«Манчестер Сити» «Норвич»ни янчиб ташлади — Нимчорак финалда «МЮ» кушандаси!

·0·Спорт
«Манчестер Сити» «Норвич»ни янчиб ташлади — Нимчорак финалда «МЮ» кушандаси!

Англия Лига кубогининг (Carabao Cup) 3-босқичида чемпионлик унвонини ҳимоя қилаётган «Манчестер Сити» «Этиҳад» стадионида чинакам голлар фестивали ва даҳшатли куч намойишини кўрсатди. Чемпионшип вакили «Норвич»ни қабул қилган Энцо Мареска шогирдлари рақиб дарвозасига жавобсиз 5 та тўп йўллаб, 5:0 ҳисобидаги йирик ва мутлақ ғалабани расмийлаштирди. Бутун ўзбекистонлик миллионлар ўйини ихлосмандлари учун ушбу оқшомнинг энг муҳим ва тарихий воқеаси — Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг «шаҳарликлар» сафида асосий таркибда майдонга тушиб, тўлиқ 90 дақиқа давомида мудофаа чизиғини бехато бошқаргани бўлди.

Ҳусанов бошчилигидаги мустаҳкам ҳимоя рақибга ўз дарвозаси ёнига яқинлашишга ҳам имкон қолдирмади ва дарвозабон Херонимо Рули дарвозаси дахлсизлигини 100 фоиз таъминлади. Ҳужумда эса 17 ёшли вундеркинд Самба дубль муаллифига айланиб порлаган бўлса, Райан Шерки, бразилиялик янги харид Аллан («Сити»даги дебют голи) ва Макайду биттадан тўп киритиб, таблони безади. Кейинги босқичда эса манчестерликларни янада жиддий синов кутмоқда: «Манчестер Сити» нимчорак финалда «Манчестер Юнайтед»ни турнирдан чиқариб юборган хавфли «Брайтон»га қарши тўқнаш келади.

Хўш, Абдуқодир Ҳусановнинг 90 дақиқалик мукаммал ўйини Энцо Маресканинг асосий таркиб танловига қандай таъсир кўрсатади, 17 ёшли Самба қандай қилиб ўйин қаҳрамонига айланди ва «МЮ»нинг кушандасига айланган «Брайтон»ни «шаҳарликлар» тўхтата оладими?

«5 та жавобсиз тўп ва 17 ёшли феномен»: «Этиҳад»даги баҳс хронологияси

«Манчестер Сити» ва «Норвич» учрашувида голлар ва кескин лаҳзалар кетма-кетлиги:

  • 29-дақиқа — Самба ҳисобни очди (1:0): 17 ёшли ҳужумчи жарима майдони ичида тезкор ҳаракат қилиб, мезбонларнинг голлар шоусини бошлаб берди;

  • 32-дақиқа — Райан Шеркидан совуққонлик (2:0): Орадан атиги 3 дақиқа ўтиб, франциялик юлдуз фарқни иккитага ошириб, «Норвич»нинг курашишга бўлган умидини сўндирди;

  • 48-дақиқа — Алланнинг дебют голи (3:0): Иккинчи бўлим бошида бразилиялик футболчи «шаҳарликлар» либосидаги ўзининг илк голини нишонлаб, таблода йирик ҳисобни ўрнатди;

  • 54-дақиқа — Самбанинг ғалаба дубли (4:0): Ёш ҳужумчи ўзининг иккинчи тўпини рақиб тўрига жойлаб, учрашувнинг энг яхши ўйинчиси мақомини нақд қилди;

  • 90-дақиқа — Макайдудан нуқта (5:0): Захирадан майдонга тушган Макайду асосий вақт якунида бешинчи тўпни киритиб, тор-морни якунлади.

Ҳусановнинг 90 дақиқаси: Ўзбек легионери мудофаани қандай бехато ёпди?

