Рой Куйин: Манчестер Сити кубокларини ахлатга ташлаш керак

·3·Спорт
Рой Куйин: Манчестер Сити кубокларини ахлатга ташлаш керак

Англия терма жамоасининг Чехия билан ўйинидан сўнг ИТВ телеканалига интервю берган Манчестер Юнайтед клубининг собиқ афсонавий ярим ҳимоячиси Рой Куйин шаҳар жамоаси атрофидаги можаролар юзасидан ўзининг кескин фикрларини билдирди. Goal.com хабар қилишича, таниқли собиқ футболчи рақиб жамоанинг сўнгги йиллардаги ютуқлари ҳалол қўлга киритилмаганини қаттиқ танқид қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Куйин ўз чиқишида Манчестер Сити футболчилар майдонда ғалаба қозонганини, бироқ буни алдов йўли билан амалга оширганини таъкидлади. Унинг фикрича, қўлга киритилган совринлар ва медалларнинг қадри қолмаган бўлиб, уларни шунчаки улоқтириб юбориш керак.

Совринлар ва медаллар тақдири

Собиқ ярим ҳимоячининг айтишича, клуб раҳбарияти бу ҳолат кўплаб инсонларга оғриқ келтиришини яхши билган ҳолда ҳам ўз деганидан қолмаган. Агар у ўша даврда футболчи бўлганида, қўлга киритган медалларини иккиланмасдан ахлат қутисига ташлаган бўларди.

Куйин бу каби ҳаракатлар тоза спорт тамойилларига зид эканини урғулаб, рақобат муҳити қандай бузилганига алоҳида эътибор қаратди. Футбол оламида ҳалоллик биринчи ўринда туриши кераклигини яна бир бор эслатиб ўтди.

Клуб ва футболчилар учун мураккаб вазият

Суҳбат давомида Рой Куйин бундай шароитда ишлаётган инсонлар дуч келаётган қийинчиликларга ҳам тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, вазият футболчилар, мураббийлар штаби ва бутун клуб учун жуда мушкул кечмоқда.

Шунингдек, клуб эгаларининг қоидабузарликларга нисбатан лоқайд муносабатда бўлиши жамоанинг обрўсига путур етказишини қўшимча қилди. Бундай муҳитда юқори даражадаги мукаммалликни сақлаб қолиш ва уни давом эттириш осон эмаслигини тан олди.

Рой КуйинМанчестер СитиМанчестер ЮнайтедАнглия футболиGoal ком
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Антонио Конте келажаги: мураббий қандай вариантларни кўриб чиқмоқда?Антонио Конте келажаги: мураббий қандай вариантларни кўриб чиқмоқда?28 июл 19:19Давид де Хеа Манчестер Сити можаросига муносабат билдирдиДавид де Хеа Манчестер Сити можаросига муносабат билдирди26 сентябр 13:51«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди16 сентябр 06:56Рой Кин Манчестер дербисида Ҳоланд урган гол бўйича ҳакамларни кескин танқид қилдиРой Кин Манчестер дербисида Ҳоланд урган гол бўйича ҳакамларни кескин танқид қилди15 сентябр 18:54Эрлинг Холанд Манчестер дербисида рекорд ўрнатдиЭрлинг Холанд Манчестер дербисида рекорд ўрнатди15 сентябр 14:57Эрлинг Холанд рекорд ўрнатди ва Манчестер Сити дербида ғалаба қозондиЭрлинг Холанд рекорд ўрнатди ва Манчестер Сити дербида ғалаба қозонди14 сентябр 12:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди