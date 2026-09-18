Энзо Мареска ёш истеъдод Флойд Самба дебюти ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Манчестер Сити бош мураббийи Энзо Мареска Англия лига кубоги доирасида Норвич Сити устидан қозонилган 5:0 ҳисобидаги ғалабадан сўнг 17 ёшли Флойд Самбанинг асосий жамоадаги дебютини юқори баҳолади.
- Мареска ўзининг кутилмаган тактик қарори билан ёш футболчини марказий ҳужумчи сифатида синаб кўрди, бу эса Самба дебютидаёқ иккита гол уришига олиб келди.
Манчестер Сити бош мураббийи Энзо Мареска Англия лига кубоги доирасида Норвич Сити устидан қозонилган йирик ғалабадан сўнг жамоанинг ёш юлдузи Флойд Самбанинг ўйинига юқори баҳо берди. Этихад стадионида бўлиб ўтган учрашувда 17 ёшли футболчи ўзининг асосий жамоадаги дебютидаёқ иккита гол уришга муваффақ бўлди ва жамоасининг 5:0 ҳисобидаги ғалабасига улкан ҳисса қўшди. Goal.com хабар беришича, ушбу ёрқин натижа ортида мураббий томонидан қўлланилган кутилмаган тактик тажриба ётгани маълум бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйин давомида академиянинг яна бир тарбияланувчиси ўзини кўрсатиб, 16 лик босқичига йўлланмани қўлга киритган Манчестер Сити сафида эътиборни тортди. Учрашувдан кейин матбуот анжуманида қатнашган Энзо Мареска ўсмир футболчини марказий ҳужумчи позициясида синаб кўришга қарор қилганини таъкидлади. Мураббийнинг сўзларига кўра, бу таваккал қадам ўзини тўла оқлаган.
Тактик тажриба ва кутилмаган натижаМаресканинг тан олишича, Флойд Самба ўзининг ёшлик фаолияти давомида деярли ҳеч қачон тоза тўққизинчи рақам остида ёки марказий ҳужумчи позициясида ҳаракат қилмаган. Ўйин олдидан мураббий йигитдан бу позицияда ўйнаган-ўйнамаганини сўраган ва футболчи илгари бу ролда умуман тўп сурмаганини айтган. Шунга қарамай, мураббийлар штаби охирги уч-тўрт кун давомида уни шу йўналишда тайёрлаб кўрган эди.
Италиялик мутахассис футболчининг фақатгина киритган иккита голидан эмас, балки умумий ҳаракатларидан ҳам мамнун эканини яширмади. Самба майдонда ўзини ишончли тутиб, яхши қарорлар қабул қилди, жамоадошларига паслар узатди ҳамда жисмоний жиҳатдан фаоллик кўрсатди. Бироқ мураббий футболчининг ҳали ёш эканини эслатиб, унинг ривожланиши учун секин-аста ҳаракат қилиш кераклигини қўшимча қилди.
Келажакдаги имкониятлар ва таркиб мослашувиМанчестер Сити бош мураббийи жамоанинг ҳужум чизиғидаги тактик мослашувчанлигига ҳам тўхталиб ўтди. Ҳар бир рақиб ўзига хос ёндашувни талаб қилишини таъкидлаган мутахассис, мавжуд таркибдаги бошқа футболчилардан ҳам марказда ёки сохта тўққизлик позициясида фойдаланиш мумкинлигини айтди.
Маресканинг фикрича, жамоа ўйин режасидан келиб чиқиб, Фил Фоден ва Раян каби футболчиларни сохта ҳужумчи сифатида ишлатиши мумкин. Шунга қарамай, Флойд Самба ўз дебютида ажойиб таассурот қолдирди ва мураббий унга келгусида яна кўпроқ имкониятлар берилишига умид билдирди.
Изоҳлар 0
…