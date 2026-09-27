Рой Кин Манчестер Сити клубини қаттиқ танқид қилди

·14·Спорт
Рой Кин Манчестер Сити клубини қаттиқ танқид қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Рой Кин Манчестер Сити клубини 115 та молиявий қоидабузарликда айблаб, жамоага нисбатан қатъий чоралар кўрилиши шартлигини таъкидлади.
  • Унинг фикрича, клуб ўз хоҳиши билан қоидабузарликларга қўл урган ва сўнгги йиллардаги муваффақиятлари ҳалол қўлга киритилмаган.
  • Иан Райт ҳамкасбининг фикрини қўллаб-қувватлаб, қоидабузарликлар туфайли бошқа жамоалар ўзларининг ҳақли ютуқларини қўлга кирита олмаганини эслатди.

Англия Премер-лигасининг молиявий қоидабузарликлари бўйича ўтказилган шов-шувли суд жараёни футбол оламида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Goal.com хабар беришича, Манчестер Сити клубига қўйилган 115 та айирбошлаш ва қоидабузарлик бандларининг аксарияти бўйича айбдор деб топилганидан сўнг, таниқли экспертлар ва собиқ футболчилар кескин муносабат билдира бошлади. Хусусан, Англия футболининг афсоналаридан бири Рой Кин жамоага нисбатан қатъий чоралар кўрилиши шартлигини таъкидлаб, клубни алдов йўлини танлаганликда очиқчасига айблади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ИТВ эфирида сўз олган Рой Кин Манчестер Сити футболчиси Родрининг сўнгги баёнотларига қўшилмаслигини қатъий билдирди. Унинг фикрича, клуб ўз хоҳиши билан қоидабузарликларга қўл урган ва эндиликда ўз қилмишлари учун жавоб бериши шарт. Собиқ ярим ҳимоячи жамоанинг сўнгги йиллардаги муваффақиятлари ҳалол қўлга киритилмаганини ва улар муқаррар равишда ўз “дори-дармонини ичиши” (жазони қабул қилиши) кераклигини урғулади.

Рақиб жамоалар ва мураббийлар меросига етказилган зарар

Музокаралар ва суд қарорлари фонида бошқа топ-клубларнинг вакиллари ҳам адолат қарор топишини талаб қилмоқда. Иан Райт ҳамкасбининг фикрини қўллаб-қувватлаб, Ливерпул ва Юрген Клопп даврида ҳалол курашган жамоалар ҳақиқий имкониятларидан маҳрум бўлганини эслатди. Унинг таъкидлашича, қоидабузарликлар туфайли бошқа жамоалар ва футболчилар ўзларининг ҳақли ютуқларини қўлга кирита олмаган.

Ҳозирги вақтда Манчестер Сити раҳбарияти айбловларни қатъиян рад этиб, апелляция шикоятини киритишга ҳозирлик кўрмоқда. Клуб раиси Халдун ал-Муборак мухлисларга йўллаган мактубида жараён ҳали узоқ давом этишини ва клуб ўзининг оқланишига тўлиқ июнон қилишини билдирди. У жамоа илгари ҳам қийин синовларни енгиб ўтганини эслатиб ўтди.

Молиявий даво ва келажакдаги хавфлар

Мазкур суд ғалабаси Премер-лига тарихидаги энг йирик молиявий даоваларга эшик очиши мумкин. Хабарларга кўра, Арсенал, Тоттенхем, Ливерпул ва Манчестер Юнайтед каби жамоалар етказилган зарар учун жами 800 миллион фунт стерлинггача компенсация талаб қилиш ҳуқуқини сақлаб қолган. Айрим клублар ҳар бири 200 миллион фунтгача даво қилиш ниятида.

Ҳозирча Манчестер Сити жамоасини чемпионлик унвонларидан маҳрум этиш, қуйи дивизионга сургун қилиш ёки мусобақадан четлатиш каби оғир жазолар кутаётгани тахмин қилинмоқда. Ҳуқуқий жараёнлар давом этар экан, клубнинг келажаги жиддий хавф остида қолмоқда.

Рой КинМанчестер СитиПремер-лигаФутбол янгиликлариТрансфер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Давид де Хеа Манчестер Сити можаросига муносабат билдирдиДавид де Хеа Манчестер Сити можаросига муносабат билдирдиКеча 13:51Рой Кин Манчестер дербисида Ҳоланд урган гол бўйича ҳакамларни кескин танқид қилдиРой Кин Манчестер дербисида Ҳоланд урган гол бўйича ҳакамларни кескин танқид қилди15 сентябр 18:54Эрлинг Холанднинг келажаги: нима учун у Ман Ситидан кетиши керак эмас?Эрлинг Холанднинг келажаги: нима учун у Ман Ситидан кетиши керак эмас?10 сентябр 12:35Конор Галлахер илк фарзандини кутаётганини эълон қилдиКонор Галлахер илк фарзандини кутаётганини эълон қилди18 август 22:35Тоттенхем Омар Мармоуш трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиТоттенхем Омар Мармоуш трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирди21 август 14:58Манчестер Сити ўтган титул ва совринларидан маҳрум этилмайдимиМанчестер Сити ўтган титул ва совринларидан маҳрум этилмайдимиКеча 22:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди