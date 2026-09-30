Рой Куйин: Манчестер Сити кубокларини ахлатга ташлаш керак
Англия терма жамоасининг Чехия билан ўйинидан сўнг ИТВ телеканалига интервю берган Манчестер Юнайтед клубининг собиқ афсонавий ярим ҳимоячиси Рой Куйин шаҳар жамоаси атрофидаги можаролар юзасидан ўзининг кескин фикрларини билдирди. Goal.com хабар қилишича, таниқли собиқ футболчи рақиб жамоанинг сўнгги йиллардаги ютуқлари ҳалол қўлга киритилмаганини қаттиқ танқид қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Куйин ўз чиқишида Манчестер Сити футболчилар майдонда ғалаба қозонганини, бироқ буни алдов йўли билан амалга оширганини таъкидлади. Унинг фикрича, қўлга киритилган совринлар ва медалларнинг қадри қолмаган бўлиб, уларни шунчаки улоқтириб юбориш керак.
Совринлар ва медаллар тақдириСобиқ ярим ҳимоячининг айтишича, клуб раҳбарияти бу ҳолат кўплаб инсонларга оғриқ келтиришини яхши билган ҳолда ҳам ўз деганидан қолмаган. Агар у ўша даврда футболчи бўлганида, қўлга киритган медалларини иккиланмасдан ахлат қутисига ташлаган бўларди.
Куйин бу каби ҳаракатлар тоза спорт тамойилларига зид эканини урғулаб, рақобат муҳити қандай бузилганига алоҳида эътибор қаратди. Футбол оламида ҳалоллик биринчи ўринда туриши кераклигини яна бир бор эслатиб ўтди.
Клуб ва футболчилар учун мураккаб вазиятСуҳбат давомида Рой Куйин бундай шароитда ишлаётган инсонлар дуч келаётган қийинчиликларга ҳам тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, вазият футболчилар, мураббийлар штаби ва бутун клуб учун жуда мушкул кечмоқда.
Шунингдек, клуб эгаларининг қоидабузарликларга нисбатан лоқайд муносабатда бўлиши жамоанинг обрўсига путур етказишини қўшимча қилди. Бундай муҳитда юқори даражадаги мукаммалликни сақлаб қолиш ва уни давом эттириш осон эмаслигини тан олди.
Изоҳлар 0
…