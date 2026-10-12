UFC Fight Night 290 турнирида тўрт жангчи 100 минг доллардан мукофот пули олди

·51·Спорт
UFC Fight Night 290 турнирида тўрт жангчи 100 минг доллардан мукофот пули олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • UFC Фигҳт Нигҳт 290 турнирида тўрт нафар жангчи, жумладан асосий жанг қаҳрамони Брендан Аллен, кафолатланган гонорарларидан ташқари 100 000 АҚШ доллари миқдорида мукофот пули олди.
  • Бу мукофотлар оқшомнинг энг яхши чиқишлари учун берилди, жумладан муддатидан олдин ғалаба қозонган Андре Фили, Отари Танзилов ва Алис Перейра ҳам ушбу бонусга сазовор бўлди.

АҚШнинг Лас-Вегас шаҳрида бўлиб ўтган UFC Fight Night 290 турнири муросасиз тўқнашувлари ва ёрқин финаллари билан мухлислар ёдида қолди. Мусобақа якунларига кўра, промоушен раҳбарияти оқшомнинг энг яхши иштирокчиларини одатдагидан икки баравар кўп — 100 000 АҚШ доллари миқдоридаги улкан кафолатланмаган мукофот пуллари билан тақдирлади.

Асосий жанг қаҳрамони Брендан Аллен бошчилигидаги тўрт нафар спортчи кафолатланган гонорарларидан ташқари ушбу катта бонус соҳибига айланди.

Оқшомнинг энг яхши чиқишлари: Кимларга 100 000 доллар берилди?

Турнир давомида ўз рақибларини муддатидан олдин таслим этган тўрт нафар жангчи ташкилот томонидан энг юқори баҳоланди:

  • Брендан Аллен: Ўрта вазн тоифасидаги марказий жангда америкалик жангчи британиялик Кристиан Лерой Данканни драматик тарзда, 5-раундда бўғиш усули билан мағлубиятга учратиб, асосий бонусни илиб кетди;

  • Андре Фили: Америкалик тажрибали ярим енгил вазн устаси ўз рақибини муддатидан олдин нокаутга учратгани учун 100 минг долларлик бонусга эга чиқди;

  • Отари Танзилов: Грузиялик енгил вазн вакили рақибини даҳшатли тарзда қулатиб, "Оқшомнинг энг яхши чиқиши" номинациясида тенгсиз деб топилди;

  • Алис Перейра: Бразилиялик жангчи биринчи раунднинг ўзидаёқ россиялик Дарига жиддий шикаст етказди. Натижада рақиб танаффусдан сўнг баҳсни давом эттиришдан бош тортишга мажбур бўлди ва Перейра ҳам 100 минглик мукофотга лойиқ кўрилди.

Муддатидан олдин ғалабалар учун қўшимча мукофотлар ва жазо

Промоушен баҳсларни эрта якунлаган бошқа бир қатор спортчиларни ҳам эътибордан четда қолдирмади:

  • 25 000 долларлик мукофот олганлар: Жангларни муддатидан олдин ўз фойдасига ҳал қилгани учун Юлиус Уокер, Франциско Прадо, Нико Прайс ҳамда Аллен Фрай ҳисобига қўшимча 25 минг доллардан пул тушди;

  • Вазн муаммоси туфайли жазоланган жангчи: Брендсон Ринейро ҳам ўз жангини муваффақиятли якунлаган бўлишига қарамай, тадбирдан олдинги вазн ўлчаш меъёрини бажара олмагани (лимитдан ортиқ чиққани) сабабли қўшимча бонус пулларидан бутунлай маҳрум қилинди.

UFC Fight Night 290 турнири спортчиларга катта молиявий рағбат тақдим этган ҳолда, дивизионлардаги чемпионлик пойгасига янги шиддат олиб кирди.

UFC Fight Night 290Брендан АлленАлис Перейра100 000 долларлик бонус
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Август охири жангларга бой бўлади: энг кутилган тўқнашувлар!Август охири жангларга бой бўлади: энг кутилган тўқнашувлар!10 август 17:54Сенсациялар ва нокаутлар оқшоми: UFC Fight Night 287 асосий карди натижалариСенсациялар ва нокаутлар оқшоми: UFC Fight Night 287 асосий карди натижалари6 сентябр 07:52Лас-Вегасда нокаутлар ёмғири: UFC Fight Night 284 турнирининг барча натижалариЛас-Вегасда нокаутлар ёмғири: UFC Fight Night 284 турнирининг барча натижалари9 август 11:04Оқ уйда бўлиб ўтган UFC турнири промоушенга $30 млн зарар келтирдиОқ уйда бўлиб ўтган UFC турнири промоушенга $30 млн зарар келтирди5 август 10:14Богдан Гусков сўнгги раундгача чидади: Анкалаев уни тўхтатдиБогдан Гусков сўнгги раундгача чидади: Анкалаев уни тўхтатди26 июл 00:00Рамазон Темиров мақсадини айтди: Эрцегдан кейин чемпионлик сари юришРамазон Темиров мақсадини айтди: Эрцегдан кейин чемпионлик сари юриш23 июл 00:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди