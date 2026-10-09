60 очко олиб ташланадими? «Манчестер Сити»га мисли кўрилмаган жазо тайёрланмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- APЛ мустақил комиссияси «Манчестер Сити»ни молиявий қоидаларни бузганликда айблаб, улардан 60 очко олиб ташлаш вариантини кўриб чиқмоқда.
- Ушбу жазо чораси клубни Англия элитасида қолиш имкониятини сақлаб қолган ҳолда, айбловларнинг жиддийлигини кўрсатиши кутилмоқда.
- Очколарни кесиш жорий мавсумда эмас, балки келгуси мавсумда амалга оширилиши мумкин, чунки суд жараёнлари чўзилиши мумкин.
Англия Премьер-лигаси тарихидаги энг шов-шувли молиявий можаро кутилмаган ва фавқулодда муросали ечим билан якун топиши мумкин. Британиянинг таниқли talkSPORT радиостанцияси журналисти Алан Бразил тарқатган маълумотларга қараганда, АПЛнинг мустақил комиссияси молиявий «фейр-плей» қоидаларини бузганликда айбланаётган «Манчестер Сити» клубидан бир йўла 60 очкони олиб ташлаш вариантини муҳокама қилмоқда.
Мазкур чора футбол жамоатчилиги учун муроса қарори сифатида баҳоланмоқда: у бир томондан айбловларнинг жиддийлигини кўрсатса, иккинчи томондан «шаҳарликлар»га Англия элитасида қолиш учун назарий имконият қолдиради.
Қарор қачон кучга киради? Алан Бразилдан кутилмаган тахмин
Жазонинг ижро этилиш муддати бўйича турли фикрлар илгари сурилмоқда:
Мавсум тақвими муаммоси: Алан Бразил жазо чораларининг айнан жорий мавсумда қўлланилишига шубҳа билан қарамоқда;
Келаси мавсумга кўчириш: Юридик тортишувлар ва апелляция жараёнлари чўзилиб кетиши сабабли, 60 очколик чеклов кейинги мавсумдан кучга киритилиши эҳтимоли анча юқори деб баҳоланмоқда;
Тўлиқ четлатиш эмас: Мустақил комиссия клубни Чемпионшип ёки ундан қуйи лигаларга тўғридан-тўғри ҳайдаб юборишдан кўра, очколар кесиш орқали спорт кураши имкониятини сақлаб қолишни маъқул кўрмоқда.
60 очколик минус: Математик нажот ва мураккаб ҳисоб-китоб
talkSPORT эксперти, собиқ футболчи Элли Маккойст мазкур жазонинг математик ва психологик жиҳатларини таҳлил қилди:
Лигада жон сақлаш чегараси: АПЛда одатда қуйи лигага тушиб кетмаслик учун 38 та турда 37–39 очко жамғариш кифоя қилади;
Клуб учун имкон: Агар «Манчестер Сити» одатдагидек мавсумда 90–95 очко жамғарадиган бўлса, ҳатто 60 очко олиб ташланганда ҳам уларнинг ҳисобида 30–35 очко қолади ва қўшимча бир нечта ғалаба билан лигада қолиш вазифасини уддалаш мумкин бўлади;
Юлдузларнинг позицияси: Мутахассисларнинг фикрича, агар клуб қуйи дивизионга мажбуран тушириб юборилмаса, асосий етакчи футболчилар бу жазони улкан спорт чақириғи сифатида қабул қилиб, жамоани тарк этмасликлари ва клуб шарафини ҳимоя қилишда давом этишлари мумкин.
Ҳозирги манзара: «Сити» турнир жадвалини бошқармоқда
Суд ва молиявий босимларга қарамай, Энцо Мареска шогирдлари майдонда юз фоизлик натижа кўрсатишда давом этмоқда:
Мутлақ пешқадамлик: «Манчестер Сити» Премьер-лиганинг дастлабки 5 та турида 5 та ғалаба қайд этиб, 15 очко билан турнир жадвалида якка пешқадам бўлиб турибди;
Асосий таъқибчи: Иккинчи поғонани 12 очко жамғарган Лондоннинг «Арсенал» клуби эгаллаб турибди.
Англия футболи мутасаддилари ҳозирча расмий қарорни эълон қилмаган бўлса-да, «60 очколик санкция» ҳақидаги хабарлар Премьер-лига тарихидаги энг катта прецедент яратилишидан дарак бермоқда.
Изоҳлар 0
…