Иан Райт Манчестер Сити жазоланишини талаб қилди

·4·Спорт
Иан Райт Манчестер Сити жазоланишини талаб қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Манчестер Сити тўққиз мавсум давомида жиддий молиявий қоидаларни бузганликда айбдор деб топилди, жумладан, яширин молиялаштириш схемалари орқали даромадларни сунъий равишда ошириб, харажатларни 900 миллион фунт стерлингдан ортиққа камайтириб кўрсатган.
  • Иан Райт бу ҳолатни саноат миқёсидаги алдов деб атаб, бундай йирик қоидабузарликлар учун мисли кўрилмаган жазо талаб этилишини таъкидлади.

Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони бўлган Манчестер Сити молиявий қоидаларни бузганликда айбдор деб топилди. Ушбу шов-шувли қарордан сўнг инглиз футболининг таниқли экспертлари ўз муносабатларини билдириб, клубга нисбатан мисли кўрилмаган жазо чораларини қўллаш лозимлигини таъкидладилар. Goal.com хабар беришича, мазкур можаро футбол оламида жиддий муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сешанба куни эълон қилинган Премер-лиганинг расмий қарорига кўра, Манчестер Сити тўққиз мавсум давомида жиддий молиявий қоидабузарликларга йўл қўйгани аниқланган. Тергов хулосаларига кўра, клуб яширин молиялаштириш схемалари орқали ўз даромадларини сунъий равишда ошириб, харажатларини 900 миллион фунт стерлингдан ортиққа камайтириб кўрсатган.

Иан Райт ва Рой Киннинг муносабати

Таниқли футбол таҳлилчиси Иан Райт ИТВ телеканалидаги чиқишида Манчестер Сити қилмишини кескин танқид қилиб, буни саноат миқёсидаги алдов деб атади. Унинг фикрича, бундай йирик қоидабузарликлар учун мутлақо унпреседентед (мисли кўрилмаган) даражадаги жазо талаб этилади, чунки ёзма равишдаги далилларни кўришнинг ўзи кишини ҳайратда қолдиради.

Шунингдек, Рой Кин ҳам мазкур вазият инглиз футболининг глобал нуфузига жиддий путур етказишини таъкидлаб ўтди. Киннинг сўзларига кўра, қоидабузарлар албатта жазоланиши керак, бироқтурнинг бу ҳолат турнирнинг жаҳон миқёсидаги брендига салбий таъсир кўрсатиши ачинарли ҳолатдир.

Келажакдаги оқибатлар ва суд жараёнлари

Рой Кин яқинлашиб келаётган ўйинлар олдидан, жумладан, бир неча ҳафтадан кейин Ливерпулга қарши бўлиб ўтадиган марказий баҳс олдидан жамоа футболчиларининг руҳий ҳолати ва келажаги қандай кечишига қизиқиш билдирди. Мураккаб вазият ва олдинги мавсумлардаги муаммолар футболчиларнинг кайфиятига таъсир қилиши табиий.

Иан Райтнинг фикрича, олдинда томонларни узоқ давом этадиган ва мураккаб суд жараёнлари кутиб турибди. Премер-лига раҳбарияти бутун бошли давлат даражасидаги тузилмага қарши чиқиб, улкан ҳуқуқий курашга киришгани ва бу жараёнлар узоққа чўзилиши кутилмоқда.

Ҳозирги вақтда Манчестер Сити клуби ўзининг мутлақо айбсизлигини қатъий таъкидлаб келмоқда ва мустақил комиссия қарори устидан апелляция бериш учун жума кунига қадар вақтга эга. Ҳар икки томон келгуси ҳуқуқий урушга тайёргарлик кўраётган бир пайтда, мухлислар клубга қандай санкциялар қўлланилишини кутишга мажбур.

Манчестер СитиИан РайтРой КинПремер-лигаМолиявий қоидабузарлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилдиМанчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилдиКеча 21:53Англия Премер-лигаси Манчестер Сити клубини молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топдиАнглия Премер-лигаси Манчестер Сити клубини молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топдиКеча 21:33Манчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилдиМанчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилдиБугун 00:16Давид Бернстеин Манчестер Сити клубини Премер-лигадан четлатишни талаб қилдиДавид Бернстеин Манчестер Сити клубини Премер-лигадан четлатишни талаб қилдиКеча 23:12Рой Кин Манчестер Сити клубини қаттиқ танқид қилдиРой Кин Манчестер Сити клубини қаттиқ танқид қилди27 сентябр 01:31Манчестер Сити айбдор деб топилди, Премер-лига клублари компенсация талаб қилмоқдаМанчестер Сити айбдор деб топилди, Премер-лига клублари компенсация талаб қилмоқда26 сентябр 01:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди