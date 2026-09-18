Дадабоевадан супергол!: Котрина Кулбите шогирдлари Хитойни шокка тушириб қўйди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- ХХ ёзги Осиё ўйинларининг 2-турида Котрина Кулбите бошқарувидаги Ўзбекистон аёллар миллий терма жамоаси Хитой билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади.
- Учрашувда Холида Дадабоева 41-дақиқада гол уриб, жамоани ҳисобда олдинга олиб чиқди, бироқ 70-дақиқада Лин Ян мувозанатни тиклади.
- Дарвозабон Жонимқулова ва ҳимоячиларнинг метиндек бардошлилиги муҳим бир очкони сақлаб қолишга ёрдам берди.
Япония яшил майдонлари мезбонлик қилаётган ХХ ёзги Осиё ўйинларининг аёллар футболи баҳсларида куннинг бош шов-шувли натижаларидан бири қайд этилди. Мусобақанинг «Гифу Нагарагави» стадионида кечган 2-турида Котрина Кулбите бошқарувидаги Ўзбекистон аёллар миллий терма жамоаси қитъанинг кўп карра чемпиони ва энг қудратли жамоаларидан бири саналган Хитой термасига қарши майдонга тушиб, ҳақиқий матонат кўрсатди ва 1:1 ҳисобидаги тарихий дурангни расмийлаштирди. Учрашув аввалидан мутлақ фаворит саналган хитойлик футболчиларга қарши вакилларимиз темир интизом ва совуққон қарши ҳужумларга таянган мукаммал тактика намойиш этди.
41-дақиқада Холида Дадабоева рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, стадионни ларзага солди ва терма жамоамизни танаффусга ғолиб сифатида олиб чиқди. Иккинчи бўлимда Хитой бор кучи билан ҳужумга ташланди ва 70-дақиқада Лин Ян ҳисобни тенглаштиришга муваффақ бўлди. Бироқ қолган дақиқаларда посбонимиз Жонимқулова бошчилигидаги мудофаа қўрғони метиндек бардош бериб, муҳим бир очкони сақлаб қолди. 1-турда Филиппин билан ҳам 1:1 ҳисобида муроса кўчасини танлаган жамоамиз энди 21 сентябрь куни 3-тур доирасида Гонконгга қарши майдонга тушади ва айнан шу беллашув плей-офф йўлланмаси тақдирини ҳал қилади.
Хўш, Кулбите қизлари қитъа грандини қандай тўхтатиб қолди, Дадабоеванинг голи жамоага қандай руҳий устунлик берди ва 21 сентябрдаги Гонконг билан тўқнашувда бизга қандай ғалаба керак?
«41-дақиқадаги зарба ва Гифудаги жанг»: Баҳс хронологияси
Хитой ва Ўзбекистон терма жамоалари баҳсидаги асосий воқеалар:
41-дақиқа — Дадабоева ҳисобни очди (0:1): Биринчи бўлим якуни арафасида ташкил этилган тезкор қарши ҳужумни Холида Дадабоева совуққонлик билан голга айлантириб, рақибни шок ҳолатига туширди;
70-дақиқа — Лин Ян мувозанатни тиклади (1:1): Босимни кескин оширган хитойликлар Лин Яннинг саъй-ҳаракатлари эвазига баҳсдаги мувозанатни қайта тиклади;
Жонимқуловадан супер сейвлар: Дарвозабонимиз Жонимқулова рақибнинг бир қатор хавфли зарбаларини қайтариб, жамоани муқаррар голлардан қутқариб қолди;
Қораловчи мудофаа: Қўчқорова, Шойимова ва Дадабоева учлиги рақибнинг ҳаводаги ва ердаги кескин рейдларини бехато бартараф этди.
Таркиблар ва мураббий юриши: Котрина Кулбите тактикаси
Ўзбекистон миллий жамоасининг ўйиндаги таркиби ва ўзгаришлари:
Бошланғич таркиб: 1.Жонимқулова, 3.Дадабоева, 7.Қудратова, 10.Ҳабибуллаева, 11.Шойимова, 15.Зоирова, 16.Маматкаримова, 17.Карачик, 20.Эгамбердиева, 21.Ораниязова, 22.Қўчқорова;
Захирадаги кучлар: Ғуломова, Саидова, Ҳикматова, Тошева, Олимжонова, Аблякимова, Бахтиёрова, Эргашева, Нозимова, Турғунова, Деканбаева;
Интизом ва чидамлилик: Кулбите тактикаси Осиёнинг бош гранди бўлмиш Хитойнинг позицион ҳужумларини марказдаёқ бузиб ташлашга асосланди ва бу режа тўлиқ иш берди.
21 сентябрда ҳал қилувчи финал: Гонконг билан тўқнашув олдидан интрига
Осиё ўйинлари гуруҳ босқичининг 3-тури олдидан таҳлилчилар хулосаси:
Икки дуранг ва 2 очко: Филиппин ва Хитой билан қайд этилган 1:1 ҳисобидаги дуранглар терма жамоамизнинг кучли иродасини кўрсатди;
Гонконгга қарши ғалаба шарт: Кейинги босқич — плей-оффга йўл олиш учун Кулбите шогирдлари 21 сентябрь кунги баҳсда йирик ҳисобда ғалаба қозониши ва тўплар нисбатини яхшилаши талаб этилади;
Руҳий куч: Хитойдек гигантга ютқазмаслик қизларимизнинг ўз кучига бўлган ишончини кескин ошириб, ҳал қилувчи баҳс олдидан максимал руҳий устунлик бағишлади.
Котрина Кулбите жамоасининг Япониядаги ушбу жасоратли ўйини ўзбек аёллар футболи Осиёнинг исталган етакчиси билан тенгма-тенг олиша олишини бутун дунёга яна бир бор исботлади.
Сизнингча, Ўзбекистон терма жамоаси 21 сентябрь куни Гонконг устидан йирик ғалаба қозониб, Осиё ўйинларининг плей-офф босқичига йўл ола биладими? Хитойдек кучли жамоа билан дуранг ўйнаган қизларимизнинг имкониятларини қандай баҳолайсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек спорти ихлосмандлари учун муҳим бўлган ушбу қайноқ ўйин тафсилотларини барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…