Шов-шувли трансфер: “Манчестер Сити” ҳимоячиси шаҳарнинг нариги томонига ўтиши мумкин

·0·Спорт
Шов-шувли трансфер: “Манчестер Сити” ҳимоячиси шаҳарнинг нариги томонига ўтиши мумкин

«Манчестер Сити»нинг жазоирлик иқтидорли чап қанот ҳимоячиси Райан Аит-Нури январь ойидаги қишки трансфер ойнасида клубини ўзгартириши мумкин.

Британиянинг нуфузли Football Insider нашри тарқатган маълумотларга кўра, 25 ёшли футболчи «шаҳарликлар» устози Энцо Маресканинг тактик схемалари ва асосий таркиб режаларидан мустаҳкам жой олишда жиддий қийинчиликларга дуч келмоқда.

АПЛда ноль дақиқа, аммо кубокларда юқори маҳсулдорлик

Жазоир терма жамоаси аъзосининг жорий мавсумдаги ҳолати мухлислар ва таҳлилчиларда кўплаб саволларни келтириб чиқармоқда:

  • Премьер-лигада ишонч йўқлиги: Аит-Нури жорий мавсумда Англия Премьер-лигаси доирасида ҳали бирор марта ҳам майдонга туширилмади;

  • Кубоклардаги юксак фойдалилик: Шунга қарамай, у берилган кам сонли имкониятлардан унумли фойдаланди — Чемпионлар Лигаси ва Англия Лига Кубоги доирасида жами 4 та ўйинда қатнашиб, шерикларига 3 та голли узатма етказиб беришни уддалади;

  • Қанотдаги аёвсиз рақобат: Ҳозирда Мареска чап қанот ҳимоясида асосий эътиборни хорватиялик юлдуз Йошко Гвардиол ҳамда ёш иқтидор Нико О’Райлига қаратмоқда. Аит-Нури эса ушбу курашда учинчи вариант сифатида қолиб кетмоқда.

Аит-Нурининг жорий мавсумдаги кўрсаткичлари

Мусобақа / Мезон

Кўрсаткич

Изоҳ

АПЛдаги баҳслар

0 ўйин

Мураббий томонидан майдонга туширилмаган

Кубок ва Чемпионлар Лигаси

4 ўйин

Мунтазам ротацияда қатнашган

Голли узатмалар (Ассист)

3 та

Самарадорлик даражаси жуда юқори

Рақобатчилари

Гвардиол, О’Райли

Таркибдаги асосий рақобатчилар

«Манчестер Юнайтед» яна пойгага қўшиладими?

Футболчининг ўзи ҳозирча асосий таркиб учун курашни давом эттириш ниятида. Бироқ яқин ҳафталар ичида ўйин амалиёти масаласи ижобий томонга ўзгармаса, у январдаёқ жамоа раҳбарияти олдига трансфер талабини кескин қўйиши айтилмоқда.

Вазиятнинг энг шов-шувли жиҳати шундаки, ёзги трансфер ойнаси якунланиши арафасида «Манчестер Юнайтед» Аит-Нурини ўз сафига қўшиб олиш учун расмий таклиф билан чиққан, аммо ўша пайтда «Сити» рад жавобини берган эди. Қишда чап қанот ҳимоясини кучайтиришга муҳтож бўлган «қизил иблислар»нинг яна ушбу трансфер масаласига қайтиши эҳтимоли жуда юқори баҳоланмоқда.

Манчестер СитиРайан Аит-НуриМанчестер ЮнайтедАнглия Премьер-лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ақлбовар қилмас триллер: “Манчестер Юнайтед” 90+6-дақиқада 4:4 ҳисобида дурангга эришдиАқлбовар қилмас триллер: “Манчестер Юнайтед” 90+6-дақиқада 4:4 ҳисобида дурангга эришдиБугун 00:34“Сити” мағлуб бўлган баҳсда Абдуқодир Ҳусанов энг юқори баллга лойиқ кўрилди (видео)“Сити” мағлуб бўлган баҳсда Абдуқодир Ҳусанов энг юқори баллга лойиқ кўрилди (видео)Кеча 07:47“Манчестер Сити”нинг 10-турдаги асосий таркиби эълон қилинди — Ҳусанов стартда!“Манчестер Сити”нинг 10-турдаги асосий таркиби эълон қилинди — Ҳусанов стартда!7 ноябр 22:03Кэррикни “истеъфога бошлаган”лар: «Челси»га қарши ўйинда кимлар энг паст баҳо олди?Кэррикни “истеъфога бошлаган”лар: «Челси»га қарши ўйинда кимлар энг паст баҳо олди?31 октябр 22:24Челси — Манчестер Юнайтед: таркиблар ва жонли матнЧелси — Манчестер Юнайтед: таркиблар ва жонли матн31 октябр 16:18Манчестер Сити — Брайтон: таркиблар ва жонли матнМанчестер Сити — Брайтон: таркиблар ва жонли матн31 октябр 18:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?