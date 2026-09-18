Килиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтарди

·35·Спорт
Килиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Мадриднинг Реал клуби ҳужумчиси Килиан Мбаппе ўзининг ўйин услуби ва шахсий натижаларига қаратилган танқидларга жавоб қайтарди.
  • Якунланган мавсумда Мбаппе Ла Лига, Чемпионлар лигаси ва 2026-йилги жаҳон чемпионатининг энг яхши тўпурари бўлган бўлса-да, жамоаси билан муҳим соврин юта олмади.

Мадриднинг Реал клуби ҳужумчиси Килиан Мбаппе ўзининг ўйин услуби ва шахсий натижаларига қаратилган танқидларга нисбатан муносабат билдирди. АС нашрига берган интервюсида Франция миллий жамоаси сардори жамоавий совринларсиз якунланган мавсумдан кейин янграётган айбловларга очиқчасига жавоб берди. Футболчининг шахсий кўрсаткичлари юқори бўлишига қарамай, жамоа билан муҳим совринларни қўлга киритмагани экспертлар ва мухлислар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Якунланган мавсумда Килиан Мбаппе Ла Лига, Чемпионлар лигаси ва 2026-йилги жаҳон чемпионатининг энг яхши тўпурари унвонига сазовор бўлди. Бироқ, тақвим бўйича у қатнашган мусобақаларда Реал Мадрид ва миллий жамоа жиддий соврин ютолмади. Ушбу натижалар фонида айрим танқидчилар унинг ҳаракатлари фақат шахсий статистика учун хизмат қилишини ва жамоадошларини янада кучлироқ ўйнатишга қодир эмаслигини таъкидлаб келишмоқда.

Танқидларга муносабат ва профессионал ёндашув

Франциялик ҳужумчи ўзига нисбатан айтилаётган гапларни хотиржамлик билан қабул қилишини ва барчанинг ўз фикрига ҳақли эканини билдирди. Унинг сўзларига кўра, йиллар давомида орттирилган тажриба футбол оламида турли қарашлар бўлишини тушунишга ўргатган. Шунингдек, у футбол майдонида ғалаба қозонишнинг ягона йўли мавжуд эмаслигини, миллионлаб усуллар борлигини қайд этди.

Килиан Мбаппе конструктив таҳлил ва шунчаки жамоатчилик эътиборини тортиш ёки зиён етказиш учун гапирадиган танқидчилар ўртасида фарқ борлигини алоҳида таъкидлади. У фақатгина футболни тушуниб, ўйинга ўзига хос ёндашув билан қарайдиган мутахассисларнинг фикрини тинглашга доимо тайёр эканлигини билдирди.

Килиан МбаппеРеал МадридЛа ЛигаЧемпионлар лигасиФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энзо Мареска ёш истеъдод Флойд Самба дебюти ҳақида гапирдиЭнзо Мареска ёш истеъдод Флойд Самба дебюти ҳақида гапирдиБугун, 14:37Олимпиадада даҳшатли 3-тур: Ўзбекистон жамоаларини кучли рақиблар синови кутмоқдаОлимпиадада даҳшатли 3-тур: Ўзбекистон жамоаларини кучли рақиблар синови кутмоқдаБугун, 14:31Мбаппе «Реал»га қайтармоқчи бўлган уч афсона номини айтиб, Мадридни тўлқинлантирдиМбаппе «Реал»га қайтармоқчи бўлган уч афсона номини айтиб, Мадридни тўлқинлантирдиБугун, 14:19«У даҳшатли машинадек»: Родри «Барса»га келиб қайси юлдуздан ҳайратда қолганини айтди«У даҳшатли машинадек»: Родри «Барса»га келиб қайси юлдуздан ҳайратда қолганини айтдиБугун, 14:15Ақлбовар қилмас юриш: Синдаров 2- бор фарзинини қурбон қилиб, ФИДЕ экспертларини шокка солди!Ақлбовар қилмас юриш: Синдаров 2- бор фарзинини қурбон қилиб, ФИДЕ экспертларини шокка солди!Бугун, 14:10Ҳусанов бенефиси: «Сити»нинг кечаги ғалабасида ўзбек ҳимоячиси жуда юқори баҳо олди!Ҳусанов бенефиси: «Сити»нинг кечаги ғалабасида ўзбек ҳимоячиси жуда юқори баҳо олди!Бугун, 14:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг