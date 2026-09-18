Бронза медали: Ўзбекистон парашахмат терма жамоаси Паралимпиада шоҳсупасига кўтарилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Самарқандда ўтказилган 3-Бутунжаҳон шахмат паралимпиадасида Ўзбекистон-1 жамоаси Исроил термасини 2,5:1,5 ҳисобида мағлуб этиб, 11 очко жамғариб, фахрли 3-ўринни эгаллади.
- Бу Ўзбекистон парашахмати тарихидаги илк бронза медали бўлиб, мамлакатимиз учун янги тарихий саҳифа очди.
- Мусобақа иштирокчи давлатлар ва жамоалар сони бўйича рекорд ўрнатди, унда дунёнинг 36 давлатидан 41 жамоа ва 164 нафар шахматчи қатнашди.
Қадимий ва навқирон Самарқанд шаҳри жаҳон интеллектуал спортининг яна бир улкан тарихий воқеасига гувоҳ бўлди. Шаҳар мезбонлигида юксак савияда ташкил этилган 3-Бутунжаҳон шахмат паралимпиадаси ўз якунига етди ва унда миллий спортимиз учун янги тарихий саҳифа очилди. Дунёнинг 36 та давлатидан ташриф буюрган 41 та жамоа ва 164 нафар энг сара матонатли шахматчи дона сурган мазкур нуфузли мусобақада Ўзбекистон шарафини 3 та таркиб муносиб ҳимоя қилди. Турнирнинг кескин ва асабий кечган сўнгги 7-турида Ўзбекистон-1 жамоаси кучли Исроил термасини 2,5 : 1,5 ҳисобида мағлубиятга учратиб, мусобақа шоҳсупасига йўл очди.
Якуний натижаларга кўра, кучли Польша термаси 1-ўринни, эркин Куба жамоаси 2-ўринни банд этган бўлса, Ўзбекистон термаси 11 очко жамғариб, фахрли 3-ўринни қўлга киритди ва Парашахмат олимпиадалари тарихидаги илк тарихий бронза медалини юртимизга туҳфа этди. Бундан ташқари, Ўзбекистон шахмат федерацияси хабарига кўра, Самарқанддаги мусобақа қатнашчилар кўлами ва ташкилий савияси бўйича Паралимпиадалар тарихидаги мутлақ рекордни қайд этди.
Хўш, парашахматчиларимиз бундай мисли кўрилмаган муваффақиятга қандай тактик юришлар орқали эришди, Исроилга қарши 7-тур баҳсида қайси доскалар ҳал қилувчи роль ўйнади ва ушбу бронза келажакдаги чемпионликларга қандай пойдевор бўлади?
«Исроилни маҳв этган 7-тур ва 11 очко»: Тарихий бронза тафсилоти
Самарқанддаги 3-Парашахмат олимпиадаси якунлари бўйича муҳим фактлар:
Ҳал қилувчи баҳсдаги ғалаба: Сўнгги 7-турда Ўзбекистон-1 жамоаси Исроил термаси устидан 2,5 : 1,5 ҳисобида устун келиб, медаллар масаласини ҳал қилди;
11 очколик мустаҳкам пойдевор: Жамоамиз барча турлардаги барқарор ўйини эвазига 11 очко жамғариб, совриндорлар қаторига кирди;
Польша ва Куба етакчилиги: Олтин медаллар Польшага, кумуш эса Куба паратермасига насиб этди;
Тарихда илк бор: Ўзбекистон парашахмати бунгача Паралимпиадаларда шоҳсупага кўтарилмаган эди — Самарқанддаги бронза миллий спортимиз учун янги эра бошланишини англатади.
«Рекордлар Олимпиадаси»: Самарқанд турнирининг кўлами
Ўзбекистон шахмат федерацияси эълон қилган рекорд кўрсаткичлар:
36 та давлат ва 41 та жамоа: Иштирокчи давлатлар сони ва географияси бўйича мазкур 3-Паралимпиада турнир тарихидаги энг кенг қамровлиси бўлди;
164 нафар етакчи гроссмейстер ва усталар: Жаҳоннинг энг кучли имконияти чекланган спортчилари қадим кентда бир мақсад — ақл-идрок ва ирода байрами атрофида бирлашди;
Ўзбекистоннинг 3 та таркиби: Мезбон сифатида мамлакатимиз 3 та жамоа билан қатнашиб, нафақат асосий таркиб юлдузлари, балки келажак захирасини ҳам халқаро майдонда синовдан ўтказди.
Матонат ва маҳорат тантанаси: Экспертлар хулосаси
Спорт таҳлилчиларининг Ўзбекистон парашахмати ютуғи бўйича хулосалари:
Иродали кураш мактаби: Ўзбекистонлик параспортчиларнинг нафақат енгил атлетика ёки дзюдода, балки шахматдек мураккаб интеллектуал баҳсларда ҳам жаҳон грандлари билан тенгма-тенг кураша олиши исботланди;
Инфратузилма ва мезбонлик даражаси: Самарқанднинг бундай нуфузли жаҳон анжуманини рекорд даражада ўтказиши Ўзбекистоннинг халқаро шахмат харитасидаги нуфузини яна бир поғона юқорига кўтарди;
Келгуси олтинлар учун старт: Мазкур бронза медали ёш парашахматчиларга кучли руҳий мотивация бериб, келгуси Олимпиадаларда олтин медаль учун даъвогарлик қилиш имкониятини кенгайтиради.
Самарқанд ризоларида қўлга киритилган ушбу тарихий бронза Ўзбекистон шахматида чегаралар йўқлигини, метин ирода ва интеллектуал маҳорат ҳар қандай тўсиқларни енгиб ўтишини бутун дунёга намойиш этди.
Сизнингча, Ўзбекистон парашахмат терма жамоасининг ушбу тарихий бронза медали мамлакатимизда имконияти чекланган инсонлар ўртасида шахматнинг оммалашишига қандай туртки беради? Самарқандда ўрнатилган ушбу рекорд мусобақа келажакда юртимизга шахмат бўйича катта жаҳон чемпионатларини олиб келишига ишонасизми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва параспортчиларимизнинг буюк тарихий ғалабаси ҳақидаги ушбу қайноқ шарҳни барча спорт ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…