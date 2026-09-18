Мбаппе «Реал»га қайтармоқчи бўлган уч афсона номини айтиб, Мадридни тўлқинлантирди

·8·Спорт
Мбаппе «Реал»га қайтармоқчи бўлган уч афсона номини айтиб, Мадридни тўлқинлантирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Килиан Мбаппе «Реал»га қайтишини истаган уч афсонавий футболчи сифатида Криштиану Роналду, Зинедин Зидан ва Роналдо (Сўйлоқ) номларини айтди.
  • Мбаппе бу футболчиларнинг ҳозирги «Реал» таркибига қўшимча куч бағишлашига ишонади.
  • Жорий мавсумда Мбаппе 7 та ўйинда 8 та гол ва 2 та голли узатма қайд этиб, ўртача ҳар ўйинда камида битта самарали ҳаракат кўрсатмоқда.

Мадриднинг «Реал» клуби ҳужумчиси Килиан Мбаппе Испаниянинг нуфузли AS нашрига берган интервюсида мадридлик мухлисларнинг энг нозик нуқтасига тегди! Француз суперюлдузидан агар сеҳрли имконият бўлганида, «Қироллик клуби» тарихидаги қайси буюк юлдузларни ҳозирги таркибга қайтаришни хоҳлаши ҳақида сўралди. Мбаппенинг танлови ва афсонавий трио ҳақида айтган илиқ фикрлари бутун футбол оламида катта ностальгия тўлқинини уйғотди. Хўш, Мбаппе кимлар билан бир сафда тўп суришни орзу қиларди ва француз тўпурарининг ўзи бу мавсум қандай рақамлар қайд этмоқда?

Сеҳрли учлик: Мбаппенинг орзусидаги шериклар

Килиан Мбаппе Мадрид тарихини яратган буюк номларни тилга олар экан, уларнинг бугун ҳам ўз кучини йўқотмаганига урғу берди:

  • Криштиану Роналду: Мбаппенинг болаликдаги кумири ва «Реал» тарихидаги энг яхши тўпурар;

  • Зинедин Зидан: Франция футболи фахри ва Мадридда ҳам футболчи, ҳам мураббий сифатида тарих ёзган даҳо;

  • Роналдо (Сўйлоқ): Бразилиялик «Феномен» — Мбаппенинг фикрича, унинг соф маҳорати ҳеч қачон эскирмайди.

«Улар ҳали ҳам ўйнай олади!»

«Агар улар қайтиши мумкин бўлганида Криштиану Роналду, Зинедин Зидан ёки Роналдони танлаган бўлардим. Криштиану қайтиши мумкин эди. Зизу ҳали ҳам вақти-вақти билан ўйнайди. Роналдога келсак... унинг маҳорати ҳеч қачон сўнмайди. Улар – “Реал” афсоналари. Улар клуб учун жуда кўп иш қилишган ва ҳозир ҳам мадридлик мухлисларда улкан ҳурмат уйғотишади», — деди Мбаппе.

Франциялик юлдуз бу буюк шахслар билан бир жамоада тўп суриш нафақат унга, балки бугунги «Реал»га ҳам чексиз куч бағишлаган бўлишини яширмади.

200 миллионлик тўпурарнинг жорий мавсумдаги даҳшатли формаси

Кўрсаткич

Килиан Мбаппенинг натижаси

Ўтказилган баҳслар

Барча мусобақаларда 7 та ўйин

Урилган голлар

8 та гол

Голли узатмалар (ассист)

2 та ассист

Гол+пас самарадорлиги

7 та баҳсда 10 та самарали ҳаракат

Шартнома муддати

2029 йилнинг ёзигача амалда

Бозор қиймати (Transfermarkt)

200 000 000 евро

Ҳар бир учрашувда камида биттадан самарали ҳаракат кўрсатаётган Мбаппе ҳозирги пайтда «Реал»нинг асосий етакчисига айланиб, Роналдунинг буюк меросини муваффақиятли давом эттирмоқда.

Сизнингча, агар шу уч даҳодан фақат бирини ҳозирги «Реал» таркибига қайтариш имкони бўлганида, қай бири Мбаппе билан энг даҳшатли жуфтликни ҳосил қиларди: Криштиануми, Зиданми ёки «Феномен» Роналдо?

Ўз тахмин ва мулоҳазангизни пастда изоҳларда қолдиринг ва «Реал» ихлосмандлари бўлган барча дўстларингизга ушбу юракка яқин интервюни Телеграм орқали юборинг!

Килиан МбаппеРеал МадридКриштиану РоналдуЗинедин Зидан
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«У даҳшатли машинадек»: Родри «Барса»га келиб қайси юлдуздан ҳайратда қолганини айтди«У даҳшатли машинадек»: Родри «Барса»га келиб қайси юлдуздан ҳайратда қолганини айтдиБугун, 14:15Ақлбовар қилмас юриш: Синдаров 2- бор фарзинини қурбон қилиб, ФИДЕ экспертларини шокка солди!Ақлбовар қилмас юриш: Синдаров 2- бор фарзинини қурбон қилиб, ФИДЕ экспертларини шокка солди!Бугун, 14:10Ҳусанов бенефиси: «Сити»нинг кечаги ғалабасида ўзбек ҳимоячиси жуда юқори баҳо олди!Ҳусанов бенефиси: «Сити»нинг кечаги ғалабасида ўзбек ҳимоячиси жуда юқори баҳо олди!Бугун, 14:05«Сити»дан 5:0 ҳисобидаги даҳшатли мастер-класс: Ҳусановнинг ўйини қандай баҳоланди?«Сити»дан 5:0 ҳисобидаги даҳшатли мастер-класс: Ҳусановнинг ўйини қандай баҳоланди?Бугун, 13:55«Реал»ми ёки «Барселона»? Ҳарри Кейн Ла Лигага трансфери бўйича барча карталарни очди«Реал»ми ёки «Барселона»? Ҳарри Кейн Ла Лигага трансфери бўйича барча карталарни очдиБугун, 13:48«Бернабеу»даги шов-шувли видео сири очилди: Ямал кутилмаган жавоби билан дунёни ҳайратга солди«Бернабеу»даги шов-шувли видео сири очилди: Ямал кутилмаган жавоби билан дунёни ҳайратга солдиБугун, 12:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг