"Манчестер Сити" спорт директори Абдуқодир Ҳусановнинг "трансфери сири"ни очди...

·15·Спорт
"Манчестер Сити" спорт директори Абдуқодир Ҳусановнинг "трансфери сири"ни очди...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Манчестер Сити» спорт директори Уго Виана ўзбекистонлик Абдуқодир Ҳусановнинг жаҳон футболидаги энг кучли марказий ҳимоячига айланиш учун барча зарур сифатларга эга эканини таъкидлади.
  • 2025-йил январ ойида «Ланс»дан келган 22 ёшли Ҳусанов қисқа вақт ичида жамоанинг муҳим футболчисига айланди ва 50 дан ортиқ ўйинда майдонга тушиб, Англия кубоги ҳамда Лига кубогини қўлга киритди.

Жаҳон футболи гранди ва Англия чемпиони ҳисобланган «Манчестер Сити» клубининг спорт директори Уго Виана клуб расмий ресурси — mancity.com журналисти Жек Мамфорд билан эксклюзив суҳбатда ўзбекистонлик иқтидор соҳиби Абдуқодир Ҳусанов фаолияти ва унинг клубдаги келажаги ҳақида шов-шувли эътирофлар билан чиқди. Португалиялик таниқли функционернинг таъкидлашича, 22 ёшли Ҳусанов жаҳон футболидаги энг кучли марказий ҳимоячига айланиш учун барча зарур сифат ва салоҳиятга тўлиқ эга.

2025 йилнинг январь ойида Франциянинг «Ланс» клубидан Манчестерга кўчиб ўтган ўзбек ҳимоячиси жуда қисқа вақт ичида Энцо Мареска жамоасининг муҳим пойдеворига айланди: у ҳозиргача шаҳарликлар либосида 50 дан ортиқ баҳсда майдонга тушиб, Англия кубоги ва Англия Лига кубоги бош совринларини қўлга киритди. Ўзининг чақмоқдек тезлиги, совуққонлиги ва енгилмас жисмоний қудрати билан «Этиҳад» мухлисларини ром этган Абдуқодир шу ёзнинг ўзида клуб билан шартномасини 2031 йилга қадар узайтирди. Энг қизиғи, Виананинг очиқлашича, Ҳусановнинг бу қадар қисқа фурсатда дунё даражасига кўтарилиши ҳатто «Сити» раҳбарияти ва мураббийлар штаби кутган режалардан ҳам ошиб кетган.

Хўш, Уго Виана нима сабабдан Ҳусановнинг ривожланишини шок сифатида баҳолади, Фоден ва Гвардиол қаторида тузилган 2031 йилгача бўлган шартнома ортида нима ётибди ва ўзбек ҳимоячиси қандай қилиб Мареска тизимининг мутлақ етакчисига айланди?

«Бунчалик тез ўсишни кутмагандик»: Уго Виананинг 4 та асосий эътирофи

«Манчестер Сити» спорт директорининг интервьюсидаги энг қайноқ фикрлар:

  • «Жисмоний имкониятларини билардик, аммо...»: Виана жамоа Ҳусановни сотиб олаётганда унинг бақувват жисмоний кўрсаткичларига амин бўлганини, бироқ ёш ва Францияда кам вақт ўйнаганига қарамай, Англиядек оғир лигага бу даражада яшин тезлигида мослашиб кетиши кутилмаганини тан олди;

  • Дунёнинг энг яхшиси бўлиш салоҳияти: Клуб раҳбарияти Абдуқодирнинг дунёдаги энг зўр марказий ҳимоячилардан бирига айланишига 100 фоиз ишонч билдирмоқда;

  • Ўрганишга чанқоқлик: Виана ўзбек футболчисининг профессионаллигини мақтаб, у мунтазам ўз устида ишлаётгани ва ҳали ривожланишнинг бошланғич чўққисида эканини айтди;

  • Жамоага кўрсатган улкан таъсири: Ҳусанов атиги 22 ёшидаёқ Манчестер клуби мудофаасининг бош юраги ва етакчиларидан бирига айланиб улгурди.

