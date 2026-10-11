Рой Кин “Манчестер Сити” совринларининг ҳақиқий баҳосини сўроқ остига олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Рой Кин, "Манчестер Юнайтед"нинг собиқ сардори, "Манчестер Сити"нинг молиявий можароси ҳақида кескин фикр билдирди.
- Унинг таъкидлашича, сохта ҳисоботлар орқали қўлга киритилган совринлар спорт шаънига доғ туширади.
- "Манчестер Сити"
- 9 йил давомида 900 миллион фунт стерлингдан ортиқ даромадни сунъий равишда ошириб кўрсатганликда айбланмоқда ва очколардан маҳрум этилиш ёки APЛдан четлатилиш хавфи остида.
Англия Премьер-лигаси тарихидаги энг ғалавали саҳифаларни ёзган «Манчестер Юнайтед»нинг собиқ сардори ва афсонавий яримҳимоячиси Рой Кин шаҳардоши «Манчестер Сити» атрофидаги кенг кўламли молиявий можарога нисбатан шафқатсиз фикр билдирди.
Мустақил комиссия томонидан тўққиз йил давомида молиявий қоидаларни бузганликда айбдор деб топилган «шаҳарликлар» эндиликда жиддий жазо чоралари — очколардан маҳрум этилиш ёки АПЛдан буткул четлатилиш хавфи остида қолмоқда. The Touchline нашрига интервью берган Кин сохта ҳисоботлар ортидан қўлга киритилган унвонлар спорт шаънига доғ туширишини очиқ айтди.
Тўққиз йиллик найранглар: 900 миллион фунтлик сунъий даромад
«Манчестер Сити»га нисбатан илгари сурилган айбловлар миқёси футбол оламида мисли кўрилмаган кўриниш олди:
Молиявий фирибгарлик кўлами: Мустақил комиссия хулосасига кўра, клуб 9 йил давомида ўз даромадларини сунъий тарзда ошириб кўрсатган, бу сумма эса 900 миллион фунт стерлингдан ортиқни ташкил қилган;
Муқаррар санкциялар: Агар «Сити» томонидан киритилган апелляция рад этилса, жамоага нисбатан йирик очколар жаримаси солиш, турнир жадвалида тушириб юбориш ёки ҳатто Премьер-лига сафидан чиқариб юбориш каби оғир спорт санкциялари кучга киради.
Рой Киннинг иқрори: «Бундай сохта чемпионликка муносиб эмасман»
МЮнинг собиқ етакчиси ҳалол рақобат ва спорт приципларини ҳамма нарсадан устун қўйишини таъкидлаб, «Сити» футболчиларининг ўрнида бўлишни истамаслигини билдирди:
Сохталаштиришга нафрат: «Агар мен футболчи бўлганимда ва “Манчестер Юнайтед”да нималар бўлаётгани ҳақида шундай гап-сўзлар тарқалганида, бундан нафратланган бўлардим. Ҳар қандай шубҳали найранг ёки молиявий ҳисоботларни сохталаштириш мени ғазаблантирарди», — дейди Кин;
«Унвонга лойиқ эмасман»: Собиқ сардор сўзини давом эттирди: «Айримлар буни ҳаддан ташқари қаттиқ чора деб ҳисоблаши мумкин. Лекин шундай ифлос ишлар содир бўлган бўлса, мен ўзимни лига чемпиони унвонига муносиб деб ҳис қилмасдим. Асло».
«Манчестер Сити»нинг сўнгги йиллардаги гегемонлиги ортида молиявий махинациялар ётгани ҳақидаги тахминлар ва комиссиянинг расмий хулосалари АПЛ тарихидаги энг катта интизомий жазога олиб келиши мумкин.
Изоҳлар 0
…