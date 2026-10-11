Рой Кин “Манчестер Сити” совринларининг ҳақиқий баҳосини сўроқ остига олди

·9·Спорт
Рой Кин “Манчестер Сити” совринларининг ҳақиқий баҳосини сўроқ остига олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Рой Кин, "Манчестер Юнайтед"нинг собиқ сардори, "Манчестер Сити"нинг молиявий можароси ҳақида кескин фикр билдирди.
  • Унинг таъкидлашича, сохта ҳисоботлар орқали қўлга киритилган совринлар спорт шаънига доғ туширади.
  • "Манчестер Сити"
  • 9 йил давомида 900 миллион фунт стерлингдан ортиқ даромадни сунъий равишда ошириб кўрсатганликда айбланмоқда ва очколардан маҳрум этилиш ёки APЛдан четлатилиш хавфи остида.

Англия Премьер-лигаси тарихидаги энг ғалавали саҳифаларни ёзган «Манчестер Юнайтед»нинг собиқ сардори ва афсонавий яримҳимоячиси Рой Кин шаҳардоши «Манчестер Сити» атрофидаги кенг кўламли молиявий можарога нисбатан шафқатсиз фикр билдирди.

Мустақил комиссия томонидан тўққиз йил давомида молиявий қоидаларни бузганликда айбдор деб топилган «шаҳарликлар» эндиликда жиддий жазо чоралари — очколардан маҳрум этилиш ёки АПЛдан буткул четлатилиш хавфи остида қолмоқда. The Touchline нашрига интервью берган Кин сохта ҳисоботлар ортидан қўлга киритилган унвонлар спорт шаънига доғ туширишини очиқ айтди.

Тўққиз йиллик найранглар: 900 миллион фунтлик сунъий даромад

«Манчестер Сити»га нисбатан илгари сурилган айбловлар миқёси футбол оламида мисли кўрилмаган кўриниш олди:

  • Молиявий фирибгарлик кўлами: Мустақил комиссия хулосасига кўра, клуб 9 йил давомида ўз даромадларини сунъий тарзда ошириб кўрсатган, бу сумма эса 900 миллион фунт стерлингдан ортиқни ташкил қилган;

  • Муқаррар санкциялар: Агар «Сити» томонидан киритилган апелляция рад этилса, жамоага нисбатан йирик очколар жаримаси солиш, турнир жадвалида тушириб юбориш ёки ҳатто Премьер-лига сафидан чиқариб юбориш каби оғир спорт санкциялари кучга киради.

Рой Киннинг иқрори: «Бундай сохта чемпионликка муносиб эмасман»

МЮнинг собиқ етакчиси ҳалол рақобат ва спорт приципларини ҳамма нарсадан устун қўйишини таъкидлаб, «Сити» футболчиларининг ўрнида бўлишни истамаслигини билдирди:

  • Сохталаштиришга нафрат: «Агар мен футболчи бўлганимда ва “Манчестер Юнайтед”да нималар бўлаётгани ҳақида шундай гап-сўзлар тарқалганида, бундан нафратланган бўлардим. Ҳар қандай шубҳали найранг ёки молиявий ҳисоботларни сохталаштириш мени ғазаблантирарди», — дейди Кин;

  • «Унвонга лойиқ эмасман»: Собиқ сардор сўзини давом эттирди: «Айримлар буни ҳаддан ташқари қаттиқ чора деб ҳисоблаши мумкин. Лекин шундай ифлос ишлар содир бўлган бўлса, мен ўзимни лига чемпиони унвонига муносиб деб ҳис қилмасдим. Асло».

«Манчестер Сити»нинг сўнгги йиллардаги гегемонлиги ортида молиявий махинациялар ётгани ҳақидаги тахминлар ва комиссиянинг расмий хулосалари АПЛ тарихидаги энг катта интизомий жазога олиб келиши мумкин.

Рой КинМанчестер ЮнайтедМанчестер СитиМолиявий фирибгарлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рой Кин Манчестер дербисида Ҳоланд урган гол бўйича ҳакамларни кескин танқид қилдиРой Кин Манчестер дербисида Ҳоланд урган гол бўйича ҳакамларни кескин танқид қилди15 сентябр 18:54Иан Райт Манчестер Сити жазоланишини талаб қилдиИан Райт Манчестер Сити жазоланишини талаб қилди30 сентябр 01:30Рой Кин Манчестер Сити клубини қаттиқ танқид қилдиРой Кин Манчестер Сити клубини қаттиқ танқид қилди27 сентябр 01:31Марказий банкка 6 ойда 4,1 мингдан ортиқ мурожаат: Молия бозорида нималар бўлмоқда?Марказий банкка 6 ойда 4,1 мингдан ортиқ мурожаат: Молия бозорида нималар бўлмоқда?19 сентябр 17:53Рой Куйин: Манчестер Сити кубокларини ахлатга ташлаш керакРой Куйин: Манчестер Сити кубокларини ахлатга ташлаш керак30 сентябр 19:52Давид де Хеа Манчестер Сити можаросига муносабат билдирдиДавид де Хеа Манчестер Сити можаросига муносабат билдирди26 сентябр 13:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди