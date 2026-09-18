Бронза медали: Ўзбекистон парашахмат терма жамоаси Паралимпиада шоҳсупасига кўтарилди

·15·Спорт
Бронза медали: Ўзбекистон парашахмат терма жамоаси Паралимпиада шоҳсупасига кўтарилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Самарқандда ўтказилган 3-Бутунжаҳон шахмат паралимпиадасида Ўзбекистон-1 жамоаси Исроил термасини 2,5:1,5 ҳисобида мағлуб этиб, 11 очко жамғариб, фахрли 3-ўринни эгаллади.
  • Бу Ўзбекистон парашахмати тарихидаги илк бронза медали бўлиб, мамлакатимиз учун янги тарихий саҳифа очди.
  • Мусобақа иштирокчи давлатлар ва жамоалар сони бўйича рекорд ўрнатди, унда дунёнинг 36 давлатидан 41 жамоа ва 164 нафар шахматчи қатнашди.

Қадимий ва навқирон Самарқанд шаҳри жаҳон интеллектуал спортининг яна бир улкан тарихий воқеасига гувоҳ бўлди. Шаҳар мезбонлигида юксак савияда ташкил этилган 3-Бутунжаҳон шахмат паралимпиадаси ўз якунига етди ва унда миллий спортимиз учун янги тарихий саҳифа очилди. Дунёнинг 36 та давлатидан ташриф буюрган 41 та жамоа ва 164 нафар энг сара матонатли шахматчи дона сурган мазкур нуфузли мусобақада Ўзбекистон шарафини 3 та таркиб муносиб ҳимоя қилди. Турнирнинг кескин ва асабий кечган сўнгги 7-турида Ўзбекистон-1 жамоаси кучли Исроил термасини 2,5 : 1,5 ҳисобида мағлубиятга учратиб, мусобақа шоҳсупасига йўл очди.

Якуний натижаларга кўра, кучли Польша термаси 1-ўринни, эркин Куба жамоаси 2-ўринни банд этган бўлса, Ўзбекистон термаси 11 очко жамғариб, фахрли 3-ўринни қўлга киритди ва Парашахмат олимпиадалари тарихидаги илк тарихий бронза медалини юртимизга туҳфа этди. Бундан ташқари, Ўзбекистон шахмат федерацияси хабарига кўра, Самарқанддаги мусобақа қатнашчилар кўлами ва ташкилий савияси бўйича Паралимпиадалар тарихидаги мутлақ рекордни қайд этди.

Хўш, парашахматчиларимиз бундай мисли кўрилмаган муваффақиятга қандай тактик юришлар орқали эришди, Исроилга қарши 7-тур баҳсида қайси доскалар ҳал қилувчи роль ўйнади ва ушбу бронза келажакдаги чемпионликларга қандай пойдевор бўлади?

«Исроилни маҳв этган 7-тур ва 11 очко»: Тарихий бронза тафсилоти

Самарқанддаги 3-Парашахмат олимпиадаси якунлари бўйича муҳим фактлар:

  • Ҳал қилувчи баҳсдаги ғалаба: Сўнгги 7-турда Ўзбекистон-1 жамоаси Исроил термаси устидан 2,5 : 1,5 ҳисобида устун келиб, медаллар масаласини ҳал қилди;

  • 11 очколик мустаҳкам пойдевор: Жамоамиз барча турлардаги барқарор ўйини эвазига 11 очко жамғариб, совриндорлар қаторига кирди;

  • Польша ва Куба етакчилиги: Олтин медаллар Польшага, кумуш эса Куба паратермасига насиб этди;

  • Тарихда илк бор: Ўзбекистон парашахмати бунгача Паралимпиадаларда шоҳсупага кўтарилмаган эди — Самарқанддаги бронза миллий спортимиз учун янги эра бошланишини англатади.

