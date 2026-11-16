Ўзбекистонда банк карталари ва P2P ўтказмалари бўйича янги қоидалар кучга кирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонда банк карталари ва P2P ўтказмалари хавфсизлигини ошириш ҳамда фирибгарликдан ҳимоя қилиш мақсадида янги тартиблар жорий этилди.
- Эндиликда банклар P2P ўтказмалар учун тасдиқлашсиз амалга ошириладиган лимитларни мустақил белгилайди ва ушбу чегарадан ошган ёки тасдиқланмаган операцияларда юзага келган зарарлар учун тўлиқ жавобгарликни ўз зиммасига олади.
Ўзбекистонда масофавий молиявий хизматлар хавфсизлигини янада кучайтириш ҳамда фуқароларнинг маблағларини фирибгарлардан ҳимоя қилиш мақсадида қабул қилинган янги ўзгартиришлар амалиётга жорий этилди. Марказий банкнинг мазкур низоми банк карталари, онлайн ўтказмалар ва иловаларда рўйхатдан ўтиш тартибларини тубдан ўзгартиради.
P2P ўтказмалар ва банкларнинг тўлиқ жавобгарлиги
Эндиликда банклар ва тўлов ташкилотлари P2P (картадан картага) ўтказмаларда OTP-код ёки муқобил усул орқали тасдиқлаш талаб этилмайдиган энг юқори суммани мустақил равишда белгилайдилар. Ушбу белгиланган чегарадан юқори бўлган барча ўтказмалар қатъий равишда мажбурий тасдиқланади.
Энг муҳими, тасдиқлаш талаб этилмаган ўтказмаларда фирибгарлик ёки ноқонуний ҳаракат содир этилса, тўлиқ жавобгарлик банк ёки тўлов ташкилотининг зиммасига юкланади.
Янги тартиб йўналишлари
Асосий шартлар ва талаблар
P2P лимитлари
Банклар ва тўлов ташкилотлари томонидан мустақил белгиланади
Фирибгарлик жавобгарлиги
Тасдиқланмаган ўтказмаларда юзага келган зарар учун банк жавобгар
Қариндош рақами
Телефон рақами яқин қариндош номида бўлганлар ҳам муносабатни тасдиқлаб рўйхатдан ўтиши мумкин
Биометрик назорат
Иловада рўйхатдан ўтиш, паролни тиклаш ва бошқа қурилмадан киришда шарт
Қариндош номидаги рақамлар ва биометрик идентификация
Янги қоидаларга кўра, фойдаланувчининг телефон рақами яқин қариндоши номида расмийлаштирилган бўлса ҳам, у банк иловасида рўйхатдан ўтиши мумкин. Бунинг учун фақатгина тегишли қариндошлик муносабати расман тасдиқланиши талаб этилади.
Шу билан бирга, иловада янгидан рўйхатдан ўтиш, паролни тиклаш ёки аккаунтга бошқа қурилмадан кириш жараёнларида биометрик идентификациядан ўтиш мажбурий этиб белгиланди. Бироқ банк картасини иловага бириктириш жараёнида биометрия талаб қилинмайди — бунинг учун оддий OTP-код орқали тасдиқлашнинг ўзи етарли бўлади.
Карталар хавфсизлиги ва қўшимча огоҳлантиришлар
Аккаунтга бошқа қурилмадан кирилганда ёки парол тикланганда, иловадаги мавжуд карталар ўчириб юборилмайди. Улар вақтинча нофаол ҳолатга ўтказилади ва фойдаланувчи томонидан OTP-код ёрдамида осонгина қайта фаоллаштирилади.
Қўшимча равишда, фойдаланувчининг қурилмасида бирор-бир зарарли дастур ёки масофадан бошқариш воситаси аниқланадиган бўлса, банк мижозни дарҳол SMS хабарнома ҳамда PUSH-билдиришнома орқали биргаликда қатъий огоҳлантиради.
Сизнингча, банк карталари ва ўтказмалар хавфсизлигини таъминлашга қаратилган ушбу янги талаблар фирибгарлик ҳолатларини камайтиришга қанчалик ёрдам беради? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…