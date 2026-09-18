Starlink Мобиле халқаро алоқа лицензиясини олди

·18·Техно
Starlink Мобиле халқаро алоқа лицензиясини олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • SpaceX компанияси АҚШ Федерал алоқа комиссиясидан (ФКК)
  • Starlink Мобиле лойиҳаси учун Сектион 214 халқаро лицензиясини олди.
  • Ушбу лицензия компанияга АҚШ ва хорижий йўналишлар ўртасида трафик узатишда алоқа оператори сифатида фаолият юритиш ҳуқуқини беради, бу эса хизматни глобал миқёсда кенгайтириш учун ҳуқуқий асос яратади.

АҚШ Федерал алоқа комиссияси (ФКК) SpaceX компаниясига Starlink Мобиле лойиҳаси учун Сектион 214 халқаро лицензиясини тақдим этди. Ушбу муҳим ҳужжат компанияга АҚШ ва хорижий йўналишлар ўртасида трафик узатишда алоқа оператори сифатида фаолият юритиш ҳуқуқини беради ва хизматни глобал миқёсда кенгайтириш учун ҳуқуқий асос яратади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, бунгача берилган рухсатномалар SpaceX'га Starlink Мобиле хизматларини фақат Қўшма Штатлар ҳудудидагина ривожлантириш имконини берган холос. Трансчегаравий хизматларни кўрсатиш учун эса ФККнинг алоҳида маъқуллаши талаб этилар эди. Эндиликда халқаро трафикни йўналтиришдаги расмий чекловлар олиб ташланди.

Глобал оператор мақомини олиш йўлидаги қадам

Таъкидлаш жоизки, Сектион 214 лицензияси АҚШ регуляторининг халқаро телекоммуникация хизматларини тақдим этиш истагида бўлган компаниялар учун мўлжалланган стандарт механизми ҳисобланади. Ушбу лицензиянинг қўлга киритилиши хизматнинг бошқа мамлакатларда дарҳол тижорий асосда ишга тушишини англатмайди, бироқ бу келгусидаги кенгайишлар учун зарурий регулятор шарт ҳисобланади.

Аввалроқ SpaceX компанияси Starlink Мобилени оддий сунъий йўлдош интернетидан ташқари, тўлақонли мобил оператор даражасига олиб чиқиш ниятида эканлиги ҳақида хабарлар тарқалган эди. Компания бу борада қатор қадамларни ташлаб, ўз имкониятларини босқичма-босқич кенгайтириб бормоқда.

Мутахассислар ва ҳамкорлар фикри

Шу билан бирга, телекоммуникация бозоридаги асосий ҳамкорлардан бири ҳисобланган Т-Мобиле компанияси вакиллари сунъий йўлдош алоқаси зич жойлашган ҳудудларда ерусти миноралари ўрнини тўлақонли эгаллай олмаслигини таъкидлашмоқда. Уларнинг фикрича, мазкур технология ерусти тармоқларини тўлдирувчи ёрдамчи восита бўлиб хизмат қилади.

Мутахассислар бунга сабаб сифатида ўтказиш қобилиятининг чеклангани ҳамда бинолар ичида сигнал тарқалишидаги қийинчиликларни кўрсатиб ўтишган. Шунга қарамай, халқаро лицензиянинг олиниши SpaceX учун глобал бозорда янги имкониятлар эшигини очиши шубҳасиз.

Starlink МобилеSpaceXФККСуний ёлдош алоқасиМобил оператор
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro Max синовларда Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлдиiPhone 18 Pro Max синовларда Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлдиБугун, 13:26Хитой смартфон бозорида Huawei етакчилик қилмоқдаХитой смартфон бозорида Huawei етакчилик қилмоқдаБугун, 12:52Дунёдаги илк Ryzen AI Max+ PRO 495 ноутбуки суратга олиндиДунёдаги илк Ryzen AI Max+ PRO 495 ноутбуки суратга олиндиБугун, 12:25iPhone 18 Pro савдоси бошланди: навбатлар ва тақчилликiPhone 18 Pro савдоси бошланди: навбатлар ва тақчилликБугун, 11:51iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra камералари таққосландиiPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra камералари таққосландиБугун, 10:53Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...Бугун, 07:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади