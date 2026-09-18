Tecno Пова 8 Pro 5G смартфонининг махсус Lamborghini версияси намойиш этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Tecno компанияси Тонино Lamborghini билан ҳамкорликда яратилган янги Tecno Пова 8 Pro 5G смартфонининг махсус версиясини тақдим этди.
- Қурилма афсонавий спорт автомобиллари дизайн элементларини мобил технологиялар билан уйғунлаштириб, ўзига хос услубни қадрловчи фойдаланувчиларга мўлжалланган.
- Смартфоннинг ташқи кўриниши қора ва қизил рангларда бўлиб, орқа панелида марказий Пулсе Лине чизиғи ва Lamborghini қалқонидан илҳомланган Сигнатуре Шиелд нақши мавжуд.
Ixbt.com маълумотига кўра, Tecno компанияси Тонино Lamborghini билан ҳамкорликда яратилган янги Tecno Пова 8 Pro 5G смартфонининг махсус версиясини расман тақдим этди. Мазкур қурилма афсонавий спорт автомобиллари дизайн элементларини мобил технологиялар олами билан уйғунлаштиргани билан эътиборни тортади ва ўзига хос услубни қадрловчи фойдаланувчиларга мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Смартфоннинг ташқи кўриниши қора ва қизил ранглар гаммасида ишланган бўлиб, у тўғридан-тўғри таниқли автомобил бренди руҳини акс эттиради. Қурилманинг орқа панелида ўзига хос марказий Пульсе Лине чизиғи жойлашган. Шунингдек, унинг атрофидаги Сигнатуре Шиелд нақши Lamborghini брендининг машҳур қалқон шаклидан илҳомланган ҳолда яратилган.
Дизайн ва илғор технологиялар уйғунлигиҚурилмани лойиҳалаш жараёнида дизайнерлар автомобил кузовининг чизиқлари, вентиляция панеллари, чуқурчалар ҳамда чиқариш тизими элементларидан фаол фойдаланганлар. Орқа қопқоқни тайёрлаш учун Tecno муҳандислари мураккаб кўп қатламли конструкцияни қўллашган. Ушбу қопламани ишлаб чиқиш технологиясининг ўзига бир неча ой вақт сарфлангани таъкидланмоқда.
Кўп қатламли тузилманинг биринчи қатлами ёрқинлик ва қайтариш хусусиятларини кучайтириш учун махсус ишловдан ўтган. Иккинчи қатламда эса махсус ички ойна тузилмалари қўлланилган бўлиб, улар туфайли яширин қизил элементлар ёруғлик тушиш бурчаги ўзгарганда яққол намоён бўлади.
Дастурий таъминот ва бой қадоқлаш тўпламиМахсус дизайн фақат ташқи кўриниш билан чекланиб қолмай, интерфейсга ҳам ўз таъсирини ўтказган. Tecno мутахассислари қора-қизил палитра, геометрик шакллар ва қалқон мотифларига эга махсус, ўзига хос фон расмлари, иконка ва рингтонларни деярли тўрт ой давомида ишлаб чиққанлар.
Шунингдек, Аливе Матрих Дисплай интерфейсида смартфонни ёқиш, блокдан чиқариш ва бошқа амалларни бажариш вақтида Тонино Lamborghini брендининг стилизе қилинган «Л» ҳарфи пайдо бўлади. Қурилма тўпламидан махсус ўралган кабел, оригинал зарядлаш мосламаси ҳамда углерод ва Кевлар элементларини эслатувчи TPU ва ПК материалидан тайёрланган ҳимоя ғилофи жой олган.
Изоҳлар 0
…