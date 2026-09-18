Хитой смартфон бозорида Huawei етакчилик қилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитой смартфон бозорида Huawei 7–13-сентябр кунлари 27 фоизлик улуш билан етакчилик қилди.
- Ушбу муваффақият компаниянинг Мате ХТ 2 каби янги қурилмалари, HarmonyOS 7 операцион тизими ва Кирин 9050 Pro процессорини тақдим этиши билан боғлиқ.
- Шу даврда Apple 12,7 фоизлик улуш билан олтинчи ўринга тушиб кетди, бу iPhone 18 Proнинг савдоси кеч бошлангани билан изоҳланади.
Хитой смартфон бозорида кескин ўзгаришлар кузатилиб, Huawei компанияси ўз мавқеларини сезиларли даражада мустаҳкамлади ва рақобатчиларидан деярли икки баробар ўзиб кетди. КНМО нашри тарқатган маълумотларга кўра, жорий йилнинг сентябрь ойи бошларида мамлакатда қурилмалар савдоси умумий ҳисобда ўн фоизга яқин камайган бўлса-да, мазкур бренд бозорни бошқаришда давом этмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таҳлилий маълумотларга кўра, 7–13-сентябрь кунлари Хитой бозорида Huawei 27 фоизлик улуш билан мутлақ ғолибга айланди. Иккинчи ўринни 14,2 фоиз кўрсаткич билан Xiaomi эгаллаган бўлса, Vivo ва Oppo компаниялари бир хил — 14 фоиздан натижа қайд этиб, кучли учликни бўлишиб олдилар. Honor брендининг улуши эса 13,2 фоизни ташкил этди.
Бозордаги янги кучлар ва тақдимотлар таъсириМазкур муваффақият тасодифий бўлмай, компаниянинг сўнгги йирик тақдимотлари билан бевосита боғлиқдир. Хусусан, Huawei дунёдаги иккинчи авлодга мансуб уч марта букланувчи Мате ХТ 2 смартфонини кенг жамоатчиликка намойиш этди. Бу эса истеъмолчиларнинг юқори қизиқишини уйғотиб, савдо ҳажмига ижобий таъсир кўрсатди.
Шунингдек, ушбу даврда компания томонидан HarmonyOS 7 операцион тизими ҳамда янги Кирин 9050 Pro процессор платформаси тақдим этилди. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, бозор фаоллигини таъминлашда фақатгина букланувчи гаджет эмас, балки Мате 80, Пура 90 ва нова 16 каби бошқа оммабоп сериялар ҳам муҳим ўрин тутди.
Apple компаниясининг мавқеи ва вақтинчалик пасайишБозор етакчилари қаторида бўлган Apple эса таҳлил қилинаётган ҳафтада атиги 12,7 фоиз кўрсаткични қайд этиб, олтинчи ўринга тушиб кетди. Бироқ мутахассислар бу ҳолатни вақтинчалик ҳодиса сифатида баҳоламоқдалар, чунки унинг ортида ўзига хос тақвимий сабаблар ётади.
Маълум бўлишича, iPhone 18 Pro смартфонининг расмий тақдимоти 10-сентябрга белгиланган эди, бироқ унинг савдоси фақат 18-сентябрдан бошланган. Шу сабабли, 7–13-сентябрь оралиғида Хитойдаги харидорлар янги флагманни кутиш режимида бўлиб, савдолар асосан олдинги авлод қурилмалари ҳисобига сақланиб қолган.
Изоҳлар 0
…