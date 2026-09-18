Криштиану Роналду Ан-Наср клубини сотиб олишдан воз кечдими

·31·Спорт
Криштиану Роналду Ан-Наср клубини сотиб олишдан воз кечдими
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиану Роналду Саудия Арабистонининг Ан-Наср клубини сотиб олиш бўйича музокараларда иштирок этмаётгани кўпчиликнинг эътиборини тортди.
  • Ҳозирда клуб улушини сотиб олиш учун маҳаллий инвестиция фонди, Америка компанияси РедБирд ва саудиялик тадбиркор Иброҳим Ал-Муҳаидибдан иборат консорсиум фаоллик кўрсатмоқда.

Португалиялик юлдуз Криштиану Роналдунинг Саудия Арабистонининг Ан-Наср клубини харид қилиш бўйича сўнгги музокараларда қатнашмаётгани футбол жамоатчилигида қатор саволларни туғдирди. Аввалроқ ҳужумчининг ушбу инвестиция лойиҳасига қўшилиши ва фақат майдонда эмас, балки клуб бошқарувида ҳам муҳим рол ўйнаши ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Арриядияҳ нашри тарқатган маълумотларга кўра, ҳозирда клубдаги улушни сотиб олиш учун маҳаллий инвестиция фонди, Америка компанияси РедБирд ҳамда саудиялик тадбиркор Иброҳим Ал-Муҳаидибдан иборат консорциум фаоллик кўрсатмоқда. Мазкур гуруҳ жорий мавсум якунига қадар Ан-Наср компаниясидан улуш олиш мақсадида Саудия Арабистони Давлат инвестиция фонди (ПИФ) билан музокараларни жадал давом эттирмоқда.

Музокаралардаги ўзгаришлар ва Роналду мавзуси

Бироқ, Саудия ва Америка томонлари иштирокидаги ушбу янги битим тафсилотларида Криштиану Роналдунинг исми умуман тилга олинмаяпти. Аввалроқ португалиялик футболчи сармоядорлар билан биргаликда клубни қўлга киритиши кутилган эди, бироқ унинг охирги жараёнлардан четда қолгани кўпчиликнинг эътиборини тортди.

Ҳозирча футболчининг мазкур инвестиция лойиҳасидан тўғридан-тўғри воз кечгани ҳақида расмий маълумот мавжуд эмас. Шунга қарамай, юзага келган сўнгги ўзгаришлар ва янги консорциумнинг ташкил этилиши вазиятга ойдинлик киритишни талаб қилмоқда.

Ички муаммолар ва келажакдаги режалар

Манбаларнинг таъкидлашича, Роналду Ан-Наср ичидаги айрим муаммолар ва мураккаб масалалар сабабли клубдаги инвестиция лойиҳасига қўшилиш фикридан бироз совиган бўлиши мумкин. Ҳозирча ҳужумчи бу борада ўзининг якуний ва очиқ позициясини билдиргани йўқ.

Мутахассисларнинг фикрича, жамоа сардорининг келажакдаги ҳаракатлари нафақат унинг майдондаги ўйинига, балки клубдаги молиявий жараёнларнинг қандай давом этишига ҳам боғлиқ бўлади. Ан-Наср атрофидаги бу каби ўзгаришлар Саудия чемпионатининг халқаро миқёсдаги эътиборини янада оширмоқда.

Криштиану РоналдуАн-НасрСаудия АрабистониФутбол янгиликлариТрансфер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Флорентино Перес билан ўн йиллик алоқа ҳақида гапирдиКилиан Мбаппе Флорентино Перес билан ўн йиллик алоқа ҳақида гапирдиБугун, 01:34Ламине Ямал ирқчилик ҳақида гапирдиЛамине Ямал ирқчилик ҳақида гапирдиКеча, 23:14Ясин Буну Саудия Арабистонида навбатдаги суперсейвини намойиш этдиЯсин Буну Саудия Арабистонида навбатдаги суперсейвини намойиш этдиКеча, 22:20Ўзбекистон бокс терма жамоасининг Осиё ўйинлари учун якуний таркиби эълон қилиндиЎзбекистон бокс терма жамоасининг Осиё ўйинлари учун якуний таркиби эълон қилиндиКеча, 22:16Ҳусанов «Норвич»га қарши асосий таркибда майдонга тушади: Мареска унга ишонч билдирмоқдаҲусанов «Норвич»га қарши асосий таркибда майдонга тушади: Мареска унга ишонч билдирмоқдаКеча, 22:14Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси: Ўзбекистон терма жамоалари 2-кунни қандай ўтказишди?Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси: Ўзбекистон терма жамоалари 2-кунни қандай ўтказишди?Кеча, 22:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг