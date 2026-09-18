Энзо Мареска ёш истеъдод Флойд Самба дебюти ҳақида гапирди

·48·Спорт
Энзо Мареска ёш истеъдод Флойд Самба дебюти ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Манчестер Сити бош мураббийи Энзо Мареска Англия лига кубоги доирасида Норвич Сити устидан қозонилган 5:0 ҳисобидаги ғалабадан сўнг 17 ёшли Флойд Самбанинг асосий жамоадаги дебютини юқори баҳолади.
  • Мареска ўзининг кутилмаган тактик қарори билан ёш футболчини марказий ҳужумчи сифатида синаб кўрди, бу эса Самба дебютидаёқ иккита гол уришига олиб келди.

Манчестер Сити бош мураббийи Энзо Мареска Англия лига кубоги доирасида Норвич Сити устидан қозонилган йирик ғалабадан сўнг жамоанинг ёш юлдузи Флойд Самбанинг ўйинига юқори баҳо берди. Этихад стадионида бўлиб ўтган учрашувда 17 ёшли футболчи ўзининг асосий жамоадаги дебютидаёқ иккита гол уришга муваффақ бўлди ва жамоасининг 5:0 ҳисобидаги ғалабасига улкан ҳисса қўшди. Goal.com хабар беришича, ушбу ёрқин натижа ортида мураббий томонидан қўлланилган кутилмаган тактик тажриба ётгани маълум бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйин давомида академиянинг яна бир тарбияланувчиси ўзини кўрсатиб, 16 лик босқичига йўлланмани қўлга киритган Манчестер Сити сафида эътиборни тортди. Учрашувдан кейин матбуот анжуманида қатнашган Энзо Мареска ўсмир футболчини марказий ҳужумчи позициясида синаб кўришга қарор қилганини таъкидлади. Мураббийнинг сўзларига кўра, бу таваккал қадам ўзини тўла оқлаган.

Тактик тажриба ва кутилмаган натижа

Маресканинг тан олишича, Флойд Самба ўзининг ёшлик фаолияти давомида деярли ҳеч қачон тоза тўққизинчи рақам остида ёки марказий ҳужумчи позициясида ҳаракат қилмаган. Ўйин олдидан мураббий йигитдан бу позицияда ўйнаган-ўйнамаганини сўраган ва футболчи илгари бу ролда умуман тўп сурмаганини айтган. Шунга қарамай, мураббийлар штаби охирги уч-тўрт кун давомида уни шу йўналишда тайёрлаб кўрган эди.

Италиялик мутахассис футболчининг фақатгина киритган иккита голидан эмас, балки умумий ҳаракатларидан ҳам мамнун эканини яширмади. Самба майдонда ўзини ишончли тутиб, яхши қарорлар қабул қилди, жамоадошларига паслар узатди ҳамда жисмоний жиҳатдан фаоллик кўрсатди. Бироқ мураббий футболчининг ҳали ёш эканини эслатиб, унинг ривожланиши учун секин-аста ҳаракат қилиш кераклигини қўшимча қилди.

Келажакдаги имкониятлар ва таркиб мослашуви

Манчестер Сити бош мураббийи жамоанинг ҳужум чизиғидаги тактик мослашувчанлигига ҳам тўхталиб ўтди. Ҳар бир рақиб ўзига хос ёндашувни талаб қилишини таъкидлаган мутахассис, мавжуд таркибдаги бошқа футболчилардан ҳам марказда ёки сохта тўққизлик позициясида фойдаланиш мумкинлигини айтди.

Маресканинг фикрича, жамоа ўйин режасидан келиб чиқиб, Фил Фоден ва Раян каби футболчиларни сохта ҳужумчи сифатида ишлатиши мумкин. Шунга қарамай, Флойд Самба ўз дебютида ажойиб таассурот қолдирди ва мураббий унга келгусида яна кўпроқ имкониятлар берилишига умид билдирди.

Манчестер СитйЭнзо МарескаФлойд СамбаКарабао КупАнглия Кубоги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтардиКилиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтардиБугун, 14:38Олимпиадада даҳшатли 3-тур: Ўзбекистон жамоаларини кучли рақиблар синови кутмоқдаОлимпиадада даҳшатли 3-тур: Ўзбекистон жамоаларини кучли рақиблар синови кутмоқдаБугун, 14:31Мбаппе «Реал»га қайтармоқчи бўлган уч афсона номини айтиб, Мадридни тўлқинлантирдиМбаппе «Реал»га қайтармоқчи бўлган уч афсона номини айтиб, Мадридни тўлқинлантирдиБугун, 14:19«У даҳшатли машинадек»: Родри «Барса»га келиб қайси юлдуздан ҳайратда қолганини айтди«У даҳшатли машинадек»: Родри «Барса»га келиб қайси юлдуздан ҳайратда қолганини айтдиБугун, 14:15Ақлбовар қилмас юриш: Синдаров 2- бор фарзинини қурбон қилиб, ФИДЕ экспертларини шокка солди!Ақлбовар қилмас юриш: Синдаров 2- бор фарзинини қурбон қилиб, ФИДЕ экспертларини шокка солди!Бугун, 14:10Ҳусанов бенефиси: «Сити»нинг кечаги ғалабасида ўзбек ҳимоячиси жуда юқори баҳо олди!Ҳусанов бенефиси: «Сити»нинг кечаги ғалабасида ўзбек ҳимоячиси жуда юқори баҳо олди!Бугун, 14:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг