Ламине Ямал ирқчилик ҳақида гапирди

·28·Спорт
Ламине Ямал ирқчилик ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 17 ёшли Ламине Ямал футбол оламида ирқчиликка дуч келганини тан олиб, бундай ҳолатларни ўз ўйинига таъсир қилишига йўл қўймаслигини билдирди.
  • Унинг фикрича, жамиятдаги ирқчилик кўпинча сезилмайдиган даражада яширин шаклда намоён бўлади.
  • Ямал, ҳатто унга қора танли эканлигини айтишса ҳам, бу уни хафа қилмаслигини, бироқ ҳақорат қилиш мақсадида айтилган сўзларни қоралашини таъкидлади.

Барселона ва Испания терма жамоаси юлдузи Ламине Ямал футбол оламида ирқчилик муаммосига қарши ўзининг етук ёндашуви билан ўртоқлашди. Ўсмирлик ёшида бўлишига қарамай, ўта оғир вазиятларда ҳам хотиржамлик сақлаётган 17 ёшли вингер Мовистар плус телеканалига берган кенг қамровли интервюсида ўз фаолияти давомида кўп бор камситишларга дуч келганини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабар беришича, Евро-2024 чемпиони жамиятдаги айрим иллатлар кўпинча одамлар ўзлари ҳам сезмайдиган даражада яширин шаклда намоён бўлишини таъкидлаган. Ямалнинг сўзларига кўра, футбол майдонида ва унинг ташқарисида бундай ҳолатлар минглаб марта содир бўлган, бироқ у бундай ҳолатларни ўзининг ҳиссиётлари ва ўйинига таъсир қилишига йўл қўймайди.

Майдондаги тазйиқлар ва футболчининг позицияси

Суҳбат давомида мавзу Ла Лига доирасидаги принципиал ўйинларга, хусусан Мадриднинг Сантиаго Бернабеу стадионида ўтган Эль Класико баҳсларига тақалди. Ўша учрашувлардан бирида Барселона футболчилари, жумладан Рафиня рақиб жамоа мухлислари томонидан ҳақоратларга учраган эди. Ямал ўша вазиятда унинг оиласи жамиятни ҳимоя қилганини эсга олди.

Ёш иқтидор эгасининг фикрича, кимдир унга қора танли эканини айтса, бу уни умуман хафа қилмайди, чунки у ҳақиқатан ҳам қора танли инсон. Бироқ футболчи ҳақорат қилиш ниятида айтилган сўзлар мутлақо нотўғри эканини ва бу ҳолатни оқлаб бўлмаслигини алоҳида таъкидлади.

Мухлислар ва менталитет

Ямал ўзининг психологик чидамлилиги ва ирқчиликка қарши курашдаги шахсий фалсафасини тушунтирар экан, майдонга тушганда мухлисларнинг ҳаракатларига эътибор бермасликка ҳаракат қилишини айтди. Унинг фикрича, стадионга чипта сотиб олиб келган ва ҳурматсизлик қилган инсонлар учун ўз ўйинидан завқ олишни йўқотиш нотўғри ҳисобланади.

Мазкур ёндашув ёш футболчининг нафақат майдонда, балки ҳаётда ҳам қанчалик улғайганини кўрсатиб беради. У ўзининг ўйинига эътибор қаратишни ва салбий ҳолатларга нисбатан тўғри менталитет билан ёндашишни афзал кўради.

Ламине ЯмалБарселонаИрқчиликЛа ЛигаФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ясин Буну Саудия Арабистонида навбатдаги суперсейвини намойиш этдиЯсин Буну Саудия Арабистонида навбатдаги суперсейвини намойиш этдиКеча, 22:20Ўзбекистон бокс терма жамоасининг Осиё ўйинлари учун якуний таркиби эълон қилиндиЎзбекистон бокс терма жамоасининг Осиё ўйинлари учун якуний таркиби эълон қилиндиКеча, 22:16Ҳусанов «Норвич»га қарши асосий таркибда майдонга тушади: Мареска унга ишонч билдирмоқдаҲусанов «Норвич»га қарши асосий таркибда майдонга тушади: Мареска унга ишонч билдирмоқдаКеча, 22:14Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси: Ўзбекистон терма жамоалари 2-кунни қандай ўтказишди?Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси: Ўзбекистон терма жамоалари 2-кунни қандай ўтказишди?Кеча, 22:02Винисиус Жуниор Реал Мадрид таркибидаги рақобат ва ўз ўйинидан хавотирдаВинисиус Жуниор Реал Мадрид таркибидаги рақобат ва ўз ўйинидан хавотирдаКеча, 21:37Деббие Хюитт FIFA раҳбариятидан шаффофликни талаб қилдиДеббие Хюитт FIFA раҳбариятидан шаффофликни талаб қилдиКеча, 21:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг