Олимпиадада даҳшатли 3-тур: Ўзбекистон жамоаларини кучли рақиблар синови кутмоқда
Самарқанд мезбонлигида ўтаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида кураш ҳарорати ҳаддан ташқари кўтарилмоқда! Дастлабки икки турда очко йўқотмай келаётган етакчилар энди ҳақиқий грандлар тўқнашувига етиб келди. Бугун бўлиб ўтадиган 3-турда ҳам эркаклар, ҳам аёллар тоифасида Ўзбекистоннинг барча учтадан жамоаси доска ёнига ўтиради.
Бироқ қуръа вакилларимизга осон бўлмаган рақибларни рўпара қилди: айниқса Германия ва Испанияга қарши тўқнашувлар чинакам асаблар жангига айланиши кутилмоқда. Хўш, бугун қайси жамоаларимиз оқ доналарда, кимлар қорада ўйнайди ва жаҳон грандлари кимларга қарши саф тортади?
Эркаклар баҳси: Ўзбекистон 1 Австрияга қарши, иккинчи жамоага эса Германия!
Эркаклар ўртасидаги очиқ сексиянинг 3-турида мезбон терма жамоаларимиз ва бошқа фаворитларни қизиқарли рақиблар кутмоқда:
Австрия — Ўзбекистон 1: Асосий терма жамоамиз мазкур турда қора доналарда Австрияга қарши доскага ўтиради;
Ўзбекистон 2 — Германия: Иккинчи жамоамиз европалик қудратли рақиб — Германия вакилларига қарши куч синашади;
Ўзбекистон 3 — Марокаш: Учинчи ёшлар жамоамиз оқ доналарда Африка қитъасининг тажрибали вакили бўлган Марокаш термасини синовдан ўтказади.
Дунё грандлари ўртасида эса Дания — АҚШ, Ҳиндистон — Италия, Хитой — Болгария ва марказий баҳслардан бири ҳисобланган Қозоғистон — Франция қарама-қаршиликлари мухлислар диққат марказида бўлади.
Аёллар баҳси: Ўзбекистон Индонезия билан, иккинчи жамоамиз Испания синовида
Хотин-қизлар мусобақасида ҳам баҳслар шиддати кам эмас. Қуръа бизнинг учта жамоамиз учун ҳам ўзига хос синов ҳозирлади:
«Аёллар жамоаларимиз мусобақанинг ҳал қилувчи босқичларига яқинлашгани сари ҳар бир очко олтинга тенг бўлиб бормоқда».
Ўзбекистон 1 — Индонезия: Асосий аёллар терма жамоамиз оқ доналарда Жануби-Шарқий Осиёнинг энг ноқулай жамоаларидан бири — Индонезияни қабул қилади;
Испания — Ўзбекистон 2: Иккинчи қизлар жамоамиз учун ҳақиқий синов: улар Европанинг энг номдор жамоаларидан бўлган Испанияга қарши қора доналарда жанг қилади;
Саудия Арабистони — Ўзбекистон 3: Учинчи терма жамоамиз эса Саудия Арабистони билан куч синашади.
Аёллар орасидаги бошқа қизиқарли баҳслар сирасига Туркия — Хитой, Ҳиндистон — Греция, АҚШ — Куба ва Эрон — Франция жуфтликлари киради.
3-турнинг барча асосий жуфтликлари (Жадвал)
Баҳс тоифаси
Оқ доналар соҳиблари
Қора доналар соҳиблари
Эркаклар (1-жамоа)
Австрия
Ўзбекистон
Эркаклар (2-жамоа)
Ўзбекистон 2
Германия
Эркаклар (3-жамоа)
Ўзбекистон 3
Марокаш
Аёллар (1-жамоа)
Ўзбекистон
Индонезия
Аёллар (2-жамоа)
Испания
Ўзбекистон 2
Аёллар (3-жамоа)
Саудия Арабистони
Ўзбекистон 3
Бугунги тур натижалари Олимпиаданинг умумий жадвалидаги етакчилар сафини янада саралаб беради.
Сизнингча, Ўзбекистоннинг асосий ва иккинчи жамоалари бугунги мураккаб баҳсларни қандай ҳисоб билан якунлайди? Қайси шахматчимиздан навбатдаги шоҳ асар юришни кутяпсиз?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни пастда изоҳларда қолдиринг ва Самарқанд Олимпиадасини кузатаётган барча шахмат ихлосмандларига ушбу муҳим жуфтликларни Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…