Вадим Абрамов 2:3 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг "портлади" — Ундан шов-шувли иқрорлар!

·39·Спорт
Вадим Абрамов 2:3 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг "портлади" — Ундан шов-шувли иқрорлар!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Динамо» бош мураббийи Вадим Абрамов «Навбаҳор»га қарши ўйинда ҳимоянинг қўпол хатолари, ҳакамларнинг бир томонлама қарорлари ва футболчи Жумабоевнинг голдан сўнгги хатти-ҳаракатларини кескин танқид қилди.
  • Абрамов сафарда иккита гол уриб, учта гол ўтказиб юборишни «тушунтириб бўлмайдиган кулгили ҳимоя» деб атади ва Намангандаги ҳакамликка истеҳзо билан қаради.

Ўзбекистон Суперлигасининг 22-туридан ўрин олган марказий учрашувлардан бирида Наманганнинг «Навбаҳор» клуби Самарқанднинг «Динамо» жамоаси устидан 3:2 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди. Биринчи бўлимнинг ўзидаёқ киритилган 5 та тўп ва майдондаги шиддатли қарама-қаршилик баҳс якунида янада кескин тус олди. Учрашув якунлангач ташкил этилган матбуот анжуманида меҳмонлар бош мураббийи Вадим Абрамов журналистлар қаршисида чиқиш қилиб, ўз шогирдларининг ҳимоядаги қўпол камчиликларини, ҳакамларнинг бир томонлама қарорларини ҳамда голдан сўнг стадионни атайлаб қўзғатган ўз шогирдининг хатти-ҳаракатларини кескин танқид остига олди.

Абрамов сафарда иккита тўп киритиб, якунда учта гол ўтказиб юборишни «тушунтириб бўлмайдиган кулгили ҳимоя» деб атади ва Намангандаги ҳакамлик стандартлари бўйича очиқ истеҳзо билан гапирди. Шу билан бирга, мураббий кейинги турларда, майдон қаерда бўлишидан қатъи назар, ғалаба қозонишга ваъда бериб, жароҳат олган етакчиларнинг қайтиши бўйича вазиятни ойдинлаштирди.

Хўш, Вадим Абрамовни айнан қайси вазиятлар ғазабга келтирди, Жумабоев голдан сўнг қандай аҳмоқона хатога йўл қўйди ва самарқандликларнинг ҳимоясидаги парокандаликка нима сабаб бўлди?

«Битта ҳужумчига қарши тўрт ҳимоячи ва кулгили голлар»: Абрамов мудофаани сиқувга олди

«Динамо» бош мураббийи томонидан очиқланган ҳимоявий хатолар:

  • «Кулгили ҳимояланиш»: Мураббий рақиб сафида битта номинал ҳужумчи бўлгани ҳолда жарима майдончасида тўрт нафар ҳимоячи бўш тургани, бурчак зарбасидан кейин ва дарвозабон чиқиб кетган вазиятда осонликча голлар ўтказиб юборилганини кескин танқид қилди;

  • Сафардаги 2 та гол камлик қилди: Меҳмонда иккита тўп киритиб, кетидан учта гол ўтказиб юборишни Абрамов оқлаб бўлмайдиган ҳолат деб баҳолади;

  • Кўрсатмаларнинг бажарилмагани: 3:2 ҳисобидаги мағлубиятдан кейин мураббий кўрсатмалари тўлиқ бажарилди деб бўлмаслигини, майдонда кутилмаган ва режадан ташқари қўпол хатоларга йўл қўйилганини билдирди.

«Ақлсиз ҳаракат ва стадионни қўзғатиш»: Жумабоевга очиқ танбеҳ

Футболчининг голдан кейинги хулқи ва стадиондаги босим таҳлили:

  • «Аҳмоқона хато»: Абрамов Жумабоевнинг гол урганидан кейин наманганлик ишқибозларни қасддан жаҳллантирганини қаттиқ қоралаб, унга ўша заҳотиёқ захира ўриндиғидан бақирганини таъкидлади;

  • Ўйинни бузиб қўйиш: Бош мураббийнинг фикрича, футболчи ортиқча ҳиссиётларга берилиб, сариқ карточка олган ва бутун стадионни қарши қилиб қўйиб, жамоага ортиқча босим юклаган;

  • Психологик тўсиқ эмас: Мураббий футболчилар мухлислар босимидан қўрқиб қолмаганини, аммо бу хатти-ҳаракат кераксиз салбий таъсир ўтказганини қайд этди.