Абдуқодир Ҳусановнинг «Норвич»га қарши баҳсдаги муҳим кўрсаткичлари:

  • Майдонда тўлиқ 90 дақиқа: Ҳимоячи баҳсни дастлабки сониялардан бошлади ва ҳакамнинг якуний ҳуштагига қадар майдонни тарк этмади;

  • «Қуруқ» ўйин ва дарвоза дахлсизлиги: Ҳусанов, Рейс ва О’Райли учлиги «Норвич» ҳужум чизиғини бутунлай фалаж қилиб, дарвозабон Рулига деярли иш қолдирмади;

  • Яккакурашлардаги устунлик: Ер ва иккинчи қаватдаги ҳаво тўқнашувларида Ҳусанов рақиб ҳужумчиларига ҳеч қандай бўшлиқ бермади;

  • Мареска тактикасига мослашув: Ўзбек ҳимоячиси италиялик мураббийнинг позицион талабларига тўлиқ амал қилиб, ҳимоядан ҳужумга чиқишда бенуқсон ҳаракат қилди.

Нимчорак финалда даҳшатли рақиб: «Брайтон» тўсиғи

Англия Лига кубогининг 1/8 финал босқичи олдидан интрига:

  • «Манчестер Юнайтед»нинг кушандаси: «Шаҳарликлар»нинг кейинги рақиби «Брайтон» 3-босқичда «МЮ»ни мусобақадан чиқариб юбориб, чинакам шов-шув кўтарган эди;

  • Тактик дуэль: «Чайкалар»нинг юқори прессинг ва кучли темпга асосланган ўйини Энцо Мареска ва унинг янгиланган таркиби учун мусобақадаги энг оғир синовга айланади;

  • Титул ҳимояси: Амалдаги кубок эгаси сифасида «Манчестер Сити» ўз унвонини сақлаб қолиш йўлида муросасиз кураш олиб боради.

Абдуқодир Ҳусановнинг «Манчестер Сити» сафида 90 дақиқа давомида 5:0 ҳисобидаги йирик ғалабага муносиб ҳисса қўшиши ўзбек футболи юлдузининг АПЛ гранди таркибидаги ўрни тобора мустаҳкамланиб бораётганини кўрсатди.

Сизнингча, Абдуқодир Ҳусановнинг ушбу бенуқсон 90 дақиқалик ўйинидан сўнг Энцо Мареска уни АПЛнинг келгуси марказий турларида ҳам асосий таркибга қўядими? «Манчестер Юнайтед»ни мағлуб этган хавфли «Брайтон»га қарши бўлажак нимчорак финалда «Сити»нинг имкониятларини қандай баҳолайсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек легионерининг буюк ғалабаси акс этган ушбу қайноқ шарҳни барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

Манчестер СитиНорвичАбдукодир ҲусановCarabao Cup
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду "Ан-Наср" клубини сотиб олишдан воз кечдими?Криштиану Роналду "Ан-Наср" клубини сотиб олишдан воз кечдими?Бугун, 02:56Килиан Мбаппе Флорентино Перес билан ўн йиллик алоқа ҳақида гапирдиКилиан Мбаппе Флорентино Перес билан ўн йиллик алоқа ҳақида гапирдиБугун, 01:34Ламине Ямал ирқчилик ҳақида гапирдиЛамине Ямал ирқчилик ҳақида гапирдиКеча, 23:14Ясин Буну Саудия Арабистонида навбатдаги суперсейвини намойиш этдиЯсин Буну Саудия Арабистонида навбатдаги суперсейвини намойиш этдиКеча, 22:20Ўзбекистон бокс терма жамоасининг Осиё ўйинлари учун якуний таркиби эълон қилиндиЎзбекистон бокс терма жамоасининг Осиё ўйинлари учун якуний таркиби эълон қилиндиКеча, 22:16Ҳусанов «Норвич»га қарши асосий таркибда майдонга тушади: Мареска унга ишонч билдирмоқдаҲусанов «Норвич»га қарши асосий таркибда майдонга тушади: Мареска унга ишонч билдирмоқдаКеча, 22:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг