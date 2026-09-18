Ҳусанов бенефиси: «Сити»нинг кечаги ғалабасида ўзбек ҳимоячиси жуда юқори баҳо олди!
Англия лигаси кубоги доирасида «Этиҳад» стадионида кечган «Манчестер Сити» ҳамда «Норвич Сити» ўртасидаги баҳс ўзбекистонлик мухлислар учун ҳақиқий байрамга айланди! Энцо Мареска 22 ёшли ҳимоячимиз Абдуқодир Ҳусановни ниҳоят ўзининг асл позицияси — мудофаа марказида майдонга туширди ва бу қарор ўзини 100 фоиз оқлади.
Бешта жавобсиз тўп киритган инглиз гранди сафида Ҳусанов рақиб ҳужумчиларига нафас ҳам олдирмади ва нуфузли таҳлилчилар эътирофига сазовор бўлди. Хўш, статистика порталлари легионеримизга қандай баҳо қўйди ва «Сити»нинг кейинги рақиби ким бўлади?
Марказдаги совуққонлик: Рақибга имкон қолдирилмади
Бунгача мураббийлар штаби қанотлардаги муаммолар сабабли Ҳусановни мудофаанинг ўнг ва чап қанотларида синаб кўраётган эди. «Норвич»га қарши ўйинда эса у ўз жойига қайтди:
Тўлиқ 90 дақиқа: Абдуқодир учрашув бошидан сўнгги ҳуштагига қадар тўлиқ ва бехато ҳаракат қилди;
«Қуруқ» ўйин: Ҳусанов бошчилигидаги мудофаа чизиғи рақибга ўз дарвозаси ёнида хавфли вазият яратишга ҳам йўл қўймади;
Майдонни кўриш ва бошқариш: Марказда тўп сурган легионеримиз ҳимояланиш билан бирга жамоа ҳужумларини қуйи нуқтадан бошлашда ҳам фаол бўлди.
8,1 балл ва жамоадаги топ-4 натижа
«Статистик кўрсаткичларга ихтисослашган машҳур Flashscore портали ўзбекистонлик футболчининг майдондаги ишончли ҳаракатларини 8,1 балл билан баҳолади. Ҳусанов ушбу кўрсаткич билан жамоадаги энг яхши ўйинчилар тўртлигидан жой олди».
Ҳимоячимиз фақат гол урган ҳужумкор футболчилардан бирозгина ортда қолди, мудофаа чизиғи вакиллари орасида эса энг юқори баҳони қўлга киритди.
Flashscore рейтинги: Ким қандай баҳоланди?
Футболчи
Ўйиндаги роли
Flashscore бали
Флойд Самба
Дубль муаллифи, ўйин қаҳрамони
8,4
Райан Шерки
Гол урди, майдондаги етакчи
8,2
Аллан
Гол муаллифи, фаол ҳаракатлар
8,2
Абдуқодир Ҳусанов
Марказий ҳимоячи, ишончли мудофаа
8,1
Айюб Буадди
Ярим ҳимоячи, марказдаги назорат
8,1
Шунингдек, учрашувдаги яна бир голни Райан МакАйду ўз ҳисобига ёздириб қўйди. Ушбу ғалаба эвазига кейинги босқичга йўл олган «Манчестер Сити» энди кубок доирасида «Брайтон» жамоасига қарши майдонга тушади.
Сизнингча, Абдуқодир Ҳусановнинг ҳимоя марказидаги бундай мукаммал ўйинидан сўнг Мареска уни АПЛнинг навбатдаги турларида ҳам асосий марказий ҳимоячи сифатида майдонга туширадими?
Ўз муносабатингизни изоҳларда қолдиринг ва легионеримизнинг ушбу муваффақиятли ўйини таҳлилини барча футбол ишқибозларига Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…