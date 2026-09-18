Tecno Пова 8 Pro 5G смартфонининг махсус Lamborghini версияси намойиш этилди

·33·Техно
Tecno Пова 8 Pro 5G смартфонининг махсус Lamborghini версияси намойиш этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Tecno компанияси Тонино Lamborghini билан ҳамкорликда яратилган янги Tecno Пова 8 Pro 5G смартфонининг махсус версиясини тақдим этди.
  • Қурилма афсонавий спорт автомобиллари дизайн элементларини мобил технологиялар билан уйғунлаштириб, ўзига хос услубни қадрловчи фойдаланувчиларга мўлжалланган.
  • Смартфоннинг ташқи кўриниши қора ва қизил рангларда бўлиб, орқа панелида марказий Пулсе Лине чизиғи ва Lamborghini қалқонидан илҳомланган Сигнатуре Шиелд нақши мавжуд.

Ixbt.com маълумотига кўра, Tecno компанияси Тонино Lamborghini билан ҳамкорликда яратилган янги Tecno Пова 8 Pro 5G смартфонининг махсус версиясини расман тақдим этди. Мазкур қурилма афсонавий спорт автомобиллари дизайн элементларини мобил технологиялар олами билан уйғунлаштиргани билан эътиборни тортади ва ўзига хос услубни қадрловчи фойдаланувчиларга мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Смартфоннинг ташқи кўриниши қора ва қизил ранглар гаммасида ишланган бўлиб, у тўғридан-тўғри таниқли автомобил бренди руҳини акс эттиради. Қурилманинг орқа панелида ўзига хос марказий Пульсе Лине чизиғи жойлашган. Шунингдек, унинг атрофидаги Сигнатуре Шиелд нақши Lamborghini брендининг машҳур қалқон шаклидан илҳомланган ҳолда яратилган.

Дизайн ва илғор технологиялар уйғунлиги

Қурилмани лойиҳалаш жараёнида дизайнерлар автомобил кузовининг чизиқлари, вентиляция панеллари, чуқурчалар ҳамда чиқариш тизими элементларидан фаол фойдаланганлар. Орқа қопқоқни тайёрлаш учун Tecno муҳандислари мураккаб кўп қатламли конструкцияни қўллашган. Ушбу қопламани ишлаб чиқиш технологиясининг ўзига бир неча ой вақт сарфлангани таъкидланмоқда.

Кўп қатламли тузилманинг биринчи қатлами ёрқинлик ва қайтариш хусусиятларини кучайтириш учун махсус ишловдан ўтган. Иккинчи қатламда эса махсус ички ойна тузилмалари қўлланилган бўлиб, улар туфайли яширин қизил элементлар ёруғлик тушиш бурчаги ўзгарганда яққол намоён бўлади.

Дастурий таъминот ва бой қадоқлаш тўплами

Махсус дизайн фақат ташқи кўриниш билан чекланиб қолмай, интерфейсга ҳам ўз таъсирини ўтказган. Tecno мутахассислари қора-қизил палитра, геометрик шакллар ва қалқон мотифларига эга махсус, ўзига хос фон расмлари, иконка ва рингтонларни деярли тўрт ой давомида ишлаб чиққанлар.

Шунингдек, Аливе Матрих Дисплай интерфейсида смартфонни ёқиш, блокдан чиқариш ва бошқа амалларни бажариш вақтида Тонино Lamborghini брендининг стилизе қилинган «Л» ҳарфи пайдо бўлади. Қурилма тўпламидан махсус ўралган кабел, оригинал зарядлаш мосламаси ҳамда углерод ва Кевлар элементларини эслатувчи TPU ва ПК материалидан тайёрланган ҳимоя ғилофи жой олган.

TecnoLamborghiniСмартфонТехнологияГаджет
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Pixel смартфонларидаги хавфли нол-клик заифлик ёпилдиGoogle Pixel смартфонларидаги хавфли нол-клик заифлик ёпилдиБугун, 15:27иФлйтек компанияси суҳбатларни ёзиб олувчи AI Рекординг Кард қурилмасини тақдим этдииФлйтек компанияси суҳбатларни ёзиб олувчи AI Рекординг Кард қурилмасини тақдим этдиБугун, 14:24Starlink Мобиле халқаро алоқа лицензиясини олдиStarlink Мобиле халқаро алоқа лицензиясини олдиБугун, 13:57iPhone 18 Pro Max синовларда Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлдиiPhone 18 Pro Max синовларда Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлдиБугун, 13:26Хитой смартфон бозорида Huawei етакчилик қилмоқдаХитой смартфон бозорида Huawei етакчилик қилмоқдаБугун, 12:52Дунёдаги илк Ryzen AI Max+ PRO 495 ноутбуки суратга олиндиДунёдаги илк Ryzen AI Max+ PRO 495 ноутбуки суратга олиндиБугун, 12:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади