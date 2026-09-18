«Сити»дан 5:0 ҳисобидаги даҳшатли мастер-класс: Ҳусановнинг ўйини қандай баҳоланди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Сити»
- Англия кубогининг тўртинчи босқичида «Норвич Сити»ни 5:0 ҳисобида мағлуб этди.
- Ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов ўзининг севимли марказий ҳимоя позициясида ўйнаб, мудофаани муваффақиятли бошқарди ва рақиб ҳужумчиларига деярли имконият қолдирмади.
- Флойд Самба дебют ўйинида дубл қайд этиб, кечанинг энг яхши ўйинчиси деб топилди, Аллан ва Раян МакАйду ҳам ўз номини таблога ёздирдилар.
Англия лигаси кубогининг амалдаги чемпиони «Манчестер Сити» мусобақадаги юришини даҳшатли тарзда бошлади! Тўртинчи босқичдан курашга қўшилган Энцо Мареска шогирдлари «Норвич Сити» дарвозасига жавобсиз бешта тўп киритиб, рақибини чилпарчин қилиб ташлади. Бироқ бу ўйин нафақат йирик ҳисоб, балки ўзбек ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг мудофаадаги етакчилик роли ва асосий таркибдаги янги ёш юлдузларнинг фантастик порлаши билан тарихга кирди. Хўш, нуфузли инглиз нашри футболчиларни қандай баҳолади ва ким кечанинг бош қаҳрамонига айланди?
Ҳусанов одатий позициясида: «Сити» ҳимояси бехато ҳаракат қилди
Ўтган сафар ўнг қанотда кўриниш берган Абдуқодир Ҳусанов бу гал ўзининг севимли марказий ҳимоя позициясига қайтди ва мудофаани муваффақиятли бошқарди:
Ишончли мудофаа: Ҳусанов рақиб ҳужумчиларига деярли ҳеч қандай имконият қолдирмай, ҳимоя чизиғининг интизомини мустаҳкам ушлаб турди;
Рулли учун қулай дебют: Дарвозабон Херонимо Рулли «Сити»даги илк ўйинини ўтказди, аммо Ҳусанов бошчилигидаги ҳимоя сабабли ундан деярли ҳеч қандай иш талаб қилинмади;
Мураббийнинг ишончи: Ёш ҳимоячи Англия кубоги баҳсларида жамоанинг асосий мудофаа ўзагига айланиб бораётганини яна бир бор исботлади.
Ҳужумдаги шов-шув: Самба ва Алланнинг бенуқсон дебюти
«Флойд Самбанинг асосий жамоадаги дебюти фантастик ўтди. У дубль қайд этди ва тўп билан муомала қилишда юқори маҳорат намойиш қилиб, ўйиннинг энг яхшиси бўлди».
Ёш ҳужумчи Флойд Самба иккита тўп киритган бўлса, янги харидлардан Райан Шерки, бразилиялик Аллан ҳамда захирадан тушган Райан МакАйдулар ҳам ўз номини таблога ёздириб қўйишди.
esteemedkompany.com талқини бўйича футболчиларнинг баҳолари
Футболчи
Позицияси
Қўйилган балл
Ўйинига берилган асосий таъриф
Флойд Самба
Ҳужумчи
9,5 / 10
Дебютда дубль ва кечанинг энг яхши ўйинчиси
Айюб Буадди
Ярим ҳимоячи
8,5 / 10
Тўп билан ҳам, тўпсиз ҳам майдондагилардан анча устун кўринди
Аллан
Қанот ҳужумчиси
8,0 / 10
Дебют баҳсида гол урди ва голли узатма муаллифи бўлди
Райан Шерки
Ярим ҳимоячи
8,0 / 10
Чиройли гол, юқори даражадаги назорат ва дриблинг
Абдуқодир Ҳусанов
Марказий ҳимоячи
7,0 / 10
Ўз позициясида жуда ишончли ҳимояланди, мудофаани бошқарди
Витор Рейс
Ҳимоячи
7,5 / 10
Босиқлик ва совуққонлик намойиш этди
Нико О’Райли
Қанот ҳимоячиси
7,5 / 10
Чап қанотдан рақибга доимий хавф туғдирди
Матео Ковачич
Ярим ҳимоячи
7,5 / 10
Майдон марказини ишончли назорат қилди
Райан Айт-Нури
Ҳимоячи / Вингер
7,5 / 10
Иккита самарали голли пас берди
Райан МакАйду
Ҳужумчи (захира)
7,5 / 10
Чиройли ҳаракатлар ва совуққонлик билан урилган гол
Рико Льюис
Қанот ҳимоячиси
7,0 / 10
Ёмон ўйнамади, аммо ёрқин ҳаракатлари кам бўлди
Кейден Брейтуэйт
Чап ҳимоячи
6,5 / 10
Бирорта ҳам жиддий хатога йўл қўймади
Херонимо Рулли
Дарвозабон
6,0 / 10
Қутқарувлар талаб қилинмади, «қуруқ» дебют
Сизнингча, Абдуқодир Ҳусановнинг Англия Лига кубогидаги бундай барқарор ўйини Премер-лиганинг навбатдаги турларида уни асосий таркибга қайтариш учун етарли бўладими? Мудофаа марказида унга ким энг яхши жуфтлик бўла олади?
Ўз фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва ўзбек легионерининг муваффақиятларини кузатиб бораётган дўстларингизга ушбу таҳлилий хабарни Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…