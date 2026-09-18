Хитойда телевизорлар учун янги миллий стандартлар жорий этилади

·0·Техно
Хитойда телевизорлар учун янги миллий стандартлар жорий этилади

Хитойда алоҳида телеприставкалардан бутунлай воз кечиб, уларнинг барча функцияларини тўғридан-тўғри телевизорнинг ўзига интеграция қилишни назарда тутувчи миллий техник стандартлар ишлаб чиқилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ташаббус мамлакатдаги уй-жой кўнгилочар тизимлари бозорида туб бурилиш ясаши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Давлат радио ва телевидение бошқармаси ҳамда Саноат ва ахборотлаштирилиш вазирлиги томонидан олиб борилаётган қўшма ишлар натижасида "интеграциялашган телевизорлар" концепти яратилмоқда. Лойиҳанинг асосий ғояси истеъмолчиларни ортиқча қурилмалар, кабеллар ва қўшимча пултлардан халос этишдан иборат.

Янги авлод телевизорларининг имкониятлари

Ишлаб чиқилаётган техник талабларга мувофиқ, келгусидаги телевизорлар қўшимча жиҳозларсиз мустақил равишда тўғридан-тўғри транслацияларни қабул қилиш имкониятига эга бўлади. Шунингдек, фойдаланувчилар эфирни тўхтатиб туриш, вақтни суриш, ўтказиб юборилган кўрсатувларни қайта кўриш ва сўров бўйича видеоларни ижро этиш функцияларидан фойдалана оладилар.

Асосий тамойил сифатида «битта телевизор ва битта пулт» концепцияси илгари сурилмоқда. Телевизор ёқилгандан сўнг фойдаланувчи ҳеч қандай қўшма қурилмани ишга туширмасдан ёки сигнал манбасини ўзгартирмасдан тўғридан-тўғри телеканалларга ўтиши мумкин бўлади. Бунда юқори аниқликдаги контент ва овозли бошқарувни қўллаб-қувватлаш ҳам кўзда тутилган.

Ўтиш даври ва истиқболлар

Мутахассисларнинг таъкидлашича, анъанавий приставкалардан бирданига воз кечиб бўлмайди. Миллионлаб аввал ўрнатилган қурилмалар зарур аппарат ёки дастурий таъминотга эга эмаслиги сабабли янги функцияларни оддий янгиланиш орқали қабул қила олмайди.

Шу боисдан дастлаб бу технология асосан янги моделларда жорий этилади ва тўлиқ ўтиш жараёни телевизорлар паркининг янгиланишига қараб бир неча йилни талаб қилади. Бироқ Хитой дунёдаги энг йирик телевизор ва приставкалар ишлаб чиқарувчиси бўлгани боис, мазкур ўзгаришлар глобал бозорга ҳам ўз таъсирини кўрсатиши кутилмоқда.

ХитойТелевизорТехнологияСмартТВСаноат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси HyperOS 4 янгиланиши графигини эълон қилдиXiaomi компанияси HyperOS 4 янгиланиши графигини эълон қилдиКеча, 22:53Apple Европа Иттифоқида шаффофлик сўровлари қоидаларини юмшатдиApple Европа Иттифоқида шаффофлик сўровлари қоидаларини юмшатдиКеча, 21:24Huawei Мате 90 Pro Max флагмани кучли камера ва линзага эга бўладиHuawei Мате 90 Pro Max флагмани кучли камера ва линзага эга бўладиКеча, 20:57Samsung Galaxy S27 флагманлари учун йирик камера янгиланишини ҳозирламоқдаSamsung Galaxy S27 флагманлари учун йирик камера янгиланишини ҳозирламоқдаКеча, 20:25Oppo Финд X10 Pro Max смартфонининг ноёб камералари қандай суратга оладиOppo Финд X10 Pro Max смартфонининг ноёб камералари қандай суратга оладиКеча, 19:24Huawei Nvidia билан рақобат учун янги сунъий интеллект чипини муддатидан олдин тақдим этадиHuawei Nvidia билан рақобат учун янги сунъий интеллект чипини муддатидан олдин тақдим этадиКеча, 19:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади