Нодирбек Абдусатторов элит спортдаги ғалаба сирини очиқлади

·31·Спорт
Нодирбек Абдусатторов элит спортдаги ғалаба сирини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Халқаро гроссмейстер Нодирбек Абдусатторовнинг фикрича, шахматдаги мағлубиятлар кўпинча тахтадаги юришлар билан эмас, балки спортчининг ички руҳий ҳолати билан боғлиқ.
  • У стресс ва оғир босим остида совуққонликни сақлаш ҳамда майда деталларнинг ғалабадаги аҳамиятини таъкидлади.

Жаҳон шахмат элитасининг энг ёрқин вакилларидан бири, ўзбекистонлик халқаро гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов юқори савиядаги мусобақаларда муваффақиятга эришишнинг психологик механизмлари ҳақида муҳим фикрларни билдирди.

Ёш бўлишига қарамай, сайёрамизнинг энг кучли шахматчиларини доғда қолдириб келаётган гроссмейстер мағлубият ва хатоларнинг асл сабаблари аксар ҳолларда тахтадаги юришлар билан эмас, балки спортчининг ички руҳий ҳолати билан боғлиқ эканига тўхталди.

UzChess лойиҳасига берган интервьюсида Абдусатторов стресс ва оғир босим шароитида совуққонликни сақлаш ҳамда ҳар бир майда деталнинг ғалабадаги аҳамиятини батафсил очиб берди.

Ҳиссиётлар қурбони: Шахматчилар очкони қаерда йўқотади?

Нодирбек Абдусатторов катта тажриба ортидан англаб етган психологик ҳақиқатларини ўртоқлашди:

  • Соф шахмат эмас, асаблар синови: «Кўплаб хатолар соф шахмат сабабли эмас, балки ортиқча ҳиссиётлар ва психологик босим туфайли юз беради», — дея қайд этади гроссмейстер;

  • Қимматга тушган сабоқлар: Абдусатторов муҳим баҳсларда очколарнинг бой берилиши айнан ҳис-туйғуларни жиловлай олмаслик натижасида юзага келганини ва бу унга катта мактаб бўлганини эътироф этди;

  • Босимни енгиш маҳорати: Йиллар ва йирик турнирлар давомида тўпланган малака унга юқори кучланишли вазиятларда ўзини тўлиқ назорат қилиш ва совуққонликни сақлаш кўникмасини шакллантирган.

Фокус ва энергияни сақлаш қоидаси

Юқори босқичда ҳар бир дақиқа ва фикр ҳал қилувчи аҳамиятга эга:

  • Ўтмишни ортда қолдириш: «Партиядан кейинги салбий фикрларни ортда қолдириш керак. Уларни янги ўйинларга судраб юриш мутлақо мумкин эмас», — дейди Нодирбек;

  • Мутлақ диққат — фақат тахтада: Ўйин кечаётган паллада бутун фикр-хаёл доска ва мавжуд позицияга йўналтирилиши шарт;

  • Энергия исрофига йўл қўймаслик: Ҳар қандай бегона хаёл, трибуналар босими ёки аввалги мағлубиятлар ҳақидаги ўйлар спортчининг диққатини чалғитади ва энг қимматли нарса — миядаги ички энергияни сўриб олади.

Майда деталлар — катта ғалабалар гарови

Элит шахматда дуранг ва ғалаба ўртасидаги чегара жуда мўрт бўлиб, барчасини майда-чуйдадек туюлган жиҳатлар ҳал қилади:

  • Ҳал қилувчи кичик фарқлар: Энг юқори даражага чиққанда рақибларнинг тактик ва стратегик билими қарийб тенглашади. Бундай паллада натижани жуда кичик, кўзга ташланмайдиган деталлар белгилаб беради;

  • Ўйинни кучайтириш формуласи: Абдусатторовнинг таъкидлашича, спортчи ана шу майда кўринган камчиликлар ва жиҳатлар устида тинимсиз ишлаб, уларни яхшилаб борса, унинг умумий ўйин сифати сезиларли равишда янги босқичга кўтарилади.

Ўзбекистонлик гроссмейстернинг ушбу таҳлилий ёндашуви замонавий спортда жисмоний ва назарий тайёргарликдан ташқари, темирдек асаб ҳамда психологик чидамлилик энг олий чўққиларни забт этишнинг бош мезонига айланганини кўрсатмоқда.

Нодирбек АбдусатторовШахматUzChess
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шахмат юлдузи ҳаётида янги боб: Нодирбек Абдусатторов уйланмоқдаШахмат юлдузи ҳаётида янги боб: Нодирбек Абдусатторов уйланмоқда5 октябр 10:11Дунё шахматида ўзбек бўрони: Элит рейтинг ўсишида Якуббоев ва Абдусатторов 1-2-ўриндаДунё шахматида ўзбек бўрони: Элит рейтинг ўсишида Якуббоев ва Абдусатторов 1-2-ўринда29 сентябр 07:09Нодирбек Абдусатторовдан Самарқанддаги шахмат Олимпиадаси ҳақида муҳим баёнот...Нодирбек Абдусатторовдан Самарқанддаги шахмат Олимпиадаси ҳақида муҳим баёнот...19 сентябр 20:01«Ўғил кўрсам, исмини Нодирбек қўяман»: Англиялик машҳур гроссмейстернинг шов-шувли иқрори«Ўғил кўрсам, исмини Нодирбек қўяман»: Англиялик машҳур гроссмейстернинг шов-шувли иқрори23 сентябр 22:42Ўзбекистон ва АҚШ тўқнашуви таркиблари маълум бўлди — Олимпиада олтини сари супержангЎзбекистон ва АҚШ тўқнашуви таркиблари маълум бўлди — Олимпиада олтини сари супержанг25 сентябр 13:39АҚШ тор-мор этилди: Абдусатторов Каруанани, Якуббоев Ниманнни таслим қилди!АҚШ тор-мор этилди: Абдусатторов Каруанани, Якуббоев Ниманнни таслим қилди!25 сентябр 20:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?