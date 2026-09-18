«Манчестер Сити» «Норвич»ни янчиб ташлади — Нимчорак финалда «МЮ» кушандаси!
Англия Лига кубогининг (Carabao Cup) 3-босқичида чемпионлик унвонини ҳимоя қилаётган «Манчестер Сити» «Этиҳад» стадионида чинакам голлар фестивали ва даҳшатли куч намойишини кўрсатди. Чемпионшип вакили «Норвич»ни қабул қилган Энцо Мареска шогирдлари рақиб дарвозасига жавобсиз 5 та тўп йўллаб, 5:0 ҳисобидаги йирик ва мутлақ ғалабани расмийлаштирди. Бутун ўзбекистонлик миллионлар ўйини ихлосмандлари учун ушбу оқшомнинг энг муҳим ва тарихий воқеаси — Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг «шаҳарликлар» сафида асосий таркибда майдонга тушиб, тўлиқ 90 дақиқа давомида мудофаа чизиғини бехато бошқаргани бўлди.
Ҳусанов бошчилигидаги мустаҳкам ҳимоя рақибга ўз дарвозаси ёнига яқинлашишга ҳам имкон қолдирмади ва дарвозабон Херонимо Рули дарвозаси дахлсизлигини 100 фоиз таъминлади. Ҳужумда эса 17 ёшли вундеркинд Самба дубль муаллифига айланиб порлаган бўлса, Райан Шерки, бразилиялик янги харид Аллан («Сити»даги дебют голи) ва Макайду биттадан тўп киритиб, таблони безади. Кейинги босқичда эса манчестерликларни янада жиддий синов кутмоқда: «Манчестер Сити» нимчорак финалда «Манчестер Юнайтед»ни турнирдан чиқариб юборган хавфли «Брайтон»га қарши тўқнаш келади.
Хўш, Абдуқодир Ҳусановнинг 90 дақиқалик мукаммал ўйини Энцо Маресканинг асосий таркиб танловига қандай таъсир кўрсатади, 17 ёшли Самба қандай қилиб ўйин қаҳрамонига айланди ва «МЮ»нинг кушандасига айланган «Брайтон»ни «шаҳарликлар» тўхтата оладими?
«5 та жавобсиз тўп ва 17 ёшли феномен»: «Этиҳад»даги баҳс хронологияси
«Манчестер Сити» ва «Норвич» учрашувида голлар ва кескин лаҳзалар кетма-кетлиги:
29-дақиқа — Самба ҳисобни очди (1:0): 17 ёшли ҳужумчи жарима майдони ичида тезкор ҳаракат қилиб, мезбонларнинг голлар шоусини бошлаб берди;
32-дақиқа — Райан Шеркидан совуққонлик (2:0): Орадан атиги 3 дақиқа ўтиб, франциялик юлдуз фарқни иккитага ошириб, «Норвич»нинг курашишга бўлган умидини сўндирди;
48-дақиқа — Алланнинг дебют голи (3:0): Иккинчи бўлим бошида бразилиялик футболчи «шаҳарликлар» либосидаги ўзининг илк голини нишонлаб, таблода йирик ҳисобни ўрнатди;
54-дақиқа — Самбанинг ғалаба дубли (4:0): Ёш ҳужумчи ўзининг иккинчи тўпини рақиб тўрига жойлаб, учрашувнинг энг яхши ўйинчиси мақомини нақд қилди;
90-дақиқа — Макайдудан нуқта (5:0): Захирадан майдонга тушган Макайду асосий вақт якунида бешинчи тўпни киритиб, тор-морни якунлади.
Ҳусановнинг 90 дақиқаси: Ўзбек легионери мудофаани қандай бехато ёпди?
Абдуқодир Ҳусановнинг «Норвич»га қарши баҳсдаги муҳим кўрсаткичлари:
Майдонда тўлиқ 90 дақиқа: Ҳимоячи баҳсни дастлабки сониялардан бошлади ва ҳакамнинг якуний ҳуштагига қадар майдонни тарк этмади;
«Қуруқ» ўйин ва дарвоза дахлсизлиги: Ҳусанов, Рейс ва О’Райли учлиги «Норвич» ҳужум чизиғини бутунлай фалаж қилиб, дарвозабон Рулига деярли иш қолдирмади;
Яккакурашлардаги устунлик: Ер ва иккинчи қаватдаги ҳаво тўқнашувларида Ҳусанов рақиб ҳужумчиларига ҳеч қандай бўшлиқ бермади;
Мареска тактикасига мослашув: Ўзбек ҳимоячиси италиялик мураббийнинг позицион талабларига тўлиқ амал қилиб, ҳимоядан ҳужумга чиқишда бенуқсон ҳаракат қилди.
Нимчорак финалда даҳшатли рақиб: «Брайтон» тўсиғи
Англия Лига кубогининг 1/8 финал босқичи олдидан интрига:
«Манчестер Юнайтед»нинг кушандаси: «Шаҳарликлар»нинг кейинги рақиби «Брайтон» 3-босқичда «МЮ»ни мусобақадан чиқариб юбориб, чинакам шов-шув кўтарган эди;
Тактик дуэль: «Чайкалар»нинг юқори прессинг ва кучли темпга асосланган ўйини Энцо Мареска ва унинг янгиланган таркиби учун мусобақадаги энг оғир синовга айланади;
Титул ҳимояси: Амалдаги кубок эгаси сифасида «Манчестер Сити» ўз унвонини сақлаб қолиш йўлида муросасиз кураш олиб боради.
Абдуқодир Ҳусановнинг «Манчестер Сити» сафида 90 дақиқа давомида 5:0 ҳисобидаги йирик ғалабага муносиб ҳисса қўшиши ўзбек футболи юлдузининг АПЛ гранди таркибидаги ўрни тобора мустаҳкамланиб бораётганини кўрсатди.
Сизнингча, Абдуқодир Ҳусановнинг ушбу бенуқсон 90 дақиқалик ўйинидан сўнг Энцо Мареска уни АПЛнинг келгуси марказий турларида ҳам асосий таркибга қўядими? «Манчестер Юнайтед»ни мағлуб этган хавфли «Брайтон»га қарши бўлажак нимчорак финалда «Сити»нинг имкониятларини қандай баҳолайсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек легионерининг буюк ғалабаси акс этган ушбу қайноқ шарҳни барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…