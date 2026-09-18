Starlink Мобиле халқаро алоқа лицензиясини олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- SpaceX компанияси АҚШ Федерал алоқа комиссиясидан (ФКК)
- Starlink Мобиле лойиҳаси учун Сектион 214 халқаро лицензиясини олди.
- Ушбу лицензия компанияга АҚШ ва хорижий йўналишлар ўртасида трафик узатишда алоқа оператори сифатида фаолият юритиш ҳуқуқини беради, бу эса хизматни глобал миқёсда кенгайтириш учун ҳуқуқий асос яратади.
АҚШ Федерал алоқа комиссияси (ФКК) SpaceX компаниясига Starlink Мобиле лойиҳаси учун Сектион 214 халқаро лицензиясини тақдим этди. Ушбу муҳим ҳужжат компанияга АҚШ ва хорижий йўналишлар ўртасида трафик узатишда алоқа оператори сифатида фаолият юритиш ҳуқуқини беради ва хизматни глобал миқёсда кенгайтириш учун ҳуқуқий асос яратади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, бунгача берилган рухсатномалар SpaceX'га Starlink Мобиле хизматларини фақат Қўшма Штатлар ҳудудидагина ривожлантириш имконини берган холос. Трансчегаравий хизматларни кўрсатиш учун эса ФККнинг алоҳида маъқуллаши талаб этилар эди. Эндиликда халқаро трафикни йўналтиришдаги расмий чекловлар олиб ташланди.
Глобал оператор мақомини олиш йўлидаги қадамТаъкидлаш жоизки, Сектион 214 лицензияси АҚШ регуляторининг халқаро телекоммуникация хизматларини тақдим этиш истагида бўлган компаниялар учун мўлжалланган стандарт механизми ҳисобланади. Ушбу лицензиянинг қўлга киритилиши хизматнинг бошқа мамлакатларда дарҳол тижорий асосда ишга тушишини англатмайди, бироқ бу келгусидаги кенгайишлар учун зарурий регулятор шарт ҳисобланади.
Аввалроқ SpaceX компанияси Starlink Мобилени оддий сунъий йўлдош интернетидан ташқари, тўлақонли мобил оператор даражасига олиб чиқиш ниятида эканлиги ҳақида хабарлар тарқалган эди. Компания бу борада қатор қадамларни ташлаб, ўз имкониятларини босқичма-босқич кенгайтириб бормоқда.
Мутахассислар ва ҳамкорлар фикриШу билан бирга, телекоммуникация бозоридаги асосий ҳамкорлардан бири ҳисобланган Т-Мобиле компанияси вакиллари сунъий йўлдош алоқаси зич жойлашган ҳудудларда ерусти миноралари ўрнини тўлақонли эгаллай олмаслигини таъкидлашмоқда. Уларнинг фикрича, мазкур технология ерусти тармоқларини тўлдирувчи ёрдамчи восита бўлиб хизмат қилади.
Мутахассислар бунга сабаб сифатида ўтказиш қобилиятининг чеклангани ҳамда бинолар ичида сигнал тарқалишидаги қийинчиликларни кўрсатиб ўтишган. Шунга қарамай, халқаро лицензиянинг олиниши SpaceX учун глобал бозорда янги имкониятлар эшигини очиши шубҳасиз.
Изоҳлар 0
…