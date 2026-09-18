iPhone 18 Pro Max синовларда Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлди

·31·Техно
iPhone 18 Pro Max синовларда Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • iPhone 18 Pro Max синовларда бошқа рақобатчиларга нисбатан анча совуқроқ ишлаши билан эътиборни тортди.
  • Геекерван синовлари натижасига кўра, iPhone 18 Pro Max 5,9 ватт қувват истеъмол қилган ҳолда 44,3 даража ҳароратни кўрсатган.
  • Бу кўрсаткич OnePlus 15 (47,2 даража) ва iQOO 15 Ultra (47,2 даража) каби Android флагманларидан яхшироқдир.
  • Янги совутиш тизими туфайли iPhone 18 Pro Max юқори унумдорликни барқарор сақлаб қолиш имкониятига эга.

Apple компаниясининг навбатдаги авлод флагман смартфонлари мобил бозоридаги энг қадимги муаммолардан бирини ижобий ҳал этгани ойдинлашмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма нафақат юқори тезликда қувват олиши, балки интенсив юкламалар вақтида ҳам бошқа рақобатчиларга нисбатан анча совуқроқ ишлаши билан эътиборни тортди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумки, замонавий смартфонларнинг қувватли процессорлари қизиб кетиши туфайли уларнинг унумдорлиги вақтинчалик пасайишига тўғри келади. Ушбу ҳолат айниқса ўйинлар ва оғир иловалар билан ишлашда яққол сезилади. Apple муҳандислари бу борада жиддий қадам ташлаб, қурилманинг иссиқлик тарқатиш тизимини бутунлай қайта кўриб чиққан кўринади.

Геекерван синовлари ва рақамлар таҳлили

Таниқли блогер Геекерван ўзининг YouTube каналида iPhone 18 Pro Max смартфонини олдинги авлод вакили iPhone 17 Pro шунингдек, бир қатор етакчи Android флагманлари билан таққослаб синовдан ўтказди. Натижалар янги совутиш тизими кутилганидан ҳам самаралироқ чиққанини кўрсатди.

Тест жараёнида iPhone 18 Pro Max процессори 5,9 ваттгача қувват истеъмол қилгани аниқланди. Таққослаш учун, аввалги iPhone 17 Pro Max модели 5,4 ватт қувват сарфлаган эди. Шунга қарамай, янги флагман аввалгисидан ҳам совуқроқ ишлаган — унинг ҳарорати 44,3 даражани ташкил этган бўлса, ўтган йилги моделда бу кўрсаткич 45,2 даражага етган.

Android флагманлари билан солиштириш

Синов доирасида Apple флагманининг натижалари замонавий Android қурилмалари билан ҳам солиштириб кўрилди. Хусусан, OnePlus 15 модели 6,1 ватт қувват истеъмол қилган ҳолда нақ 47,2 даражагача қизиб кетган.

Айниқса, iQOO 15 Ultra билан таққослаш диққатга сазовордир. Ушбу Android флагмани ҳам худди Apple каби 5,9 ватт қувват истеъмол қилган, бироқ унинг корпуси 47,2 даражагача қизиган. Бу эса Apple смартфони бир хил энергия сарфида ҳам анча паст ҳароратни сақлаб қолишини кўрсатади.

Умуман олганда, технологик таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, iPhone 18 Pro Max кўрсаткичлари Snapdragon 8 Элите Ген 5 базасида ишловчи энг сўнгги Android флагманлари даражасида ёки ҳатто улардан яхшироқ натижа бермоқда. Бу эса компанияга смартфон унумдорлигини барқарор сақлаш имконини беради.

AppleiPhone 18 Pro MaxСмартфонларТехнологияГеекерван
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink Мобиле халқаро алоқа лицензиясини олдиStarlink Мобиле халқаро алоқа лицензиясини олдиБугун, 13:57Хитой смартфон бозорида Huawei етакчилик қилмоқдаХитой смартфон бозорида Huawei етакчилик қилмоқдаБугун, 12:52Дунёдаги илк Ryzen AI Max+ PRO 495 ноутбуки суратга олиндиДунёдаги илк Ryzen AI Max+ PRO 495 ноутбуки суратга олиндиБугун, 12:25iPhone 18 Pro савдоси бошланди: навбатлар ва тақчилликiPhone 18 Pro савдоси бошланди: навбатлар ва тақчилликБугун, 11:51iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra камералари таққосландиiPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra камералари таққосландиБугун, 10:53Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...Бугун, 07:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади