Ламине Ямал ирқчилик ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 17 ёшли Ламине Ямал футбол оламида ирқчиликка дуч келганини тан олиб, бундай ҳолатларни ўз ўйинига таъсир қилишига йўл қўймаслигини билдирди.
- Унинг фикрича, жамиятдаги ирқчилик кўпинча сезилмайдиган даражада яширин шаклда намоён бўлади.
- Ямал, ҳатто унга қора танли эканлигини айтишса ҳам, бу уни хафа қилмаслигини, бироқ ҳақорат қилиш мақсадида айтилган сўзларни қоралашини таъкидлади.
Барселона ва Испания терма жамоаси юлдузи Ламине Ямал футбол оламида ирқчилик муаммосига қарши ўзининг етук ёндашуви билан ўртоқлашди. Ўсмирлик ёшида бўлишига қарамай, ўта оғир вазиятларда ҳам хотиржамлик сақлаётган 17 ёшли вингер Мовистар плус телеканалига берган кенг қамровли интервюсида ўз фаолияти давомида кўп бор камситишларга дуч келганини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабар беришича, Евро-2024 чемпиони жамиятдаги айрим иллатлар кўпинча одамлар ўзлари ҳам сезмайдиган даражада яширин шаклда намоён бўлишини таъкидлаган. Ямалнинг сўзларига кўра, футбол майдонида ва унинг ташқарисида бундай ҳолатлар минглаб марта содир бўлган, бироқ у бундай ҳолатларни ўзининг ҳиссиётлари ва ўйинига таъсир қилишига йўл қўймайди.
Майдондаги тазйиқлар ва футболчининг позициясиСуҳбат давомида мавзу Ла Лига доирасидаги принципиал ўйинларга, хусусан Мадриднинг Сантиаго Бернабеу стадионида ўтган Эль Класико баҳсларига тақалди. Ўша учрашувлардан бирида Барселона футболчилари, жумладан Рафиня рақиб жамоа мухлислари томонидан ҳақоратларга учраган эди. Ямал ўша вазиятда унинг оиласи жамиятни ҳимоя қилганини эсга олди.
Ёш иқтидор эгасининг фикрича, кимдир унга қора танли эканини айтса, бу уни умуман хафа қилмайди, чунки у ҳақиқатан ҳам қора танли инсон. Бироқ футболчи ҳақорат қилиш ниятида айтилган сўзлар мутлақо нотўғри эканини ва бу ҳолатни оқлаб бўлмаслигини алоҳида таъкидлади.
Мухлислар ва менталитетЯмал ўзининг психологик чидамлилиги ва ирқчиликка қарши курашдаги шахсий фалсафасини тушунтирар экан, майдонга тушганда мухлисларнинг ҳаракатларига эътибор бермасликка ҳаракат қилишини айтди. Унинг фикрича, стадионга чипта сотиб олиб келган ва ҳурматсизлик қилган инсонлар учун ўз ўйинидан завқ олишни йўқотиш нотўғри ҳисобланади.
Мазкур ёндашув ёш футболчининг нафақат майдонда, балки ҳаётда ҳам қанчалик улғайганини кўрсатиб беради. У ўзининг ўйинига эътибор қаратишни ва салбий ҳолатларга нисбатан тўғри менталитет билан ёндашишни афзал кўради.
Изоҳлар 0
…