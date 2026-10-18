UFC олами Мэлоттнинг Бакли устидан қозонган нокаутига қандай муносабат билдирди?
UFC Fight Night 291 турнирининг асосий тўқнашуви йилнинг энг шов-шувли ва кўркам нокаутларидан бири билан якунланди. Ярим ўрта вазн тоифасида октагонга кўтарилган канадалик Майк Мэлотт тажрибали ва хавфли америкалик жангчи Хоакин Баклини иккинчи раундда юз қисмига йўлланган кучли тизза зарбаси эвазига чуқур нокаутга учратди.
Бундай кутилмаган ва ҳалокатли финиш Мэлоттни «Йил нокаути» мукофоти учун асосий даъвогарлар қаторига олиб чиқди ва яккакураш олами вакилларининг ҳайрат тўла муносабатларига сабаб бўлди.
«Биз бу спортни севсак, демак касалмиз»: Жангчиларнинг кескин реакциялари
Октагонда содир бўлган даҳшатли зарба ММА юлдузлари ва ҳамкасбларини ларзага солди:
Кай Камака III: «Агар биз шундай спортни севсак, демак, ҳаммамиз касал одамлармиз. Баклининг соғлиғи учун дуо қиламан»;
Коди Дерден: «Вой-бў! Зарба кучидан унинг капаси (тиш ҳимояси) нақ олти метр нарига учиб кетди»;
Кенни Флориан: «Жағга келиб тушган тизза Баклини бир зумда уйқуга жўнатди. Мэлотт иккинчи раундда жуда шафқатсиз нокаутни расмийлаштирди»;
Гильберт Бёрнс ва Арнольд Аллен: «Майк Мэлоттдан ажойиб финиш! Бу бутун дивизион учун жуда катта баёнот бўлди», дея баҳо берди таниқли спортчилар;
Жефф Молина ва Майрон Сантос: Тўқнашувни «даҳшатли, ўта қаттиқ ва шафқатсиз финиш» сифатида таърифлади.
Тарихий фактлар ва рекордлар: Баклининг илк қулаши
Спорт журналистлари ва статистик таҳлилчилар ушбу жангнинг тарихий аҳамиятига эътибор қаратди:
Аарон Бронштетер таҳлили: Мазкур беллашув Хоакин Баклининг ярим ўрта вазн тоифасида фаолият юрита бошлаганидан буён муддатидан аввал мағлуб бўлган илк ҳолати сифатида қайд этилди;
Муддатидан олдин ғалабалар статистикаси: UFC таҳлилчиси Майкл Кэрролл келтирган маълумотга кўра, 2022 йилдан буён ушбу вазнда энг кўп муддатидан аввал ғалаба қозонган жангчилар рўйхати шаклланди:
Карлос Пратес — 7 та;
Майк Мэлотт — 6 та;
Урош Медич — 6 та.
Кейинги қадам: Торонтода катта жанг кутилмоқда
UFC фахрийси Майкл Кьеса ғалабадан сўнг канадалик спортчининг келажаги ҳақида гапириб, дивизиондаги навбатдаги катта баҳсни таклиф қилди:
«Кейинги қадам аниқ — Торонто шаҳрида Мэлотт ва Жек Делла Маддалена ўртасидаги тўқнашувни кўришимиз керак».
Майк Мэлоттнинг ушбу ёрқин зафари уни вазн рейтингининг юқори поғоналари сари дадил етаклаб, келажакдаги чемпионлик пойгасига жиддий даъвогар эканини намойиш этди.
Изоҳлар 0
…