Ҳакамликдаги «ғалати қарорлар» ва Азизовга нисбатан безорилик

Вадим Абрамовнинг ҳакамлар иши ва рақиб ҳаракатлари бўйича даъволари:

  • «Наманганда доим шундай»: Ҳакамларнинг қўшиб берилган вақтлари ва қарорлари борасида Абрамов истеҳзо аралаш «Наманганда ҳар доим шундай бўлади, бир кун келиб Самарқандда ҳам шундай ҳакамлик бўлар», дея муносабат билдирди;

  • Бир томонлама карточкалар: «Динамо» футболчиларига осонлик билан сариқ карточка кўрсатилгани, аммо «Навбаҳор» ўйинчиларига нисбатан худди шундай қатъият кўрсатилмагани таъкидланди;

  • Азизов билан боғлиқ вазият: Мураббий Азизовни бўйнидан ушлаб йиқитишгани ва кейин яна бир футболчи атайлаб оёғини босганини «безорилик» деб баҳолаб, ҳакамлар бунга кўз юмганидан норози бўлди;

  • Кейинги ўйинда ғалаба ваъдаси ва лазарет: Абрамов кейинги баҳсда жамоа албатта ғалаба қозонишига ваъда берди ҳамда ФИФА кунларида жароҳат олган Анвар ва Қодирқулов сафга қайтишига умид билдирди.

Вадим Абрамовнинг мазкур қайноқ ва оғриқли чиқиши «Динамо»нинг сафар баҳсларидаги ҳимоя интизоми ва майдондаги совуққонлик масаласида жиддий хулосалар чиқариш вақти келганини кўрсатмоқда.

Сизнингча, Вадим Абрамовнинг «Динамо» ҳимоячилари ва Жумабоевнинг хатти-ҳаракатлари бўйича билдирган кескин танқидлари қанчалик ўринли? Намангандаги баҳсда ҳакамлик қарорлари учрашувнинг якуний 3:2 ҳисобига ҳақиқатан ҳам таъсир кўрсатдими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Суперлиганинг энг қайноқ баҳсларидан бири бўйича ушбу эксклюзив шарҳни барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

НавбаҳорДинамо СамарқандВадим АбрамовНаманган
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дадабоевадан супергол!: Котрина Кулбите шогирдлари Хитойни шокка тушириб қўйдиДадабоевадан супергол!: Котрина Кулбите шогирдлари Хитойни шокка тушириб қўйдиБугун, 06:41Бронза медали: Ўзбекистон парашахмат терма жамоаси Паралимпиада шоҳсупасига кўтарилдиБронза медали: Ўзбекистон парашахмат терма жамоаси Паралимпиада шоҳсупасига кўтарилдиБугун, 06:35"Манчестер Сити" спорт директори Абдуқодир Ҳусановнинг "трансфери сири"ни очди..."Манчестер Сити" спорт директори Абдуқодир Ҳусановнинг "трансфери сири"ни очди...Бугун, 06:25Ла Лига 6-турида «Бетис» кучли учликка кирди, «Вильярреал» Малагада ирода кўрсатдиЛа Лига 6-турида «Бетис» кучли учликка кирди, «Вильярреал» Малагада ирода кўрсатдиБугун, 06:11Темур Кападзе кечаги 3:2 ҳисобидаги ғалаба ва чемпионлик пойгаси ҳақида очиқ гапирдиТемур Кападзе кечаги 3:2 ҳисобидаги ғалаба ва чемпионлик пойгаси ҳақида очиқ гапирдиБугун, 05:53Ўзбек легионерининг автоголи!: ЦСКА «Динамо»ни сафарда енгиб, кучли учликка кўтарилдиЎзбек легионерининг автоголи!: ЦСКА «Динамо»ни сафарда енгиб, кучли учликка кўтарилдиБугун, 05:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг