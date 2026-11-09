Шов-шувли трансфер: “Манчестер Сити” ҳимоячиси шаҳарнинг нариги томонига ўтиши мумкин
«Манчестер Сити»нинг жазоирлик иқтидорли чап қанот ҳимоячиси Райан Аит-Нури январь ойидаги қишки трансфер ойнасида клубини ўзгартириши мумкин.
Британиянинг нуфузли Football Insider нашри тарқатган маълумотларга кўра, 25 ёшли футболчи «шаҳарликлар» устози Энцо Маресканинг тактик схемалари ва асосий таркиб режаларидан мустаҳкам жой олишда жиддий қийинчиликларга дуч келмоқда.
АПЛда ноль дақиқа, аммо кубокларда юқори маҳсулдорлик
Жазоир терма жамоаси аъзосининг жорий мавсумдаги ҳолати мухлислар ва таҳлилчиларда кўплаб саволларни келтириб чиқармоқда:
Премьер-лигада ишонч йўқлиги: Аит-Нури жорий мавсумда Англия Премьер-лигаси доирасида ҳали бирор марта ҳам майдонга туширилмади;
Кубоклардаги юксак фойдалилик: Шунга қарамай, у берилган кам сонли имкониятлардан унумли фойдаланди — Чемпионлар Лигаси ва Англия Лига Кубоги доирасида жами 4 та ўйинда қатнашиб, шерикларига 3 та голли узатма етказиб беришни уддалади;
Қанотдаги аёвсиз рақобат: Ҳозирда Мареска чап қанот ҳимоясида асосий эътиборни хорватиялик юлдуз Йошко Гвардиол ҳамда ёш иқтидор Нико О’Райлига қаратмоқда. Аит-Нури эса ушбу курашда учинчи вариант сифатида қолиб кетмоқда.
Аит-Нурининг жорий мавсумдаги кўрсаткичлари
Мусобақа / Мезон
Кўрсаткич
Изоҳ
АПЛдаги баҳслар
0 ўйин
Мураббий томонидан майдонга туширилмаган
Кубок ва Чемпионлар Лигаси
4 ўйин
Мунтазам ротацияда қатнашган
Голли узатмалар (Ассист)
3 та
Самарадорлик даражаси жуда юқори
Рақобатчилари
Гвардиол, О’Райли
Таркибдаги асосий рақобатчилар
«Манчестер Юнайтед» яна пойгага қўшиладими?
Футболчининг ўзи ҳозирча асосий таркиб учун курашни давом эттириш ниятида. Бироқ яқин ҳафталар ичида ўйин амалиёти масаласи ижобий томонга ўзгармаса, у январдаёқ жамоа раҳбарияти олдига трансфер талабини кескин қўйиши айтилмоқда.
Вазиятнинг энг шов-шувли жиҳати шундаки, ёзги трансфер ойнаси якунланиши арафасида «Манчестер Юнайтед» Аит-Нурини ўз сафига қўшиб олиш учун расмий таклиф билан чиққан, аммо ўша пайтда «Сити» рад жавобини берган эди. Қишда чап қанот ҳимоясини кучайтиришга муҳтож бўлган «қизил иблислар»нинг яна ушбу трансфер масаласига қайтиши эҳтимоли жуда юқори баҳоланмоқда.
Изоҳлар 0
…