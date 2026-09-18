Хитой смартфон бозорида Huawei етакчилик қилмоқда

·4·Техно
Хитой смартфон бозорида Huawei етакчилик қилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хитой смартфон бозорида Huawei 7–13-сентябр кунлари 27 фоизлик улуш билан етакчилик қилди.
  • Ушбу муваффақият компаниянинг Мате ХТ 2 каби янги қурилмалари, HarmonyOS 7 операцион тизими ва Кирин 9050 Pro процессорини тақдим этиши билан боғлиқ.
  • Шу даврда Apple 12,7 фоизлик улуш билан олтинчи ўринга тушиб кетди, бу iPhone 18 Proнинг савдоси кеч бошлангани билан изоҳланади.

Хитой смартфон бозорида кескин ўзгаришлар кузатилиб, Huawei компанияси ўз мавқеларини сезиларли даражада мустаҳкамлади ва рақобатчиларидан деярли икки баробар ўзиб кетди. КНМО нашри тарқатган маълумотларга кўра, жорий йилнинг сентябрь ойи бошларида мамлакатда қурилмалар савдоси умумий ҳисобда ўн фоизга яқин камайган бўлса-да, мазкур бренд бозорни бошқаришда давом этмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таҳлилий маълумотларга кўра, 7–13-сентябрь кунлари Хитой бозорида Huawei 27 фоизлик улуш билан мутлақ ғолибга айланди. Иккинчи ўринни 14,2 фоиз кўрсаткич билан Xiaomi эгаллаган бўлса, Vivo ва Oppo компаниялари бир хил — 14 фоиздан натижа қайд этиб, кучли учликни бўлишиб олдилар. Honor брендининг улуши эса 13,2 фоизни ташкил этди.

Бозордаги янги кучлар ва тақдимотлар таъсири

Мазкур муваффақият тасодифий бўлмай, компаниянинг сўнгги йирик тақдимотлари билан бевосита боғлиқдир. Хусусан, Huawei дунёдаги иккинчи авлодга мансуб уч марта букланувчи Мате ХТ 2 смартфонини кенг жамоатчиликка намойиш этди. Бу эса истеъмолчиларнинг юқори қизиқишини уйғотиб, савдо ҳажмига ижобий таъсир кўрсатди.

Шунингдек, ушбу даврда компания томонидан HarmonyOS 7 операцион тизими ҳамда янги Кирин 9050 Pro процессор платформаси тақдим этилди. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, бозор фаоллигини таъминлашда фақатгина букланувчи гаджет эмас, балки Мате 80, Пура 90 ва нова 16 каби бошқа оммабоп сериялар ҳам муҳим ўрин тутди.

Apple компаниясининг мавқеи ва вақтинчалик пасайиш

Бозор етакчилари қаторида бўлган Apple эса таҳлил қилинаётган ҳафтада атиги 12,7 фоиз кўрсаткични қайд этиб, олтинчи ўринга тушиб кетди. Бироқ мутахассислар бу ҳолатни вақтинчалик ҳодиса сифатида баҳоламоқдалар, чунки унинг ортида ўзига хос тақвимий сабаблар ётади.

Маълум бўлишича, iPhone 18 Pro смартфонининг расмий тақдимоти 10-сентябрга белгиланган эди, бироқ унинг савдоси фақат 18-сентябрдан бошланган. Шу сабабли, 7–13-сентябрь оралиғида Хитойдаги харидорлар янги флагманни кутиш режимида бўлиб, савдолар асосан олдинги авлод қурилмалари ҳисобига сақланиб қолган.

HuaweiXiaomiAppleХитой бозориСмартфонлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёдаги илк Ryzen AI Max+ PRO 495 ноутбуки суратга олиндиДунёдаги илк Ryzen AI Max+ PRO 495 ноутбуки суратга олиндиБугун, 12:25iPhone 18 Pro савдоси бошланди: навбатлар ва тақчилликiPhone 18 Pro савдоси бошланди: навбатлар ва тақчилликБугун, 11:51iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra камералари таққосландиiPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra камералари таққосландиБугун, 10:53Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...Бугун, 07:18Ҳиндистоннинг нақдсиз инқилоби: кунига 1 миллиард транзакция марказидан репортажҲиндистоннинг нақдсиз инқилоби: кунига 1 миллиард транзакция марказидан репортажБугун, 03:59NASA Старлинер космик кермисига таяняпти, чунки SpaceX ўз ишини якунлайдиNASA Старлинер космик кермисига таяняпти, чунки SpaceX ўз ишини якунлайдиБугун, 03:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади