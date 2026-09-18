Вадим Абрамов 2:3 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг "портлади" — Ундан шов-шувли иқрорлар!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Динамо» бош мураббийи Вадим Абрамов «Навбаҳор»га қарши ўйинда ҳимоянинг қўпол хатолари, ҳакамларнинг бир томонлама қарорлари ва футболчи Жумабоевнинг голдан сўнгги хатти-ҳаракатларини кескин танқид қилди.
- Абрамов сафарда иккита гол уриб, учта гол ўтказиб юборишни «тушунтириб бўлмайдиган кулгили ҳимоя» деб атади ва Намангандаги ҳакамликка истеҳзо билан қаради.
Ўзбекистон Суперлигасининг 22-туридан ўрин олган марказий учрашувлардан бирида Наманганнинг «Навбаҳор» клуби Самарқанднинг «Динамо» жамоаси устидан 3:2 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди. Биринчи бўлимнинг ўзидаёқ киритилган 5 та тўп ва майдондаги шиддатли қарама-қаршилик баҳс якунида янада кескин тус олди. Учрашув якунлангач ташкил этилган матбуот анжуманида меҳмонлар бош мураббийи Вадим Абрамов журналистлар қаршисида чиқиш қилиб, ўз шогирдларининг ҳимоядаги қўпол камчиликларини, ҳакамларнинг бир томонлама қарорларини ҳамда голдан сўнг стадионни атайлаб қўзғатган ўз шогирдининг хатти-ҳаракатларини кескин танқид остига олди.
Абрамов сафарда иккита тўп киритиб, якунда учта гол ўтказиб юборишни «тушунтириб бўлмайдиган кулгили ҳимоя» деб атади ва Намангандаги ҳакамлик стандартлари бўйича очиқ истеҳзо билан гапирди. Шу билан бирга, мураббий кейинги турларда, майдон қаерда бўлишидан қатъи назар, ғалаба қозонишга ваъда бериб, жароҳат олган етакчиларнинг қайтиши бўйича вазиятни ойдинлаштирди.
Хўш, Вадим Абрамовни айнан қайси вазиятлар ғазабга келтирди, Жумабоев голдан сўнг қандай аҳмоқона хатога йўл қўйди ва самарқандликларнинг ҳимоясидаги парокандаликка нима сабаб бўлди?
«Битта ҳужумчига қарши тўрт ҳимоячи ва кулгили голлар»: Абрамов мудофаани сиқувга олди
«Динамо» бош мураббийи томонидан очиқланган ҳимоявий хатолар:
«Кулгили ҳимояланиш»: Мураббий рақиб сафида битта номинал ҳужумчи бўлгани ҳолда жарима майдончасида тўрт нафар ҳимоячи бўш тургани, бурчак зарбасидан кейин ва дарвозабон чиқиб кетган вазиятда осонликча голлар ўтказиб юборилганини кескин танқид қилди;
Сафардаги 2 та гол камлик қилди: Меҳмонда иккита тўп киритиб, кетидан учта гол ўтказиб юборишни Абрамов оқлаб бўлмайдиган ҳолат деб баҳолади;
Кўрсатмаларнинг бажарилмагани: 3:2 ҳисобидаги мағлубиятдан кейин мураббий кўрсатмалари тўлиқ бажарилди деб бўлмаслигини, майдонда кутилмаган ва режадан ташқари қўпол хатоларга йўл қўйилганини билдирди.
«Ақлсиз ҳаракат ва стадионни қўзғатиш»: Жумабоевга очиқ танбеҳ
Футболчининг голдан кейинги хулқи ва стадиондаги босим таҳлили:
«Аҳмоқона хато»: Абрамов Жумабоевнинг гол урганидан кейин наманганлик ишқибозларни қасддан жаҳллантирганини қаттиқ қоралаб, унга ўша заҳотиёқ захира ўриндиғидан бақирганини таъкидлади;
Ўйинни бузиб қўйиш: Бош мураббийнинг фикрича, футболчи ортиқча ҳиссиётларга берилиб, сариқ карточка олган ва бутун стадионни қарши қилиб қўйиб, жамоага ортиқча босим юклаган;
Психологик тўсиқ эмас: Мураббий футболчилар мухлислар босимидан қўрқиб қолмаганини, аммо бу хатти-ҳаракат кераксиз салбий таъсир ўтказганини қайд этди.
Ҳакамликдаги «ғалати қарорлар» ва Азизовга нисбатан безорилик
Вадим Абрамовнинг ҳакамлар иши ва рақиб ҳаракатлари бўйича даъволари:
«Наманганда доим шундай»: Ҳакамларнинг қўшиб берилган вақтлари ва қарорлари борасида Абрамов истеҳзо аралаш «Наманганда ҳар доим шундай бўлади, бир кун келиб Самарқандда ҳам шундай ҳакамлик бўлар», дея муносабат билдирди;
Бир томонлама карточкалар: «Динамо» футболчиларига осонлик билан сариқ карточка кўрсатилгани, аммо «Навбаҳор» ўйинчиларига нисбатан худди шундай қатъият кўрсатилмагани таъкидланди;
Азизов билан боғлиқ вазият: Мураббий Азизовни бўйнидан ушлаб йиқитишгани ва кейин яна бир футболчи атайлаб оёғини босганини «безорилик» деб баҳолаб, ҳакамлар бунга кўз юмганидан норози бўлди;
Кейинги ўйинда ғалаба ваъдаси ва лазарет: Абрамов кейинги баҳсда жамоа албатта ғалаба қозонишига ваъда берди ҳамда ФИФА кунларида жароҳат олган Анвар ва Қодирқулов сафга қайтишига умид билдирди.
Вадим Абрамовнинг мазкур қайноқ ва оғриқли чиқиши «Динамо»нинг сафар баҳсларидаги ҳимоя интизоми ва майдондаги совуққонлик масаласида жиддий хулосалар чиқариш вақти келганини кўрсатмоқда.
Сизнингча, Вадим Абрамовнинг «Динамо» ҳимоячилари ва Жумабоевнинг хатти-ҳаракатлари бўйича билдирган кескин танқидлари қанчалик ўринли? Намангандаги баҳсда ҳакамлик қарорлари учрашувнинг якуний 3:2 ҳисобига ҳақиқатан ҳам таъсир кўрсатдими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Суперлиганинг энг қайноқ баҳсларидан бири бўйича ушбу эксклюзив шарҳни барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…