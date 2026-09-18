«Сити»дан 5:0 ҳисобидаги даҳшатли мастер-класс: Ҳусановнинг ўйини қандай баҳоланди?

·10·Спорт
«Сити»дан 5:0 ҳисобидаги даҳшатли мастер-класс: Ҳусановнинг ўйини қандай баҳоланди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Манчестер Сити»
  • Англия кубогининг тўртинчи босқичида «Норвич Сити»ни 5:0 ҳисобида мағлуб этди.
  • Ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов ўзининг севимли марказий ҳимоя позициясида ўйнаб, мудофаани муваффақиятли бошқарди ва рақиб ҳужумчиларига деярли имконият қолдирмади.
  • Флойд Самба дебют ўйинида дубл қайд этиб, кечанинг энг яхши ўйинчиси деб топилди, Аллан ва Раян МакАйду ҳам ўз номини таблога ёздирдилар.

Англия лигаси кубогининг амалдаги чемпиони «Манчестер Сити» мусобақадаги юришини даҳшатли тарзда бошлади! Тўртинчи босқичдан курашга қўшилган Энцо Мареска шогирдлари «Норвич Сити» дарвозасига жавобсиз бешта тўп киритиб, рақибини чилпарчин қилиб ташлади. Бироқ бу ўйин нафақат йирик ҳисоб, балки ўзбек ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг мудофаадаги етакчилик роли ва асосий таркибдаги янги ёш юлдузларнинг фантастик порлаши билан тарихга кирди. Хўш, нуфузли инглиз нашри футболчиларни қандай баҳолади ва ким кечанинг бош қаҳрамонига айланди?

Ҳусанов одатий позициясида: «Сити» ҳимояси бехато ҳаракат қилди

Ўтган сафар ўнг қанотда кўриниш берган Абдуқодир Ҳусанов бу гал ўзининг севимли марказий ҳимоя позициясига қайтди ва мудофаани муваффақиятли бошқарди:

  • Ишончли мудофаа: Ҳусанов рақиб ҳужумчиларига деярли ҳеч қандай имконият қолдирмай, ҳимоя чизиғининг интизомини мустаҳкам ушлаб турди;

  • Рулли учун қулай дебют: Дарвозабон Херонимо Рулли «Сити»даги илк ўйинини ўтказди, аммо Ҳусанов бошчилигидаги ҳимоя сабабли ундан деярли ҳеч қандай иш талаб қилинмади;

  • Мураббийнинг ишончи: Ёш ҳимоячи Англия кубоги баҳсларида жамоанинг асосий мудофаа ўзагига айланиб бораётганини яна бир бор исботлади.

Ҳужумдаги шов-шув: Самба ва Алланнинг бенуқсон дебюти

«Флойд Самбанинг асосий жамоадаги дебюти фантастик ўтди. У дубль қайд этди ва тўп билан муомала қилишда юқори маҳорат намойиш қилиб, ўйиннинг энг яхшиси бўлди».

Ёш ҳужумчи Флойд Самба иккита тўп киритган бўлса, янги харидлардан Райан Шерки, бразилиялик Аллан ҳамда захирадан тушган Райан МакАйдулар ҳам ўз номини таблога ёздириб қўйишди.

esteemedkompany.com талқини бўйича футболчиларнинг баҳолари

Футболчи

Позицияси

Қўйилган балл

Ўйинига берилган асосий таъриф

Флойд Самба

Ҳужумчи

9,5 / 10

Дебютда дубль ва кечанинг энг яхши ўйинчиси

Айюб Буадди

Ярим ҳимоячи

8,5 / 10

Тўп билан ҳам, тўпсиз ҳам майдондагилардан анча устун кўринди

Аллан

Қанот ҳужумчиси

8,0 / 10

Дебют баҳсида гол урди ва голли узатма муаллифи бўлди

Райан Шерки

Ярим ҳимоячи

8,0 / 10

Чиройли гол, юқори даражадаги назорат ва дриблинг

Абдуқодир Ҳусанов

Марказий ҳимоячи

7,0 / 10

Ўз позициясида жуда ишончли ҳимояланди, мудофаани бошқарди

Витор Рейс

Ҳимоячи

7,5 / 10

Босиқлик ва совуққонлик намойиш этди

Нико О’Райли

Қанот ҳимоячиси

7,5 / 10

Чап қанотдан рақибга доимий хавф туғдирди

Матео Ковачич

Ярим ҳимоячи

7,5 / 10

Майдон марказини ишончли назорат қилди

Райан Айт-Нури

Ҳимоячи / Вингер

7,5 / 10

Иккита самарали голли пас берди

Райан МакАйду

Ҳужумчи (захира)

7,5 / 10

Чиройли ҳаракатлар ва совуққонлик билан урилган гол

Рико Льюис

Қанот ҳимоячиси

7,0 / 10

Ёмон ўйнамади, аммо ёрқин ҳаракатлари кам бўлди

Кейден Брейтуэйт

Чап ҳимоячи

6,5 / 10

Бирорта ҳам жиддий хатога йўл қўймади

Херонимо Рулли

Дарвозабон

6,0 / 10

Қутқарувлар талаб қилинмади, «қуруқ» дебют

Сизнингча, Абдуқодир Ҳусановнинг Англия Лига кубогидаги бундай барқарор ўйини Премер-лиганинг навбатдаги турларида уни асосий таркибга қайтариш учун етарли бўладими? Мудофаа марказида унга ким энг яхши жуфтлик бўла олади?

Ўз фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва ўзбек легионерининг муваффақиятларини кузатиб бораётган дўстларингизга ушбу таҳлилий хабарни Телеграм орқали юборинг!

Манчестер СитиАбдукодир ҲусановАнглия лигаси кубогиФлойд Самба
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал»ми ёки «Барселона»? Ҳарри Кейн Ла Лигага трансфери бўйича барча карталарни очди«Реал»ми ёки «Барселона»? Ҳарри Кейн Ла Лигага трансфери бўйича барча карталарни очдиБугун, 13:48«Бернабеу»даги шов-шувли видео сири очилди: Ямал кутилмаган жавоби билан дунёни ҳайратга солди«Бернабеу»даги шов-шувли видео сири очилди: Ямал кутилмаган жавоби билан дунёни ҳайратга солдиБугун, 12:05Каролина Олгин Лионель Мессига махсус мурожаат йўлладиКаролина Олгин Лионель Мессига махсус мурожаат йўлладиБугун, 11:51Лионель Месси MLS комиссари билан майдонда тортишиб қолдиЛионель Месси MLS комиссари билан майдонда тортишиб қолдиБугун, 09:37Дадабоевадан супергол!: Котрина Кулбите шогирдлари Хитойни шокка тушириб қўйдиДадабоевадан супергол!: Котрина Кулбите шогирдлари Хитойни шокка тушириб қўйдиБугун, 06:41Бронза медали: Ўзбекистон парашахмат терма жамоаси Паралимпиада шоҳсупасига кўтарилдиБронза медали: Ўзбекистон парашахмат терма жамоаси Паралимпиада шоҳсупасига кўтарилдиБугун, 06:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг