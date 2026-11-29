Нодирбек Абдусатторов Лондондаги нуфузли турнирнинг 4-турида ғалаба қозонди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонлик гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов Лондонда ўтаётган «Лондон Чесс Классик 2026» турнирининг 4-турида мезбон шахматчи Гавейн Маророа Жонсни мағлуб этди.
- 84-юришга чўзилган ушбу баҳсдан сўнг 3 очко жамғарган 22 ёшли Абдусатторов америкалик Levoн Аронян билан биргаликда турнир жадвалида пешқадамлик қилмоқда.
Англия пойтахти Лондон шаҳрида шахмат бўйича «London Chess Classic 2026» халқаро турнирининг асосий — Masters йўналишида 4-тур баҳслари якунланди. Ўзбекистонлик гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов ушбу турда мезбонлар вакили Гавейн Маророа Жонсга қарши дона суриб, муҳим ғалабани қўлга киритди.
84-юришгача давом этган марафон ва амалдаги чемпионнинг шахдам юриши
Кескин ва муросасиз курашлар остида ўтган партия 84-юришгача давом этди ва якунда ҳамюртимиз ўзининг юқори маҳоратини намойиш этиб, рақибини таслим этди. Эслатиб ўтамиз, 22 ёшли Абдусатторов ўтган 2025 йилги мавсумда ҳам ушбу нуфузли турнир ғолибига айланган эди ва жорий йилда Лондонга чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш учун ташриф буюрган.
Ортда қолган 4 тур натижаларига кўра, 3 очко жамғарган Нодирбек Абдусатторов америкалик тажрибали гроссмейстер Левон Аронян билан биргаликда турнир жадвалининг 1–2-поғоналарини бўлишиб турибди.
4-турдан сўнг турнир жадвалидаги етакчилар ҳолати
Жами 10 нафар кучли шахматчи айланма тизимда беллашаётган ушбу мусобақада Абдусатторов энг юқори рейтингга (2772) эга иштирокчи ҳисобланади. Якуний натижалар эълон қилинишига қадар яна 5 та тур ўйинлари ўтказилади.
Ўрин
Шахматчи
Мамлакат
Рейтинг
Очколар
1–2
Нодирбек Абдусатторов
Ўзбекистон
2772
3,0
1–2
Левон Аронян
АҚШ
2719
3,0
3–4
Энди Вудворд
АҚШ
2635
2,5
3–4
Игор Самуненков
Украина
2610
2,5
5–7
Ниҳал Сарин
Ҳиндистон
2720
2,0
5–7
Гавейн Маророа Жонс
Англия
2630
2,0
5–7
Люк Макшейн
Англия
2606
2,0
Сизнингча, Нодирбек Абдусатторов қолган 5 турда ҳам ўз устунлигини сақлаб қолиб, кетма-кет иккинчи бор «London Chess Classic» ғолиблигини қўлга кирита оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек шахмати юлдузларининг жаҳон ареналаридаги ғалабаларини кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хушхабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…