"Манчестер Сити" спорт директори Абдуқодир Ҳусановнинг "трансфери сири"ни очди...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Сити» спорт директори Уго Виана ўзбекистонлик Абдуқодир Ҳусановнинг жаҳон футболидаги энг кучли марказий ҳимоячига айланиш учун барча зарур сифатларга эга эканини таъкидлади.
- 2025-йил январ ойида «Ланс»дан келган 22 ёшли Ҳусанов қисқа вақт ичида жамоанинг муҳим футболчисига айланди ва 50 дан ортиқ ўйинда майдонга тушиб, Англия кубоги ҳамда Лига кубогини қўлга киритди.
Жаҳон футболи гранди ва Англия чемпиони ҳисобланган «Манчестер Сити» клубининг спорт директори Уго Виана клуб расмий ресурси — mancity.com журналисти Жек Мамфорд билан эксклюзив суҳбатда ўзбекистонлик иқтидор соҳиби Абдуқодир Ҳусанов фаолияти ва унинг клубдаги келажаги ҳақида шов-шувли эътирофлар билан чиқди. Португалиялик таниқли функционернинг таъкидлашича, 22 ёшли Ҳусанов жаҳон футболидаги энг кучли марказий ҳимоячига айланиш учун барча зарур сифат ва салоҳиятга тўлиқ эга.
2025 йилнинг январь ойида Франциянинг «Ланс» клубидан Манчестерга кўчиб ўтган ўзбек ҳимоячиси жуда қисқа вақт ичида Энцо Мареска жамоасининг муҳим пойдеворига айланди: у ҳозиргача шаҳарликлар либосида 50 дан ортиқ баҳсда майдонга тушиб, Англия кубоги ва Англия Лига кубоги бош совринларини қўлга киритди. Ўзининг чақмоқдек тезлиги, совуққонлиги ва енгилмас жисмоний қудрати билан «Этиҳад» мухлисларини ром этган Абдуқодир шу ёзнинг ўзида клуб билан шартномасини 2031 йилга қадар узайтирди. Энг қизиғи, Виананинг очиқлашича, Ҳусановнинг бу қадар қисқа фурсатда дунё даражасига кўтарилиши ҳатто «Сити» раҳбарияти ва мураббийлар штаби кутган режалардан ҳам ошиб кетган.
Хўш, Уго Виана нима сабабдан Ҳусановнинг ривожланишини шок сифатида баҳолади, Фоден ва Гвардиол қаторида тузилган 2031 йилгача бўлган шартнома ортида нима ётибди ва ўзбек ҳимоячиси қандай қилиб Мареска тизимининг мутлақ етакчисига айланди?
«Бунчалик тез ўсишни кутмагандик»: Уго Виананинг 4 та асосий эътирофи
«Манчестер Сити» спорт директорининг интервьюсидаги энг қайноқ фикрлар:
«Жисмоний имкониятларини билардик, аммо...»: Виана жамоа Ҳусановни сотиб олаётганда унинг бақувват жисмоний кўрсаткичларига амин бўлганини, бироқ ёш ва Францияда кам вақт ўйнаганига қарамай, Англиядек оғир лигага бу даражада яшин тезлигида мослашиб кетиши кутилмаганини тан олди;
Дунёнинг энг яхшиси бўлиш салоҳияти: Клуб раҳбарияти Абдуқодирнинг дунёдаги энг зўр марказий ҳимоячилардан бирига айланишига 100 фоиз ишонч билдирмоқда;
Ўрганишга чанқоқлик: Виана ўзбек футболчисининг профессионаллигини мақтаб, у мунтазам ўз устида ишлаётгани ва ҳали ривожланишнинг бошланғич чўққисида эканини айтди;
Жамоага кўрсатган улкан таъсири: Ҳусанов атиги 22 ёшидаёқ Манчестер клуби мудофаасининг бош юраги ва етакчиларидан бирига айланиб улгурди.
2031 йилгача шартнома ва 50 та ўйин: Ҳусанов юлдузлар қаторида
Абдуқодир Ҳусановнинг «Манчестер Сити»даги янги статуси тафсилотлари:
2031 йилга қадар узайтирилган битим: Шу йил ёзида клуб раҳбарияти ўзбек легионери билан узоқ муддатли шартнома имзолаб, уни бошқа Европа гигантлари учун қўл етмас қилиб қўйди;
Элита қаторида: Ҳусанов билан бир вақтда клубнинг асосий юлдузлари — Фил Фоден, Йошко Гвардиол ва Жереми Доку билан ҳам янги битимлар тузилди;
50 дан ортиқ учрашув ва совринлар: Қисқа вақт ичида ярим юзлик довонни босиб ўтган Абдуқодир аллақачон Англия кубоги ва Англия Лига кубоги ғолибига айланиб, коллекциясини бойитди;
Мухлислар меҳри: Ўзбек футболчиси ўзининг муросасиз курашлари ва тезлиги туфайли «Этиҳад» ишқибозларининг севимли ўйинчиси мақомини мустаҳкамлаб олди.
Мутахассислар таҳлили: Мареска тактикасида Ҳусановнинг ўрни
Спорт шарҳловчилари ва таҳлилчиларининг ўзбек легионери бўйича хулосалари:
Маресканинг идеали: Италиялик мутахассис Энцо Мареска юқори ҳимоя чизиғида ўйнашни хуш кўради, бундай тизимда эса Ҳусановнинг даҳшатли тезлиги ва рақиб қарши ҳужумларини олдиндан сезиш қобилияти ҳаётий заруратдир;
Трансфер бозоридаги сакраш: Клубнинг уни 2031 йилгача олиб қолиши Ҳусановнинг нархи яқин йилларда 100 миллион евролик маррадан ошиб кетиши мумкинлигидан дарак беради;
Миллий терма жамоа фахри: Унинг АПЛ гранди сафидаги ҳар бир муваффақиятли ўйини Ўзбекистон миллий жамоасининг жаҳон майдонларидаги обрўсини янги босқичга олиб чиқмоқда.
Уго Виананинг ушбу юксак баҳоси ва «Манчестер Сити»нинг Ҳусановга бўлган чексиз ишончи ўзбек футболи тарихида янги, мисли кўрилмаган олтин давр давом этаётганини яна бир бор исботламоқда.
Сизнингча, Абдуқодир Ҳусанов яқин 2-3 йил ичида «Олтин тўп» номинантлари қаторига кирувчи дунёнинг энг қиммат ва энг яхши марказий ҳимоячисига айлана оладими? Уго Виана ва Энцо Маресканинг унга билдираётган бундай юксак ишончи футболчимизга қандай янги масъулият юклайди? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек спорти фахри бўлган легионеримиз ҳақидаги ушбу қайноқ интервью таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…