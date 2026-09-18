«Реал»ми ёки «Барселона»? Ҳарри Кейн Ла Лигага трансфери бўйича барча карталарни очди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мюнхеннинг «Бавария» клуби тўпурари Гарри Кейн Испания нашрига берган интервюсида Ла Лигага ўтишга яқин келганини тан олиб, Испания грандлари сафига қўшилиш эшикларини очиқ қолдирди.
- Англиялик 33 ёшли ҳужумчи «Барселона», «Реал» ва «Атлетико»ни дунёнинг энг буюк клублари қаторида кўришини таъкидлади ва Криштиану Роналду ҳамда Лео Месси ўртасидаги Ла Лигадаги рақобатни томоша қилиб улғайганини эътироф этди.
Европа футболида янги трансфер сенсацияси куртак ёзмоқда! Мюнхеннинг «Бавария» клуби тўпурари Ҳарри Кейн Испаниянинг энг нуфузли нашрларидан бири Marcaга берган кутилмаган интервюсида ўз келажаги борасидаги барча гумонларни аланга олдирди. Англиялик 33 ёшли суперҳужумчи фаолияти давомида Ла Лигага ўтишга жуда яқин келганини тан олиб, Испания грандлари сафига қўшилиш эшикларини очиқ қолдирди. Хўш, Кейн қачонлардир Мадрид ёки Каталонияга кўчиб ўтиши мумкин эди ва бугунги режалари қандай?
Афсоналар изидан: Ла Лигага эҳтиром ва яширин таклифлар
Ҳарри Кейн Испания чемпионати ва унинг гигантлари ҳақида тўхталар экан, болалигидаги хотираларини очиқлади:
Испания грандларига ҳурмат: Ҳужумчи «Барселона», «Реал» ва «Атлетико»ни дунёнинг энг буюк клублари қаторида кўришини таъкидлади;
Роналду ва Месси даври: Англиялик юлдуз айнан Криштиану ва Лео ўртасидаги Ла Лигадаги қайноқ рақобатни томоша қилиб улғайганини эътироф этди;
Ўтмишдаги эҳтимол: Футболчининг сўзларига кўра, унинг Испанияга кўчиб ўтиши ҳақиқатга айланиши мумкин бўлган жиддий паллалар бўлган.
Эшиклар ёпилмаган: «Ҳеч нарсани истисно қилмайман!»
«Шундай бўлиши мумкин бўлган пайтлар ҳам бўлган. Мен Ла Лигани жуда ҳурмат қиламан. «Барселона», «Реал» ва «Атлетико» дунёдаги энг йирик клублардан ҳисобланади. Футболда ҳамма нарса бўлиши мумкин. Ҳеч нарсани истисно қилмайман, лекин ҳозир Германияда бахтлиман», — деди Кейн.
Гарчи ҳужумчи Мюнхендаги ҳаётидан мамнунлигини айтган бўлса-да, келажак бўйича ҳеч қандай қатъий кафолат бермади ва Ла Лига ихлосмандларида катта умид уйғотди.
Ҳарри Кейн: Рақамлар ва шартнома ҳолати
Кўрсаткич
Тафсилотлар
Ёши
33 ёшда
Клуб сафига келган вақти
2023 йилдан бери «Бавария»да тўп сурмоқда
Жорий мавсумдаги статистикаси
6 та ўйин, 4 та гол ва 1 та ассист
Амалдаги шартнома муддати
2027 йилнинг июнигача тузилган
Агар Кейн немис гранди билан шартномасини узайтирмаса, унинг Испания чемпионатида пайдо бўлиши мутлақо ҳақиқатга айланиши мумкин.
Сизнингча, Ҳарри Кейннинг ўйин услуби Испания грандларидан қай бирига кўпроқ мос келади — «Реал»гами ёки «Барселона»га? У Ла Лигада ҳам Месси ва Роналдудек из қолдира олармиди?
Ўз фикрингизни пастда изоҳларда қолдиринг ва футбол мухлиси бўлган барча дўстларингизга ушбу қизиқарли интервюни Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…