2031 йилгача шартнома ва 50 та ўйин: Ҳусанов юлдузлар қаторида

Абдуқодир Ҳусановнинг «Манчестер Сити»даги янги статуси тафсилотлари:

  • 2031 йилга қадар узайтирилган битим: Шу йил ёзида клуб раҳбарияти ўзбек легионери билан узоқ муддатли шартнома имзолаб, уни бошқа Европа гигантлари учун қўл етмас қилиб қўйди;

  • Элита қаторида: Ҳусанов билан бир вақтда клубнинг асосий юлдузлари — Фил Фоден, Йошко Гвардиол ва Жереми Доку билан ҳам янги битимлар тузилди;

  • 50 дан ортиқ учрашув ва совринлар: Қисқа вақт ичида ярим юзлик довонни босиб ўтган Абдуқодир аллақачон Англия кубоги ва Англия Лига кубоги ғолибига айланиб, коллекциясини бойитди;

  • Мухлислар меҳри: Ўзбек футболчиси ўзининг муросасиз курашлари ва тезлиги туфайли «Этиҳад» ишқибозларининг севимли ўйинчиси мақомини мустаҳкамлаб олди.

Мутахассислар таҳлили: Мареска тактикасида Ҳусановнинг ўрни

Спорт шарҳловчилари ва таҳлилчиларининг ўзбек легионери бўйича хулосалари:

  • Маресканинг идеали: Италиялик мутахассис Энцо Мареска юқори ҳимоя чизиғида ўйнашни хуш кўради, бундай тизимда эса Ҳусановнинг даҳшатли тезлиги ва рақиб қарши ҳужумларини олдиндан сезиш қобилияти ҳаётий заруратдир;

  • Трансфер бозоридаги сакраш: Клубнинг уни 2031 йилгача олиб қолиши Ҳусановнинг нархи яқин йилларда 100 миллион евролик маррадан ошиб кетиши мумкинлигидан дарак беради;

  • Миллий терма жамоа фахри: Унинг АПЛ гранди сафидаги ҳар бир муваффақиятли ўйини Ўзбекистон миллий жамоасининг жаҳон майдонларидаги обрўсини янги босқичга олиб чиқмоқда.

Уго Виананинг ушбу юксак баҳоси ва «Манчестер Сити»нинг Ҳусановга бўлган чексиз ишончи ўзбек футболи тарихида янги, мисли кўрилмаган олтин давр давом этаётганини яна бир бор исботламоқда.

Сизнингча, Абдуқодир Ҳусанов яқин 2-3 йил ичида «Олтин тўп» номинантлари қаторига кирувчи дунёнинг энг қиммат ва энг яхши марказий ҳимоячисига айлана оладими? Уго Виана ва Энцо Маресканинг унга билдираётган бундай юксак ишончи футболчимизга қандай янги масъулият юклайди? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек спорти фахри бўлган легионеримиз ҳақидаги ушбу қайноқ интервью таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

Абдукодир ҲусановМанчестер СитиЭнцо МарескаЛанс
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бронза медали: Ўзбекистон парашахмат терма жамоаси Паралимпиада шоҳсупасига кўтарилдиБронза медали: Ўзбекистон парашахмат терма жамоаси Паралимпиада шоҳсупасига кўтарилдиБугун, 06:35Ла Лига 6-турида «Бетис» кучли учликка кирди, «Вильярреал» Малагада ирода кўрсатдиЛа Лига 6-турида «Бетис» кучли учликка кирди, «Вильярреал» Малагада ирода кўрсатдиБугун, 06:11Вадим Абрамов 2:3 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг "портлади" — Ундан шов-шувли иқрорлар!Вадим Абрамов 2:3 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг "портлади" — Ундан шов-шувли иқрорлар!Бугун, 06:08Темур Кападзе кечаги 3:2 ҳисобидаги ғалаба ва чемпионлик пойгаси ҳақида очиқ гапирдиТемур Кападзе кечаги 3:2 ҳисобидаги ғалаба ва чемпионлик пойгаси ҳақида очиқ гапирдиБугун, 05:53Ўзбек легионерининг автоголи!: ЦСКА «Динамо»ни сафарда енгиб, кучли учликка кўтарилдиЎзбек легионерининг автоголи!: ЦСКА «Динамо»ни сафарда енгиб, кучли учликка кўтарилдиБугун, 05:47Европа Лигаси:«Ювентус» НЕКни янчиб ташлади, «Борнмут» эса Испанияни ларзага солдиЕвропа Лигаси:«Ювентус» НЕКни янчиб ташлади, «Борнмут» эса Испанияни ларзага солдиБугун, 05:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг