ни ортда қолдириб, узоқ кутилган Ўзбекистон чемпионлигини Наманганга олиб кела оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва наманганликларнинг ушбу шиддатли баҳси тафсилотларини барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…