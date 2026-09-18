Ўзбек легионерининг автоголи!: ЦСКА «Динамо»ни сафарда енгиб, кучли учликка кўтарилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Москванинг ССКА клуби Доғистонда «Динамо»ни 3:1 ҳисобида мағлуб этиб, Россия Премер-лигаси турнир жадвалида 3-ўринга кўтарилди.
- Учрашувнинг 13-дақиқасида «Динамо» ҳимоячиси Маҳмуд Маҳаммаджонов автогол қайд этди, бироқ 20-дақиқада Гамид Агаларов ҳисобни тенглаштирди.
- Иккинчи бўлимда захирадан тушган Лусиано ва Фиров ССКА сафида гол уриб, жамоасига муҳим ғалабани тақдим этди.
Россия Премьер-лигасининг (РПЛ) 9-туридан ўрин олган марказий беллашувлардан бирида Москванинг ЦСКА клуби Доғистонда Махачкаланинг «Динамо» жамоаси меҳмони бўлиб, 3:1 ҳисобидаги иродали ва муҳим ғалабани қўлга киритди. Каспий бўйида кечган шиддатли баҳс миллий футболимиз ихлосмандлари учун ҳам алоҳида аҳамият касб этди: «Динамо» шарафини ҳимоя қилаётган Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Маҳмуд Маҳаммаджонов асосий таркибда майдонга тушиб, тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди. Учрашув мезбонлар учун омадсиз бошланди — 13-дақиқада айнан Маҳаммаджонов ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйиб, автогол қайд этди.
Орадан кўп ўтмай, 20-дақиқада «Динамо» тўпурари Гамид Агаларов мувозанатни тиклаган бўлса-да, иккинчи бўлимда Москва клуби тажриба ва маҳорат эвазига ўйин тақдирини ўз фойдасига ҳал қилди. Захирадан майдонга тушган Лусиано (69) ва Фиров (79) биттадан тўп киритиб, москваликларнинг навбатдаги ғалабасини мустаҳкамлади. Ушбу зафардан кейин «армиячилар» очколари сонини 19 тага етказиб, турнир жадвалида 3-ўринга кўтарилди, Махачкала клуби эса 12 очко билан 7-поғонада қолди.
Хўш, Маҳаммаджоновнинг автоголидан сўнг «Динамо» мудофааси нега синиб кетди, ЦСКАнинг захира кучлари қандай қилиб ўйинда бурилиш ясади ва Доғистон клуби юқори ўринлар учун курашда ортда қоляптими?
«Автогол, Агаларов жавоби ва захирадан келган зарба»: Баҳс хроникаси
Махачкалада кечган тўқнашувнинг асосий ва ҳал қилувчи лаҳзалари:
13-дақиқа — Маҳаммаджоновдан кутилмаган автогол (0:1): ЦСКАнинг тезкор ҳужуми пайтида тўпни қайтаришга уринган ўзбек ҳимоячиси ноаниқ ҳаракат қилиб, тўпни ўз дарвозасига йўналтириб қўйди;
20-дақиқа — Гамид Агаларовдан тезкор жавоб (1:1): Мезбонлар тезда руҳий устунликни тиклаб, Агаларовнинг совуққон зарбаси эвазига ҳисобни тенглаштирди;
69-дақиқа — Лусианодан ғалаба тўпи (1:2): Биринчи бўлимдан сўнг захирадан тушган Лусиано москваликларнинг комбинацион ҳужумини гол билан якунлади;
79-дақиқа — Фировдан якуний нуқта (1:3): 77-дақиқада майдонга тушган Фиров орадан атиги икки дақиқа ўтиб ЦСКАнинг учинчи голини урди ва баҳс тақдирини ҳал қилди;
Биринчи бўлимдаги кескинлик: 44–45-дақиқаларда ҳакам томонидан кўрсатилган кетма-кет тўртта сариқ карточка ўйинда ҳиссиётлар қанчалик юқори бўлганини кўрсатди.
Ўзбек легионерининг ўйини: Маҳаммаджонов учун оғир синов
Маҳмуд Маҳаммаджоновнинг ЦСКАга қарши беллашувдаги иштироки бўйича муҳим жиҳатлар:
Тўлиқ 90 дақиқалик ишонч: 13-дақиқадаги автоголга қарамай, мураббийлар штаби ўзбек ҳимоячисини алмаштирмади ва унга охиригача тўлиқ имконият берди;
Қанотдаги курашлар: Маҳаммаджонов ЦСКАнинг тезкор вингерлари Круговой ва Глебовга қарши фаол ҳимоявий кураш олиб борди;
Тажриба ва руҳий сабоқ: РПЛнинг гранд клубига қарши бундай қийин ва хатоларга бой учрашув 23 ёшли ўзбек футболчисининг профессионал ўсиши учун муҳим синов мактаби бўлиб хизмат қилади.
Турнир жадвали ва мутахассислар хулосаси
РПЛ 9-туридан кейин жамоаларнинг ҳолати ва тактик таҳлили:
ЦСКА кучли учликда: 19 очко жамғарган «армиячилар» чемпионлик ва медаллар учун пойгада «Зенит» ва «Краснодар» билан ёнма-ён бормоқда;
Захира кучининг ғалабаси: ЦСКА мураббийлар штабининг иккинчи бўлимдаги ўзгаришлари (Лусиано ва Фировнинг туширилиши) тўлиқ ўзини оқлади ва ўйин тақдирини ҳал қилди;
«Динамо» Махачкала барқарорлиги: 12 очко билан 7-ўринда бораётган доғистонликлар ҳар қандай рақибга қарши жиддий қаршилик кўрсата олишини исботлади, бироқ якуний дақиқалардаги концентрациянинг йўқолиши уларга очко йўқотишга сабаб бўлди.
ЦСКАнинг Махачкаладаги ушбу сафар ғалабаси москваликларнинг чемпионлик амбицияларини яна бир бор намоён этган бўлса, Маҳмуд Маҳаммаджонов учун бу ўйин ўз хатолари устида ишлаш ва кейинги турларга янада кучлироқ қайтиш учун жиддий мотивацияга айланади.
Сизнингча, Маҳмуд Маҳаммаджоновнинг учрашув бошидаги автоголи «Динамо»нинг умумий ўйин режаси ва руҳиятига қанчалик салбий таъсир кўрсатди? ЦСКА бу мавсумда Россия Премьер-лигаси чемпионлиги учун охиригача кураша оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва РПЛдаги ўзбек легионери иштирокидаги ушбу шиддатли баҳс тафсилотларини барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…