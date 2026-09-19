Нодирбек Абдусатторовдан Самарқанддаги шахмат Олимпиадаси ҳақида муҳим баёнот...

·54·Спорт
Нодирбек Абдусатторовдан Самарқанддаги шахмат Олимпиадаси ҳақида муҳим баёнот...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Самарқандда ўтаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси Ўзбекистон терма жамоаси учун юқори кайфиятда бошланди ва дастлабки уч турнинг барчасида ғалаба қозонилди.
  • Ўзбекистоннинг биринчи рақамли шахматчиси Нодирбек Абдусатторовнинг таъкидлашича, бу Олимпиада оддий спорт мусобақаси эмас, балки ўз юртида, ўз мухлислари қаршисида мамлакат шарафини ҳимоя қилиш имкониятидир.

Самарқандда ўтаётган 46-Бутунжаҳон шахмат олимпиадаси Ўзбекистон терма жамоаси учун юқори кайфиятда бошланди. Уйда ўтаётган тарихий мусобақада мамлакатнинг асосий эркаклар терма жамоаси дастлабки уч турнинг барчасида ғалаба қозониб, мусобақани муваффақиятли бошлади. Ўзбекистоннинг биринчи рақамли шахматчиси Нодирбек Абдусатторов эса бугунги тарихий мусобақа унинг учун қандай аҳамият касб этаётганини очиқлади.

Абдусатторовнинг сўзларидан аёнки, Самарқанддаги Олимпиада оддий спорт мусобақаси эмас. Ўзбекистонлик шахматчилар учун бу — ўз юртида, ўз мухлислари қаршисида дунёнинг энг нуфузли шахмат анжуманларидан бирида мамлакат шарафини ҳимоя қилиш имконияти.

«Биз кутган дамлар етиб келди. Ўз уйимизда шунчалик катта масштабли мусобақани биринчи маротаба қабул қиляпмиз. Албатта, йигитларимиз учун бу улкан фахр».

Самарқанддаги тарихий Олимпиада Ўзбекистон учун қандай бошланди?

46-Бутунжаҳон шахмат олимпиадаси 16 сентябрдан Самарқандда бошланди. Ўзбекистон мезбон давлат сифатида очиқ ва аёллар баҳсида учтадан жамоа билан иштирок этмоқда. Асосий эркаклар терма жамоаси таркибида Нодирбек Абдусатторов, Жавоҳир Синдаров, Нодирбек Ёқуббоев, Шамсиддин Воҳидов ва Муҳиддин Мадаминов бор. Жамоа капитани — Рустам Қосимжонов.

Турнирнинг дастлабки куниёқ Ўзбекистон-1 Ямайка терма жамоасини 4:0 ҳисобида мағлуб этди. Биринчи тахтада Нодирбек Абдусатторов Жошуа Кристига қарши баҳсда ғалаба қозонди.

Иккинчи турда эса Ўзбекистон асосий жамоаси Перу билан баҳсда ҳам ғалаба қозониб, турнирдаги юришини давом эттирди. Учинчи турда эса кучли Австрия терма жамоаси 3:1 ҳисобида таслим этилди.

3-турда Абдусатторов дуранг ўйнади, аммо жамоа яна ғалаба қозонди

Австрияга қарши марказий баҳсда биринчи тахтада Нодирбек Абдусатторов Кирилл Алексеенко билан куч синашди. Учрашув дуранг билан якунланди.

Шу билан бирга, Жавоҳир Синдаров ва Муҳиддин Мадаминов ўз партияларида ғалаба қозониб, жамоага муҳим очколарни олиб келишди. Нодирбек Ёқуббоев ҳам дуранг қайд этди. Натижада Ўзбекистон-1 Австрия устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди.

Бу натижа Ўзбекистоннинг асосий жамоаси дастлабки уч турда ҳам ғалаба қозонганини англатади.

«Биз чин дилдан ҳаракат қиляпмиз»

Нодирбек Абдусатторов учун эса мезбонлик омили мусобақага алоҳида руҳ ва масъулият юкламоқда.

Шахматчи таъкидлаганидек, терма жамоа ҳар бир партияда нафақат шахсий натижа, балки бутун мамлакат ишончини ҳис қилган ҳолда ҳаракат қилмоқда.

«Биз жамоамиз билан биргаликда чин дилдан ҳаракат қиляпмиз. Мана, ўзингиз кўриб турибсиз — учта турдан кейин учта ғалаба».

Абдусатторовнинг бу гаплари Ўзбекистон жамоасининг мусобақага муносабатини ҳам яққол кўрсатиб турибди. Уй майдонида ўтаётган Олимпиада шахматчилар учун бир вақтнинг ўзида ҳам катта имконият, ҳам катта масъулиятдир.

Нега бу Олимпиада Ўзбекистон шахмати учун алоҳида аҳамиятли?

Самарқанддаги мусобақа Ўзбекистонда биринчи марта ўтказилаётган Бутунжаҳон шахмат олимпиадаси сифатида тарихий аҳамиятга эга. Турнирда 200 дан ортиқ мамлакат вакиллари қатнашмоқда, очиқ баҳсларда 207 та жамоа рўйхатдан ўтган.

