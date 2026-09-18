Ақлбовар қилмас юриш: Синдаров 2- бор фарзинини қурбон қилиб, ФИДЕ экспертларини шокка солди!
Самарқанд мезбонлик қилаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг иккинчи туридаёқ бутун дунё шахмат элитасини ҳайратда қолдирган тарихий воқеа юз берди! Жаҳон тожи учун асосий даъвогарлардан бири сифатида эътироф этилаётган ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаров Перу термасига қарши баҳсда шунчаки ғалаба қозонмади, балки йилнинг энг чиройли шоҳ асарларидан бирини яратди. Халқаро шахмат федерацияси (ФИДЕ) расмий таҳлил эълон қилиб, Синдаровнинг даҳорона қурбонлигига тан берди. Хўш, 31-юришда доскада қандай мўъжиза рўй берди ва рақиб нега таслим бўлишдан бошқа чора тополмади?
98 фоизлик мукаммаллик ва Самарқанддаги устунлик
Олимпиаданинг 2-тури доирасида Ўзбекистон терма жамоаси Перу устидан 3,5:0,5 ҳисобида йирик ва ишончли ғалабага эришди:
Бенуқсон ҳисоб-китоб: ФИДЕ таҳлилига кўра, Синдаров партия бошидан то ҳал қилувчи зарбагача нақ 98 фоизлик аниқлик билан ўйнаган;
Оддий ғалабадан воз кечиш: Ортиқча пиёда устунлиги туфайли оддийгина
31...Фа1юриши ҳам енгил ғалабани кафолатлар эди;
Кучли баёнот: Аммо Синдаров шунчаки очко олишни эмас, балки бўлажак жаҳон тожи даъвогари сифатида дунёга ўз кучини намойиш этишни танлади.
Иккинчи фарзин қурбонлиги ва мот тўри
«Ситиндаров кутилмаган ҳолда 31...Крf7!! каби фантастик юришни амалга оширди ва шу билан партия давомида иккинчи марта ўз фарзинини қурбон қилди», — дея ёзади ФИДЕ расмий шарҳида.
Перулик шахматчи Флорес Кильяс интрига ортидаги тузоқни сезмай,
32.Фxf1 юриши билан фарзинни тахтадан олди. Аммо даҳолик шундан кейин бошланди:
Даҳорона комбинация схемаси
Қадам / Юриш
Ҳаракат
Вазиятнинг таҳлили
31-юриш
Фарзин ошкора қурбон қилинади, рақиб тузоққа илинади
32-юриш
Перулик гроссмейстер қурбонликни қабул қилади
Ҳал қилувчи зарба
Синдаров тўп билан даҳшатли контратака бошлайди
Мот таҳдиди
Рад этиб бўлмайдиган мот ҳолати яратилади, қочиш йўли йўқ
Флорес Кильяс бундай чуқур геометрик комбинация қаршисида чорасиз қолди ва мағлубиятини тан олишга мажбур бўлди. Синдаровнинг бу партияси Олимпиада кундалигида энг ёрқин беллашув деб эълон қилинди.
Сизнингча, Жавоҳир Синдаров Самарқанддаги Олимпиадада шахсий тахтасида олтин медални қўлга киритиб, жаҳон тожи учун баҳсда Магнус Карлсен ёки Гукешга жиддий рақобат туғдира оладими? Бундай даҳорона юришга қандай баҳо берасиз?
Ўз таассуротларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек шахматининг ушбу тарихий ғалабасини барча дўстларингизга Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…