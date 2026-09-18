Ҳусанов бенефиси: «Сити»нинг кечаги ғалабасида ўзбек ҳимоячиси жуда юқори баҳо олди!

·1·Спорт
Ҳусанов бенефиси: «Сити»нинг кечаги ғалабасида ўзбек ҳимоячиси жуда юқори баҳо олди!

Англия лигаси кубоги доирасида «Этиҳад» стадионида кечган «Манчестер Сити» ҳамда «Норвич Сити» ўртасидаги баҳс ўзбекистонлик мухлислар учун ҳақиқий байрамга айланди! Энцо Мареска 22 ёшли ҳимоячимиз Абдуқодир Ҳусановни ниҳоят ўзининг асл позицияси — мудофаа марказида майдонга туширди ва бу қарор ўзини 100 фоиз оқлади.

Бешта жавобсиз тўп киритган инглиз гранди сафида Ҳусанов рақиб ҳужумчиларига нафас ҳам олдирмади ва нуфузли таҳлилчилар эътирофига сазовор бўлди. Хўш, статистика порталлари легионеримизга қандай баҳо қўйди ва «Сити»нинг кейинги рақиби ким бўлади?

Марказдаги совуққонлик: Рақибга имкон қолдирилмади

Бунгача мураббийлар штаби қанотлардаги муаммолар сабабли Ҳусановни мудофаанинг ўнг ва чап қанотларида синаб кўраётган эди. «Норвич»га қарши ўйинда эса у ўз жойига қайтди:

  • Тўлиқ 90 дақиқа: Абдуқодир учрашув бошидан сўнгги ҳуштагига қадар тўлиқ ва бехато ҳаракат қилди;

  • «Қуруқ» ўйин: Ҳусанов бошчилигидаги мудофаа чизиғи рақибга ўз дарвозаси ёнида хавфли вазият яратишга ҳам йўл қўймади;

  • Майдонни кўриш ва бошқариш: Марказда тўп сурган легионеримиз ҳимояланиш билан бирга жамоа ҳужумларини қуйи нуқтадан бошлашда ҳам фаол бўлди.

8,1 балл ва жамоадаги топ-4 натижа

«Статистик кўрсаткичларга ихтисослашган машҳур Flashscore портали ўзбекистонлик футболчининг майдондаги ишончли ҳаракатларини 8,1 балл билан баҳолади. Ҳусанов ушбу кўрсаткич билан жамоадаги энг яхши ўйинчилар тўртлигидан жой олди».

Ҳимоячимиз фақат гол урган ҳужумкор футболчилардан бирозгина ортда қолди, мудофаа чизиғи вакиллари орасида эса энг юқори баҳони қўлга киритди.

Flashscore рейтинги: Ким қандай баҳоланди?

Футболчи

Ўйиндаги роли

Flashscore бали

Флойд Самба

Дубль муаллифи, ўйин қаҳрамони

8,4

Райан Шерки

Гол урди, майдондаги етакчи

8,2

Аллан

Гол муаллифи, фаол ҳаракатлар

8,2

Абдуқодир Ҳусанов

Марказий ҳимоячи, ишончли мудофаа

8,1

Айюб Буадди

Ярим ҳимоячи, марказдаги назорат

8,1

Шунингдек, учрашувдаги яна бир голни Райан МакАйду ўз ҳисобига ёздириб қўйди. Ушбу ғалаба эвазига кейинги босқичга йўл олган «Манчестер Сити» энди кубок доирасида «Брайтон» жамоасига қарши майдонга тушади.

Сизнингча, Абдуқодир Ҳусановнинг ҳимоя марказидаги бундай мукаммал ўйинидан сўнг Мареска уни АПЛнинг навбатдаги турларида ҳам асосий марказий ҳимоячи сифатида майдонга туширадими?

Ўз муносабатингизни изоҳларда қолдиринг ва легионеримизнинг ушбу муваффақиятли ўйини таҳлилини барча футбол ишқибозларига Телеграм орқали юборинг!

Абдукодир ҲусановМанчестер СитиНорвич СитиАнглия лигаси кубоги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Сити»дан 5:0 ҳисобидаги даҳшатли мастер-класс: Ҳусановнинг ўйини қандай баҳоланди?«Сити»дан 5:0 ҳисобидаги даҳшатли мастер-класс: Ҳусановнинг ўйини қандай баҳоланди?Бугун, 13:55«Реал»ми ёки «Барселона»? Ҳарри Кейн Ла Лигага трансфери бўйича барча карталарни очди«Реал»ми ёки «Барселона»? Ҳарри Кейн Ла Лигага трансфери бўйича барча карталарни очдиБугун, 13:48«Бернабеу»даги шов-шувли видео сири очилди: Ямал кутилмаган жавоби билан дунёни ҳайратга солди«Бернабеу»даги шов-шувли видео сири очилди: Ямал кутилмаган жавоби билан дунёни ҳайратга солдиБугун, 12:05Каролина Олгин Лионель Мессига махсус мурожаат йўлладиКаролина Олгин Лионель Мессига махсус мурожаат йўлладиБугун, 11:51Лионель Месси MLS комиссари билан майдонда тортишиб қолдиЛионель Месси MLS комиссари билан майдонда тортишиб қолдиБугун, 09:37Дадабоевадан супергол!: Котрина Кулбите шогирдлари Хитойни шокка тушириб қўйдиДадабоевадан супергол!: Котрина Кулбите шогирдлари Хитойни шокка тушириб қўйдиБугун, 06:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг