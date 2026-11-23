Доҳа турнирида сенсациялар: Прохазка, Алмабаев ва Газиев мағлуб бўлди
UFC Fight Night 294 турнирида сенсацион натижалар қайд этилди. Кечанинг марказий баҳсида Иржи Прохазка мағлубиятга учради, мусобақада иштирок этган бир қатор номдор жангчилар ҳам рақибларига ютқазди. Доҳа шаҳридаги турнирда Кёдзи Ҳоригути, Кевин Валехос ва Талисон Тейшейра каби жангчиларнинг ғалабалари ҳам эътиборни тортди.
21 ноябрь, шанба куни Қатар пойтахти Доҳа шаҳридаги ABHA Arena майдонида UFC Fight Night 294 турнири бўлиб ўтди. Кечанинг асосий жангида ярим оғир вазн тоифасидаги чехиялик Иржи Прохазка Навaho Стирлингга қарши октагонга чиқди.
Турнирнинг энг кутилмаган натижаларидан бири айнан шу баҳсда қайд этилди: Прохазка иккинчи раундда нокаут билан мағлуб бўлди. Шунингдек, кеча бир қатор номдор жангчилар ҳам ҳакамлар қарори билан мағлубиятга учради.
Иржи Прохазка иккинчи раундда нокаутга учради
Ярим оғир вазн
Кечанинг марказий жангида Иржи Прохазка (32-7-1) Навaho Стирлинг (12-0) билан тўқнаш келди. Мазкур баҳсда Стирлинг иккинчи раундда нокаут эвазига ғалаба қозонди.
Шу тариқа, мағлубиятсиз рекордга эга бўлган Стирлинг номдор рақибини кутилмаган тарзда таслим этди.
UFC Fight Night 294 турнирининг бошқа натижалари
Доҳа шаҳридаги турнирнинг қолган жангларида ҳам бир қатор қизиқарли натижалар қайд этилди.
Кевин Валехос (19-1) — Алжамейн Стерлинг (26-6) — 30:27, 30:27, 29:28. Валехос ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонди.
Дэн Ҳукер (25-15) — Брайан Ортега (16-6) — 30:27, 30:27, 30:27. Ҳукер ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонди.
Кёдзи Ҳоригути (37-6) — Асу Алмабаев (24-4) — 30:27, 30:27, 29:28. Ҳоригути ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонди.
Икрам Алискеров (19-2) — Жаред Каннонир (18-11) — 30:27, 30:27, 30:27. Алискеров ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонди.
Сантиаго Луна (9-1) — Александр Топурия (7-2) — 30:27, 28:29, 29:28. Луна ҳакамларнинг якдил бўлмаган қарори билан ғалаба қозонди.
Талисон Тейшейра (10-2) — Шамил Газиев (15-4) — 30:27, 29:28, 29:28. Тейшейра ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонди.
Тоҳир Абдуллаев (21-3) — Жейк Мэттюс (23-9) — 30:27, 30:27, 29:28. Абдуллаев ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонди.
Доҳа турнирида бир қатор номдор жангчилар мағлуб бўлди
UFC Fight Night 294 турнирида нафақат марказий баҳс, балки бир қатор бошқа тўқнашувлар ҳам мухлислар эътиборини тортди. Алжамейн Стерлинг, Асу Алмабаев, Александр Топурия ва Шамил Газиев каби жангчиларнинг мағлубияти кечанинг эътиборли натижалари қаторига кирди.
Дэн Ҳукер, Кёдзи Ҳоригути, Икрам Алискеров ва Тоҳир Абдуллаев эса ўз баҳсларида ғалаба қозониб, турнирни муваффақиятли якунлади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…