60 очко олиб ташланадими? «Манчестер Сити»га мисли кўрилмаган жазо тайёрланмоқда

·16·Спорт
60 очко олиб ташланадими? «Манчестер Сити»га мисли кўрилмаган жазо тайёрланмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • APЛ мустақил комиссияси «Манчестер Сити»ни молиявий қоидаларни бузганликда айблаб, улардан 60 очко олиб ташлаш вариантини кўриб чиқмоқда.
  • Ушбу жазо чораси клубни Англия элитасида қолиш имкониятини сақлаб қолган ҳолда, айбловларнинг жиддийлигини кўрсатиши кутилмоқда.
  • Очколарни кесиш жорий мавсумда эмас, балки келгуси мавсумда амалга оширилиши мумкин, чунки суд жараёнлари чўзилиши мумкин.

Англия Премьер-лигаси тарихидаги энг шов-шувли молиявий можаро кутилмаган ва фавқулодда муросали ечим билан якун топиши мумкин. Британиянинг таниқли talkSPORT радиостанцияси журналисти Алан Бразил тарқатган маълумотларга қараганда, АПЛнинг мустақил комиссияси молиявий «фейр-плей» қоидаларини бузганликда айбланаётган «Манчестер Сити» клубидан бир йўла 60 очкони олиб ташлаш вариантини муҳокама қилмоқда.

Мазкур чора футбол жамоатчилиги учун муроса қарори сифатида баҳоланмоқда: у бир томондан айбловларнинг жиддийлигини кўрсатса, иккинчи томондан «шаҳарликлар»га Англия элитасида қолиш учун назарий имконият қолдиради.

Қарор қачон кучга киради? Алан Бразилдан кутилмаган тахмин

Жазонинг ижро этилиш муддати бўйича турли фикрлар илгари сурилмоқда:

  • Мавсум тақвими муаммоси: Алан Бразил жазо чораларининг айнан жорий мавсумда қўлланилишига шубҳа билан қарамоқда;

  • Келаси мавсумга кўчириш: Юридик тортишувлар ва апелляция жараёнлари чўзилиб кетиши сабабли, 60 очколик чеклов кейинги мавсумдан кучга киритилиши эҳтимоли анча юқори деб баҳоланмоқда;

  • Тўлиқ четлатиш эмас: Мустақил комиссия клубни Чемпионшип ёки ундан қуйи лигаларга тўғридан-тўғри ҳайдаб юборишдан кўра, очколар кесиш орқали спорт кураши имкониятини сақлаб қолишни маъқул кўрмоқда.

60 очколик минус: Математик нажот ва мураккаб ҳисоб-китоб

talkSPORT эксперти, собиқ футболчи Элли Маккойст мазкур жазонинг математик ва психологик жиҳатларини таҳлил қилди:

  • Лигада жон сақлаш чегараси: АПЛда одатда қуйи лигага тушиб кетмаслик учун 38 та турда 37–39 очко жамғариш кифоя қилади;

  • Клуб учун имкон: Агар «Манчестер Сити» одатдагидек мавсумда 90–95 очко жамғарадиган бўлса, ҳатто 60 очко олиб ташланганда ҳам уларнинг ҳисобида 30–35 очко қолади ва қўшимча бир нечта ғалаба билан лигада қолиш вазифасини уддалаш мумкин бўлади;

  • Юлдузларнинг позицияси: Мутахассисларнинг фикрича, агар клуб қуйи дивизионга мажбуран тушириб юборилмаса, асосий етакчи футболчилар бу жазони улкан спорт чақириғи сифатида қабул қилиб, жамоани тарк этмасликлари ва клуб шарафини ҳимоя қилишда давом этишлари мумкин.

Ҳозирги манзара: «Сити» турнир жадвалини бошқармоқда

Суд ва молиявий босимларга қарамай, Энцо Мареска шогирдлари майдонда юз фоизлик натижа кўрсатишда давом этмоқда:

  • Мутлақ пешқадамлик: «Манчестер Сити» Премьер-лиганинг дастлабки 5 та турида 5 та ғалаба қайд этиб, 15 очко билан турнир жадвалида якка пешқадам бўлиб турибди;

  • Асосий таъқибчи: Иккинчи поғонани 12 очко жамғарган Лондоннинг «Арсенал» клуби эгаллаб турибди.

Англия футболи мутасаддилари ҳозирча расмий қарорни эълон қилмаган бўлса-да, «60 очколик санкция» ҳақидаги хабарлар Премьер-лига тарихидаги энг катта прецедент яратилишидан дарак бермоқда.

Манчестер СитиАнглия Премьер‑лигиtalkSPORT60 очко жазо
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Челси” Ҳусанов учун катта ҳужумга ўтмоқда: “Сити” 22 ёшли юлдузини рақибига берадими?“Челси” Ҳусанов учун катта ҳужумга ўтмоқда: “Сити” 22 ёшли юлдузини рақибига берадими?27 сентябр 19:37«Суперкомпьютер жавоби»: АПЛнинг бўлажак чемпионини эълон қилди, «Тоттенҳэм» қулади!«Суперкомпьютер жавоби»: АПЛнинг бўлажак чемпионини эълон қилди, «Тоттенҳэм» қулади!21 сентябр 07:12«Ливерпуль»нинг зафари ва Исакнинг супер голи: «Борнмут» ўз уйида тор-мор этилди!«Ливерпуль»нинг зафари ва Исакнинг супер голи: «Борнмут» ўз уйида тор-мор этилди!20 сентябр 20:09АПЛда август ойининг энг яхши мураббийи аниқланди — «Ҳалл Сити» устозида илк соврин!АПЛда август ойининг энг яхши мураббийи аниқланди — «Ҳалл Сити» устозида илк соврин!12 сентябр 06:16“Манчестер Сити” молиявий жиноятларда айбдор деб топилди: Ҳар йили 25 очко олиб ташланадими?“Манчестер Сити” молиявий жиноятларда айбдор деб топилди: Ҳар йили 25 очко олиб ташланадими?29 сентябр 20:57“Биз буни енгамиз!”: “Сити” айбдор деб топилгач, Гвардиола клуб ортида қалқон бўлди“Биз буни енгамиз!”: “Сити” айбдор деб топилгач, Гвардиола клуб ортида қалқон бўлди30 сентябр 19:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?