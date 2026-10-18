UFC олами Мэлоттнинг Бакли устидан қозонган нокаутига қандай муносабат билдирди?

·0·Спорт
UFC олами Мэлоттнинг Бакли устидан қозонган нокаутига қандай муносабат билдирди?

UFC Fight Night 291 турнирининг асосий тўқнашуви йилнинг энг шов-шувли ва кўркам нокаутларидан бири билан якунланди. Ярим ўрта вазн тоифасида октагонга кўтарилган канадалик Майк Мэлотт тажрибали ва хавфли америкалик жангчи Хоакин Баклини иккинчи раундда юз қисмига йўлланган кучли тизза зарбаси эвазига чуқур нокаутга учратди.

Бундай кутилмаган ва ҳалокатли финиш Мэлоттни «Йил нокаути» мукофоти учун асосий даъвогарлар қаторига олиб чиқди ва яккакураш олами вакилларининг ҳайрат тўла муносабатларига сабаб бўлди.

«Биз бу спортни севсак, демак касалмиз»: Жангчиларнинг кескин реакциялари

Октагонда содир бўлган даҳшатли зарба ММА юлдузлари ва ҳамкасбларини ларзага солди:

  • Кай Камака III: «Агар биз шундай спортни севсак, демак, ҳаммамиз касал одамлармиз. Баклининг соғлиғи учун дуо қиламан»;

  • Коди Дерден: «Вой-бў! Зарба кучидан унинг капаси (тиш ҳимояси) нақ олти метр нарига учиб кетди»;

  • Кенни Флориан: «Жағга келиб тушган тизза Баклини бир зумда уйқуга жўнатди. Мэлотт иккинчи раундда жуда шафқатсиз нокаутни расмийлаштирди»;

  • Гильберт Бёрнс ва Арнольд Аллен: «Майк Мэлоттдан ажойиб финиш! Бу бутун дивизион учун жуда катта баёнот бўлди», дея баҳо берди таниқли спортчилар;

  • Жефф Молина ва Майрон Сантос: Тўқнашувни «даҳшатли, ўта қаттиқ ва шафқатсиз финиш» сифатида таърифлади.

Тарихий фактлар ва рекордлар: Баклининг илк қулаши

Спорт журналистлари ва статистик таҳлилчилар ушбу жангнинг тарихий аҳамиятига эътибор қаратди:

  • Аарон Бронштетер таҳлили: Мазкур беллашув Хоакин Баклининг ярим ўрта вазн тоифасида фаолият юрита бошлаганидан буён муддатидан аввал мағлуб бўлган илк ҳолати сифатида қайд этилди;

  • Муддатидан олдин ғалабалар статистикаси: UFC таҳлилчиси Майкл Кэрролл келтирган маълумотга кўра, 2022 йилдан буён ушбу вазнда энг кўп муддатидан аввал ғалаба қозонган жангчилар рўйхати шаклланди:

    1. Карлос Пратес — 7 та;

    2. Майк Мэлотт — 6 та;

    3. Урош Медич — 6 та.

Кейинги қадам: Торонтода катта жанг кутилмоқда

UFC фахрийси Майкл Кьеса ғалабадан сўнг канадалик спортчининг келажаги ҳақида гапириб, дивизиондаги навбатдаги катта баҳсни таклиф қилди:

«Кейинги қадам аниқ — Торонто шаҳрида Мэлотт ва Жек Делла Маддалена ўртасидаги тўқнашувни кўришимиз керак».

Майк Мэлоттнинг ушбу ёрқин зафари уни вазн рейтингининг юқори поғоналари сари дадил етаклаб, келажакдаги чемпионлик пойгасига жиддий даъвогар эканини намойиш этди.

UFC Fight Night 291Майк МэлоттХоакин БаклиТоронто
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Соф нокаут: Майк Мэлотт 2-раундда Хоакин Баклини муддатидан аввал таслим этдиСоф нокаут: Майк Мэлотт 2-раундда Хоакин Баклини муддатидан аввал таслим этдиБугун 08:36Энн Карсон адабиёт бўйича Нобель мукофотига сазовор бўлдиЭнн Карсон адабиёт бўйича Нобель мукофотига сазовор бўлди8 октябр 17:03Ўйиндаги можаро: Месси рақибига қўл кўтаргани учун жаримага тортилдиЎйиндаги можаро: Месси рақибига қўл кўтаргани учун жаримага тортилди22 август 07:47Боланинг хатти-ҳаракатлари сабаб парвоз бекор қилиндиБоланинг хатти-ҳаракатлари сабаб парвоз бекор қилинди12 август 15:25Соболенкони ютиш «лаънати»: Арина ўзига хос ва ғаройиб статистикага изоҳ бердиСоболенкони ютиш «лаънати»: Арина ўзига хос ва ғаройиб статистикага изоҳ берди9 август 18:13ЖЧ-2026. Панама — Хорватия 0:1 (киритилган голни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Панама — Хорватия 0:1 (киритилган голни томоша қилинг)24 июн 12:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...