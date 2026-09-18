Криштиану Роналду Ан-Наср клубини сотиб олишдан воз кечдими
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Криштиану Роналду Саудия Арабистонининг Ан-Наср клубини сотиб олиш бўйича музокараларда иштирок этмаётгани кўпчиликнинг эътиборини тортди.
- Ҳозирда клуб улушини сотиб олиш учун маҳаллий инвестиция фонди, Америка компанияси РедБирд ва саудиялик тадбиркор Иброҳим Ал-Муҳаидибдан иборат консорсиум фаоллик кўрсатмоқда.
Португалиялик юлдуз Криштиану Роналдунинг Саудия Арабистонининг Ан-Наср клубини харид қилиш бўйича сўнгги музокараларда қатнашмаётгани футбол жамоатчилигида қатор саволларни туғдирди. Аввалроқ ҳужумчининг ушбу инвестиция лойиҳасига қўшилиши ва фақат майдонда эмас, балки клуб бошқарувида ҳам муҳим рол ўйнаши ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Арриядияҳ нашри тарқатган маълумотларга кўра, ҳозирда клубдаги улушни сотиб олиш учун маҳаллий инвестиция фонди, Америка компанияси РедБирд ҳамда саудиялик тадбиркор Иброҳим Ал-Муҳаидибдан иборат консорциум фаоллик кўрсатмоқда. Мазкур гуруҳ жорий мавсум якунига қадар Ан-Наср компаниясидан улуш олиш мақсадида Саудия Арабистони Давлат инвестиция фонди (ПИФ) билан музокараларни жадал давом эттирмоқда.
Музокаралардаги ўзгаришлар ва Роналду мавзусиБироқ, Саудия ва Америка томонлари иштирокидаги ушбу янги битим тафсилотларида Криштиану Роналдунинг исми умуман тилга олинмаяпти. Аввалроқ португалиялик футболчи сармоядорлар билан биргаликда клубни қўлга киритиши кутилган эди, бироқ унинг охирги жараёнлардан четда қолгани кўпчиликнинг эътиборини тортди.
Ҳозирча футболчининг мазкур инвестиция лойиҳасидан тўғридан-тўғри воз кечгани ҳақида расмий маълумот мавжуд эмас. Шунга қарамай, юзага келган сўнгги ўзгаришлар ва янги консорциумнинг ташкил этилиши вазиятга ойдинлик киритишни талаб қилмоқда.
Ички муаммолар ва келажакдаги режаларМанбаларнинг таъкидлашича, Роналду Ан-Наср ичидаги айрим муаммолар ва мураккаб масалалар сабабли клубдаги инвестиция лойиҳасига қўшилиш фикридан бироз совиган бўлиши мумкин. Ҳозирча ҳужумчи бу борада ўзининг якуний ва очиқ позициясини билдиргани йўқ.
Мутахассисларнинг фикрича, жамоа сардорининг келажакдаги ҳаракатлари нафақат унинг майдондаги ўйинига, балки клубдаги молиявий жараёнларнинг қандай давом этишига ҳам боғлиқ бўлади. Ан-Наср атрофидаги бу каби ўзгаришлар Саудия чемпионатининг халқаро миқёсдаги эътиборини янада оширмоқда.
Изоҳлар 0
…