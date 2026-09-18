«У даҳшатли машинадек»: Родри «Барса»га келиб қайси юлдуздан ҳайратда қолганини айтди

·8·Спорт
«У даҳшатли машинадек»: Родри «Барса»га келиб қайси юлдуздан ҳайратда қолганини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Барселона» ярим ҳимоячиси Родри, клубга келганидан сўнг, 30 ёшли бразилиялик вингер Рафинянинг жисмоний ҳолати ва майдондаги кучидан ҳайратда қолганини тан олди.
  • Родри, Рафинянинг ёшига қарамай, ёш футболчилардан ҳам юқори чидамлилик ва тезликка эга эканлигини таъкидлади.
  • Жорий мавсумда Рафиня 6 ўйинда 8 та гол уриб, 3 та голли узатма амалга ошириб, жамоанинг асосий ҳужумкор қуролига айланган.

Испаниянинг амалдаги чемпиони «Барселона» сафига кўчиб ўтган ярим ҳимоячи Родри Каталония клубидаги муҳит ва жамоадошлари ҳақида гапириб, ҳаммани ҳайрон қолдирган баёнот билан чиқди. Европанинг энг яхши таянч ярим ҳимоячиларидан бири ҳисобланган испаниялик юлдуз кийиниш хонасида уни айнан қайси футболчи лол қолдирганини тан олди. Ҳамма ёш вундеркиндлар ёки янги харидларни кутган бир пайтда, Родри 30 ёшли бразилиялик вингер Рафиньянинг ақлбовар қилмас имкониятларига тасанно айтди. Хўш, Родрини бунчалик шокка солган нарса нима ва Рафинья янги мавсумда қандай даҳшатли рақамларни қайд этмоқда?

«У мен билан тенгдош, аммо майдондаги кучи...»

Mundo Deportivo нашрига интервю берган Родри бразилиялик ҳужумчининг спорт формаси ва майдондаги юкламаларини кўриб ҳайратини яшира олмади:

  • Шов-шувли жисмоний ҳолат: Родрининг сўзларига кўра, Рафиньянинг чидамлилиги ва тезлиги ёш футболчиларникидан ҳам анча юқори;

  • Ёш борасидаги қиёс: Таянч ярим ҳимоячиси агар Рафинья 24-25 ёшда бўлганида бунга одатий қараши мумкинлигини, аммо 30 ёшда бундай даражани сақлаш камёб ҳодиса эканини айтди;

  • Кийиниш хонасидаги ҳайрат: Родри улар бир хил ёшда бўлса-да, бразилияликнинг майдондаги қуввати уни ҳақиқатан ҳайратда қолдираётганини таъкидлади.

Янги мавсумдаги «машина» режими

«Рафинья мени ниҳоятда ҳайратга солди. У жуда кучли ва таъсирли, жисмоний ҳолати эса шунчаки ажойиб. Унинг мен билан тенгдош экани мени кулдиради, аммо у ақлбовар қилмас жисмоний имкониятларга эга... Албатта, биз турли футболчилармиз. Аммо Рафинья 24 ёки 25 ёшда бўлганида, бу тушунарли бўлар эди. Йўқ, у 30 ёшда ва унинг имкониятлари ақлбовар қилмас даражада», — деди Родри.

Рафиньянинг бу даражадаги кучли тайёргарлиги майдондаги натижаларида ҳам яққол кўринмоқда.

Рафиньянинг жорий мавсумдаги фантастик статистикаси

Кўрсаткич

Рафиньянинг натижаси

Ўтказилган ўйинлар

Барча турнирларда 6 та баҳс

Урилган голлар

8 та гол

Голли узатмалар (ассист)

3 та голли пас

Гол+пас самарадорлиги

6 ўйинда нақ 11 та самарали ҳаракат

Ҳар бир учрашувда деярли 2 тадан голда бевосита иштирок этаётган бразилиялик юлдуз айни дамда жамоанинг асосий ҳужумкор қуролига айланиб улгурди.

Сизнингча, 30 ёшда шундай супер формага кирган Рафинья бу мавсум «Олтин тўп» даъвогарларининг кучли учлигига кира оладими? Унинг бу порлашига кўпроқ Фликнинг тактикаси сабаб бўлдими ёки шахсий меҳнати?

Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Барселона» мухлислари бўлган барча яқинларингизга ушбу қизиқарли эътирофни Телеграм орқали юборинг!

БарселонаРодриРафиньяМундо Депортиво
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мбаппе «Реал»га қайтармоқчи бўлган уч афсона номини айтиб, Мадридни тўлқинлантирдиМбаппе «Реал»га қайтармоқчи бўлган уч афсона номини айтиб, Мадридни тўлқинлантирдиБугун, 14:19Ақлбовар қилмас юриш: Синдаров 2- бор фарзинини қурбон қилиб, ФИДЕ экспертларини шокка солди!Ақлбовар қилмас юриш: Синдаров 2- бор фарзинини қурбон қилиб, ФИДЕ экспертларини шокка солди!Бугун, 14:10Ҳусанов бенефиси: «Сити»нинг кечаги ғалабасида ўзбек ҳимоячиси жуда юқори баҳо олди!Ҳусанов бенефиси: «Сити»нинг кечаги ғалабасида ўзбек ҳимоячиси жуда юқори баҳо олди!Бугун, 14:05«Сити»дан 5:0 ҳисобидаги даҳшатли мастер-класс: Ҳусановнинг ўйини қандай баҳоланди?«Сити»дан 5:0 ҳисобидаги даҳшатли мастер-класс: Ҳусановнинг ўйини қандай баҳоланди?Бугун, 13:55«Реал»ми ёки «Барселона»? Ҳарри Кейн Ла Лигага трансфери бўйича барча карталарни очди«Реал»ми ёки «Барселона»? Ҳарри Кейн Ла Лигага трансфери бўйича барча карталарни очдиБугун, 13:48«Бернабеу»даги шов-шувли видео сири очилди: Ямал кутилмаган жавоби билан дунёни ҳайратга солди«Бернабеу»даги шов-шувли видео сири очилди: Ямал кутилмаган жавоби билан дунёни ҳайратга солдиБугун, 12:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг