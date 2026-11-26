Нодирбек Абдусатторов нуфузли турнирни ғалаба билан бошлади: Шрейас Роялни мағлуб этди
Шахмат бўйича амалдаги чемпион, ўзбекистонлик гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов нуфузли мусобақанинг биринчи турини ишончли ғалаба билан бошлади. Ҳамюртимиз оқ доналарда мезбон гроссмейстер Шрейас Роялга қарши дона суриб, рақибини 1:0 ҳисобида мағлуб этди.
Англияча дебют ва 43-юришдаги ғалаба
Учрашув Англияча дебют билан бошланди ва кескин курашлар остида кечиб, 43-юришда ўзбекистонлик шахматчининг ғалабаси билан якунланди.
Биринчи турда Энди Вудворд ҳам ғалаба қозонган бўлса, қолган учта партияда дуранг натижа қайд этилди. Шу тариқа, 1-турдан сўнг Нодирбек Абдусатторов ва Энди Вудворд 1 тадан очко жамғарган ҳолда турнир жадвалида пешқадамликни бўлишиб туришибди.
Турнир формати ва 2-турдаги рақиб
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар
Мусобақа формати
«Мастерс» гуруҳи — 10 нафар гроссмейстер, айланма тизимда 9 тур
1-тур натижаси
Нодирбек Абдусатторов 1:0 Шрейас Роял (43-юришда ғалаба)
Турнир жадвали
Нодирбек Абдусатторов ва Энди Вудворд (1 очкодан — 1-2-ўринлар)
2-турдаги рақиб
Майкл Адамс (Абдусатторов қора доналарда ўйнайди)
Учрашув вақти
Бугун, Тошкент вақти билан соат 21:00 да
Бугун бўлиб ўтадиган иккинчи тур баҳсида Нодирбек Абдусатторов қора доналарда тажрибали англиялик гроссмейстер Майкл Адамсга қарши баҳс олиб боради.
Сизнингча, Нодирбек Абдусатторов бугун соат 21:00 да бошланадиган 2-тур ўйинида қора доналарда тажрибали Майкл Адамсни ҳам мағлуб этиб, якка пешқадамга айлана оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек шахмати ифтихорининг ушбу ёрқин старти ҳақидаги хабарни яқинларингизга дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…