iPhone 18 Pro Max синовларда Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- iPhone 18 Pro Max синовларда бошқа рақобатчиларга нисбатан анча совуқроқ ишлаши билан эътиборни тортди.
- Геекерван синовлари натижасига кўра, iPhone 18 Pro Max 5,9 ватт қувват истеъмол қилган ҳолда 44,3 даража ҳароратни кўрсатган.
- Бу кўрсаткич OnePlus 15 (47,2 даража) ва iQOO 15 Ultra (47,2 даража) каби Android флагманларидан яхшироқдир.
- Янги совутиш тизими туфайли iPhone 18 Pro Max юқори унумдорликни барқарор сақлаб қолиш имкониятига эга.
Apple компаниясининг навбатдаги авлод флагман смартфонлари мобил бозоридаги энг қадимги муаммолардан бирини ижобий ҳал этгани ойдинлашмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма нафақат юқори тезликда қувват олиши, балки интенсив юкламалар вақтида ҳам бошқа рақобатчиларга нисбатан анча совуқроқ ишлаши билан эътиборни тортди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумки, замонавий смартфонларнинг қувватли процессорлари қизиб кетиши туфайли уларнинг унумдорлиги вақтинчалик пасайишига тўғри келади. Ушбу ҳолат айниқса ўйинлар ва оғир иловалар билан ишлашда яққол сезилади. Apple муҳандислари бу борада жиддий қадам ташлаб, қурилманинг иссиқлик тарқатиш тизимини бутунлай қайта кўриб чиққан кўринади.
Геекерван синовлари ва рақамлар таҳлилиТаниқли блогер Геекерван ўзининг YouTube каналида iPhone 18 Pro Max смартфонини олдинги авлод вакили iPhone 17 Pro шунингдек, бир қатор етакчи Android флагманлари билан таққослаб синовдан ўтказди. Натижалар янги совутиш тизими кутилганидан ҳам самаралироқ чиққанини кўрсатди.
Тест жараёнида iPhone 18 Pro Max процессори 5,9 ваттгача қувват истеъмол қилгани аниқланди. Таққослаш учун, аввалги iPhone 17 Pro Max модели 5,4 ватт қувват сарфлаган эди. Шунга қарамай, янги флагман аввалгисидан ҳам совуқроқ ишлаган — унинг ҳарорати 44,3 даражани ташкил этган бўлса, ўтган йилги моделда бу кўрсаткич 45,2 даражага етган.
Android флагманлари билан солиштиришСинов доирасида Apple флагманининг натижалари замонавий Android қурилмалари билан ҳам солиштириб кўрилди. Хусусан, OnePlus 15 модели 6,1 ватт қувват истеъмол қилган ҳолда нақ 47,2 даражагача қизиб кетган.
Айниқса, iQOO 15 Ultra билан таққослаш диққатга сазовордир. Ушбу Android флагмани ҳам худди Apple каби 5,9 ватт қувват истеъмол қилган, бироқ унинг корпуси 47,2 даражагача қизиган. Бу эса Apple смартфони бир хил энергия сарфида ҳам анча паст ҳароратни сақлаб қолишини кўрсатади.
Умуман олганда, технологик таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, iPhone 18 Pro Max кўрсаткичлари Snapdragon 8 Элите Ген 5 базасида ишловчи энг сўнгги Android флагманлари даражасида ёки ҳатто улардан яхшироқ натижа бермоқда. Бу эса компанияга смартфон унумдорлигини барқарор сақлаш имконини беради.
Изоҳлар 0
…