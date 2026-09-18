Олимпиадада даҳшатли 3-тур: Ўзбекистон жамоаларини кучли рақиблар синови кутмоқда

·0·Спорт
Олимпиадада даҳшатли 3-тур: Ўзбекистон жамоаларини кучли рақиблар синови кутмоқда

Самарқанд мезбонлигида ўтаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида кураш ҳарорати ҳаддан ташқари кўтарилмоқда! Дастлабки икки турда очко йўқотмай келаётган етакчилар энди ҳақиқий грандлар тўқнашувига етиб келди. Бугун бўлиб ўтадиган 3-турда ҳам эркаклар, ҳам аёллар тоифасида Ўзбекистоннинг барча учтадан жамоаси доска ёнига ўтиради.

Бироқ қуръа вакилларимизга осон бўлмаган рақибларни рўпара қилди: айниқса Германия ва Испанияга қарши тўқнашувлар чинакам асаблар жангига айланиши кутилмоқда. Хўш, бугун қайси жамоаларимиз оқ доналарда, кимлар қорада ўйнайди ва жаҳон грандлари кимларга қарши саф тортади?

Эркаклар баҳси: Ўзбекистон 1 Австрияга қарши, иккинчи жамоага эса Германия!

Эркаклар ўртасидаги очиқ сексиянинг 3-турида мезбон терма жамоаларимиз ва бошқа фаворитларни қизиқарли рақиблар кутмоқда:

  • Австрия — Ўзбекистон 1: Асосий терма жамоамиз мазкур турда қора доналарда Австрияга қарши доскага ўтиради;

  • Ўзбекистон 2 — Германия: Иккинчи жамоамиз европалик қудратли рақиб — Германия вакилларига қарши куч синашади;

  • Ўзбекистон 3 — Марокаш: Учинчи ёшлар жамоамиз оқ доналарда Африка қитъасининг тажрибали вакили бўлган Марокаш термасини синовдан ўтказади.

Дунё грандлари ўртасида эса Дания — АҚШ, Ҳиндистон — Италия, Хитой — Болгария ва марказий баҳслардан бири ҳисобланган Қозоғистон — Франция қарама-қаршиликлари мухлислар диққат марказида бўлади.

Аёллар баҳси: Ўзбекистон Индонезия билан, иккинчи жамоамиз Испания синовида

Хотин-қизлар мусобақасида ҳам баҳслар шиддати кам эмас. Қуръа бизнинг учта жамоамиз учун ҳам ўзига хос синов ҳозирлади:

«Аёллар жамоаларимиз мусобақанинг ҳал қилувчи босқичларига яқинлашгани сари ҳар бир очко олтинга тенг бўлиб бормоқда».

  • Ўзбекистон 1 — Индонезия: Асосий аёллар терма жамоамиз оқ доналарда Жануби-Шарқий Осиёнинг энг ноқулай жамоаларидан бири — Индонезияни қабул қилади;

  • Испания — Ўзбекистон 2: Иккинчи қизлар жамоамиз учун ҳақиқий синов: улар Европанинг энг номдор жамоаларидан бўлган Испанияга қарши қора доналарда жанг қилади;

  • Саудия Арабистони — Ўзбекистон 3: Учинчи терма жамоамиз эса Саудия Арабистони билан куч синашади.

Аёллар орасидаги бошқа қизиқарли баҳслар сирасига Туркия — Хитой, Ҳиндистон — Греция, АҚШ — Куба ва Эрон — Франция жуфтликлари киради.

3-турнинг барча асосий жуфтликлари (Жадвал)

Баҳс тоифаси

Оқ доналар соҳиблари

Қора доналар соҳиблари

Эркаклар (1-жамоа)

Австрия

Ўзбекистон

Эркаклар (2-жамоа)

Ўзбекистон 2

Германия

Эркаклар (3-жамоа)

Ўзбекистон 3

Марокаш

Аёллар (1-жамоа)

Ўзбекистон

Индонезия

Аёллар (2-жамоа)

Испания

Ўзбекистон 2

Аёллар (3-жамоа)

Саудия Арабистони

Ўзбекистон 3

Бугунги тур натижалари Олимпиаданинг умумий жадвалидаги етакчилар сафини янада саралаб беради.

Сизнингча, Ўзбекистоннинг асосий ва иккинчи жамоалари бугунги мураккаб баҳсларни қандай ҳисоб билан якунлайди? Қайси шахматчимиздан навбатдаги шоҳ асар юришни кутяпсиз?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни пастда изоҳларда қолдиринг ва Самарқанд Олимпиадасини кузатаётган барча шахмат ихлосмандларига ушбу муҳим жуфтликларни Телеграм орқали юборинг!

Самарқанд 46-Бутунжаҳон шахмат ОлимпиадасиЎзбекистон шахмат жамоа 1Германия шахмат жамоаИспания шахмат жамоа
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мбаппе «Реал»га қайтармоқчи бўлган уч афсона номини айтиб, Мадридни тўлқинлантирдиМбаппе «Реал»га қайтармоқчи бўлган уч афсона номини айтиб, Мадридни тўлқинлантирдиБугун, 14:19«У даҳшатли машинадек»: Родри «Барса»га келиб қайси юлдуздан ҳайратда қолганини айтди«У даҳшатли машинадек»: Родри «Барса»га келиб қайси юлдуздан ҳайратда қолганини айтдиБугун, 14:15Ақлбовар қилмас юриш: Синдаров 2- бор фарзинини қурбон қилиб, ФИДЕ экспертларини шокка солди!Ақлбовар қилмас юриш: Синдаров 2- бор фарзинини қурбон қилиб, ФИДЕ экспертларини шокка солди!Бугун, 14:10Ҳусанов бенефиси: «Сити»нинг кечаги ғалабасида ўзбек ҳимоячиси жуда юқори баҳо олди!Ҳусанов бенефиси: «Сити»нинг кечаги ғалабасида ўзбек ҳимоячиси жуда юқори баҳо олди!Бугун, 14:05«Сити»дан 5:0 ҳисобидаги даҳшатли мастер-класс: Ҳусановнинг ўйини қандай баҳоланди?«Сити»дан 5:0 ҳисобидаги даҳшатли мастер-класс: Ҳусановнинг ўйини қандай баҳоланди?Бугун, 13:55«Реал»ми ёки «Барселона»? Гарри Кейн Ла Лигага трансфери бўйича барча карталарни очди«Реал»ми ёки «Барселона»? Гарри Кейн Ла Лигага трансфери бўйича барча карталарни очдиБугун, 13:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг