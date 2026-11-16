Нодирбек Абдусатторов Будапештдаги турнирда сўнгги ўринни эгаллади
Венгрия пойтахти Будапешт шаҳрида шахмат бўйича янги форматдаги нуфузли мусобақа — Total Chess World Championship Tour доирасида гуруҳ босқичи якунланди. 650 минг АҚШ доллари мукофот жамғармасига эга турнирда 24 нафар гроссмейстер иштирок этмоқда. Бироқ Ўзбекистон вакили Нодирбек Абдусатторов учун саралаш босқичи омадсиз кечди.
Гуруҳдаги сўнгги партияларда ҳам ғалаба қозона олмаган ҳамюртимиз олти шахматчи орасида энг паст натижани қайд этди. Энди у чемпионлик учун эмас, мусобақанинг якуний 21–24-ўринлари учун кураш олиб боради.
Абдусатторов гуруҳ босқичини сўнгги ўринда якунлади
Мусобақанинг гуруҳ босқичида 24 нафар шахматчи тўртта гуруҳга бўлинди. Иштирокчилар беш кун давомида Fast Classic форматида ўзаро баҳс олиб боришди.
Ушбу босқичда ғалаба учун 3 очко, дуранг учун эса 1 очко тақдим этилди. Бу тизим шахматчиларни нафақат мағлубиятдан қочишга, балки ҳар бир имкониятдан фойдаланиб, ғалаба қозонишга ундади.
Афсуски, Нодирбек Абдусатторов «А» гуруҳида ўз имкониятларини тўлиқ намоён эта олмади. Гуруҳ босқичининг сўнгги куни у америкалик Эндрю Ҳонгга қарши ҳар икки партияда ҳам дуранг қайд этди.
Натижада ҳамюртимиз жами 9 очко билан гуруҳда олтинчи, яъни сўнгги ўринни эгаллади. Бу эса унинг мусобақанинг бош соврини учун курашиш имкониятини йўққа чиқарди.
Алиреза Фирузджа ярим финалга чиқди
«А» гуруҳида энг яхши натижани эронлик шахматчи Алиреза Фирузджа қайд этди. У 15 очко тўплаб, биринчи ўринни эгаллади ва ярим финалга йўл олди.
Энди Фирузджа финал йўлланмаси учун америкалик Фабиано Каруанага қарши баҳс олиб боради. Иккинчи ярим финалда эса франциялик Максим Ваше-Лаграв нидерландиялик Аниш Гири билан куч синашади.
Шундай қилиб, турнирнинг бош соврини учун жаҳон шахматининг таниқли вакиллари ўртасида кескин рақобат кутилади.
Абдусатторовни энди Прагнанандҳага қарши баҳс кутмоқда
Гуруҳ босқичидан кейин иштирокчилар якуний ўринлар учун олтита плей-офф сеткасига тақсимланади. Биринчи сеткада мусобақа ғолиби аниқланса, қолган бешта сеткада 5–24-ўринлар тақсимлаб чиқилади.
Нодирбек Абдусатторов олтинчи сеткадан жой олди. Ушбу босқичда ҳамюртимизни ҳиндистонлик машҳур гроссмейстер Рамешбабу Прагнанандҳага қарши баҳс кутмоқда.
Бу сеткада 21–24-ўринлар учун кураш олиб борилади. Демак, Абдусатторов учун мусобақанинг қолган қисмидаги асосий вазифа имкони борича юқорироқ натижа қайд этиш бўлади.
Будапештда 650 минг долларлик мукофот жамғармаси учун кураш
Total Chess World Championship Tour мусобақаси шахматчилар учун одатий турнирлардан фарқ қилувчи форматда ташкил этилган. Унда уч хил вақт назорати — блиц, рапид ва Fast Classic форматларидан фойдаланилади.
Мусобақа 11 кун давом этади. Плей-офф баҳсларида шахматчилар яна бир-бири билан турли вақт назоратларида куч синашади. Турнирнинг 20 ноябрь куни якунланиши режалаштирилган.
Мусобақанинг умумий мукофот жамғармаси 650 минг АҚШ долларини ташкил этади. Турнир ғолиби 80 минг доллар мукофот пулини қўлга киритади.
Будапештдаги мусобақа 2027 йилда расман йўлга қўйилиши режалаштирилган Total Chess жаҳон чемпионати турининг илк синов босқичи ҳисобланади.
Энди асосий савол: Абдусатторов плей-оффда қандай натижа кўрсатади?
Нодирбек Абдусатторов учун гуруҳ босқичидаги натижа кутилганидек бўлмади. Бироқ мусобақа ҳали якунлангани йўқ. Ҳамюртимиз олдида плей-оффда ўзини кўрсатиш ва якуний жадвалда юқорироқ ўринни эгаллаш имконияти бор.
Прагнанандҳага қарши баҳс ҳам осон кечмаслиги аниқ. Ҳиндистонлик гроссмейстер замонавий шахматнинг энг кучли ёш вакилларидан бири саналади. Шу боис ушбу тўқнашув Абдусатторов учун жиддий синов бўлади.
Шахматда бир турнирдаги омадсиз натижа спортчининг ҳақиқий салоҳиятини тўлиқ белгилаб бермайди. Энг муҳими, мағлубиятдан тўғри хулоса чиқариш ва кейинги имкониятдан унумли фойдаланишдир. Энди мухлислар ҳамюртимизнинг плей-оффдаги ўйинларини қизиқиш билан кузатади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…