Ўзбекистон эса мусобақага кучли таркиб билан келган. Асосий жамоа турнирнинг старт рейтингларида 2720 ўртача кўрсаткич билан учинчи рақамда қайд этилган. Таркибда жаҳон шахматининг энг кучли ёш гроссмейстерларидан бири Жавоҳир Синдаров ҳамда биринчи тахтада Нодирбек Абдусатторов ўйнамоқда.

Шунинг учун Самарқанддаги ҳар бир партия нафақат шахмат мухлислари, балки Ўзбекистон спорти учун ҳам катта қизиқиш уйғотмоқда.

Абдусатторов: асосий мақсад — ишончни оқлаш

Нодирбек Абдусатторов ўз фикрининг энг муҳим нуқтасида халқ ва давлат раҳбарининг ишончи ҳақида гапирди.

«Халқимиз ва Президентимизнинг ишончини оқлаш учун ҳар бир ўйинда бор кучимиз билан ҳаракат қиляпмиз».

Бу сўзлар Самарқанддаги Олимпиаданинг Ўзбекистон терма жамоаси учун маънавий томони ҳам қанчалик муҳим эканини кўрсатади.

Шахматда ҳар бир партия алоҳида сценарийга эга. Бир партияда ғалаба, бошқасида дуранг қайд этилиши мумкин. Аммо Олимпиада форматида якуний натижа жамоавий очколар билан белгиланади. Шу нуқтаи назардан, Абдусатторовнинг биринчи тахтадаги вазифаси фақат ғалаба қозониш билан чекланмайди — у рақибнинг энг кучли шахматчисига қарши жамоа манфаатини ҳимоя қилади.

Самарқанддаги дастлабки уч тур натижаси ҳам буни кўрсатди: Абдусатторов биринчи турда ғалаба қозонди, кейинги партияларда эса жамоанинг умумий натижасига ўз ҳиссасини қўшди.

Ўзбекистон олдида энди янада жиддий партиялар бор

Олимпиада эндигина ҳал қилувчи босқичларига кириб бормоқда. Дастлабки уч турдаги учта ғалаба терма жамоага муҳим старт берди, аммо олдинда кучли рақиблар билан яна кўплаб партиялар бор.

Айни пайтда Ўзбекистон-1 жамоаси турнир жадвалида юқори ўринларни эгаллаб турибди. Учинчи турдан кейин асосий эркаклар жамоаси тай-брейк кўрсаткичлари бўйича 4-ўринда қайд этилган.

Нодирбек Абдусатторовнинг сўзларида эса жамоанинг кайфияти аниқ ифодаланган: тарихий мусобақа ўз уйида ўтмоқда, дастлабки уч турда учта ғалаба қайд этилди ва энди ҳар бир янги партия янада катта масъулият билан ўйналади.

Самарқанддаги шахмат тахталарида ҳали кўплаб қизиқарли баҳслар олдинда. Ўзбекистонлик мухлислар учун эса энг муҳими — миллий жамоанинг ўз уйида қандай натижа қайд этиши. Абдусатторов айтганидек, шахматчиларнинг асосий вазифаси — ҳар бир ўйинда бор кучини ишга солиш ва юрт ишончини оқлаш.

46-Бутунжаҳон шахмат олимпиадасиСамарқандНодирбек АбдусатторовЎзбекистон-1
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринью «Реал» машғулотларига уни олиб кирди: «Атлетико»ни таслим эти учун янги қуролМоуринью «Реал» машғулотларига уни олиб кирди: «Атлетико»ни таслим эти учун янги қуролБугун, 20:20«Астон Вилла» меҳмонда «Тоттенҳэм»ни тиз чўктирди: «Шпорлар» мағлубиятдан қоча олмади«Астон Вилла» меҳмонда «Тоттенҳэм»ни тиз чўктирди: «Шпорлар» мағлубиятдан қоча олмадиБугун, 20:11Фламарионнинг бенефиси!: «Пахтакор» Ғузорда камчиликда ўйнаб «Машъал»ни таслим этдиФламарионнинг бенефиси!: «Пахтакор» Ғузорда камчиликда ўйнаб «Машъал»ни таслим этдиБугун, 20:04«Даъвогарнинг нокаути!»: Рамазон Темиров Стив Эрцег билан тўқнашув сирларини очди«Даъвогарнинг нокаути!»: Рамазон Темиров Стив Эрцег билан тўқнашув сирларини очдиБугун, 19:34Флик «Севилья»га қарши қайдномани эълон қилди: Шесни, Педри, Ямал ва яна кимлар?Флик «Севилья»га қарши қайдномани эълон қилди: Шесни, Педри, Ямал ва яна кимлар?Бугун, 18:10Диего Симеоне Мадрид дербиси олдидан ҳақиқатни тан олди: Моуриньюга ҳайрат билдирдиДиего Симеоне Мадрид дербиси олдидан ҳақиқатни тан олди: Моуриньюга ҳайрат билдирдиБугун, 17:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг