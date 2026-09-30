Иан Райт Манчестер Сити жазоланишини талаб қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Манчестер Сити тўққиз мавсум давомида жиддий молиявий қоидаларни бузганликда айбдор деб топилди, жумладан, яширин молиялаштириш схемалари орқали даромадларни сунъий равишда ошириб, харажатларни 900 миллион фунт стерлингдан ортиққа камайтириб кўрсатган.
- Иан Райт бу ҳолатни саноат миқёсидаги алдов деб атаб, бундай йирик қоидабузарликлар учун мисли кўрилмаган жазо талаб этилишини таъкидлади.
Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони бўлган Манчестер Сити молиявий қоидаларни бузганликда айбдор деб топилди. Ушбу шов-шувли қарордан сўнг инглиз футболининг таниқли экспертлари ўз муносабатларини билдириб, клубга нисбатан мисли кўрилмаган жазо чораларини қўллаш лозимлигини таъкидладилар. Goal.com хабар беришича, мазкур можаро футбол оламида жиддий муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сешанба куни эълон қилинган Премер-лиганинг расмий қарорига кўра, Манчестер Сити тўққиз мавсум давомида жиддий молиявий қоидабузарликларга йўл қўйгани аниқланган. Тергов хулосаларига кўра, клуб яширин молиялаштириш схемалари орқали ўз даромадларини сунъий равишда ошириб, харажатларини 900 миллион фунт стерлингдан ортиққа камайтириб кўрсатган.
Иан Райт ва Рой Киннинг муносабатиТаниқли футбол таҳлилчиси Иан Райт ИТВ телеканалидаги чиқишида Манчестер Сити қилмишини кескин танқид қилиб, буни саноат миқёсидаги алдов деб атади. Унинг фикрича, бундай йирик қоидабузарликлар учун мутлақо унпреседентед (мисли кўрилмаган) даражадаги жазо талаб этилади, чунки ёзма равишдаги далилларни кўришнинг ўзи кишини ҳайратда қолдиради.
Шунингдек, Рой Кин ҳам мазкур вазият инглиз футболининг глобал нуфузига жиддий путур етказишини таъкидлаб ўтди. Киннинг сўзларига кўра, қоидабузарлар албатта жазоланиши керак, бироқтурнинг бу ҳолат турнирнинг жаҳон миқёсидаги брендига салбий таъсир кўрсатиши ачинарли ҳолатдир.
Келажакдаги оқибатлар ва суд жараёнлариРой Кин яқинлашиб келаётган ўйинлар олдидан, жумладан, бир неча ҳафтадан кейин Ливерпулга қарши бўлиб ўтадиган марказий баҳс олдидан жамоа футболчиларининг руҳий ҳолати ва келажаги қандай кечишига қизиқиш билдирди. Мураккаб вазият ва олдинги мавсумлардаги муаммолар футболчиларнинг кайфиятига таъсир қилиши табиий.
Иан Райтнинг фикрича, олдинда томонларни узоқ давом этадиган ва мураккаб суд жараёнлари кутиб турибди. Премер-лига раҳбарияти бутун бошли давлат даражасидаги тузилмага қарши чиқиб, улкан ҳуқуқий курашга киришгани ва бу жараёнлар узоққа чўзилиши кутилмоқда.
Ҳозирги вақтда Манчестер Сити клуби ўзининг мутлақо айбсизлигини қатъий таъкидлаб келмоқда ва мустақил комиссия қарори устидан апелляция бериш учун жума кунига қадар вақтга эга. Ҳар икки томон келгуси ҳуқуқий урушга тайёргарлик кўраётган бир пайтда, мухлислар клубга қандай санкциялар қўлланилишини кутишга мажбур.
Изоҳлар 0
…