Рой Кин Манчестер Сити клубини қаттиқ танқид қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Рой Кин Манчестер Сити клубини 115 та молиявий қоидабузарликда айблаб, жамоага нисбатан қатъий чоралар кўрилиши шартлигини таъкидлади.
- Унинг фикрича, клуб ўз хоҳиши билан қоидабузарликларга қўл урган ва сўнгги йиллардаги муваффақиятлари ҳалол қўлга киритилмаган.
- Иан Райт ҳамкасбининг фикрини қўллаб-қувватлаб, қоидабузарликлар туфайли бошқа жамоалар ўзларининг ҳақли ютуқларини қўлга кирита олмаганини эслатди.
Англия Премер-лигасининг молиявий қоидабузарликлари бўйича ўтказилган шов-шувли суд жараёни футбол оламида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Goal.com хабар беришича, Манчестер Сити клубига қўйилган 115 та айирбошлаш ва қоидабузарлик бандларининг аксарияти бўйича айбдор деб топилганидан сўнг, таниқли экспертлар ва собиқ футболчилар кескин муносабат билдира бошлади. Хусусан, Англия футболининг афсоналаридан бири Рой Кин жамоага нисбатан қатъий чоралар кўрилиши шартлигини таъкидлаб, клубни алдов йўлини танлаганликда очиқчасига айблади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ИТВ эфирида сўз олган Рой Кин Манчестер Сити футболчиси Родрининг сўнгги баёнотларига қўшилмаслигини қатъий билдирди. Унинг фикрича, клуб ўз хоҳиши билан қоидабузарликларга қўл урган ва эндиликда ўз қилмишлари учун жавоб бериши шарт. Собиқ ярим ҳимоячи жамоанинг сўнгги йиллардаги муваффақиятлари ҳалол қўлга киритилмаганини ва улар муқаррар равишда ўз “дори-дармонини ичиши” (жазони қабул қилиши) кераклигини урғулади.
Рақиб жамоалар ва мураббийлар меросига етказилган зарарМузокаралар ва суд қарорлари фонида бошқа топ-клубларнинг вакиллари ҳам адолат қарор топишини талаб қилмоқда. Иан Райт ҳамкасбининг фикрини қўллаб-қувватлаб, Ливерпул ва Юрген Клопп даврида ҳалол курашган жамоалар ҳақиқий имкониятларидан маҳрум бўлганини эслатди. Унинг таъкидлашича, қоидабузарликлар туфайли бошқа жамоалар ва футболчилар ўзларининг ҳақли ютуқларини қўлга кирита олмаган.
Ҳозирги вақтда Манчестер Сити раҳбарияти айбловларни қатъиян рад этиб, апелляция шикоятини киритишга ҳозирлик кўрмоқда. Клуб раиси Халдун ал-Муборак мухлисларга йўллаган мактубида жараён ҳали узоқ давом этишини ва клуб ўзининг оқланишига тўлиқ июнон қилишини билдирди. У жамоа илгари ҳам қийин синовларни енгиб ўтганини эслатиб ўтди.
Молиявий даво ва келажакдаги хавфларМазкур суд ғалабаси Премер-лига тарихидаги энг йирик молиявий даоваларга эшик очиши мумкин. Хабарларга кўра, Арсенал, Тоттенхем, Ливерпул ва Манчестер Юнайтед каби жамоалар етказилган зарар учун жами 800 миллион фунт стерлинггача компенсация талаб қилиш ҳуқуқини сақлаб қолган. Айрим клублар ҳар бири 200 миллион фунтгача даво қилиш ниятида.
Ҳозирча Манчестер Сити жамоасини чемпионлик унвонларидан маҳрум этиш, қуйи дивизионга сургун қилиш ёки мусобақадан четлатиш каби оғир жазолар кутаётгани тахмин қилинмоқда. Ҳуқуқий жараёнлар давом этар экан, клубнинг келажаги жиддий хавф остида қолмоқда.
Изоҳлар 0
…