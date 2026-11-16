Ўзбекистонда банк карталари ва P2P ўтказмалари бўйича янги қоидалар кучга кирди

1 дақиқа ўқиш42
Ўзбекистонда банк карталари ва P2P ўтказмалари бўйича янги қоидалар кучга кирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда банк карталари ва P2P ўтказмалари хавфсизлигини ошириш ҳамда фирибгарликдан ҳимоя қилиш мақсадида янги тартиблар жорий этилди.
  • Эндиликда банклар P2P ўтказмалар учун тасдиқлашсиз амалга ошириладиган лимитларни мустақил белгилайди ва ушбу чегарадан ошган ёки тасдиқланмаган операцияларда юзага келган зарарлар учун тўлиқ жавобгарликни ўз зиммасига олади.

Ўзбекистонда масофавий молиявий хизматлар хавфсизлигини янада кучайтириш ҳамда фуқароларнинг маблағларини фирибгарлардан ҳимоя қилиш мақсадида қабул қилинган янги ўзгартиришлар амалиётга жорий этилди. Марказий банкнинг мазкур низоми банк карталари, онлайн ўтказмалар ва иловаларда рўйхатдан ўтиш тартибларини тубдан ўзгартиради.

P2P ўтказмалар ва банкларнинг тўлиқ жавобгарлиги

Эндиликда банклар ва тўлов ташкилотлари P2P (картадан картага) ўтказмаларда OTP-код ёки муқобил усул орқали тасдиқлаш талаб этилмайдиган энг юқори суммани мустақил равишда белгилайдилар. Ушбу белгиланган чегарадан юқори бўлган барча ўтказмалар қатъий равишда мажбурий тасдиқланади.

Энг муҳими, тасдиқлаш талаб этилмаган ўтказмаларда фирибгарлик ёки ноқонуний ҳаракат содир этилса, тўлиқ жавобгарлик банк ёки тўлов ташкилотининг зиммасига юкланади.

Янги тартиб йўналишлари

Асосий шартлар ва талаблар

P2P лимитлари

Банклар ва тўлов ташкилотлари томонидан мустақил белгиланади

Фирибгарлик жавобгарлиги

Тасдиқланмаган ўтказмаларда юзага келган зарар учун банк жавобгар

Қариндош рақами

Телефон рақами яқин қариндош номида бўлганлар ҳам муносабатни тасдиқлаб рўйхатдан ўтиши мумкин

Биометрик назорат

Иловада рўйхатдан ўтиш, паролни тиклаш ва бошқа қурилмадан киришда шарт

Қариндош номидаги рақамлар ва биометрик идентификация

Янги қоидаларга кўра, фойдаланувчининг телефон рақами яқин қариндоши номида расмийлаштирилган бўлса ҳам, у банк иловасида рўйхатдан ўтиши мумкин. Бунинг учун фақатгина тегишли қариндошлик муносабати расман тасдиқланиши талаб этилади.

Шу билан бирга, иловада янгидан рўйхатдан ўтиш, паролни тиклаш ёки аккаунтга бошқа қурилмадан кириш жараёнларида биометрик идентификациядан ўтиш мажбурий этиб белгиланди. Бироқ банк картасини иловага бириктириш жараёнида биометрия талаб қилинмайди — бунинг учун оддий OTP-код орқали тасдиқлашнинг ўзи етарли бўлади.

Карталар хавфсизлиги ва қўшимча огоҳлантиришлар

Аккаунтга бошқа қурилмадан кирилганда ёки парол тикланганда, иловадаги мавжуд карталар ўчириб юборилмайди. Улар вақтинча нофаол ҳолатга ўтказилади ва фойдаланувчи томонидан OTP-код ёрдамида осонгина қайта фаоллаштирилади.

Қўшимча равишда, фойдаланувчининг қурилмасида бирор-бир зарарли дастур ёки масофадан бошқариш воситаси аниқланадиган бўлса, банк мижозни дарҳол SMS хабарнома ҳамда PUSH-билдиришнома орқали биргаликда қатъий огоҳлантиради.

Сизнингча, банк карталари ва ўтказмалар хавфсизлигини таъминлашга қаратилган ушбу янги талаблар фирибгарлик ҳолатларини камайтиришга қанчалик ёрдам беради? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Жамият янгиликлари