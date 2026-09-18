«Реал»ми ёки «Барселона»? Ҳарри Кейн Ла Лигага трансфери бўйича барча карталарни очди

·17·Спорт
«Реал»ми ёки «Барселона»? Ҳарри Кейн Ла Лигага трансфери бўйича барча карталарни очди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Мюнхеннинг «Бавария» клуби тўпурари Гарри Кейн Испания нашрига берган интервюсида Ла Лигага ўтишга яқин келганини тан олиб, Испания грандлари сафига қўшилиш эшикларини очиқ қолдирди.
  • Англиялик 33 ёшли ҳужумчи «Барселона», «Реал» ва «Атлетико»ни дунёнинг энг буюк клублари қаторида кўришини таъкидлади ва Криштиану Роналду ҳамда Лео Месси ўртасидаги Ла Лигадаги рақобатни томоша қилиб улғайганини эътироф этди.

Европа футболида янги трансфер сенсацияси куртак ёзмоқда! Мюнхеннинг «Бавария» клуби тўпурари Ҳарри Кейн Испаниянинг энг нуфузли нашрларидан бири Marcaга берган кутилмаган интервюсида ўз келажаги борасидаги барча гумонларни аланга олдирди. Англиялик 33 ёшли суперҳужумчи фаолияти давомида Ла Лигага ўтишга жуда яқин келганини тан олиб, Испания грандлари сафига қўшилиш эшикларини очиқ қолдирди. Хўш, Кейн қачонлардир Мадрид ёки Каталонияга кўчиб ўтиши мумкин эди ва бугунги режалари қандай?

Афсоналар изидан: Ла Лигага эҳтиром ва яширин таклифлар

Ҳарри Кейн Испания чемпионати ва унинг гигантлари ҳақида тўхталар экан, болалигидаги хотираларини очиқлади:

  • Испания грандларига ҳурмат: Ҳужумчи «Барселона», «Реал» ва «Атлетико»ни дунёнинг энг буюк клублари қаторида кўришини таъкидлади;

  • Роналду ва Месси даври: Англиялик юлдуз айнан Криштиану ва Лео ўртасидаги Ла Лигадаги қайноқ рақобатни томоша қилиб улғайганини эътироф этди;

  • Ўтмишдаги эҳтимол: Футболчининг сўзларига кўра, унинг Испанияга кўчиб ўтиши ҳақиқатга айланиши мумкин бўлган жиддий паллалар бўлган.

Эшиклар ёпилмаган: «Ҳеч нарсани истисно қилмайман!»

«Шундай бўлиши мумкин бўлган пайтлар ҳам бўлган. Мен Ла Лигани жуда ҳурмат қиламан. «Барселона», «Реал» ва «Атлетико» дунёдаги энг йирик клублардан ҳисобланади. Футболда ҳамма нарса бўлиши мумкин. Ҳеч нарсани истисно қилмайман, лекин ҳозир Германияда бахтлиман», — деди Кейн.

Гарчи ҳужумчи Мюнхендаги ҳаётидан мамнунлигини айтган бўлса-да, келажак бўйича ҳеч қандай қатъий кафолат бермади ва Ла Лига ихлосмандларида катта умид уйғотди.

Ҳарри Кейн: Рақамлар ва шартнома ҳолати

Кўрсаткич

Тафсилотлар

Ёши

33 ёшда

Клуб сафига келган вақти

2023 йилдан бери «Бавария»да тўп сурмоқда

Жорий мавсумдаги статистикаси

6 та ўйин, 4 та гол ва 1 та ассист

Амалдаги шартнома муддати

2027 йилнинг июнигача тузилган

Агар Кейн немис гранди билан шартномасини узайтирмаса, унинг Испания чемпионатида пайдо бўлиши мутлақо ҳақиқатга айланиши мумкин.

Сизнингча, Ҳарри Кейннинг ўйин услуби Испания грандларидан қай бирига кўпроқ мос келади — «Реал»гами ёки «Барселона»га? У Ла Лигада ҳам Месси ва Роналдудек из қолдира олармиди?

Ўз фикрингизни пастда изоҳларда қолдиринг ва футбол мухлиси бўлган барча дўстларингизга ушбу қизиқарли интервюни Телеграм орқали юборинг!

Ҳарри КейнБаварияЛа ЛигаБарселона
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бернабеу»даги шов-шувли видео сири очилди: Ямал кутилмаган жавоби билан дунёни ҳайратга солди«Бернабеу»даги шов-шувли видео сири очилди: Ямал кутилмаган жавоби билан дунёни ҳайратга солдиБугун, 12:05Каролина Олгин Лионель Мессига махсус мурожаат йўлладиКаролина Олгин Лионель Мессига махсус мурожаат йўлладиБугун, 11:51Лионель Месси MLS комиссари билан майдонда тортишиб қолдиЛионель Месси MLS комиссари билан майдонда тортишиб қолдиБугун, 09:37Дадабоевадан супергол!: Котрина Кулбите шогирдлари Хитойни шокка тушириб қўйдиДадабоевадан супергол!: Котрина Кулбите шогирдлари Хитойни шокка тушириб қўйдиБугун, 06:41Бронза медали: Ўзбекистон парашахмат терма жамоаси Паралимпиада шоҳсупасига кўтарилдиБронза медали: Ўзбекистон парашахмат терма жамоаси Паралимпиада шоҳсупасига кўтарилдиБугун, 06:35"Манчестер Сити" спорт директори Абдуқодир Ҳусановнинг "трансфери сири"ни очди..."Манчестер Сити" спорт директори Абдуқодир Ҳусановнинг "трансфери сири"ни очди...Бугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг