Нодирбек Абдусатторовдан Самарқанддаги шахмат Олимпиадаси ҳақида муҳим баёнот...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Самарқандда ўтаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси Ўзбекистон терма жамоаси учун юқори кайфиятда бошланди ва дастлабки уч турнинг барчасида ғалаба қозонилди.
- Ўзбекистоннинг биринчи рақамли шахматчиси Нодирбек Абдусатторовнинг таъкидлашича, бу Олимпиада оддий спорт мусобақаси эмас, балки ўз юртида, ўз мухлислари қаршисида мамлакат шарафини ҳимоя қилиш имкониятидир.
Самарқандда ўтаётган 46-Бутунжаҳон шахмат олимпиадаси Ўзбекистон терма жамоаси учун юқори кайфиятда бошланди. Уйда ўтаётган тарихий мусобақада мамлакатнинг асосий эркаклар терма жамоаси дастлабки уч турнинг барчасида ғалаба қозониб, мусобақани муваффақиятли бошлади. Ўзбекистоннинг биринчи рақамли шахматчиси Нодирбек Абдусатторов эса бугунги тарихий мусобақа унинг учун қандай аҳамият касб этаётганини очиқлади.
Абдусатторовнинг сўзларидан аёнки, Самарқанддаги Олимпиада оддий спорт мусобақаси эмас. Ўзбекистонлик шахматчилар учун бу — ўз юртида, ўз мухлислари қаршисида дунёнинг энг нуфузли шахмат анжуманларидан бирида мамлакат шарафини ҳимоя қилиш имконияти.
«Биз кутган дамлар етиб келди. Ўз уйимизда шунчалик катта масштабли мусобақани биринчи маротаба қабул қиляпмиз. Албатта, йигитларимиз учун бу улкан фахр».
Самарқанддаги тарихий Олимпиада Ўзбекистон учун қандай бошланди?
46-Бутунжаҳон шахмат олимпиадаси 16 сентябрдан Самарқандда бошланди. Ўзбекистон мезбон давлат сифатида очиқ ва аёллар баҳсида учтадан жамоа билан иштирок этмоқда. Асосий эркаклар терма жамоаси таркибида Нодирбек Абдусатторов, Жавоҳир Синдаров, Нодирбек Ёқуббоев, Шамсиддин Воҳидов ва Муҳиддин Мадаминов бор. Жамоа капитани — Рустам Қосимжонов.
Турнирнинг дастлабки куниёқ Ўзбекистон-1 Ямайка терма жамоасини 4:0 ҳисобида мағлуб этди. Биринчи тахтада Нодирбек Абдусатторов Жошуа Кристига қарши баҳсда ғалаба қозонди.
Иккинчи турда эса Ўзбекистон асосий жамоаси Перу билан баҳсда ҳам ғалаба қозониб, турнирдаги юришини давом эттирди. Учинчи турда эса кучли Австрия терма жамоаси 3:1 ҳисобида таслим этилди.
3-турда Абдусатторов дуранг ўйнади, аммо жамоа яна ғалаба қозонди
Австрияга қарши марказий баҳсда биринчи тахтада Нодирбек Абдусатторов Кирилл Алексеенко билан куч синашди. Учрашув дуранг билан якунланди.
Шу билан бирга, Жавоҳир Синдаров ва Муҳиддин Мадаминов ўз партияларида ғалаба қозониб, жамоага муҳим очколарни олиб келишди. Нодирбек Ёқуббоев ҳам дуранг қайд этди. Натижада Ўзбекистон-1 Австрия устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
Бу натижа Ўзбекистоннинг асосий жамоаси дастлабки уч турда ҳам ғалаба қозонганини англатади.
«Биз чин дилдан ҳаракат қиляпмиз»
Нодирбек Абдусатторов учун эса мезбонлик омили мусобақага алоҳида руҳ ва масъулият юкламоқда.
Шахматчи таъкидлаганидек, терма жамоа ҳар бир партияда нафақат шахсий натижа, балки бутун мамлакат ишончини ҳис қилган ҳолда ҳаракат қилмоқда.
«Биз жамоамиз билан биргаликда чин дилдан ҳаракат қиляпмиз. Мана, ўзингиз кўриб турибсиз — учта турдан кейин учта ғалаба».
Абдусатторовнинг бу гаплари Ўзбекистон жамоасининг мусобақага муносабатини ҳам яққол кўрсатиб турибди. Уй майдонида ўтаётган Олимпиада шахматчилар учун бир вақтнинг ўзида ҳам катта имконият, ҳам катта масъулиятдир.
Нега бу Олимпиада Ўзбекистон шахмати учун алоҳида аҳамиятли?
Самарқанддаги мусобақа Ўзбекистонда биринчи марта ўтказилаётган Бутунжаҳон шахмат олимпиадаси сифатида тарихий аҳамиятга эга. Турнирда 200 дан ортиқ мамлакат вакиллари қатнашмоқда, очиқ баҳсларда 207 та жамоа рўйхатдан ўтган.
Ўзбекистон эса мусобақага кучли таркиб билан келган. Асосий жамоа турнирнинг старт рейтингларида 2720 ўртача кўрсаткич билан учинчи рақамда қайд этилган. Таркибда жаҳон шахматининг энг кучли ёш гроссмейстерларидан бири Жавоҳир Синдаров ҳамда биринчи тахтада Нодирбек Абдусатторов ўйнамоқда.
Шунинг учун Самарқанддаги ҳар бир партия нафақат шахмат мухлислари, балки Ўзбекистон спорти учун ҳам катта қизиқиш уйғотмоқда.
Абдусатторов: асосий мақсад — ишончни оқлаш
Нодирбек Абдусатторов ўз фикрининг энг муҳим нуқтасида халқ ва давлат раҳбарининг ишончи ҳақида гапирди.
«Халқимиз ва Президентимизнинг ишончини оқлаш учун ҳар бир ўйинда бор кучимиз билан ҳаракат қиляпмиз».
Бу сўзлар Самарқанддаги Олимпиаданинг Ўзбекистон терма жамоаси учун маънавий томони ҳам қанчалик муҳим эканини кўрсатади.
Шахматда ҳар бир партия алоҳида сценарийга эга. Бир партияда ғалаба, бошқасида дуранг қайд этилиши мумкин. Аммо Олимпиада форматида якуний натижа жамоавий очколар билан белгиланади. Шу нуқтаи назардан, Абдусатторовнинг биринчи тахтадаги вазифаси фақат ғалаба қозониш билан чекланмайди — у рақибнинг энг кучли шахматчисига қарши жамоа манфаатини ҳимоя қилади.
Самарқанддаги дастлабки уч тур натижаси ҳам буни кўрсатди: Абдусатторов биринчи турда ғалаба қозонди, кейинги партияларда эса жамоанинг умумий натижасига ўз ҳиссасини қўшди.
Ўзбекистон олдида энди янада жиддий партиялар бор
Олимпиада эндигина ҳал қилувчи босқичларига кириб бормоқда. Дастлабки уч турдаги учта ғалаба терма жамоага муҳим старт берди, аммо олдинда кучли рақиблар билан яна кўплаб партиялар бор.
Айни пайтда Ўзбекистон-1 жамоаси турнир жадвалида юқори ўринларни эгаллаб турибди. Учинчи турдан кейин асосий эркаклар жамоаси тай-брейк кўрсаткичлари бўйича 4-ўринда қайд этилган.
Нодирбек Абдусатторовнинг сўзларида эса жамоанинг кайфияти аниқ ифодаланган: тарихий мусобақа ўз уйида ўтмоқда, дастлабки уч турда учта ғалаба қайд этилди ва энди ҳар бир янги партия янада катта масъулият билан ўйналади.
Самарқанддаги шахмат тахталарида ҳали кўплаб қизиқарли баҳслар олдинда. Ўзбекистонлик мухлислар учун эса энг муҳими — миллий жамоанинг ўз уйида қандай натижа қайд этиши. Абдусатторов айтганидек, шахматчиларнинг асосий вазифаси — ҳар бир ўйинда бор кучини ишга солиш ва юрт ишончини оқлаш.
Изоҳлар 0
…