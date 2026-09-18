Ақлбовар қилмас юриш: Синдаров 2- бор фарзинини қурбон қилиб, ФИДЕ экспертларини шокка солди!

·0·Спорт
Ақлбовар қилмас юриш: Синдаров 2- бор фарзинини қурбон қилиб, ФИДЕ экспертларини шокка солди!

Самарқанд мезбонлик қилаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг иккинчи туридаёқ бутун дунё шахмат элитасини ҳайратда қолдирган тарихий воқеа юз берди! Жаҳон тожи учун асосий даъвогарлардан бири сифатида эътироф этилаётган ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаров Перу термасига қарши баҳсда шунчаки ғалаба қозонмади, балки йилнинг энг чиройли шоҳ асарларидан бирини яратди. Халқаро шахмат федерацияси (ФИДЕ) расмий таҳлил эълон қилиб, Синдаровнинг даҳорона қурбонлигига тан берди. Хўш, 31-юришда доскада қандай мўъжиза рўй берди ва рақиб нега таслим бўлишдан бошқа чора тополмади?

98 фоизлик мукаммаллик ва Самарқанддаги устунлик

Олимпиаданинг 2-тури доирасида Ўзбекистон терма жамоаси Перу устидан 3,5:0,5 ҳисобида йирик ва ишончли ғалабага эришди:

  • Бенуқсон ҳисоб-китоб: ФИДЕ таҳлилига кўра, Синдаров партия бошидан то ҳал қилувчи зарбагача нақ 98 фоизлик аниқлик билан ўйнаган;

  • Оддий ғалабадан воз кечиш: Ортиқча пиёда устунлиги туфайли оддийгина 31...Фа1 юриши ҳам енгил ғалабани кафолатлар эди;

  • Кучли баёнот: Аммо Синдаров шунчаки очко олишни эмас, балки бўлажак жаҳон тожи даъвогари сифатида дунёга ўз кучини намойиш этишни танлади.

Иккинчи фарзин қурбонлиги ва мот тўри

«Ситиндаров кутилмаган ҳолда 31...Крf7!! каби фантастик юришни амалга оширди ва шу билан партия давомида иккинчи марта ўз фарзинини қурбон қилди», — дея ёзади ФИДЕ расмий шарҳида.

Перулик шахматчи Флорес Кильяс интрига ортидаги тузоқни сезмай, 32.Фxf1 юриши билан фарзинни тахтадан олди. Аммо даҳолик шундан кейин бошланди:

Даҳорона комбинация схемаси

Қадам / Юриш

Ҳаракат

Вазиятнинг таҳлили

31-юриш

31...Крf7!!

Фарзин ошкора қурбон қилинади, рақиб тузоққа илинади

32-юриш

32.Фxf1 (рақиб)

Перулик гроссмейстер қурбонликни қабул қилади

Ҳал қилувчи зарба

32...Лh3!!

Синдаров тўп билан даҳшатли контратака бошлайди

Мот таҳдиди

33...h6

Рад этиб бўлмайдиган мот ҳолати яратилади, қочиш йўли йўқ

Флорес Кильяс бундай чуқур геометрик комбинация қаршисида чорасиз қолди ва мағлубиятини тан олишга мажбур бўлди. Синдаровнинг бу партияси Олимпиада кундалигида энг ёрқин беллашув деб эълон қилинди.

Сизнингча, Жавоҳир Синдаров Самарқанддаги Олимпиадада шахсий тахтасида олтин медални қўлга киритиб, жаҳон тожи учун баҳсда Магнус Карлсен ёки Гукешга жиддий рақобат туғдира оладими? Бундай даҳорона юришга қандай баҳо берасиз?

Ўз таассуротларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек шахматининг ушбу тарихий ғалабасини барча дўстларингизга Телеграм орқали юборинг!

Жавоҳир СиндаровСамарқанд46-Бутунжаҳон шахмат ОлимпиадасиФИДЕ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусанов бенефиси: «Сити»нинг кечаги ғалабасида ўзбек ҳимоячиси жуда юқори баҳо олди!Ҳусанов бенефиси: «Сити»нинг кечаги ғалабасида ўзбек ҳимоячиси жуда юқори баҳо олди!Бугун, 14:05«Сити»дан 5:0 ҳисобидаги даҳшатли мастер-класс: Ҳусановнинг ўйини қандай баҳоланди?«Сити»дан 5:0 ҳисобидаги даҳшатли мастер-класс: Ҳусановнинг ўйини қандай баҳоланди?Бугун, 13:55«Реал»ми ёки «Барселона»? Ҳарри Кейн Ла Лигага трансфери бўйича барча карталарни очди«Реал»ми ёки «Барселона»? Ҳарри Кейн Ла Лигага трансфери бўйича барча карталарни очдиБугун, 13:48«Бернабеу»даги шов-шувли видео сири очилди: Ямал кутилмаган жавоби билан дунёни ҳайратга солди«Бернабеу»даги шов-шувли видео сири очилди: Ямал кутилмаган жавоби билан дунёни ҳайратга солдиБугун, 12:05Каролина Олгин Лионель Мессига махсус мурожаат йўлладиКаролина Олгин Лионель Мессига махсус мурожаат йўлладиБугун, 11:51Лионель Месси MLS комиссари билан майдонда тортишиб қолдиЛионель Месси MLS комиссари билан майдонда тортишиб қолдиБугун, 09:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг