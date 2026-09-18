«У даҳшатли машинадек»: Родри «Барса»га келиб қайси юлдуздан ҳайратда қолганини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Барселона» ярим ҳимоячиси Родри, клубга келганидан сўнг, 30 ёшли бразилиялик вингер Рафинянинг жисмоний ҳолати ва майдондаги кучидан ҳайратда қолганини тан олди.
- Родри, Рафинянинг ёшига қарамай, ёш футболчилардан ҳам юқори чидамлилик ва тезликка эга эканлигини таъкидлади.
- Жорий мавсумда Рафиня 6 ўйинда 8 та гол уриб, 3 та голли узатма амалга ошириб, жамоанинг асосий ҳужумкор қуролига айланган.
Испаниянинг амалдаги чемпиони «Барселона» сафига кўчиб ўтган ярим ҳимоячи Родри Каталония клубидаги муҳит ва жамоадошлари ҳақида гапириб, ҳаммани ҳайрон қолдирган баёнот билан чиқди. Европанинг энг яхши таянч ярим ҳимоячиларидан бири ҳисобланган испаниялик юлдуз кийиниш хонасида уни айнан қайси футболчи лол қолдирганини тан олди. Ҳамма ёш вундеркиндлар ёки янги харидларни кутган бир пайтда, Родри 30 ёшли бразилиялик вингер Рафиньянинг ақлбовар қилмас имкониятларига тасанно айтди. Хўш, Родрини бунчалик шокка солган нарса нима ва Рафинья янги мавсумда қандай даҳшатли рақамларни қайд этмоқда?
«У мен билан тенгдош, аммо майдондаги кучи...»
Mundo Deportivo нашрига интервю берган Родри бразилиялик ҳужумчининг спорт формаси ва майдондаги юкламаларини кўриб ҳайратини яшира олмади:
Шов-шувли жисмоний ҳолат: Родрининг сўзларига кўра, Рафиньянинг чидамлилиги ва тезлиги ёш футболчиларникидан ҳам анча юқори;
Ёш борасидаги қиёс: Таянч ярим ҳимоячиси агар Рафинья 24-25 ёшда бўлганида бунга одатий қараши мумкинлигини, аммо 30 ёшда бундай даражани сақлаш камёб ҳодиса эканини айтди;
Кийиниш хонасидаги ҳайрат: Родри улар бир хил ёшда бўлса-да, бразилияликнинг майдондаги қуввати уни ҳақиқатан ҳайратда қолдираётганини таъкидлади.
Янги мавсумдаги «машина» режими
«Рафинья мени ниҳоятда ҳайратга солди. У жуда кучли ва таъсирли, жисмоний ҳолати эса шунчаки ажойиб. Унинг мен билан тенгдош экани мени кулдиради, аммо у ақлбовар қилмас жисмоний имкониятларга эга... Албатта, биз турли футболчилармиз. Аммо Рафинья 24 ёки 25 ёшда бўлганида, бу тушунарли бўлар эди. Йўқ, у 30 ёшда ва унинг имкониятлари ақлбовар қилмас даражада», — деди Родри.
Рафиньянинг бу даражадаги кучли тайёргарлиги майдондаги натижаларида ҳам яққол кўринмоқда.
Рафиньянинг жорий мавсумдаги фантастик статистикаси
Кўрсаткич
Рафиньянинг натижаси
Ўтказилган ўйинлар
Барча турнирларда 6 та баҳс
Урилган голлар
8 та гол
Голли узатмалар (ассист)
3 та голли пас
Гол+пас самарадорлиги
6 ўйинда нақ 11 та самарали ҳаракат
Ҳар бир учрашувда деярли 2 тадан голда бевосита иштирок этаётган бразилиялик юлдуз айни дамда жамоанинг асосий ҳужумкор қуролига айланиб улгурди.
Сизнингча, 30 ёшда шундай супер формага кирган Рафинья бу мавсум «Олтин тўп» даъвогарларининг кучли учлигига кира оладими? Унинг бу порлашига кўпроқ Фликнинг тактикаси сабаб бўлдими ёки шахсий меҳнати?
Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Барселона» мухлислари бўлган барча яқинларингизга ушбу қизиқарли эътирофни Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…