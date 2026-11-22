Нодирбек Абдусатторов Будапешт турнирини 23-ўринда якунлади: қанча пул ишлади?
Будапештда ўтказилган Total Chess турнири ўзбекистонлик гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов учун омадсиз якунланди. 24 шахматчи иштирок этган мусобақанинг умумий жадвалида ҳамюртимиз 23-ўринни эгаллади. Шунга қарамай, у турнир натижасига кўра 11 минг долларлик мукофотга эга бўлди.
Ўзбекистоннинг етакчи шахматчиларидан бири Нодирбек Абдусатторов Будапештдаги Total Chess турнирида кутилган натижани қайд эта олмади. Мусобақанинг асосий босқичларидаги омадсиз чиқишлар ва ўринлар учун баҳслардаги натижалар уни умумий жадвалнинг қуйи қисмида қолдирди.
24 нафар шахматчи қатнашган турнирда Абдусатторов 23-ўринни эгаллади. Ушбу натижа учун ўзбекистонлик гроссмейстер 11 000 АҚШ доллари билан мукофотланди.
Блитц ва тезкор классикадаги натижалар кутилгандай бўлмади
Нодирбек Абдусатторов учун турнирнинг дастлабки босқичлари муваффақиятсиз кечди. Блитц баҳсларида ўтказилган дастлабки 9 та турада у 2,5 очко тўплаб, 22-ўринда қолди.
Тезкор классика бўйича А гуруҳида ҳам шахматчимиз ўз имкониятларини тўлиқ намоён эта олмади. 10 та партияда Абдусатторов фақат бир марта ғалаба қозонди, олти учрашувда дуранг ўйнади ва уч марта мағлубиятга учради.
9 очко билан гуруҳда 6-ўринни эгаллаган Нодирбек 21–24-ўринлар учун баҳсларда иштирок этишга мажбур бўлди.
Праггнанандҳа билан баҳс Абдусатторов учун ҳал қилувчи бўлди
21–24-ўринлар учун баҳсларнинг яримфиналида Нодирбек Абдусатторов ҳиндистонлик гроссмейстер Рамешбабу Праггнанандҳага қарши майдонга чиқди.
Икки шахматчи ўртасидаги беллашув икки кун давом этди. Биринчи кунги баҳсларда Праггнанандҳа 9:11 ҳисобида устун келди.
Иккинчи кунги ўйинларда эса Абдусатторов тезкор классика олдидан 8,5:3,5 ҳисобида олдинда эди. Бироқ ҳал қилувчи партияда ҳиндистонлик шахматчининг ғалабаси вазиятни ўзгартирди. Якуний ҳисоб 8,5:11,5 кўринишига келди ва Праггнанандҳа кейинги босқичга йўл олди.
Бу натижадан кейин Абдусатторов учун турнирда 23-ўриндан юқори кўтарилиш имконияти қолмади.
Вайшали устидан ғалаба Нодирбекка 23-ўринни берди
Праггнанандҳага мағлуб бўлганидан кейин Нодирбек Абдусатторов Вайшалига қарши ўринлар учун баҳсда иштирок этди.
Икки кунлик беллашувда ўзбекистонлик гроссмейстер ғалаба қозониб, мусобақани 23-ўринда якунлашга муваффақ бўлди. Бу турнирдаги энг юқори мумкин бўлган натижа эди.
Total Chess турнири ғолиби 80 минг доллар олди
Будапештдаги Total Chess турнири ғолиблиги эронлик гроссмейстер Алиризо Фирузжага насиб этди. У мусобақадаги биринчи ўрин учун 80 000 АҚШ доллари билан мукофотланди.
Нодирбек Абдусатторов эса турнирни 23-ўринда якунлаб, 11 000 доллар ишлаб олди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…