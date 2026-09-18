Мбаппе «Реал»га қайтармоқчи бўлган уч афсона номини айтиб, Мадридни тўлқинлантирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Килиан Мбаппе «Реал»га қайтишини истаган уч афсонавий футболчи сифатида Криштиану Роналду, Зинедин Зидан ва Роналдо (Сўйлоқ) номларини айтди.
- Мбаппе бу футболчиларнинг ҳозирги «Реал» таркибига қўшимча куч бағишлашига ишонади.
- Жорий мавсумда Мбаппе 7 та ўйинда 8 та гол ва 2 та голли узатма қайд этиб, ўртача ҳар ўйинда камида битта самарали ҳаракат кўрсатмоқда.
Мадриднинг «Реал» клуби ҳужумчиси Килиан Мбаппе Испаниянинг нуфузли AS нашрига берган интервюсида мадридлик мухлисларнинг энг нозик нуқтасига тегди! Француз суперюлдузидан агар сеҳрли имконият бўлганида, «Қироллик клуби» тарихидаги қайси буюк юлдузларни ҳозирги таркибга қайтаришни хоҳлаши ҳақида сўралди. Мбаппенинг танлови ва афсонавий трио ҳақида айтган илиқ фикрлари бутун футбол оламида катта ностальгия тўлқинини уйғотди. Хўш, Мбаппе кимлар билан бир сафда тўп суришни орзу қиларди ва француз тўпурарининг ўзи бу мавсум қандай рақамлар қайд этмоқда?
Сеҳрли учлик: Мбаппенинг орзусидаги шериклар
Килиан Мбаппе Мадрид тарихини яратган буюк номларни тилга олар экан, уларнинг бугун ҳам ўз кучини йўқотмаганига урғу берди:
Криштиану Роналду: Мбаппенинг болаликдаги кумири ва «Реал» тарихидаги энг яхши тўпурар;
Зинедин Зидан: Франция футболи фахри ва Мадридда ҳам футболчи, ҳам мураббий сифатида тарих ёзган даҳо;
Роналдо (Сўйлоқ): Бразилиялик «Феномен» — Мбаппенинг фикрича, унинг соф маҳорати ҳеч қачон эскирмайди.
«Улар ҳали ҳам ўйнай олади!»
«Агар улар қайтиши мумкин бўлганида Криштиану Роналду, Зинедин Зидан ёки Роналдони танлаган бўлардим. Криштиану қайтиши мумкин эди. Зизу ҳали ҳам вақти-вақти билан ўйнайди. Роналдога келсак... унинг маҳорати ҳеч қачон сўнмайди. Улар – “Реал” афсоналари. Улар клуб учун жуда кўп иш қилишган ва ҳозир ҳам мадридлик мухлисларда улкан ҳурмат уйғотишади», — деди Мбаппе.
Франциялик юлдуз бу буюк шахслар билан бир жамоада тўп суриш нафақат унга, балки бугунги «Реал»га ҳам чексиз куч бағишлаган бўлишини яширмади.
200 миллионлик тўпурарнинг жорий мавсумдаги даҳшатли формаси
Кўрсаткич
Килиан Мбаппенинг натижаси
Ўтказилган баҳслар
Барча мусобақаларда 7 та ўйин
Урилган голлар
8 та гол
Голли узатмалар (ассист)
2 та ассист
Гол+пас самарадорлиги
7 та баҳсда 10 та самарали ҳаракат
Шартнома муддати
2029 йилнинг ёзигача амалда
Бозор қиймати (Transfermarkt)
200 000 000 евро
Ҳар бир учрашувда камида биттадан самарали ҳаракат кўрсатаётган Мбаппе ҳозирги пайтда «Реал»нинг асосий етакчисига айланиб, Роналдунинг буюк меросини муваффақиятли давом эттирмоқда.
Сизнингча, агар шу уч даҳодан фақат бирини ҳозирги «Реал» таркибига қайтариш имкони бўлганида, қай бири Мбаппе билан энг даҳшатли жуфтликни ҳосил қиларди: Криштиануми, Зиданми ёки «Феномен» Роналдо?
Ўз тахмин ва мулоҳазангизни пастда изоҳларда қолдиринг ва «Реал» ихлосмандлари бўлган барча дўстларингизга ушбу юракка яқин интервюни Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…