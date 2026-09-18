Европа Лигаси:«Ювентус» НЕКни янчиб ташлади, «Борнмут» эса Испанияни ларзага солди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Лигасининг 1-турида «Ювентус»
- НЕКни 5:0 ҳисобида мағлуб этиб, ўзини турнирнинг асосий фаворитларидан бири сифатида кўрсатди.
- Шунингдек, «Борнмут»
- Испанияда «Реал Соседад»ни 2:1 ҳисобида мағлубиятга учратиб, кутилмаган сенсацияга сабаб бўлди. «Кристал Пелас» ҳам ўз уйида «Лех»ни 4:0 ҳисобида йирик ҳисобда енгди. Бу натижалар жорий мавсумдаги Европа Лигаси анчагина шиддатли ва муросасиз ўтишидан далолат бермоқда.
Қитъанинг иккинчи рақамли нуфузли мусобақаси ҳисобланган Европа Лигасида янги мавсумнинг 1-тури чинакам голлар фестивали ва кутилмаган сенсациялар билан старт олди. Туринда миллионлар ўйини ихлосмандлари қаршисига чиққан Италиянинг «Ювентус» клуби Нидерландиянинг НЕК жамоасини аёвсиз тор-мор этиб, 5:0 ҳисобидаги даҳшатли ғалабани тантана қилди. Ўйинда Нико Гонсалес, Алайбергович, пенальтини аниқ амалга оширган Волтемаде, ҳимоячи Челик ҳамда захирадан тушган Рандал Коло Муани биттадан тўп киритиб, рақиб мудофаасини чилпарчин этди.
Шунингдек, инглиз клублари ҳам евроареналарда ўз кучини намойиш этди: Лондонда «Кристал Пэлас» Польшанинг «Лех» клуби дарвозасига жавобсиз 4 та гол йўллаган бўлса, Испания сафарига отланган камтарин «Борнмут» Сан-Себастьянда «Реал Сосьедад»ни 2:1 ҳисобида тиз чўктириб, мусобақанинг бош сенсацияларидан бирини қайд этди. Истанбулда эса «Бешиктош» Франция гранди «Марсельь»ни 4:1 ҳисобида янчиб ташлади, Шотландияда эса «Селтик» ўз майдонида «Ференцварош»га 1:3 ҳисобида имкониятни бой берди.
Хўш, Туриндаги бундай ҳужумкор ўйин «Ювентус»нинг Европа Лигаси бош соврини учун бош фаворит эканини тасдиқлайдими, АПЛ жамоалари ушбу турнирни забт эта оладими ва Испания гранди «Реал Сосьедад»нинг ўз уйидаги мағлубиятига нима сабаб бўлди?
«Туриндаги 5:0 ва Лондон экспресси»: Марказий баҳслар тафсилоти
1-тур доирасида кечган йирик ҳисобли учрашувлар манзараси:
«Ювентус» 5:0 НЕК (Нидерландия дарвозасига 5 зарба): Нико Гонсалес 9-дақиқадаёқ ҳисобни очди, 24-дақиқада Алайбергович фарқни оширди, 35-дақиқада Волтемаде пенальтидан унумли фойдаланди; иккинчи бўлимда эса Челик (75) ва Коло Муани (82) ҳисобни йирик кўринишга олиб келди;
«Кристал Пэлас» 4:0 «Лех» (Поляклар тор-мор этилди): Лондонликлар сафида Пино (10), Ричардс (27) ва Ларсен (34) биринчи бўлимнинг ўзидаёқ масалани ҳал қилди, ўйин якунида Эдди Нкетиа (89) сўнгги нуқтани қўйди;
«Реал Сосьедад» 1:2 «Борнмут» (Испаниядаги сенсация): Инглиз клуби Жастин Клюйверт (11) ва Райяннинг (20) тезкор голлари эвазига 2:0 ҳисобида олдинга чиқиб олди; Гомес 58-дақиқада фарқни қисқартирганига қарамай, басклар мағлубиятдан қутулиб қола олмади;
«Бешиктош» 4:1 «Марсельь» (Туркиядаги доғда қолдириш): Факили, Вацлав, Мурило ва Поку турк мухлислари қаршисида француз клуби устидан ишончли ғалабани таъминлади (Абдалланинг ягона голи «Марсельь»ни қутқара олмади);
«Селтик» 1:3 «Ференцварош» (Глазгодаги шок): Венгрия чемпиони сафарда Бамиделе, Захариассен ва Арзанининг голлари эвазига Шотландия гигантини таслим этди.
«Ювентус» ва «Борнмут»нинг тактик ютуғи: Чизиқлар таҳлили
Учрашувлар якуни бўйича футбол мутахассисларининг хулосалари:
Туринликларнинг янгиланган таркиби: Грабара дарвозада, Лукуми ва Калулу ҳимояда мустаҳкам туриб, Дуглас Луис ва Волтемаденинг марказдаги креатив ҳаракатлари орқали ҳужумни бенуқсон шакллантирди; захирадан тушган Коло Муани ва Консейсау эса рақибни якуний дақиқаларда чарчатди;
«Борнмут»нинг прагматик қарши ҳужумлари: Инглиз жамоаси тўп назоратини испанларга берган бўлса-да, Клюйверт ва Райяннинг қанотлардаги тезкор рейдлари билан рақиб мудофаасини шошириб қўйди;
«Марсельь» мудофаасидаги парокандалик: Франция клуби Истанбулнинг «қайноқ» атмосферасида ҳимоядаги қўпол хатолар туфайли бирваракайига 4 та тўп ўтказиб юборди.
Турнир жадвали ва интрига: 1-тур сабоқлари
Европа Лигасида курашнинг бошланиши қуйидаги хулосаларни бермоқда:
«Ювентус» бош даъвогар: 5 та тўп фарқи билан ғалаба қозонган Италия гранди дарҳол мусобақа жадвалининг юқори поғонасидан жой олиб, асосий кубок сари сигнал берди;
АПЛ жамоаларининг дадил юриши: «Кристал Пэлас» ва «Борнмут»нинг ишончли старти Англия клублари бу мавсумда нафақат Чемпионлар Лигаси, балки Европа Лигасида ҳам бош совринларга эгалик қилиш салоҳиятини намойиш этди.
Европа Лигасининг 1-туридаёқ қайд этилган мазкур йирик ҳисоблар ва кутилмаган мағлубиятлар бу йилги қитъа баҳслари аввалгиларидан анча шиддатли ва муросасиз кечишини кўрсатмоқда.
Сизнингча, Туриндаги 5:0 ҳисобидаги ғалабадан сўнг «Ювентус»ни Европа Лигаси бош совринининг мутлақ фаворити деб аташ мумкинми? «Борнмут» ва «Кристал Пэлас» каби инглиз жамоалари еврокубокларда финалгача етиб бора оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Европа Лигасидаги ушбу қайноқ голлар шоуси тафсилотларини барча футбол ишқибозлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…