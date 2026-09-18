Хитойда телевизорлар учун янги миллий стандартлар жорий этилади
Хитойда алоҳида телеприставкалардан бутунлай воз кечиб, уларнинг барча функцияларини тўғридан-тўғри телевизорнинг ўзига интеграция қилишни назарда тутувчи миллий техник стандартлар ишлаб чиқилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ташаббус мамлакатдаги уй-жой кўнгилочар тизимлари бозорида туб бурилиш ясаши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Давлат радио ва телевидение бошқармаси ҳамда Саноат ва ахборотлаштирилиш вазирлиги томонидан олиб борилаётган қўшма ишлар натижасида "интеграциялашган телевизорлар" концепти яратилмоқда. Лойиҳанинг асосий ғояси истеъмолчиларни ортиқча қурилмалар, кабеллар ва қўшимча пултлардан халос этишдан иборат.
Янги авлод телевизорларининг имкониятлариИшлаб чиқилаётган техник талабларга мувофиқ, келгусидаги телевизорлар қўшимча жиҳозларсиз мустақил равишда тўғридан-тўғри транслацияларни қабул қилиш имкониятига эга бўлади. Шунингдек, фойдаланувчилар эфирни тўхтатиб туриш, вақтни суриш, ўтказиб юборилган кўрсатувларни қайта кўриш ва сўров бўйича видеоларни ижро этиш функцияларидан фойдалана оладилар.
Асосий тамойил сифатида «битта телевизор ва битта пулт» концепцияси илгари сурилмоқда. Телевизор ёқилгандан сўнг фойдаланувчи ҳеч қандай қўшма қурилмани ишга туширмасдан ёки сигнал манбасини ўзгартирмасдан тўғридан-тўғри телеканалларга ўтиши мумкин бўлади. Бунда юқори аниқликдаги контент ва овозли бошқарувни қўллаб-қувватлаш ҳам кўзда тутилган.
Ўтиш даври ва истиқболларМутахассисларнинг таъкидлашича, анъанавий приставкалардан бирданига воз кечиб бўлмайди. Миллионлаб аввал ўрнатилган қурилмалар зарур аппарат ёки дастурий таъминотга эга эмаслиги сабабли янги функцияларни оддий янгиланиш орқали қабул қила олмайди.
Шу боисдан дастлаб бу технология асосан янги моделларда жорий этилади ва тўлиқ ўтиш жараёни телевизорлар паркининг янгиланишига қараб бир неча йилни талаб қилади. Бироқ Хитой дунёдаги энг йирик телевизор ва приставкалар ишлаб чиқарувчиси бўлгани боис, мазкур ўзгаришлар глобал бозорга ҳам ўз таъсирини кўрсатиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…