«Рекордлар Олимпиадаси»: Самарқанд турнирининг кўлами

Ўзбекистон шахмат федерацияси эълон қилган рекорд кўрсаткичлар:

  • 36 та давлат ва 41 та жамоа: Иштирокчи давлатлар сони ва географияси бўйича мазкур 3-Паралимпиада турнир тарихидаги энг кенг қамровлиси бўлди;

  • 164 нафар етакчи гроссмейстер ва усталар: Жаҳоннинг энг кучли имконияти чекланган спортчилари қадим кентда бир мақсад — ақл-идрок ва ирода байрами атрофида бирлашди;

  • Ўзбекистоннинг 3 та таркиби: Мезбон сифатида мамлакатимиз 3 та жамоа билан қатнашиб, нафақат асосий таркиб юлдузлари, балки келажак захирасини ҳам халқаро майдонда синовдан ўтказди.

Матонат ва маҳорат тантанаси: Экспертлар хулосаси

Спорт таҳлилчиларининг Ўзбекистон парашахмати ютуғи бўйича хулосалари:

  • Иродали кураш мактаби: Ўзбекистонлик параспортчиларнинг нафақат енгил атлетика ёки дзюдода, балки шахматдек мураккаб интеллектуал баҳсларда ҳам жаҳон грандлари билан тенгма-тенг кураша олиши исботланди;

  • Инфратузилма ва мезбонлик даражаси: Самарқанднинг бундай нуфузли жаҳон анжуманини рекорд даражада ўтказиши Ўзбекистоннинг халқаро шахмат харитасидаги нуфузини яна бир поғона юқорига кўтарди;

  • Келгуси олтинлар учун старт: Мазкур бронза медали ёш парашахматчиларга кучли руҳий мотивация бериб, келгуси Олимпиадаларда олтин медаль учун даъвогарлик қилиш имкониятини кенгайтиради.

Самарқанд ризоларида қўлга киритилган ушбу тарихий бронза Ўзбекистон шахматида чегаралар йўқлигини, метин ирода ва интеллектуал маҳорат ҳар қандай тўсиқларни енгиб ўтишини бутун дунёга намойиш этди.

Сизнингча, Ўзбекистон парашахмат терма жамоасининг ушбу тарихий бронза медали мамлакатимизда имконияти чекланган инсонлар ўртасида шахматнинг оммалашишига қандай туртки беради? Самарқандда ўрнатилган ушбу рекорд мусобақа келажакда юртимизга шахмат бўйича катта жаҳон чемпионатларини олиб келишига ишонасизми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва параспортчиларимизнинг буюк тарихий ғалабаси ҳақидаги ушбу қайноқ шарҳни барча спорт ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

СамарқандПарашахмат олимпиадасиЎзбекистон шахмат федерацияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дадабоевадан супергол!: Котрина Кулбите шогирдлари Хитойни шокка тушириб қўйдиДадабоевадан супергол!: Котрина Кулбите шогирдлари Хитойни шокка тушириб қўйдиБугун, 06:41"Манчестер Сити" спорт директори Абдуқодир Ҳусановнинг "трансфери сири"ни очди..."Манчестер Сити" спорт директори Абдуқодир Ҳусановнинг "трансфери сири"ни очди...Бугун, 06:25Ла Лига 6-турида «Бетис» кучли учликка кирди, «Вильярреал» Малагада ирода кўрсатдиЛа Лига 6-турида «Бетис» кучли учликка кирди, «Вильярреал» Малагада ирода кўрсатдиБугун, 06:11Вадим Абрамов 2:3 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг "портлади" — Ундан шов-шувли иқрорлар!Вадим Абрамов 2:3 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг "портлади" — Ундан шов-шувли иқрорлар!Бугун, 06:08Темур Кападзе кечаги 3:2 ҳисобидаги ғалаба ва чемпионлик пойгаси ҳақида очиқ гапирдиТемур Кападзе кечаги 3:2 ҳисобидаги ғалаба ва чемпионлик пойгаси ҳақида очиқ гапирдиБугун, 05:53Ўзбек легионерининг автоголи!: ЦСКА «Динамо»ни сафарда енгиб, кучли учликка кўтарилдиЎзбек легионерининг автоголи!: ЦСКА «Динамо»ни сафарда енгиб, кучли учликка кўтарилдиБугун, 05:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг