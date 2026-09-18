Килиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мадриднинг Реал клуби ҳужумчиси Килиан Мбаппе ўзининг ўйин услуби ва шахсий натижаларига қаратилган танқидларга жавоб қайтарди.
- Якунланган мавсумда Мбаппе Ла Лига, Чемпионлар лигаси ва 2026-йилги жаҳон чемпионатининг энг яхши тўпурари бўлган бўлса-да, жамоаси билан муҳим соврин юта олмади.
Мадриднинг Реал клуби ҳужумчиси Килиан Мбаппе ўзининг ўйин услуби ва шахсий натижаларига қаратилган танқидларга нисбатан муносабат билдирди. АС нашрига берган интервюсида Франция миллий жамоаси сардори жамоавий совринларсиз якунланган мавсумдан кейин янграётган айбловларга очиқчасига жавоб берди. Футболчининг шахсий кўрсаткичлари юқори бўлишига қарамай, жамоа билан муҳим совринларни қўлга киритмагани экспертлар ва мухлислар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Якунланган мавсумда Килиан Мбаппе Ла Лига, Чемпионлар лигаси ва 2026-йилги жаҳон чемпионатининг энг яхши тўпурари унвонига сазовор бўлди. Бироқ, тақвим бўйича у қатнашган мусобақаларда Реал Мадрид ва миллий жамоа жиддий соврин ютолмади. Ушбу натижалар фонида айрим танқидчилар унинг ҳаракатлари фақат шахсий статистика учун хизмат қилишини ва жамоадошларини янада кучлироқ ўйнатишга қодир эмаслигини таъкидлаб келишмоқда.
Танқидларга муносабат ва профессионал ёндашувФранциялик ҳужумчи ўзига нисбатан айтилаётган гапларни хотиржамлик билан қабул қилишини ва барчанинг ўз фикрига ҳақли эканини билдирди. Унинг сўзларига кўра, йиллар давомида орттирилган тажриба футбол оламида турли қарашлар бўлишини тушунишга ўргатган. Шунингдек, у футбол майдонида ғалаба қозонишнинг ягона йўли мавжуд эмаслигини, миллионлаб усуллар борлигини қайд этди.
Килиан Мбаппе конструктив таҳлил ва шунчаки жамоатчилик эътиборини тортиш ёки зиён етказиш учун гапирадиган танқидчилар ўртасида фарқ борлигини алоҳида таъкидлади. У фақатгина футболни тушуниб, ўйинга ўзига хос ёндашув билан қарайдиган мутахассисларнинг фикрини тинглашга доимо тайёр эканлигини билдирди.
Изоҳлар 0
…