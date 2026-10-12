UFC Fight Night 290 турнирида тўрт жангчи 100 минг доллардан мукофот пули олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- UFC Фигҳт Нигҳт 290 турнирида тўрт нафар жангчи, жумладан асосий жанг қаҳрамони Брендан Аллен, кафолатланган гонорарларидан ташқари 100 000 АҚШ доллари миқдорида мукофот пули олди.
- Бу мукофотлар оқшомнинг энг яхши чиқишлари учун берилди, жумладан муддатидан олдин ғалаба қозонган Андре Фили, Отари Танзилов ва Алис Перейра ҳам ушбу бонусга сазовор бўлди.
АҚШнинг Лас-Вегас шаҳрида бўлиб ўтган UFC Fight Night 290 турнири муросасиз тўқнашувлари ва ёрқин финаллари билан мухлислар ёдида қолди. Мусобақа якунларига кўра, промоушен раҳбарияти оқшомнинг энг яхши иштирокчиларини одатдагидан икки баравар кўп — 100 000 АҚШ доллари миқдоридаги улкан кафолатланмаган мукофот пуллари билан тақдирлади.
Асосий жанг қаҳрамони Брендан Аллен бошчилигидаги тўрт нафар спортчи кафолатланган гонорарларидан ташқари ушбу катта бонус соҳибига айланди.
Оқшомнинг энг яхши чиқишлари: Кимларга 100 000 доллар берилди?
Турнир давомида ўз рақибларини муддатидан олдин таслим этган тўрт нафар жангчи ташкилот томонидан энг юқори баҳоланди:
Брендан Аллен: Ўрта вазн тоифасидаги марказий жангда америкалик жангчи британиялик Кристиан Лерой Данканни драматик тарзда, 5-раундда бўғиш усули билан мағлубиятга учратиб, асосий бонусни илиб кетди;
Андре Фили: Америкалик тажрибали ярим енгил вазн устаси ўз рақибини муддатидан олдин нокаутга учратгани учун 100 минг долларлик бонусга эга чиқди;
Отари Танзилов: Грузиялик енгил вазн вакили рақибини даҳшатли тарзда қулатиб, "Оқшомнинг энг яхши чиқиши" номинациясида тенгсиз деб топилди;
Алис Перейра: Бразилиялик жангчи биринчи раунднинг ўзидаёқ россиялик Дарига жиддий шикаст етказди. Натижада рақиб танаффусдан сўнг баҳсни давом эттиришдан бош тортишга мажбур бўлди ва Перейра ҳам 100 минглик мукофотга лойиқ кўрилди.
Муддатидан олдин ғалабалар учун қўшимча мукофотлар ва жазо
Промоушен баҳсларни эрта якунлаган бошқа бир қатор спортчиларни ҳам эътибордан четда қолдирмади:
25 000 долларлик мукофот олганлар: Жангларни муддатидан олдин ўз фойдасига ҳал қилгани учун Юлиус Уокер, Франциско Прадо, Нико Прайс ҳамда Аллен Фрай ҳисобига қўшимча 25 минг доллардан пул тушди;
Вазн муаммоси туфайли жазоланган жангчи: Брендсон Ринейро ҳам ўз жангини муваффақиятли якунлаган бўлишига қарамай, тадбирдан олдинги вазн ўлчаш меъёрини бажара олмагани (лимитдан ортиқ чиққани) сабабли қўшимча бонус пулларидан бутунлай маҳрум қилинди.
UFC Fight Night 290 турнири спортчиларга катта молиявий рағбат тақдим этган ҳолда, дивизионлардаги чемпионлик пойгасига янги шиддат олиб кирди.
Изоҳлар 0
…